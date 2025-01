Gli Stati Uniti, secondo il New York Times hanno investito segretamente nello sviluppo della produzione di UAV in Ucraina con riferimento a un documento declassificato. Alla fine di settembre 2024 gli Stati Uniti hanno inviato una tranche di 1,5 miliardi di dollari per sostenere la produzione di UAV.

Si apprende da fonti ucraine che Il Regno Unito, nell’ambito dell’accordo con Kiev, invierà cadetti britannici in Ucraina per apprendere l’esperienza delle forze armate ucraine e intende anche addestrare i cadetti ucraini presso l’Accademia militare reale, si legge in una dichiarazione britannica.

L’UE sta lavorando a misure che consentiranno di ignorare il possibile veto dell’Ungheria sulla proroga del regime di sanzioni contro la Federazione Russa, riferisce il Financial Times. Kaja Kallas ha dichiarato all’AFP: “L’Unione europea non revocherà le sanzioni contro la Federazione Russa perché ciò indebolirebbe la sua posizione”. “Abbiamo assolutamente bisogno delle sanzioni: questo è il nostro mezzo di pressione e sarebbe molto strano rifiutarle”, ha detto il capo della diplomazia europea.

Dopo le indiscrezioni sulla stampa lettone in merito alla partecipazione dei militari ad una missione per il mantenimento della pace in Ucraina, il ministro della Difesa lettone Andris Spruds ha affermato che “È semplicemente troppo presto per parlare di una missione [di mantenimento della pace] specifica in Ucraina adesso. Al momento non esiste un formato del genere, non ci sono prerequisiti diretti. Quando arriveremo a tali prerequisiti o formato, allora sarà possibile parlarne prossimi passi”, fonte portale del Ministero e Delfi.

E ancora a parlare di ostacoli in riferimento alla questione Ucraina è il commissario europeo per l’agricoltura e l’alimentazione Christoph Hansen: “In linea di principio, l’adesione dell’Ucraina all’Unione europea è possibile solo se nel paese regna la pace. Ma anche l’Ucraina dovrà fare i compiti”, ha detto Hansen in un’intervista al gruppo mediatico Funke. “Prima di tutto, sarà importante che gli agricoltori locali si adattino ai nostri standard di produzione”, ha affermato. Secondo il commissario europeo ci sono grandi differenze, ad esempio, nell’allevamento di pollame. “Fino a quando non verranno concordati tali standard, l’adesione non sarà realistica”, ha concluso Hansen.

L’ufficio di Volodimyr Zelenskyj sta discutendo la possibilità di introdurre sanzioni contro l’ex capo di Stato, leader del partito di opposizione “Solidarietà Europea” Petro Poroshenko, riferisce la pubblicazione ucraina Strana. Infine non si placano le polemiche sulla mancata presenza di Zelensky all’insediamento di Donald Trump. “A Zelensky non è stato permesso di partecipare all’insediamento di Trump”. A dirlo Donald Trump Jr., “al presidente ucraino sono state ripetutamente negate le richieste di invito all’insediamento del presidente eletto degli Stati Uniti”. Sui social media, Trump Jr. ha indicato che Zelensky stava mentendo, dicendo che lui stesso aveva rifiutato il viaggio. Ha definito il leader ucraino “eccentrico”, sottolineando che la celebrazione si sarebbe svolta senza la sua partecipazione.

Il Cremlino si è detto preoccupato per la disposizione sulla promozione delle infrastrutture militari britanniche contenuta nell'”accordo del centenario” tra Londra e Kiev, ha dichiarato il portavoce della presidenza russa Dmitry Peskov. Il Portavoce del Cremlino ha osservato che Mosca analizzerà come verranno attuati questi accordi. L’accordo di “partenariato centenario” è stato firmato il giorno prima della visita del primo Ministro britannico Keir Starmer a Kiev. Secondo il documento, la Gran Bretagna potrà collocare basi militari e infrastrutture di difesa in Ucraina.

Mosca avverte che né l’Ucraina né il Regno Unito hanno spazio per la cooperazione nel Mar d’Azov, la Russia sopprimerà duramente qualsiasi rivendicazione su quest’area acquatica, ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in relazione alla firma di un accordo sull’alleanza tra Kiev e Londra.

