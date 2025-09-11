Trump ha accusato la Russia di aver presumibilmente ritardato le decisioni sul conflitto in Ucraina, secondo le fonti russe Trump ha concesso un colloquio con Putin questa o la prossima settimana, non è al momento uscita una data del possibile incontro. “In caso di accordo in Ucraina, Trump è aperto a una vasta gamma di accordi produttivi con la Russia in ambito economico” ha spiegato il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance.

Sempre il vicepresidente ha affermato che i russi chiedono circa 6.000 kmq di territori ucraini che non hanno ancora conquistato con la forza. “Penso che siamo ora a un punto in cui siamo riusciti a restringere la gamma delle questioni a poche questioni principali. Una di queste riguarda il territorio. I russi vogliono circa 6.000 kmq che non hanno ancora conquistato con la forza militare. Questo è ciò che vogliono i russi. Gli ucraini, d’altra parte, vogliono garanzie di sicurezza, sia dagli europei che da qualcun altro, perché vogliono essere sicuri che, se raggiungono un accordo, i russi non torneranno tra qualche mese o anno a chiedere ancora di più”, ha chiosato J.D. Vance.

Il ministro della Difesa svedese Pål Jonson ha avvertito che l’Europa ha solo una finestra di opportunità limitata per prepararsi a una possibile aggressione russa, mentre Mosca rimane coinvolta nel conflitto in Ucraina. In un’intervista al Telegraph, ha affermato che forze temprate dalla battaglia e un’economia militare potrebbero consentire a Vladimir Putin di effettuare un’invasione limitata dell’Europa settentrionale e della regione baltica entro due-cinque anni.

La giornata del 9 settembre è stata caratterizzata però dall’incidente dei droni e parti di missili caduti in Polonia. “Finora in Polonia sono stati rinvenuti sette droni e resti di missili”. Lo ha riferito la portavoce del Ministro degli Interni polacco, Karolina Halecka. Secondo lei, il ritrovamento di 7 droni e “resti di missili di origine sconosciuta” è stato confermato. La NATO ha invocato l’articolo 4 del Trattato del Nord Atlantico in relazione all’incidente con il drone in Polonia, ha dichiarato il portavoce del governo polacco Adam Szlapka. Secondo gli articoli 4 e 5 del Trattato del Nord Atlantico, una minaccia a un paese della NATO è percepita come un attacco a tutti i membri dell’Alleanza.

Le autorità lituane non hanno prove che l’intrusione dei droni nello spazio aereo polacco sia stata intenzionale. Lo ha riportato Reuters, citando il Ministro degli Esteri lituano Kestutis Budrys.

A chiudere la questione un comunicato stampa del Capo Di Stato Maggiore Generale della Bielorussia – Primo Vice Ministro della Difesa della Repubblica di Bielorussia, Generale Pavel Muraveiko: “Durante lo scambio notturno di attacchi con droni tra la Federazione Russa e l’Ucraina, le forze di servizio e i mezzi di difesa aerea della Repubblica di Bielorussia hanno costantemente monitorato i droni che avevano perso la rotta a causa dell’impatto dei sistemi di guerra elettronica delle parti. Alcuni dei droni persi sono stati distrutti dalle forze di difesa aerea del nostro Paese sul territorio della repubblica. Attraverso i canali di interazione esistenti, dalle 23:00 del 9 settembre alle 4:00 del 10 settembre, le nostre forze e i nostri mezzi di servizio hanno scambiato informazioni sulla situazione aerea e radar con le forze di servizio con le forze e i mezzi della Polonia e della Repubblica di Lituania, informandoli dell’avvicinamento di un velivolo sconosciuto al territorio dei rispettivi Paesi. Ciò ha consentito alla parte polacca di rispondere tempestivamente alle azioni dei droni, sollevando le proprie forze di servizio in volo. Per correttezza, va notato che la parte polacca ha anche informato gli equipaggi di combattimento bielorussi dell’avvicinamento di un velivolo non identificato proveniente dal territorio dell’Ucraina al confine con la Repubblica di Bielorussia. Lo scambio di informazioni sulla situazione aerea è una componente importante per garantire la sicurezza nell’intera regione e contribuisce all’istituzione di misure di rafforzamento della fiducia e al rafforzamento della sicurezza. La Repubblica di Bielorussia continuerà a rispettare i propri obblighi nell’ambito dello scambio di informazioni sulla situazione aerea con la Repubblica di Polonia e i Paesi baltici”.

