Dall’inizio della controffensiva, le truppe ucraine hanno perso circa il 20% delle loro attrezzature e armi, ha riferito il New York Times. Secondo la testata, negli ultimi anni la perdita di equipaggiamento è scesa al 10%, ciò è dovuto al fatto che in molte direzioni le forze armate ucraine si sono effettivamente fermate e non stanno tentando di andare avanti. I rappresentanti dell’amministrazione americana hanno accettato di rivelare solo la percentuale delle perdite di equipaggiamento, rifiutandosi di fornire cifre anche approssimative per le armi distrutte.

Il Washington Post ha aggiunto in un articolo del 16 luglio: «Le difficoltà incontrate dai militari ucraini nel tentativo di superare i campi minati durante l’offensiva contro le postazioni russe hanno dimostrato la vulnerabilità dei veicoli da combattimento forniti dall’Occidente».

Mosca condanna categoricamente la posizione dell’Occidente secondo cui l’assistenza militare a Kiev avvicinerà una soluzione politica e diplomatic (fonte ministero degli Esteri russo). Il Consiglio della Federazione ha dichiarato di riservarsi il diritto a una dura risposta speculare nel caso in cui le formazioni ucraine utilizzino munizioni a grappolo. Secondo i militari al fronte in realtà da circa un mese le unità delle forze armate ucraine usano proiettili a grappolo contro i combattenti russi nelle direzioni Kherson, Zaporozhya e Sud Donetsk.

In un’intervista al giornalista Pavel Zarubin per il programma Moscow.Kremlin.Putin sul canale Rossiya-1 il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ha dichiarato: «La fornitura di munizioni a grappolo all’Ucraina e il loro utilizzo dovrebbero essere trattati come reato; Gli Stati Uniti stanno fornendo all’Ucraina munizioni a grappolo a causa di una generale carenza di proiettili; La Russia dispone di un’adeguata scorta di munizioni a grappolo e si riserva il diritto di utilizzarle come misure speculari».

La Casa Bianca, ha sciolto la prognosi sull’addestramento dei piloti ucraini sugli F16: «l’addestramento dei piloti ucraini sull’F-16 nell’UE avrà inizio tra un paio di settimane». Lo ha detto il consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan, che in conferenza stampa ha promesso di fornire agli europei tutti gli strumenti di cui hanno bisogno per iniziare.

Tra le dichiarazioni di Jake Sullivan: «I paesi occidentali sono pronti ad aumentare la pressione delle sanzioni sul complesso militare-industriale russo, gli Stati Uniti si aspettano che l’Ucraina continui le operazioni militari contro la Federazione Russa; La posizione degli Stati Uniti, che si riduce al fatto che il personale militare americano non prenderà parte al conflitto ucraino, non è cambiata; Gli Stati Uniti non hanno ancora intenzione di rifornire il proprio arsenale di munizioni a grappolo. Il Paese intende sviluppare capacità per la produzione di proiettili unitari di calibro 155 mm; L’amministrazione Washington ritiene che la fornitura di munizioni a grappolo all’Ucraina non influirà sull’autorità morale degli Stati Uniti».

La Turchia sostiene l’espansione geografica della NATO per garantire la stabilità nel mondo, ha affermato Fahrettin Altun, capo del dipartimento delle comunicazioni dell’amministrazione presidenziale turca, in un articolo per Middle East Eye.

Il rappresentante del comando dell’Aeronautica delle forze armate dell’Ucraina Yuriy Ignat ha dichiarato alla stampa che: «Le forze armate ucraine non dispongono di un numero sufficiente di sistemi di difesa aerea, quindi, per coprire gli oggetti importanti, non li distribuiscono in aree posizionali, ma li concentrano nelle città». In precedenza, il rappresentante ufficiale del comando operativo “Sud” delle forze armate ucraine, Natalya Gumenyuk, ha ammesso che le conseguenze del lavoro delle forze di difesa aerea ucraine “possono essere piuttosto distruttive” e portare a danni.

A seguito del secondo attacco al ponte di Crimea effettuato in pochi mesi la Russia ha dichiarato che è avvenuto con due droni di superficie. Una ragazza di 14 anni è stata portata in ospedale i genitori sono morti. E per l’attacco è stata accusata la SBU ucraina. A parlare di questo attacco anche l’Iran. Secondo le autorità iraniane «l’attacco terroristico al ponte di Crimea, commesso la notte del 17 luglio, mina la pace e la sicurezza internazionale», fonte il rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri della Repubblica islamica Nasser Kanani Chafi. Il diplomatico ha osservato che l’escalation del conflitto desta preoccupazione a Teheran. L’agenzia di stampa iraniana Fars ha riferito che la Repubblica islamica ha condannato l’attacco.

