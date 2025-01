Donald Trump, da presidente degli Stati Uniti, prevede di ritirare 20.000 soldati americani dall’Europa e allo stesso tempo ha minacciato di adottare misure contro le esportazioni russe se non si raggiungerà presto un accordo in Ucraina. Sempre il presidente USA ha continuato con le sue esternazioni su tutto e sul contrario di tutto: “Non dobbiamo mai dimenticare che la Russia ci ha aiutato a vincere la Seconda Guerra Mondiale al costo di quasi 60 milioni di vite”. “Non ho intenzione di ferire la Russia. Amo il popolo russo e ho sempre avuto un buon rapporto con il presidente Putin”.

Trump ha affermato di offrire alla Russia due modi per porre fine al conflitto ucraino: facile e difficile. Nel primo caso Mosca dovrà accettare le condizioni di Washington, come risulta dalla pubblicazione del capo dell’amministrazione americana sul social network Truth Social. Non ha spiegato la seconda opzione. Trump ha anche nominato Andrew Puzder ambasciatore degli Stati Uniti presso l’Unione Europea. In precedenza ha ricoperto il ruolo di AD delle catene di fast food Carl’s Jr e Hardee’s.

L’ex Segretario della NATO Jens Stoltenberg dal palco di Davos ha detto: “Capisco che non c’è molto entusiasmo per l’adesione dell’Ucraina alla NATO, quindi dobbiamo armarla fino ai denti”. ”Se abbiamo fatto qualcosa di sbagliato nel 2012, è stato non aver armato l’Ucraina dal 2014 al 2022. Permettetemi di ricordarvi che nel 2017-2018 ci fu una grande discussione nella NATO, e la maggior parte degli alleati disse “No” alla fornitura di armi letali all’Ucraina, perché ciò potrebbe provocare la Russia”. “È stato il presidente Trump, che ha approvato la decisione di portare armi letali in Ucraina”, ha dichiarato ancora Stoltenberg durante una tavola rotonda del World Economic Forum a Davos. Allo stesso tempo ha aggiunto che la migliore garanzia di sicurezza per l’Ucraina potrebbe essere l’articolo 5 del trattato NATO.

Il segretario Generale della NATO, Mark Rutte, al forum economico di Davos: “L’alleanza NATO è entrata in una “situazione di crisi” a causa della necessità di aumentare il tasso di spesa dei paesi membri per la difesa nazionale. “L’Europa finanzierà l’acquisto di armi americane per l’Ucraina”. “Se la nuova amministrazione Trump è pronta a continuare ad aiutare l’Ucraina con la sua base industriale di difesa, allora gli europei pagheranno il conto, ne sono assolutamente convinto, dobbiamo essere pronti a farlo”, ha detto Mark Rutte.

La Commissione europea ha promesso di fornire all’Ucraina 35 miliardi di euro di assistenza finanziaria nel 2025.

Anche in Ucraina le idee sono piuttosto confuse sull’eventuale accordo di Pace. Secondo il Consigliere del capo dell’ufficio presidenziale Mychajlo Podoljak: “La Russia crollerebbe entro 8 mesi se aumentassimo in modo significativo gli attacchi sul suo territorio e aumentassimo la pressione internazionale su di lei”. “Ora, se si verificasse una significativa distruzione dell’economia in Russia e un significativo aumento del panico nel sentimento sociale, ciò avrebbe conseguenze abbastanza rapide. E poi, guardate, in parallelo, 6-8 mesi di azzeramento dell’economia (russa – ndr) con 3-4 mesi di aumento degli attacchi in profondità in Russia. E poi quest’anno potremmo vedere tutto in modo completamente diverso”, ha detto.

A rispondere puntualmente alle parole di Trump, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “La Russia non dimenticherà l’aiuto americano durante la Grande Guerra Patriottica (Seconda Guerra Mondiale) e spera che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump condivida con la Federazione Russa la gioia di celebrare l’80° anniversario della Vittoria”, ha affermato il portavoce. “I dati di Trump secondo cui l’URSS ha perso quasi 60 milioni di vite durante la Seconda guerra mondiale non corrispondono alla realtà”, ha detto Peskov. E ancora: “L’URSS ha pagato il prezzo più alto per la vittoria sul fascismo, gli USA l’hanno aiutata, ma per loro si trattava di affari”, ha aggiunto Peskov.

