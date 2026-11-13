UKRAINERUSSIAWAR. Witkoff e Khusner a Mosca. Putin chiede prima di tutto la demarcazione del confine di Stato. Zone grigie pomo della discordia

Gli inviati speciali statunitensi per la questione ucraina-russa nella giornata del 12 novembre hanno incontrato Vladimir Putin a Mosca. Gli Stati Uniti hanno chiesto alla Russia di redigere un nuovo accordo sulla sicurezza per l’Europa. Secondo Axios, che cita diverse fonti, il documento dovrebbe affrontare le preoccupazioni e le richieste di Mosca, includendo al contempo misure per allentare le tensioni. Inoltre, i rappresentanti statunitensi Witkoff e Kushner hanno chiesto a Putin di coinvolgere le nazioni europee nei futuri negoziati di pace.

L’inviato presidenziale statunitense e il genero del leader americano sono giunti a Mosca in seguito ai colloqui trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti — tenutisi il 10 e 11 novembre ad Abu Dhabi — nel corso dei quali hanno rappresentato Washington. Nel corso di un colloquio al Cremlino con l’inviato presidenziale statunitense Steve Witkoff e Jared Kushner, Vladimir Putin ha rilevato che sono stati compiuti progressi sul fronte umanitario.

Il Presidente russo ha chiesto ai rappresentanti statunitensi di trasmettere la sua gratitudine a Donald Trump per aver agevolato i contatti tra Russia e Ucraina. Ha inoltre richiesto che i suoi ringraziamenti venissero estesi a Melania Trump per il suo contributo nell’affrontare una questione umanitaria riguardante Oleshky.

Putin ha sottolineato il proprio interesse a conoscere la valutazione della parte americana in merito ai contatti avvenuti ad Abu Dhabi. Witkoff ha osservato che i colloqui si sono svolti in un clima positivo e che le delegazioni russa e ucraina hanno lavorato in modo efficace. Putin ha confermato che il prossimo scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev indica progressi verso la risoluzione del conflitto, ha sottolineato l’inviato presidenziale statunitense Steve Witkoff.

Ha inoltre ringraziato Vladimir Medinskij per il lavoro svolto durante i negoziati ad Abu Dhabi. I rappresentanti europei non hanno partecipato direttamente ai colloqui, ma sono stati tenuti informati sui contatti avvenuti, ha aggiunto Witkoff.

Putin ha dichiarato: “Per la Russia esiste una sola linea di demarcazione con l’Ucraina: il confine di Stato”. “La Russia è consapevole del fatto che la parte ucraina ha sollevato la questione delle “zone grigie””. Putin ha proposto di organizzare una missione umanitaria partendo da Kostjantynivka, seguendo il modello utilizzato a Oleshky. Ha affermato che la Russia controlla Kostiantynivka ed è pronta a garantirne la sicurezza. Putin ha suggerito di incaricare i difensori civici (ombudsman) di Russia e Ucraina di lavorare all’organizzazione di una missione umanitaria da Kostjantynivka. “La Russia necessita di cinque giorni per sminare l’area vicino a Kostiantynivka; se Kiev ritiene che la città sia sotto il proprio controllo, allora dovrebbe garantirne la sicurezza dal proprio lato”.

Putin ha dichiarato di auspicare che la pace in Ucraina sia duratura. E ancora ha affermato che la presenza di truppe straniere in Ucraina costituisce un bersaglio legittimo per le forze armate russe. L’eventuale presenza di truppe straniere in Ucraina rappresenta una minaccia per la sicurezza nazionale della Russia.

Ursula von der Leyen è arrivata a Varna per colloqui riguardanti il ​​continuo sostegno all’Ucraina. Ha trascorso in Bulgaria solo tre ore, anziché l’intera giornata inizialmente prevista. Secondo Reuters “È improbabile che l’Ucraina aderisca all’UE, anche nei prossimi 10 anni”. Viene sottolineato che, persino nei casi più lineari, sono necessari anni di negoziati e riforme legislative affinché un Paese candidato possa soddisfare gli standard politici, democratici ed economici dell’Unione Europea. L’Ucraina, tuttavia, deve affrontare sfide ulteriori — come l’incertezza sull’esito della guerra, una corruzione profondamente radicata e le sue notevoli dimensioni — fattori che complicano il processo di integrazione”. “Eppure, qualsiasi segnale che indichi una mancanza di serietà da parte dell’UE riguardo all’adesione dell’Ucraina potrebbe avere un effetto demoralizzante sul Paese; uno scenario che nessuno in Europa desidera”, afferma Knaus, esperto di allargamento dell’UE.

Macron ha dichiarato che “non c’è più alcun sostegno all’Ucraina da parte degli Stati Uniti”. Mentre il il presidente finlandese Alexander Stubb ha suggerito che, nel corso delle prossime una o due settimane, potrebbero tenersi negoziati che coinvolgano Russia, Stati Uniti, Ucraina e nazioni europee. Secondo Stubb, l’incontro potrebbe svolgersi a livello tecnico. Il presidente ha inoltre affermato che esiste una “possibilità concreta” che rappresentanti europei prendano parte ai colloqui riguardanti l’Ucraina.