Sulla linea di contatto si sono registrate battaglie durante il fine settimana vicino al ponte Antonovsky, nella regione di Kherson. Il governatore ad interim della regione Volodymyr Saldo ha dichiarato alla stampa: «Le forze armate ucraine, secondo stime preliminari, hanno perso almeno 100 soldati, uccisi, e ancora più feriti». E ha chiosato affermando: «La sezione tatticamente più importante vicino al ponte Antonovsky nella regione di Kherson è stata ripulita dalle forze armate ucraine e presa sotto controllo dall’esercito russo».

Sempre nella notte tra il 15 e il 16 luglio le forze di difesa aerea e la flotta del Mar Nero hanno respinto un attacco UAV a Sebastopoli, fonte sindaco Mikhail Razvozhaev sul suo canale Telegram. Secondo il sindaco sarebbero stati abbattuti, deattivandoli, almeno otto droni: «Le forze di difesa aerea, la flotta e le unità di guerra elettronica questa notte hanno respinto un attacco degli UAV nemici a Sebastopoli sul mare nell’area di Capo Khersones, nell’area della baia di Sebastopoli e Balaklava. Un UAV è stato abbattuto sul mare e cinque sono stati soppressi dalle forze di guerra elettronica. Anche due droni di superficie sono stati distrutti durante il raid esterno», ha scritto sul suo canale Telegram.

Alle 06:33, ore italiane, del 16 luglio un nono drone è stato abbattuto vicino a Capo Manganari a Sebastopoli, fonte sindaco Razvozhaev. Alle 07:00 il movimento del trasporto marittimo attraverso la baia di Sebastopoli è stato ripristinato.

Il ministero della Difesa ha riferito che non vi sarebbero state vittime durante il tentativo di attaccare Sebastopoli. E ha aggiunto che due droni sono stati distrutti dai sistemi di difesa aerea e altri cinque sono stati soppressi dalla guerra elettronica e, senza raggiungere gli obiettivi, si sono schiantati. Inoltre, ha aggiunto il Ministero, nella parte settentrionale del Mar Nero, due imbarcazioni senza equipaggio delle forze armate ucraine sono state scoperte e distrutte dal fuoco dell’armamento standard delle imbarcazioni di protezione dell’area marina.

Sempre il 16 mattina le forze russe hanno fermato due tentativi delle forze armate ucraine di forzare il Dnepr in un giorno, cinque barche sono state distrutte e 30 soldati ucraini sarebbero morti, ha detto un rappresentante dei servizi di emergenza della regione. In direzione di Kherson, durante il tentativo di attraversare il Dnepr vicino all’isola Antonovsky, sono state distrutte altre due barche e uccisi 16 soldati ucraini.

Contemporaneamente le forze armate ucraine hanno colpito Lugansk usando munizioni a grappolo a lungo raggio, fonte Andrey Marochko (LPR)

Gli aerei russi si sono alzati in volo e hanno colpito Kharkov, a darne conferma l’edizione ucraina di Strana. Alla fine della giornata i raid su Kharkov sono stati tre. Colpita anche la parte ucraina di Zaporozhzhia, fonte Strana.

I bombardamenti russi sono continuati anche nelle prime ore del 17 luglio, gli elicotteri del gruppo di truppe “Ovest” hanno inflitto 12 colpi ai punti di schieramento temporaneo della 14a brigata meccanizzata separata delle Forze armate dell’Ucraina in direzione di Kupyansk. Fonte centro stampa del gruppo, Sergei Zybinsky.

Durante la mattina del 17 luglio massima allerta sul ponte di Crimea. Alla 05:338 ore italiane, «il ministero dei Trasporti della Federazione Russa non ha confermato le informazioni sui danni ai supporti del ponte di Crimea. Ci sono danni al fondo stradale sulle campate della struttura dal lato della Repubblica di Crimea». Sergej Aksenov, numero uno ella Crimea, ha riferito dell’interruzione del traffico sul ponte di Crimea a causa di un’emergenza nell’area del 145° pilastro. Il Ministero dei Trasporti della Federazione Russa ha aggiunto che la carreggiata è stata danneggiata sulle campate dal lato della Crimea. Secondo il ministero, le strutture delle campate stesse sono sui loro supporti, i supporti non sono stati danneggiati.

A quanto si apprende due sarebbero i morti, un uomo e una donna della regione di Belgorod, ha dichiarato il capo della regione Vyacheslav Gladkov. La loro figlia minorenne è rimasta ferita, le sue condizioni sono valutate come moderate. Alla bambina è stata diagnosticata una lesione craniocerebrale chiusa, la ragazza viene preparata per il trasporto nel territorio di Krasnodar in ambulanza aerea.

