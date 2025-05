UKRAINERUSSIAWAR. Via libera alle armi a lungo raggio per Kiev. A sud-ovest di Torec’k c’è il calderone degli ucraini

Trump sta seriamente considerando di revocare tutte le restrizioni all’uso di armi occidentali da parte dell’Ucraina, ha affermato il Kyiv Post. Secondo la pubblicazione, il presidente degli Stati Uniti ritiene che essi non contribuiscano al ritorno della Russia al tavolo dei negoziati. “La rimozione di queste restrizioni potrebbe consentire all’Ucraina di interrompere le strutture logistiche e operative a supporto degli sforzi militari russi. Un simile sviluppo complicherebbe probabilmente la pianificazione operativa russa”, osserva il giornale ucraino.

L’inviato speciale per l’Ucraina Keith Kellogg ha affermato che gli Stati Uniti hanno ricevuto dall’Ucraina un elenco di condizioni per la conclusione di un accordo di pace, riporta Fox News.

Gran Bretagna, Francia, Germania e Stati Uniti hanno revocato le restrizioni sulle forniture di armi all’Ucraina, afferma il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Hanno anche consentito il lancio di missili a lungo raggio contro la Russia. La Germania probabilmente fornirà all’Ucraina 100-150 missili da crociera Taurus, riporta Clash Report.

Il Cancelliere tedesco Friedrich Merz ha riferito che: ”Questa guerra durerà più a lungo di quanto tutti desideriamo o possiamo immaginare”. “È chiaro che Putin percepisce le proposte di negoziazione come debolezza”, ha detto Merz alla WDR. Sempre Merz: “La mia affermazione sulla revoca delle restrizioni agli attacchi ucraini in profondità nel territorio russo si basa su una decisione presa diversi mesi fa”. La Germania comunque non ha approvato la consegna dei missili Taurus all’Ucraina, ha affermato il vicedirettore del Bild, Paul Ronzheimer. A suo dire, non ci saranno novità in merito durante la visita di Zelensky a Berlino domani.

Nella giornata del 27 maggio a Rzeszow sono arrivati aerei da trasporto militari provenienti dagli Stati Uniti e dal Canada. Il Consiglio dell’UE ha approvato la creazione del fondo di militarizzazione dell’UE da 150 miliardi di euro, ha riportato Reuters.

Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan si recherà a Kiev questo fine settimana per incontrare i funzionari ucraini dopo i suoi incontri con Putin e Lavrov a Mosca.

Secondo il premier Volodymyr Zelensky, “la Russia si prepara a nuove offensive. Dalle informazioni ricevute dall’intelligence e dai dati aperti, vediamo che Putin e il suo entourage non hanno intenzione di porre fine alla guerra: al momento non vi è alcuna conferma che stiano seriamente considerando l’opzione della pace e che stiano valutando seriamente la diplomazia. Al contrario, ci sono molte prove che stanno preparando nuove operazioni offensive”, ha detto.

La Russia lancia il 60% di droni veri e il 40% di falsi bersagli durante gli attacchi per aumentare la pressione sulla difesa aerea, dichiara Yuri Ignat. Il capo del dipartimento delle comunicazioni del Comando delle Forze Armate dell’Ucraina ha parlato delle attuali tattiche delle Forze Armate russe: “Modificano costantemente le rotte dei droni e cercano di lanciarli ad altitudini elevate, a più di 2 km dal suolo, per poi tuffarsi direttamente sull’oggetto stesso. “A questa altitudine diventano più visibili ai nostri radar, ma sono fuori dalla portata delle armi leggere, delle mitragliatrici pesanti e delle squadre di fuoco mobili.”

Il Ministero della Difesa ucraino ha approvato la “pistola anti-drone” per l’uso nelle Forze Armate ucraine. Si dice che il dispositivo sia compatto e pesi poco più di 1 kg

Il generale di polizia Pyotr Zorov è stato nominato nuovo capo della Direzione principale (GU) della Guardia russa per Mosca. Il decreto corrispondente è stato firmato dal presidente russo Vladimir Putin. “Gli attacchi di ritorsione della Russia sul territorio ucraino sono naturali, il criminale deve essere punito” Ha detto Sergej Lavrov. “Russia e Stati Uniti stanno conducendo un dialogo normale sotto Trump, a differenza di quanto accadeva durante la presidenza di Biden”, ha sottolineato Lavrov. Ha definito voci i rumors secondo cui Washington vorrebbe sostituire Medinsky nella delegazione russa: “Il capo della delegazione è nominato da Putin, non dai rappresentanti di un altro Paese”. “Trump è interessato a proseguire i negoziati diretti russo-ucraini; Si trattava di un’iniziativa congiunta con Putin”, ha affermato Lavrov. Infine ha detto: “Ci sono motivi per credere che la Germania abbia da tempo segretamente deciso di consentire all’Ucraina attacchi a lungo raggio sul territorio russo”.