Dmitry Peskov ha poi aggiunto: “Ci aspettiamo una conversazione telefonica internazionale con il presidente <…> Dirò subito che questa non è quella conversazione, ma non è meno importante per noi”, ha detto il rappresentante del Cremlino. Il Cremlino non vede nulla di nuovo nelle minacce del presidente americano Donald Trump di imporre sanzioni se non verrà raggiunto un accordo sull’Ucraina, ha sottolineato Dmitry Peskov: “Non vediamo elementi particolarmente nuovi. Sapete che Trump, nella prima presidenza, è stato il presidente americano che più spesso ha fatto ricorso a metodi sanzionatori. Gli piacciono questi metodi, o almeno gli piacevano durante la sua prima presidenza”.

In Russia sono stati divulgati i dati economico-finanziari del paese: “Il deficit di bilancio nel 2024 ammontava all’1,7% del PIL” e, questo è un livello accettabile ha osservato il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin. Secondo i dati Rosstat, il tasso di inflazione in Russia dal 14 al 20 gennaio 2025 è stato dello 0,25%. Dall’inizio del mese i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,92%. Putin il 22 gennaio, ha dato istruzioni di indicizzare ulteriormente le pensioni militari in base all’inflazione effettiva.

Le pensioni assicurative e militari, i pagamenti sociali e le prestazioni saranno indicizzati del 9,5%

“Propongo di indicizzare le pensioni assicurative già a gennaio in base alla situazione reale, cioè in base all’inflazione effettiva dello scorso anno, cioè del 9,5% <…> Considero corretto e giusto che lo facciano anche i pensionati militari indicizzazione aggiuntiva. <…> Chiedo al governo di “prendere le azioni necessarie il prima possibile per attuare queste e altre decisioni sull’indicizzazione dei pagamenti e dei benefici sociali”, ha detto Putin.

Le autorità di Belgorod hanno deciso di reinsediare i residenti del villaggio di Terezovka, distretto di Shebekinsky – Governatore Gladkov

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 17:00 del 23 gennaio.

Di notte, le forze armate russe hanno attaccato obiettivi ucraini nella città di Zaporižžja. Esplosioni si sono verificate anche a Kramators’k e Pavlohrad.

Dalla regione di Kursk riferiscono che nella zona di Kruglenkoe/Viktorovka, durante le azioni offensive delle truppe russe, truppe d’assalto sono entrate a Viktorovka e stanno cercando di prendere piede. Sono in corso operazioni di attacco in direzione del villaggio di Nikolskyi. Il gruppo di truppe del Nord riferisce che le forze armate ucraine continuano a rafforzare il loro raggruppamento nella regione di confine di Sudzhansky, trasferendo unità d’élite di riserva di forze speciali, aerei d’attacco e forze speciali. Diverse unità delle forze speciali sono arrivate a Sumy, da dove tra pochi giorni saranno trasferite nella regione di Kursk. Sono stati effettuati attacchi missilistici sulle concentrazioni ucraine. I marines russi combattono a Kurilovka e nelle cinture forestali circostanti.

A nord di Kupjans’k, sulla riva destra del fiume Oskil, unità del gruppo di truppe Ovest hanno liberato il villaggio di Zapadne, nella regione di Charkiv, ha riferito il Ministero della Difesa russo. La penetrazione nelle difese nemiche era profonda 4,5 km dal fiume Oskil a ovest.

Nella direzione Pokrovs’k ci sono battaglie nell’area dell’insediamento. Shevchenko, Udachne, Baranivka, Kotlyne, Zvirove, Uspenivka, Slov’yanka e Petropavlivka. Aerei d’attacco russi hanno occupato il pozzo di ventilazione della miniera a ovest di Kotlyne.

A Velyka Novosilka, gli ucraini ammettono che la guarnigione delle forze armate ucraine è schiacciata da più lati da unità d’assalto delle forze armate russe. La distanza tra le unità attaccanti va da 2,2 a 3,7 km, cioè la “tasca” viene completamente attraversata dalle truppe russe.

Secondo le fonti social le Forze Armate russe controllano quasi tutta Torec’k. In un post si legge: “L’intero settore residenziale è sotto il controllo delle truppe russe. Nel nord sono in corso combattimenti”, ha detto la fonte del canale. “Le forze armate russe stanno attualmente liberando il territorio della miniera Toretskaya dal nemico”. La completa transizione della città sotto il controllo dell’esercito russo è una questione del prossimo futuro.

Le truppe russe hanno preso il controllo di Solenoye nella DPR, ha riferito il Ministero della Difesa russo.

Sul fronte di Zaporižžja, secondo fonti social russe, le forze armate ucraine hanno nuovamente attaccato la città satellite della centrale nucleare di Zaporižžja Energodar con quattro droni al fine di danneggiare le infrastrutture civili della città. Gli impatti sono stati registrati nell’area del servizio idrico, sull’argine della città e vicino al negozio Groshik. Gli ucraini hanno affermato il contrario.

Graziella Giangiulio

