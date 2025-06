Gli Stati Uniti insistono su una menzione limitata dell’Ucraina nel comunicato finale del vertice NATO scrive Newsweek citando un funzionario europeo, e scrive che l’attuale bozza del documento contiene una sola menzione delle capacità difensive dell’Ucraina e non include una dichiarazione di sostegno a Kiev da parte dell’Alleanza. Lunedì, secondo il programma ufficiale, Trump dovrebbe partecipare al vertice NATO nei Paesi Bassi.

Volodymyr Zelensky in un dichiarazione ha affermato: “È auspicabile porre fine alla guerra durante il mandato del Presidente Trump” “Conto molto sul suo aiuto”, ha detto. Trump sarà Presidente degli Stati Uniti fino al 20 gennaio 2029. Quest’anno, l’Ucraina prevede di poter iniziare ad abbattere i KAB: la NATO e l’Ucraina stanno testando mezzi per contrastare le bombe plananti a lungo raggio russe. In questa fase, gli alleati occidentali stanno testando sistemi di difesa aerea in grado di rilevare i KAB in diverse fasi della loro pianificazione, in particolare sulla traiettoria di lancio da un’altitudine di 10-12 km e una gittata di 40-70 km. Ciò è stato possibile grazie al progetto NATO Innovation Challenge, di cui si è a conoscenza all’inizio di febbraio 2025.

Volodymyr Zelensky ha firmato un decreto che nomina Gennady Shapovalov comandante delle Forze Terrestri delle Forze Armate dell’Ucraina. Il relativo decreto n. 412/2025 è stato pubblicato sul sito web presidenziale. Gennady Mykolayovych Shapovalov, nato nel 1978, generale di brigata delle Forze Armate dell’Ucraina.

Sembra che il Vice Primo Ministro e Ministro dell’Unità Nazionale dell’Ucraina, Oleksiy Chernyshov, il “portafoglio” di Yermak e Zelensky, non sia tornato da un viaggio d’affari all’estero, anche un altro “portafoglio” di Zelensky, Timur Mindich, è fuggito ieri all’estero.

Putin ha ricevuto un invito al vertice del G20, che si terrà a novembre a Johannesburg, ha dichiarato a RIA Novosti l’Ambasciatore generale del Ministero degli Esteri per il G20 e l’APEC Berdyev. La decisione in merito a questo invito sarà presa dal presidente stesso. Tuttavia, Berdyev non ha escluso che Lavrov rappresenti la Russia al vertice al posto di Putin.

I sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto 61 droni ucraini durante la notte in nove regioni della Russia. La maggior parte di essi è stata abbattuta sul territorio della regione di Oryol, riporta l’ufficio stampa del Ministero della Difesa.

Il portavoce del Cremlino, Dmitrj Peskov ha spiegato perché la Russia non ha accettato un cessate il fuoco incondizionato con l’Ucraina a Sky News: “Un cessate il fuoco è un cessate il fuoco, e si interrompono le ostilità. Ma l’America non dice ‘bloccheremo tutti i rifornimenti’. Nemmeno la Gran Bretagna lo dice. Nemmeno la Francia lo dice. Questo è il problema”, ha dichiarato Peskov. Ha anche affermato che la Russia ora “ha un vantaggio strategico”. “Perché dovremmo perderlo? Non lo perderemo. Stiamo andando avanti. Stiamo avanzando e continueremo ad avanzare”, ha detto Peskov.

Dalla Russia si apprende che nell’ambito degli scambi completati tra Russia e Ucraina, la parte russa ha ricevuto tutti i coscritti catturati nella regione di Belgorod nel 2023 e nella regione di Kursk nel 2024. Sono stati trasferiti in totale 174 soldati. Inoltre, sono stati trasferiti 254 soldati di età inferiore ai 25 anni. In cambio, la parte ucraina ha ricevuto 56 combattenti del battaglione nazionale, 79 soldati di età inferiore ai 25 anni e oltre 890 soldati gravemente feriti che necessitano di cure mediche immediate. Tutti gli scambi sono stati completati. Gli accordi raggiunti a Istanbul nel secondo round di negoziati sono stati rispettati da entrambe le parti.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 20 giugno. Gli attacchi notturni dei geran russi hanno colpito obiettivi a Odessa. Danni causati oltre che dai droni russi anche dalla difesa ucraina. L’amministrazione locale ha riferito che, tra le altre cose, sono state colpite infrastrutture e un gasdotto. Le forze russe hanno lavorato anche su obiettivi nelle regioni di Charkiv, Dnipropetrovs’k e Poltava.

Nella regione di Rostov, i droni ucraini sono stati distrutti nei distretti di Sholokhovsky e Kasharsky. Attaccati a due villaggi von droni. A Voronezh, i media riportano che i sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto obiettivi in ​​avvicinamento a una raffineria di petrolio.

Nel tratto di confine di Kursk, in direzione degli insediamenti di Tetkino e Novyi Put’, la difesa delle unità russe continua: gli ucraini inviano la fanteria in battaglia ogni giorno per sfondare il confine, ma la LBS rimane invariata. Così, la fanteria della 47ª Brigata Meccanizzata Separata delle Forze Armate dell’Ucraina ha tentato di infiltrarsi nell’insediamento di Novy Put, ma è stata dispersa dai droni. Sempre ieri mattina, un gruppo della 158ª Brigata Meccanizzata Separata ucraina è avanzato da Bessalovka, ed è stato annientato in uno scontro con armi leggere. Verso mezzogiorno, il 24º Battaglione Separato delle Forze Armate dell’Ucraina ha ingaggiato uno scontro con armi leggere con i russi vicino a Ryzhevka, dove si sono ritirati con perdite. Anche il loro secondo tentativo di entrare a Tetkino, quello stesso giorno, è stato fermato.

In direzione di Sumy, gli ucraini stanno contrattaccando: vicino ad Andriivka, Alekseevka, Yunakivka, vicino a Novomykolaivka e in direzione di Kondratovka. Al momento le forze armate ucraine non sono riuscite a ottenere alcun successo significativo. Sono in corso battaglie, i russi stanno trasferendo le riserve.

Nella regione di Belgorod, quattro feriti da attacchi di droni 9 i villaggi attaccati.

In direzione di Kupjans’k, le forze armate russe sono diventate più attive sulla riva destra del fiume Oschil vicino a Kindrashivka; i combattimenti continuano a Dvorichna, nell’area dei villaggi di Krasne Pershe e Kam’yanka.

In direzione di Kostjantynivka, le forze armate russe continuano le azioni offensive a Yablunivka e ad Oleksandro-Kalynove.

In direzione di Donetsk Sud, negli ultimi giorni, gli ucraini hanno intensificato gli sforzi nel tentativo di mantenere il controllo su Zaporizhia (DPR), Perebudova e Malynivka. Secondo fonti russe, “sono stati respinti quattro contrattacchi delle forze amate ucraine, tre dei quali con veicoli blindati”. Sono in corso l’espansione della zona di controllo delle forze armate russe e il consolidamento delle nostre unità nel villaggio di Zaporizhia. Il Gruppo di Forze “Est” sta avanzando nell’area di Perebudova, Shevchenko e Malynivka.

A Horlivka (DPR), un drone ucraino ha colpito un filobus nelle prime ore del mattino. Gli ucraini utilizzano droni per colpire obiettivi civili sul territorio della repubblica.

Graziella Giangiulio