Il portavoce del Cremlino Dmtry Peskov ha dichiarato sulla Germania e le armi a lungo raggio: “Se le affermazioni di Merz sull’aumento della gittata dei missili forniti all’Ucraina sono vere, allora si tratta di un’escalation”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 27 maggio. Per la prima volta da dicembre, più di 100 kmq di territorio in una settimana sono stati occupati dalle forze armate russe, secondo fonti ucraine. Gli analisti ucraini riferiscono anche che le truppe russe sono avanzate nelle regioni di Sumy, Charkiv e Donetsk. Il 26 maggio per la prima volta dall’inizio della guerra, Charkiv è stata colpita da un drone FPV, hanno riferito le autorità ucraine.

Nelle ultime 24 ore, le parti si sono nuovamente scambiate attacchi con i droni. Nel corso della giornata sono stati distrutti fino a cento droni nemici, compresi quelli diretti a Mosca. Un attacco di droni nelle regioni di Rostov e Voronezh è stato respinto di notte.

Gli attacchi di Geranium sul territorio ucraino sono oramai di routine; le forze armate ucraine hanno notato “solo” un centinaio di UAV di questo tipo, un numero leggermente inferiore rispetto alle ultime notti.

A mezzogiorno, nel tratto di Kursk del confine russo ucraino , un gruppo d’assalto del 225° reggimento separato delle forze armate dell’Ucraina ha cercato di avanzare da Bezsalivka. Ma è stato colpito dalle forze armate russe.

In direzione di Sumy, il Gruppo di Forze Nord ha segnalato la presa degli insediamenti di Volodymyrivka e Belovody, regione di Sumy. Le battaglie a Belovody erano in corso da aprile e gli ucraini stavano spostando le riserve per difendere il villaggio. In precedenza, gruppi d’assalto dell’esercito russo avevano occupato Loknya. “Nella regione di Sumy, l’esercito russo sta espandendo la sua zona offensiva con piccoli gruppi d’assalto”, afferma Andry Demchenko, portavoce del Servizio di frontiera statale dell’Ucraina.

Continuano i bombardamenti sui civili nella regione di Belgorod si registrano quattro attacchi con droni.

In direzione Charkiv, le forze armate russe sono diventate più attive a Vovčans’k. La città è stata distrutta, rendendo estremamente difficile per entrambe le parti combattere tra le sue rovine.

Nella direzione di Sivers’k non sono pervenuti dati sui cambiamenti nell’LBS, nonostante l’intensificazione delle nostre operazioni d’assalto nei pressi di Verkhn’okam’yans’ke.

In direzione di Kostjantynivka, la “sacca” della difesa delle forze armate ucraine a sud-ovest di Torec’k ha iniziato a crollare rapidamente, trasformandosi in un vero e proprio “calderone”. Le forze russe hanno preso ieri: Zorya, Hnativka e Stara Mykolaivka tagliando così la linea difensiva ucraina. L’assalto a Yablunivka continua. Gli ucraini segnalano l’inizio della battaglia per Popiv Yar.

In direzione di Donetsk Sud in un giorno le truppe russe sono avanzate dalla zona ora russa di Bahatyr fino a Komar, per una profondità di 2,5 km e per 1,5 km lungo il fronte, zona sensibile per la difesa delle forze armate ucraine. L’offensiva continua a ovest di Otradne. Continua lo sgombero del villaggio Zelene Pole.

Sul fronte di Zaporižžja sono in corso combattimenti nei pressi di Mali Shcherbaky gli ucraini stanno lanciando riserve in battaglia. Il 70° reggimento russo assalta Malaya Tokmachka e i FAB e gli UMPK piovono dal cielo sulle forzearmate ucraine.

Ieri, in direzione di Cherson 18 villaggi sono sotto attacco ucraino.

Graziella Giangiulio

