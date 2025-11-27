Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che Washington è “molto vicina” a raggiungere un accordo con Ucraina e Russia per porre fine alla guerra che dura da quasi quattro anni. “Ci arriveremo”, ha dichiarato Trump durante un evento alla Casa Bianca prima del Giorno del Ringraziamento. “Quindi penso che siamo molto vicini a un accordo.”

Il Segretario dell’Esercito statunitense Daniel Driscoll ha espresso una valutazione positiva dei colloqui con la delegazione russa ad Abu Dhabi, riporta Axios, che cita il portavoce dell’Esercito statunitense Jeffrey Tolbert. “Driscoll e il suo team hanno negoziato con la delegazione russa per raggiungere una pace duratura in Ucraina. I colloqui stanno procedendo bene e rimaniamo ottimisti. Il Segretario dell’Esercito sta lavorando a stretto contatto con la Casa Bianca e l’interagenzia statunitense su questi negoziati”, ha affermato Tolbert.

Trump ha annunciato che il numero di punti del piano di pace proposto da Washington per l’Ucraina è stato ridotto da 28 a 22. “Era solo un progetto. Non era un piano. Era un concetto”, ha detto il presidente in carica della Casa Bianca ai giornalisti a bordo del suo aereo diretto in Florida, dove dovrebbe trascorrere il fine settimana del Ringraziamento, celebrato negli Stati Uniti il ​​27 novembre.

“E da lì hanno preso ciascuno dei 28 punti, e alla fine sono rimasti 22. Molti di questi (problemi) sono stati risolti, e di fatto, in modo molto favorevole”, ha aggiunto Trump.

La Casa Bianca ha dichiarato che sia la Russia che l’Ucraina stanno partecipando ai negoziati per un accordo; restano da definire “diversi dettagli delicati ma superabili”. Gli Stati Uniti e l’Ucraina hanno concordato un piano di pace aggiornato discusso ai colloqui di Ginevra, ma non si tratta ancora di un accordo definitivo, ha dichiarato il primo Ministro britannico Keir Starmer in un discorso al Parlamento, secondo Sky News. “Non si tratta affatto di una nuova serie di proposte o accordi”, ha affermato.

Secondo Starmer, i lavori sul piano continuano e, sebbene non sia ancora stato raggiunto un accordo definitivo, sono stati compiuti importanti passi avanti. Il Premier britannico ha sottolineato che resta ancora una lunga e difficile strada da percorrere prima di raggiungere la pace completa.

Il Regno Unito sta ancora lavorando ai piani per dispiegare una forza militare multinazionale in Ucraina dopo la fine delle ostilità, ha dichiarato il portavoce del Primo Ministro britannico Keir Starmer, secondo Reuters. Un portavoce del Primo Ministro britannico ha osservato che il Paese rimane pronto a dispiegare truppe in Ucraina. “Questa offerta rimane aperta”, ha dichiarato il portavoce.

Il presidente della Commissione Ursula Von der Leyen intende discutere l’espropriazione dei beni russi con Rubio in una videoconferenza della coalizione dei volenterosi, fonte Commissione UE. La Commissione europea è pronta a presentare un testo giuridico sull’utilizzo dei beni russi congelati, ha dichiarato la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “Il prossimo passo è ora che la Commissione sia pronta a presentare un testo giuridico. Non vedo alcuno scenario in cui i contribuenti europei paghino il conto da soli. Questo è inaccettabile”, ha affermato. Qualsiasi decisione sarà presa nel rispetto del diritto europeo e internazionale, ha sottolineato von der Leyen. La Presidente della Commissione europea ha inoltre affermato che la priorità dell’UE è soddisfare le esigenze finanziarie dell’Ucraina. Il programma di sblocco dei beni russi congelati sarà a favore di un prestito di 140 miliardi di euro all’Ucraina.

L’Alto Rappresentante dell’UE per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza Kaja Kallas sui negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina: “se vogliamo davvero impedire una ripresa della guerra, dobbiamo imporre limiti alle dimensioni dell’esercito russo e al suo bilancio per la difesa”.

