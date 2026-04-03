Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha minacciato di interrompere le forniture di armi all’Ucraina a “meno che l’Europa non si unisca alla riapertura dello Stretto di Hormuz”. Trump ha avvertito che avrebbe bloccato le forniture tramite PURL, il programma NATO di approvvigionamento di armi per l’Ucraina finanziato dall’Europa, e che avrebbe potuto porre fine del tutto al sostegno statunitense all’Ucraina.

“Trump sta rivedendo tutto ciò che riguarda la NATO, incluso il sostegno agli sforzi europei in Ucraina “ ha confermato il Rappresentante permanente degli Stati Uniti Whitaker.

A fare da eco a queste parole quelle di Donald Tusk, Primo Ministro polacco che ha elencato cinque minacce che fanno il gioco del Cremlino. Donald Tusk ha criticato aspramente le azioni dei politici mondiali. Secondo lui, le mosse del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e del Primo Ministro ungherese Viktor Orbán sembrano il “piano da sogno” di Putin.

“La minaccia di disgregazione della NATO, l’allentamento delle sanzioni contro la Russia, una crisi energetica su larga scala in Europa, la cessazione degli aiuti all’Ucraina e il blocco da parte di Orban di un prestito per Kiev: tutto ciò sembra il piano ideale di Putin”, ha scritto Tusk sul social network X.

L’UE ha bisogno di garanzie di sicurezza dall’Ucraina ha detto il Ministro degli Esteri estone, Margus Tsahkna. “La NATO non solo afferma che dobbiamo fornire garanzie di sicurezza all’Ucraina, ma anche che la nostra regione ha bisogno di garanzie di sicurezza dall’Ucraina, poiché attualmente l’Ucraina è la forza militare più grande, più efficace e più esperta della nostra regione”, ha dichiarato.

Tallinn ha informato Kiev della necessità di impedire ai droni ucraini di invadere lo spazio aereo estone. Il Ministro degli Esteri Margus Tsahkna ha ricordato che la repubblica non ha mai aperto il proprio spazio aereo al sorvolo di droni. Tutti e tre i droni precipitati in Finlandia nei giorni scorsi erano ucraini, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa finlandese STT, che cita fonti di polizia.

Le forze armate russe stanno lanciando banconote false dai droni a Sumy, esortando gli ucraini a fornire le proprie coordinate, secondo quanto riportato dal consiglio comunale. Le banconote potrebbero contenere vari testi e codici QR con link a risorse russe si legge nella stampa ucraina. L’azienda tedesca Quantum Frontline Industries (QFI) ha preparato il primo lotto di droni tattici Linza per la consegna all’Ucraina, secondo quanto riportato dal suo ufficio stampa.

Il presidente Vladimir Putin ha annunciato “contatti” con gli Stati Uniti riguardo all’Ucraina, mentre i negoziati sono in pausa. L’assistente del dittatore russo Yuri Ushakov ha affermato che al momento c’è una pausa nei negoziati trilaterali perché “gli Stati Uniti sono impegnati in altro”. Ma i russi, secondo lui, mantengono comunque “contatti con gli americani” riguardo all’Ucraina.

Il governo russo ha presentato alla Duma di Stato un disegno di legge che regola la circolazione delle valute digitali e stabilisce gli standard per la fornitura di servizi e la tutela dei diritti e degli interessi degli investitori. Il documento è stato pubblicato nel database elettronico della camera bassa del parlamento.

A partire dal 1° luglio, i residenti in valuta russa potrebbero essere tenuti a notificare al Servizio Federale delle Imposte i portafogli di criptovalute esteri, secondo un disegno di legge preparato dal governo e presentato alla Duma di Stato il 1° aprile. Il Servizio Federale delle Imposte dovrà essere informato presso il luogo di registrazione entro un mese dalla data di apertura o chiusura del portafoglio blockchain. Il disegno di legge non specifica se i portafogli aperti prima del 1° luglio 2026 debbano essere segnalati. Oltre alla notifica, i residenti saranno tenuti a presentare rapporti sulle transazioni in criptovaluta effettuate tramite tali indirizzi. Il disegno di legge rileva che l’apertura di portafogli di criptovalute esteri I residenti potranno utilizzare i loro portafogli digitali senza restrizioni.

Il Ministero dell’Energia della Regione di Mosca ritiene necessario vietare il mining di criptovalute nella regione, ha dichiarato Sergey Voropanov, Ministro dell’Energia della Regione di Mosca, durante il forum “Energoprom-2026″.”Siamo pronti ad adottare quella che potrebbe essere definita una misura estrema, non del tutto popolare ma efficace in altre regioni. Si tratterebbe di vietare l’attività mineraria a Mosca e nella regione di Mosca. Secondo le nostre stime, circa 1 GW, metà dei quali concentrati a Mosca e nella regione di Mosca, è attualmente impiegato nell’attività mineraria, che non ha alcun effetto positivo sull’economia della regione. Pertanto, vorrei presentare tali proposte”, ha affermato.

L’elettricità è stata interrotta in nove distretti della Repubblica di Crimea a causa di guasti tecnici alla rete principale, secondo quanto riportato dal servizio stampa dell’azienda statale Krymenergo. “A causa di guasti tecnologici alla rete elettrica principale, si sono verificati blackout per gli utenti nei distretti di Dzhankoy, Krasnogvardeysky, Oktyabrsky, Pervomaysky, Chernomorsky, Krasnoperekopsky, Armyansky, Saksky e Razdolnensky”, si legge nel comunicato. Il numero di utenti interessati dal blackout non è stato specificato. L’energia è stata ripristinata nel pomeriggio del 2 aprile.