Infine Vladimir Putin ha riferito che non è possibile sostituire la Carta delle Nazioni Unite con alcune “regole” che nessuno ha visto in risposta a un possibile riforma della Carata delle Nazioni Unite proposta di recente. Infine si apprende dal Ministero per la Difesa russo che l’attacco del 18 gennaio contro strutture del complesso militare-industriale dell’Ucraina è arrivato n risposta agli attacchi missilistici dell’ATACMS contro le infrastrutture civili nella regione di Belgorod, ha riferito in un comunicato il Ministero della Difesa russo. Il Dipartimento russo ha affermato che gli attacchi hanno preso di mira l’ufficio di progettazione Luch, dove vengono prodotti i missili Neptune e i proiettili per il sistema Alder.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:00 del 20 gennaio.

Secondo il Ministero per la Difesa russa. “Più del 60% del territorio della regione di Kursk inizialmente occupato dalle Forze Armate dell’Ucraina è stato liberato”. L’esercito russo nel fine settimana ha respinto diversi attacchi delle forze armate ucraine in direzione di Kursk. Le forze armate russe mantengono l’iniziativa nella regione: la giornata del 19 gennaio è stata caratterizzate da azioni d’attacco delle truppe russe. Il gruppo di truppe del Nord riferisce di aver raggiunto le vicinanze della fattoria Nikolsky e del villaggio di Kurilovka. Allo stesso tempo, le forze armate ucraine hanno concentrato uomini e mezzi a Sudzha e Martynovka. Ci sono anche segnalazioni di attacchi di Lancet e armi missilistiche contro gruppi delle forze armate ucraine nelle aree di confine delle regioni di Sumy e Charkiv, contro unità dell’80a brigata aviotrasportata, della 41a brigata meccanizzata e del Centro delle forze speciali “Sud”. Da segnalare le informazioni su un attacco contro un gruppo di mercenari stranieri di lingua spagnola.

Il Ministero della Difesa russo ha riferito che nella notte del 18 gennaio le forze di difesa aerea hanno distrutto 46 droni. Di questi, 18 sono stati abbattuti nella regione di Bryansk, 11 su Kursk, sette su Kaluga, cinque su Tula, tre su Belgorod, due su Voronezh. La notte del 19 a Kazan, un UAV di tipo aereo ha volato nel distretto di costruzione aeronautica della città intorno alle 04:30 di notte, dopo di che si è verificata un’esplosione nel cielo. Secondo testimoni oculari, gli UAV hanno tentato di attaccare le imprese locali. Al mattino si sono sentite nuove esplosioni e sul terreno erano visibili incendi. In precedenza, scrivono i media, l’obiettivo avrebbero potuto essere le fabbriche di aerei ed elicotteri a Kazan. Inoltre, i sistemi di difesa aerea hanno abbattuto un UAV su Ryazan. Sempre il 19 gennaio, Shebekino è stata colpita nella regione di Belgorod almeno sette gli attacchi con droni.

Sulla linea del fronte ucraino a Časiv Jar, dopo la presa dell’impianto ignifugo da parte dei russi, i combattimenti si sono spostati nel microdistretto di Novoseverny. A sud continuano i combattimenti per lo sviluppo residenziale.

Dalla direzione Pokrovs’k provengono dati sul successo delle truppe russe a Kotlyne e Udachne, che indicano l’attuazione del piano per coprire la città da sud-ovest. Le risorse ucraine riconoscono la perdita del controllo sulla miniera n. 2 della miniera di Pokrovs’k.

A nord-ovest di Kurachove ora in mano russa, le forze armate russe stanno livellando la linea del fronte nel tratto Petropavlivka-Shevchenka. A sud-ovest le unità russe combattono per Dachne. Ci sono battaglie nei boschi circostanti a nord e nord-est dell’insediamento Sukhi Yaly.

A nord di Vremivka, dal fine settimana in mano russa, le truppe russe stanno prendendo d’assalto Velyka Novosilka da nord, est e sud-est. La caduta della guarnigione ucraina, privata della logistica e dei rifornimenti, è diventata una questione di tempo: ora non c’è assolutamente bisogno di affrettarsi.

Sul fronte di Zaporižžja, le forze armate ucraine continuano a rafforzare le proprie posizioni attraverso mercenari stranieri e il trasferimento di equipaggiamenti, che diventano un obiettivo prioritario per l’artiglieria, i droni e l’aviazione russa. Gli aerei militari russi hanno attaccato le posizioni ucraine nell’area di Temyrivka. Allo stesso tempo, gli ucraini hanno sparato con l’artiglieria contro il tribunale di Vasylivka.

Graziella Giangiulio