La “Coalizione dei Volenterosi” creerà un gruppo di lavoro con gli Stati Uniti sulle garanzie di sicurezza per Kiev ha riferito il presidente francese Emmanuel Macron. I servizi segreti francesi hanno arrestato due attivisti dell’associazione SOS Donbass a Parigi, mercoledì e una donna russa, sospettata di spionaggio per conto della Russia, ha riportato Le Parisien.

Il Segretario dell’Esercito degli Stati Uniti Driscoll visiterà Kiev questa settimana, afferma Andrij Jermak, capo dell’Ufficio del Presidente dell’Ucraina. “Siamo pronti a continuare a lavorare il più rapidamente possibile per finalizzare i passi necessari a porre fine allo spargimento di sangue”, ha aggiunto.

L’Ucraina non accetterà alcun riconoscimento dei “territori occupati” e non modificherà la sua Costituzione. Si tratta di linee rosse, ha affermato Bevz, consigliere del capo dell’Ufficio del Presidente dell’Ucraina, che ha partecipato ai negoziati. L’Ucraina inoltre non abbandonerà la sua futura adesione alla NATO nonostante il piano di pace statunitense, ha dichiarato Jermak ad Axios Tuttavia, il capo dell’ufficio presidenziale ha osservato che “stiamo vivendo la realtà. Non siamo nella NATO”.

L’Ucraina ha ancora bisogno di supporto difensivo nonostante gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra, afferma Zelenskyy. Ha anche invitato i membri della Coalizione dei Volenterosi a sviluppare un quadro operativo per il dispiegamento di forze di deterrenza in Ucraina.

In Russia Vladimir Putin ha firmato un decreto che approva una nuova strategia politica nazionale fino al 2036. Sarà attuata dal governo del Paese. La strategia sarà attuata attraverso diversi obiettivi: ad esempio, le autorità contribuiranno a plasmare “una percezione oggettiva della Federazione Russa all’estero”.

L’entusiasmo che circonda il piano di Trump per l’Ucraina è stato amplificato perché l’escalation della crisi non è andata secondo i piani di una certa parte degli ambienti globali, ha dichiarato Maria Zakharova a Sputnik Radio: “A quanto pare, il piano era di aggravare la crisi, la corruzione globale è aumentata ulteriormente, e sono state uccise quante più persone possibile.”

Yuri Ushakov ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo preliminare per la visita di Whitkoff a Mosca la prossima settimana. Commentando i resoconti dei media stranieri sulla sua conversazione telefonica con Whitkoff, ha suggerito che qualcuno stia divulgando il contenuto di tali conversazioni: “Parlo con Whitkoff abbastanza spesso, ma non commento la sostanza delle conversazioni: sono riservate. Nessuno dovrebbe commentare <…> Alcuni trapelano, altri origliano. Ma non noi.” “I dettagli del piano di pace non sono stati discussi con nessuno” ha detto Ushakov, assistente del Presidente russo

I rappresentanti dei servizi segreti russi e ucraini discutono periodicamente di questioni delicate negli Emirati Arabi Uniti, tra cui lo scambio di prigionieri, ha dichiarato al giornalista Pavel Zarubin il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov.

Ushakov ha commentato al corrispondente speciale di Kommersant Andrei Kolesnikov la conversazione trapelata tra lui e l’inviato speciale statunitense Steve Witkoff: “Tutto questo è molto insolito!… Sì, i contatti avvengono tramite comunicazioni sicure, dove le fughe di notizie sono praticamente inesistenti, a meno che una delle due parti non le impedisca espressamente. Ma ci sono alcune conversazioni WhatsApp che, di fatto, qualcuno può in qualche modo intercettare. È improbabile che una simile fuga di notizie possa essere stata originata dai partecipanti alla conversazione.”

I presidenti russo e kirghiso Vladimir Putin e Sadyr Japarov hanno avviato colloqui bilaterali. L’incontro si è svolto nella sala Chech Dobot della residenza Yntymak Ordo.

Le Ferrovie Russe respingono oltre 2,8 milioni di attacchi informatici alle proprie infrastrutture ogni anno, secondo il vicedirettore dell’azienda, Evgeny Charkin.