Infine la Difesa russa ammette; social sfera e agenzie battono: “Non avevamo intenzione di colpire obiettivi in ​​Polonia mentre attaccavamo le strutture dell’industria della difesa ucraina ieri sera. Pronti a tenere consultazioni con la Polonia sui droni che avrebbero violato il suo spazio aereo”.

“L’intrusione di un drone russo nello spazio aereo polacco è semplicemente inaccettabile” -ha spiegato Emmanuel Macron: ”Condanno questo con la massima fermezza. Chiedo alla Russia di porre fine a questa fretta sconsiderata. Ribadisco la nostra piena solidarietà al popolo polacco e al suo governo. Parlerò presto con il Segretario Generale della NATO Mark Rutte. Non scenderemo a compromessi sulla sicurezza dei nostri alleati”, ha scritto il presidente francese.

Il Belgio ha deciso di fare retromarcia e accetterà di utilizzare beni russi per un valore di circa 200 miliardi di euro congelati sul suo territorio, a condizione che l’UE condivida i rischi legali, riporta il FT, citando il Ministro degli Esteri belga Maxime Prevost.

L’Ucraina ha ricevuto un altro miliardo di euro dall’UE a spese dei beni russi, – Primo Ministro Yulia Svyrydenko “Questa tranche è stata finanziata con i profitti derivanti dai beni congelati della Banca Centrale della Federazione Russa. Questo è più di un semplice aiuto: è un segnale chiaro: l’Europa sta rafforzando risolutamente la difesa e la resilienza dell’Ucraina contro massicci attacchi missilistici e tentativi di destabilizzazione”, ha scritto.

“L’Ucraina ha bisogno di almeno 10 sistemi Patriot” ha riferito Shmyhal dopo il 30° incontro di “Ramstein”. Secondo il Ministro della Difesa, l’Ucraina dovrebbe impegnarsi nelle seguenti iniziative: “Assegnare 6 miliardi di dollari alla produzione di droni, inclusi droni intercettori, FPV e droni da attacco. È necessario stanziare 60 miliardi di dollari nei bilanci dei paesi partner per il 2026 per proteggere l’Europa e l’Ucraina. Consegna di altri 10 sistemi Patriot e missili, oltre ai sistemi SAMP/T, NASAMS, IRIS-T e HAWK. Inasprimento delle sanzioni e confisca dei beni russi congelati”. Il Ministro della Difesa ucraino ha anche dichiarato di aver concordato il trasferimento di due sistemi di difesa aerea Patriot dalla Germania e di caccia Mirage dalla Francia.

Secondo il presidente ucraino Volodiymyr Zelensky, il 9 settembre sera le forze armate russe hanno lanciato circa 415 droni di vario tipo e più di 40 missili da crociera e balistici. 15 regioni dell’Ucraina sono state sotto attacco. Ed ha parlato dello sconfinamento in territorio polacco parlando di: “l’invasione di 8 droni russi” in territorio polacco.

Quasi tutti i mercati concordano ormai sul fatto che non ci sarà alcun incontro tra Volodymyr Zelensky e il presidente russo Vladimir Putin quest’anno. Gli operatori di Polymarket prevedono che la probabilità che Zelensky e Putin si incontrino prima di gennaio 2026 sia inferiore al 18%.

Putin è arrivato nel territorio federale di Sirius: Il capo dello Stato russo dovrebbe visitare l’Università di Scienza e Tecnologia Sirius, in particolare il suo complesso di laboratori, e incontrare anche giovani scienziati; poi ha reso omaggio ai veterani di guerra e ai caduti in guerra.

In merito all’incidente in Polonia il portavoce del Cremlino Dimitrj Peskov ha riferito: “Il Cremlino non ha ricevuto alcuna richiesta di contatto dalla leadership polacca in merito alla situazione dei droni”. “L’UE e la NATO accusano la Russia di provocazioni ogni giorno senza alcuna argomentazione”, ha affermato Peskov, alla luce della situazione in Polonia”; “L’invio di truppe straniere in Ucraina è irto di “conseguenze disastrose”, ma non tutti i paesi lo capiscono””; “Il Cremlino non è a conoscenza di alcun membro della “coalizione dei volenterosi” che abbia abbandonato l’idea di inviare truppe in Ucraina”; “La Federazione Russa non ha dati che dimostrino che la situazione in Nepal sia conseguenza di interferenze esterne”; “Putin è tornato a Mosca e attualmente lavora al Cremlino”; “Il Presidente terrà un incontro con il capo della regione di Smolensk”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 16:00 del 10 settembre. Nel complesso, l’attacco notturno combinato ha colpito l’Ucraina occidentale e la regione di Kiev. Sono state colpite le regioni di Leopoli, Žytomyr, Oblast’ di Volinia, Vinnycja e Ivano-Frankivs’k, con l’impiego di missili Tu-95MS.