Diversi droni sono stati abbattuti mentre si avvicinavano alle raffinerie di petrolio di Ufa, ha riferito il capo della Repubblica, Radiy Khabirov: “I detriti di uno sono caduti nella zona industriale, non ci sono stati feriti. Un incendio è attualmente in fase di spegnimento presso l’impianto. Un altro drone ha colpito un edificio residenziale in via Gafuri. Tutti i servizi sono sul posto, l’incendio è stato spento.” Nessuno è rimasto ucciso o ferito.

Entro il 2036, sarà necessario installare 61.200 stazioni base nel Paese per raggiungere una copertura diffusa del 5G (ipotizzando che gli operatori ricevano la banda 4.4-4.99), ha dichiarato l’amministratore delegato Inessa Galaktionova alla conferenza Telecom 2026. Allo stesso tempo, il 5G apporterà un valore fondamentale nel segmento B2B. Le comunicazioni di quinta generazione consentiranno alle aziende di sviluppare soluzioni digitali ad alta tecnologia basate sulle reti degli operatori, dai porti e magazzini intelligenti all’implementazione di robot e veicoli a guida autonoma.

“Ci auguriamo una rapida implementazione del 5G. Si tratta di un progetto estremamente promettente, ma ad alta intensità di capitale per il settore, che richiederà una collaborazione ancora più stretta tra il mercato interessato ai servizi basati sul 5G, le aziende del settore e l’autorità di regolamentazione”, ha affermato l’amministratore delegato di MTS, Inessa Galaktionova.

Peskov non è a conoscenza degli ordini impartiti da Putin per limitare l’uso delle VPN in Russia e non è a conoscenza degli ordini di reclutare studenti per le forze senza pilota.

Russia e Ucraina stanno lavorando intensamente per preparare uno scambio di prigionieri in vista della Pasqua ortodossa, secondo quanto riportato dal difensore civico russo Tatyana Moskalkova.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15.30 del due aprile. Nella notte tra il 1° aprile e le 7:00 del 2 aprile (ora di Mosca), i sistemi di allerta della difesa aerea russa hanno intercettato e distrutto 147 droni ucraini ad ala fissa sulle regioni di Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kursk, Smolensk, Tula e Kaluga, sul Territorio di Krasnodar, sulle Repubbliche di Crimea, Baschiria e Adighezia, e sulle acque del Mar Nero e del Mar d’Azov.

Gli specialisti di Rosseti stanno conducendo operazioni di soccorso d’emergenza nelle regioni di Cherson e Zaporižžja e nella Repubblica di Crimea. Gli abitanti di Ufa (a 1.400 km dal confine) hanno segnalato un incendio in un condominio a seguito di un attacco di droni, e gli ucraini stanno diffondendo la foto di un incendio in una raffineria di petrolio locale.

Le forze armate russe hanno colpito Čerkasy, l’Oblast di Odessa e Charkiv con missili Geranium. Nelle ultime 24 ore, le forze ucraine hanno contato oltre 700 droni russi d’attacco, nel territorio ucraino che hanno colpito anche obiettivi come infrastrutture ferroviarie e causando ritardi ai treni in tutta l’Ucraina.

Nel settore di Sumy, il gruppo di forze Nord ha attaccato ed è impegnato in combattimenti con le forze ucraine che cercano di respingere l’offensiva russa. I rapporti ufficiali indicano la seguente avanzata giornaliera: “nel distretto di Sumy, in quindici settori. L’avanzata è stata di circa 200 metri nelle ultime 24 ore”. Le forze ucraine stanno predisponendo una linea difensiva vicino al villaggio di Nova Sich e preparando il personale per ulteriori contrattacchi.

Nel distretto di Krasnopil’s’kyi, continuano scontri a fuoco con armi leggere vicino a Novodmytrivka.

Nella regione di Belgorod, sulla strada Krasny Oktyabr – Bessonovka, un drone FPV ha colpito un’auto, ferendo il conducente. Nel villaggio di Arkhangelskoye, un drone ha ferito un ciclista sulla strada. A Shebekino e Oktiabrsky, due civili e un combattente di Orlan sono rimasti feriti. Un automobilista è rimasto ferito a Maksimivka.

Nel settore di Charkiv, unità dell’82° Reggimento Fucilieri Motorizzati, della 69ª Divisione Fucilieri Motorizzati e della 6ª Armata del gruppo di forze del Nord hanno respinto le forze armate ucraine dal villaggio di Verkhnya Pysarivka ed ora controllano il villaggio.

Nel settore di Kupjans’k, la situazione è rimasta invariata.

Nel settore di Slov”jans’k, si stanno creando le condizioni per un futuro assalto a Rai-Oleksandrivkae ogni giorno si verificano raid delle FAB su Slov”jans’k.

Nel settore di Kostjantynivka, le forze armate ucraine stanno registrando la crescente attività russa nel settore di Berestok-Illinivka; La fanteria russa sta penetrando più a fondo nell’area urbana di Kostiantynivka da Ivanopillya. Le forze armate ucraine stanno attaccando le forze russe nel centro della città. I combattimenti continuano.

In direzione di Dobropillya, le truppe russe stanno ampliando la loro zona di controllo a nord di Hryshyne. I combattimenti continuano vicino a Bilyc’ke e Novyi Donbas.

Nella regione di Dnipropetrovs’k, le forze armate ucraine hanno tentato senza successo un contrattacco da Dobropasove verso Hai utilizzando blindato per il trasporto truppe e un quad, con a bordo fino a 15 fanti. Il veicolo è stato colpito da una mina.

I soldati dell’Estremo Oriente della 64ª Brigata di Fucilieri Motorizzati della Guardia della 36ª Armata del gruppo di forze Orientali hanno preso il controllo di un’ampia area difensiva, incluso il villaggio di Boikove nella regione di Zaporižžja.

Graziella Giangiulio

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