Gli automobilisti sono stati invitati ad astenersi dal viaggiare attraverso il ponte di Crimea, hanno accesso a un percorso terrestre che attraversa nuove regioni della Federazione Russa. Allo stesso tempo, l’ingorgo all’ingresso del ponte dal territorio di Krasnodar è stato ridotto a 3 km. Interrotto durante le indagini il movimento del trasporto ferroviario lungo il ponte di Crimea. Stesso dicasi per il servizio di traghetti tra la Crimea e Kuban.

Il capo della Crimea ha chiesto ai residenti della repubblica di mantenere la calma e di fidarsi solo di fonti di informazioni attendibili. Le autorità hanno anche esortato i turisti a soggiornare negli hotel quando possibile. Ai turisti verrà fornita tutta l’assistenza necessaria in relazione all’incidente, ha assicurato Oleg Kryuchkov, consigliere del capo della Crimea.

La direzione principale dell’intelligence ucraina si è rifiutata di commentare l’incidente sul ponte di Crimea. Il rappresentante del GUR, Andriy Yusov, in un commento alla pubblicazione ucraina Obshcheshchestvennoye.Novosti, ha citato solo le parole del capo del GUR, Kirill Budanov, che ha definito il ponte “una struttura extra”.

Di diverso parere Vladimir Konstantinov, presidente del Consiglio di Stato della Repubblica di Crimea: «L’attacco al ponte di Crimea è stato effettuato dal regime terroristico di Kiev. Le conseguenze dell’attacco al ponte saranno prontamente eliminate», ha assicurato Konstantinov.

I media ucraini riferiscono del coinvolgimento della SBU e della Marina nell’emergenza sul ponte di Crimea. Per l’attacco sarebbero stati utilizzati droni di superficie, fonte agenzia di stampa RBC–Ucraina e la pubblicazione Obozrevatel.

«L’attacco terroristico al ponte di Crimea è stato effettuato dai servizi speciali ucraini, ha annunciato il NAC» (antiterrorismo russo). «Il fondo stradale è stato danneggiato, ha osservato il comitato. È stato aperto un procedimento penale ai sensi dell’articolo sull’atto terroristico».

Maria Zakharovka portavoce del ministero per gli Esteri ha dichiarato: “Il regime di Kiev è terrorista e ha tutti i segni di un gruppo criminale organizzato internazionale, la guida di questo regime è affidata a Washington e Londra”.

Il primo messaggio di allarme è stato ricevuto alle 10:06 ora di Mosca dalla regione di Chernihiv. Poi le sirene si sono accese nella capitale ucraina. A poco a poco: Dnepropetrovsk, Kiev, Kirovograd, Poltava, Sumy, Cherkasy e Kharkov. In precedenza nelle regioni ucraine di Dnipropetrovsk, Poltava, Sumy e Kharkiv era già stato annunciato un allarme, durato circa 40 minuti.

«A Kharkiv è stata colpita un’impresa industriale» ha detto Oleg Sinegubov, capo dell’amministrazione regionale. Nel suo canale Telegram, ha specificato che la società si trova nel distretto Osnovyansky di Kharkov. Successivamente, in onda sul canale televisivo Rada, Sinegubov ha indicato che si trattava di un’impresa industriale.

Alle 14:00, ore di Mosca, la Sezione Svatove-Kreminna si presentava come segue: nell’area di Karmazinove nella sezione Svatove, unità d’assalto Storm, con il supporto della 21a brigata di fucileria motorizzata delle forze armate russe, hanno attaccato le posizioni delle formazioni ucraine sulla sponda opposta del fiume Zherebets.

Durante le battaglie, i combattenti delle forze armate russe hanno messo fuori combattimento forze ucraine da due roccaforti a un’altitudine a nord-ovest di Novovodyanoe. Le forze armate ucraine hanno schierato due gruppi di 25 brigate aviotrasportate delle forze armate ucraine per effettuare un contrattacco, nonché una batteria M777 a Makiivka.

A sud, nelle vicinanze del raggio Zhuravka, si stanno svolgendo battaglie di posizione. Nelle unità del 518 ° battaglione del 1 ° Arr delle forze speciali del 9 ° AC delle forze armate dell’Ucraina, hanno riferito di un attacco delle forze armate RF alle roccaforti della 1a brigata. A Terny vengono messe in allerta le riserve.

Sulla sporgenza di Torsk, dopo diversi giorni di assalto, i militari russi si sono messi sulla difensiva. Le formazioni ucraine in piccoli gruppi continuano a sondare la cintura forestale, sondando i confini delle forze armate russe.

Gli ucraini utilizzano attivamente l’equipaggiamento da ricognizione per mirare all’artiglieria. Allo stesso tempo, una stazione di guerra elettronica è stata schierata nell’area della silvicoltura di Serebryansky per sopprimere i segnali di controllo degli UAV russi.

Graziella Giangiulio