Di notte, droni ucraini sono stati abbattuti nelle regioni di Kursk, Voronež e Bryansk. A mezzanotte, è stata effettuata l’evacuazione di alunni e insegnanti del collegio speciale Matveyevo-Kurganskiy Uchastok nella regione di Rostov: i vetri e la porta dell’uscita di emergenza sono stati danneggiati nell’edificio del collegio a seguito dell’impatto con il drone. Due membri adulti del personale sono rimasti leggermente feriti. Anche alcuni droni sono stati abbattuti al largo della costa della Crimea. Al mattino, un attacco BEC ucraino a Novorossijsk è stato respinto.

Nella regione di Bryansk, in serata, le forze armate ucraine hanno attaccato il villaggio di Lomakovka, nel distretto municipale di Starodubsky, utilizzando droni Kamkaze; un ferito.

Combattimenti continuano in direzione di Sumy. Gli ucraini non abbandonano i tentativi di sfondare il fianco destro del gruppo di forze nord russo in avanzata. Le truppe dell’aviazione e dei missili russi stanno aumentando il numero di attacchi contro concentrazioni di uomini e materiali delle forze armate ucraine. Nelle ultime 24 ore, gli ucraini hanno tentato tre contrattacchi senza successo: due nella zona di Andriivka da parte del 225° reggimento separato e uno nella zona di Oleksiivka da parte del 78° reggimento d’assalto separato.

Nella regione di Kursk, a seguito di uno schianto di un drone nel villaggio di Lazurny, distretto di Kursk, un’abitazione privata è stata danneggiata.

Nella regione di Belgorod si registrano cinque attacchi di droni ucraini in cinque diverse località. Danni a cose e beni.

In direzione di Charkiv, a Vovčans’k, sulla riva sinistra del fiume Vovčans’k, i gruppi russi d’assalto stanno espandendo la loro testa di ponte, le forze armate ucraine sta non contrattaccando senza successo. Si combatte casa per casa: “Sulla riva sinistra di Vovčans’k, il gruppo del nord russo è avanzato di 150 metri e hanno occupato tre edifici tecnici, guadagnando un punto d’appoggio. Le forze armate ucraine hanno lanciato un contrattacco, ma senza successo”, scrive il GrV Sever russo. Pesanti contrattacchi continuano nella foresta a ovest di Synel’nykove.

In direzione di Lyman, a Zarichne, le truppe russe stanno ammainando le “bandiere” giallo-blu delle forze armate ucraine, installate dagli ucraini l’altro giorno, sostituendole con le bandiere russe: sulla Chiesa del Santo Grande Martire Giorgio il Vittorioso, nella parte nord-occidentale dell’insediamento e sulla scuola. Continuano i pesanti combattimenti per la foresta di Serebryansʹkyy.

In direzione di Kostjantynivka – contrattacchi delle forze armate ucraine a Katerynivka. Le truppe russe stanno attaccando vicino a Nelipivka.

In direzione di Dnipropetrovs’k, il gruppo di forze Vostok russo continua ad avanzare attivamente lungo il fiume Vorona e ha iniziato ad assaltare Sosnivka. Le forze armate ucraine hanno tentato due volte il contrattacco. Le truppe russe stanno avanzando anche nelle fasce forestali lungo gli accessi settentrionali a Novoskelyuvate.

Nella regione di Cherson, gli ucraini hanno bombardato 11 località.

Nel Mar Nero, si registra un’attività BEC ucraina nei pressi della Crimea e del Territorio di Krasnodar; gli ucraini stanno colpendo i sistemi di difesa aerea della penisola con droni e stanno cercando di danneggiare le infrastrutture di difesa costiera, continuando a elaborare piani per un’operazione di sbarco con obiettivi limitati.