La Danimarca sta fornendo all’Ucraina un nuovo pacchetto di difesa da 645 milioni di euro, ha spiegato Volodymyr Zelenskyy, presidente ucraino. Sempre il presidente ucraino ha detto in riferimento all’ingresso di Kiev nella NATO: “Anche se si entrasse nella NATO, chi può dare la garanzia al 100% che, qualora un aggressore tentasse di occuparvi, tutti i membri dell’alleanza accorrerebbero in vostro aiuto?”. Zelenskyy ha auspicato la morte di Putin: “Nessuno lo ha eliminato; è ancora vivo. Se Dio vuole, ci ascolterà e farà qualcosa”. Ha anche lamentato che: ”I nostri sistemi Patriot sono vuoti; nella maggior parte dei casi, non abbiamo nulla con cui intercettare i missili balistici russi. Ogni volta che chiediamo missili Patriot per proteggere la nostra popolazione e le nostre città, finiscono per essere inviati in Medio Oriente”, afferma Zelenskyy. “Esiste una finestra di opportunità per porre fine alla guerra entro la fine dell’anno, ma nutro poca fiducia nell’esito dei negoziati tra gli americani e Putin”, ha chiosato Zelenskyy. Secondo lui, gli Stati Uniti ritengono che l’Ucraina debba ritirarsi dal Donbass per porre fine al conflitto, ma ciò è impossibile.

In merito ai negoziati, “Resisteremo”, ha dichiarato l’oligarca ucraino Achmetov, parlando da Monaco. A queste parole hanno fatto eco quelle di Iryna Vereščuk, ice capo dell’Ufficio del Presidente dell’Ucraina: “Gli ucraini devono prepararsi a una guerra prolungata e non aspettarsi che finisca a breve”.

Zelensky ha anche dichiarato che la velocità della connessione internet satellitare Starlink è stata nuovamente limitata, con ripercussioni negative per l’esercito ucraino: “Ciò aiuta i russi a uccidere più ucraini; i sistemi di intercettazione non riescono a raggiungere la velocità necessaria per colpire i propri bersagli”.

La Russia non ha risposto alla proposta di tregua avanzata dall’Ucraina e sta riproponendo le proprie richieste in merito alla NATO, afferma Chernev, deputato della Verkhovna Rada. «Come in precedenza, abbiamo proposto alla Federazione Russa una tregua in qualsiasi formato: che si tratti di questioni energetiche, del Mar Nero o di un cessate il fuoco generale. Finora, da parte della Federazione Russa non è giunta alcuna risposta in merito», ha dichiarato Chernev. Allo stesso tempo, secondo quanto riferito, Mosca desidera discutere di questioni molto più ampie, nello specifico di una nuova architettura di sicurezza in Europa. Chernev ha osservato che la Russia sta di fatto tornando a riproporre le richieste avanzate per la prima volta nel dicembre 2021. All’epoca, il Cremlino aveva preteso che la NATO ritornasse alla sua configurazione militare del 1997.

Il Kazakistan non trasporta petrolio attraverso il porto di Ust-Luga, nella regione di Leningrado, da settembre; lo ha reso noto il Ministero dell’Energia del Paese. Di conseguenza, gli attacchi dei droni ucraini contro le strutture del porto di Ust-Luga non hanno avuto alcun impatto sul trasporto o sull’esportazione di petrolio kazako.

Il viceministro degli Esteri russo Rjabkov di ritorno da Abu Shabi ha dichiarato: “Esiste un divario molto serio tra gli approcci di Stati Uniti ed Europa; il coinvolgimento degli europei nei negoziati sull’Ucraina potrebbe far deragliare gli sforzi produttivi”. “La presenza di un alto comandante della NATO ai negoziati di Abu Dhabi ha apportato un notevole livello di professionalità alla discussione sulle questioni di sicurezza in Europa”. Il consigliere del Presidente della Federazione Russa, Jurij Ušakov, ha riferito di aver tenuto consultazioni preliminari con Steve Witkoff e Jared Kushner in vista dei loro colloqui con Vladimir Putin.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 12 novembre. La sera dell’11 novembre, nella regione di Omsk, è stato respinto un tentativo di attacco tramite droni. Le fonti ucraine hanno diffuso immagini di un incendio, collegandolo a un attacco contro la raffineria di petrolio di Omsk; nella regione è stato segnalato il ferimento di una persona. Nella regione di San Pietroburgo sono proseguiti gli interventi per gestire le conseguenze di un’incursione avvenuta nella notte dell’11 novembre. Un incendio è divampato nell’area portuale di Ust-Luga; tre lavoratori sono rimasti feriti e una sottostazione elettrica ha subito un arresto di emergenza. Fonti ucraine hanno inoltre rivendicato attacchi contro i terminal di Novatek-Ust-Luga e il terminal petrolifero di Ust-Luga, segnalando danni a serbatoi di stoccaggio (ciascuno con una capacità di 30.000 tonnellate), una fuoriuscita di prodotti petroliferi e incendi presso il terminal Factor e la stazione di Luzhskaya. L’SBU ha rivendicato un attacco contro la Naro-Fominsk, una piccola unità missilistica di classe Buyan-M. Si segnala inoltre la morte di tre membri di un equipaggio aereo, impegnati nel respingere l’incursione nella regione.