Infine il portavoce del Cremlino, Dimtrj Peskov ha detto: “La Russia attende la visita di Witkoff la prossima settimana e si aspetta contatti dettagliati con Putin “.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato allegre 15:30 del 26 novembre. Per la seconda notte consecutiva, un attacco ucraino con droni è stato respinto a Novorossijsk. Diversi droni sono stati distrutti nella periferia di Voronezh. Entro mezzanotte, 14 droni ad ala fissa ucraini sono stati abbattuti nella regione di Belgorod. Cheboksary (Ciuvascia, a 980 km dal confine) è stata attaccata da droni ucraini nelle prime ore del mattino. Secondo i canali ucraini che hanno diffuso il video dell’attacco, l’obiettivo era un impianto di produzione di beni a duplice uso. I rottami del droni ucrainI si sono schiantati contro un grattacielo residenziale a Cheboksary, secondo quanto riportato dai media.

Le forze armate russe hanno lanciato attacchi missilistici e con droni su Charkiv, le regioni di Odessa e Dnipropetrovs’k e la città di Zaporižžja, la parte sotto controllo ucraino.

Nella regione di Bryansk, le forze armate ucraine hanno attaccato il villaggio di Kozhanovka, nel distretto di Zlynkovsky, con droni, ferendo un civile.

Nel settore di Sumy, il gruppo russo di forze Nord sta interrompendo la logistica ucraina con attacchi aerei e Geranium su ponti e attraversamenti. I combattimenti continuano nelle fasce forestali. Gruppi di fanteria ucraini sono stati colpiti vicino ad Andriivka. Nei settori di Tetkino e Gluškovskij rajon, l’artiglieria russa ha colpito posizioni delle forze amate ucraine vicino a Iskryskivshchyna.

Nella regione di Kursk, tre persone sono rimaste ferite a seguito di un attacco nemico su L’gov.

Nella regione di Belgorod: Dobroe, Zamostye, Topoli, Kosilovo, Nikolskoye, Arkhangelskoye, Gladkovo, Krasny Pakhar e Baytsury sono sotto attacco.

In direzione di Charkiv, il gruppo di forze Nord russe continua l’assalto alla città di Vovčans’k e alla sua parte sulla riva sinistra. Secondo quanto riferito da fonti locali, le forze russe stanno avanzando verso l’insediamento urbano di Vil’cha.

A sud di Kupjans’k, il gruppo di forze Ovest sta avanzando verso Bohuslavka e Novoplatonivka, formando un’altra “sacca” vicino a Bohuslavka. L’insediamento di Yarova è circondato da est e due contrattacchi ucraini nei pressi dell’insediamento di Drobysheve sono stati respinti. Vicino a Kup’yans’k-Vuzlovyi, le forze armate russe stanno colpendo i valichi ucraini sul fiume Oschil.

I combattimenti continuano nell’area urbana di Severs’k. Unità delle forze armate russe stanno entrando dalle zone meridionali e settentrionali della città.

Da Kostjantynivka emergono immagini di civili evacuati dalle unità della Polizia Nazionale Ucraina. Le truppe russe stanno combattendo nella periferia orientale della città.

A Myrnohrad, le forze armate russe continuano ad avanzare più in profondità nell’area urbana. A nord di Pokrovs’k, le truppe russe si stanno avvicinando a Dobropillja con combattimenti.

Nella parte orientale della regione di Zaporižžja, il gruppo di forze Vostok sta combattendo verso Huljajpole.

Sul fronte di Zaporižžja, sono in corso intensi combattimenti vicino a Novodanylivka e Novoandriivka, con le truppe russe impegnate in un’offensiva volta a raggiungere Orichiv. Le forze armate ucraine hanno lanciato un altro attacco a un’infrastruttura della rete elettrica, con interruzioni che hanno interessato circa 40.000 abbonati.

Nella regione di Cherson, le forze armate ucraine hanno intensificato gli attacchi sulla costa sotto controllo russo: le truppe ucraine hanno schierato nuovi equipaggi di droni in questa sezione del fronte. Sette civili sono rimasti feriti nei villaggi di Hola Prystan’, Mala Kardashynka, Podo-Kalynivkae sull’autostrada tra Korobky e Rozdol’ne. Numerosi insediamenti sono sotto attacco Ucraino.

Graziella Giangiulio