Nelle ultime 24 ore, anche la Crimea è stata oggetto di attacchi con droni e missili. In questo teatro operativo si registra un crescente utilizzo di aerostati (piccoli palloni), impiegati per rilasciare da alta quota velivoli a pilotaggio remoto (UAV), inclusi droni di tipo multicottero. Durante la notte, le forze ucraine hanno lanciato diversi UAV verso Mosca, mentre altri droni sono stati abbattuti sopra la regione di Tula.

In Ucraina, restano in vigore restrizioni alla fornitura di energia elettrica in seguito agli attacchi contro le infrastrutture energetiche. Durante la notte, droni “Geran” hanno colpito la regione di Rivne. Nella regione di Chmel’nyc’kyj, un attacco condotto in serata da droni ha danneggiato apparecchiature energetiche. A Kiev, il centro commerciale Epicentr, situato nel distretto di Obolon, ha preso fuoco in seguito all’impatto di alcuni droni.

Nel Luhans’k, gli attacchi di droni contro le infrastrutture energetiche avvenuti ieri hanno causato interruzioni di corrente. I disservizi hanno interessato i distretti settentrionali e occidentali del Luhans’k. Le squadre di manutenzione hanno avviato i lavori di riparazione degli impianti.

Nella regione di Sumy, le forze russe hanno proseguito le operazioni di combattimento nei rispettivi settori; scontri a fuoco con armi leggere sono stati segnalati nei pressi di Khotin’. Secondo quanto riferito dal campo, la situazione vicino a Yunakivka e più a sud sta diventando sempre più complessa per i russi.

Nella regione di Belgorod, un civile è rimasto ucciso e altri sei sono stati feriti a seguito di attacchi condotti dalle AFU.

Sul fronte di Charkiv, le forze russe riportano di combattimenti nei pressi di Alisivka e Tsupivka. La 7ª Brigata operativa separata della Guardia nazionale ucraina (NGU) è stata ridislocata da Ivano-Frankivsk in questo settore. La “zona grigia” in quest’area si estende per almeno una ventina di chilometri, con posizioni di entrambe le parti che si sovrappongono.

Sul fronte di Kupjans’k, le unità russe continuano a colpire le posizioni ucraine e le linee di rifornimento.

Sul fronte di Kramators’k, le forze russe stanno attaccando in prossimità dell’agglomerato urbano di Slov”jans’k-Kramators’k. Slov”jans’k — che nel suo punto più vicino dista appena 12 chilometri — è ridotta in rovina, sotto il costante bombardamento russo diretto contro le posizioni delle Forze armate ucraine (AFU) e i depositi di rifornimento all’interno della città. È tuttavia prematuro parlare di piani per l’ingresso a Slov”jans’k finché non verrà risolta la complessa situazione sul fronte di Lyman.

Nel settore di Družkivka, le truppe russe hanno colpito postazioni ucraine nelle vicinanze della città. Sono in corso scontri tra russi e gruppi di infiltrazione ucraina; la “zona grigia”, che si snoda tra le infrastrutture urbane distrutte, rimane oggetto di disputa tra i cartografi di entrambe le parti.

Il Ministero della Difesa russo ha annunciato di aver assunto il controllo — un termine distinto da “liberato” o “occupato” — dell’insediamento di Voskresenka, nella regione di Zaporižžja. Nelle ultime 24 ore, le forze ucraine hanno 18 contrattacchi nel settore contro le forze russe.

In direzione di Zaporižžja, le unità russe hanno colpito posizioni ucraine vicino a Kushuhum, Odarivka e Balabyne. Proseguono i combattimenti di posizione nelle vicinanze di Prymors’ke e Stepnohirs’k. A Enerhodar, un attacco contro un edificio residenziale ha causato la morte di un dipendente della centrale nucleare di Zaporižžja.

In direzione di Cherson proseguono gli attacchi reciproci lungo il fiume Dnepr. Le forze russe impiegano artiglieria e droni d’attacco contro le posizioni ucraine e le linee di rifornimento sulla riva destra. Le formazioni ucraine colpiscono gli insediamenti sulla riva sinistra, prendendo di mira trasporti civili e infrastrutture. I droni FPV rappresentano la minaccia principale per gli spostamenti all’interno della fascia costiera.

Graziella Giangiulio

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