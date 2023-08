Secondo Reuters, gli Stati Uniti hanno approvato il trasferimento degli F-16 dalla Danimarca e dai Paesi Bassi a Kiev dopo il completamento dell’addestramento dei piloti ucraini.

Durante il mese di agosto, una coalizione di 11 paesi avrebbe dovuto iniziare l’addestramento al pilotaggio di aerei da combattimento, ma il processo apparentemente si è bloccato, anche perché i piloti non hanno padronanza dell’inglese. Il ministro della Difesa danese Troels Poulsen ha dichiarato a luglio che il paese spera di vedere i risultati dell’esercitazione all’inizio del 2024.

In precedenza, il portavoce dell’aeronautica ucraina, Yuriy Ignat, ha riferito che le forze armate ucraine non avrebbero ricevuto l’F-16 fino alla primavera, e funzionari statunitensi hanno espresso l’opinione che i combattenti farebbero poco per aiutare Kiev e non romperebbero la situazione al fronte. Allo stesso tempo, Kiev ha già ricevuto dalla Repubblica Ceca un simulatore per insegnare le abilità di controllo dell’F-16, ma i veri aerei sono ancora lontani.

Nella notte un UAV ucraino ha tentato di attaccare obiettivi a Mosca è stato colpito da un sistema di difesa aerea e si è schiantato vicino all’argine Krasnopresnenskaya a Mosca. Secondo il dipartimento, non ci sono state vittime o incendi. L’UAV è caduto all’Expocentre di Mosca danneggiando una facciata.

Si può chiosare come non accurata informazione, la notizia apparsa sul dailymail-co-uk secondo cui «un generale epurato da Putin è stato trovato morto». Il generale in questione Gennady Zhidko, è l’ex viceministro della difesa e capo di stato maggiore delle forze armate russe in Siria ed è morto dopo una lunga malattia. La fonte citata dal dailymail-co-uk, Readkova, in realtà il 16 agosto scrive: «A Mosca, dopo una lunga malattia, è morto l’ex viceministro della difesa e capo di stato maggiore delle forze armate russe in Siria, generale Zhidko. Gennady Zhidko, Eroe della Russia, durante la sua vita ha ricoperto posizioni chiave nelle strutture militari: era viceministro della difesa, capo di stato maggiore del gruppo di truppe in Siria, comandava il distretto militare orientale. Morì all’età di 58 anni».

Ed ora uno sguardo al fronte alle 24:00 del 17 agosto: Fallito ennesimo attacco a Rabotino. Direzione Svatove- Kreminna. I combattenti russi continuano ad avanzare nelle vicinanze di Kupyansk, i russi hanno occupato diverse roccaforti ucraine vicino a Olshan e Sinkovka. Inoltre, sono in corso combattimenti nell’area di Petropavlovka, la cui cattura da parte russa consentirà di uscire sull’autostrada H-26. Ci sono anche avanzate russe sulla sporgenza di Karamzin, i russi stanno livellando il fronte lungo il fiume Stallion.

Nella mattinata del 18 agosto le fonti social russe affermano che «l’esercito russo ha catturato due roccaforti e tre posti di osservazione in direzione di Kupyansk». A farne le spese due plotoni di fanteria delle forze armate dell’Ucraina durante i combattimenti nella direzione di Kupyansk.

Inoltre, gli ucraini, utilizzando le forze della 14ª brigata meccanizzata e della 95ª brigata aviotrasportata, hanno effettuato sei tentativi di contrattaccare le posizioni russe nell’area di Olshany. Le forze armate russe hanno respinto gli attacchi.

Direzione Bachmut: L’esercito russo ha respinto gli attacchi delle forze armate ucraine nell’area di Zaliznyansky. I combattimenti continuano all’interno di Kleshcheevka. Lo stesso scenario si è ripresentato nella mattinata del 18 agosto quando gli ucraini hanno tentato l’assalto utilizzando gruppi d’assalto rinforzati con veicoli blindati pesanti. I soldati russi hanno respinto gli attacchi e, a loro volta, hanno contrattaccato dalla direzione di Dubovo-Vasilyevka in direzione di Bogdanovka.

Direzione Zaporozhzhia. Sono in corso battaglie nel settore Orekhov: i soldati russi mantengono la linea a Rabotino, uccidendo o ferendo i militanti che avanzano. Nel frattempo, sulla sporgenza Vremevsky, le forze armate ucraine hanno cercato di attaccare nell’area di Urozhaine, e ci sono anche battaglie a nord-est di Prijutnoje.

Nella mattinata del 18 agosto nella parte settentrionale di Rabotino sono in corso ostilità attive, dove gli ucraini stanno cercando di prendere piede e cercando di espandere il fronte, hanno attaccato le posizioni russe nell’area di Novopokrovka e continuano la ricognizione in battaglia nell’area di Dorozhnyanka.

Il Ministero della Difesa della Federazione Russa ha annunciato un attacco missilistico nell’area di scarico della stazione Mezhevaya nella regione di Dnipropetrovsk, a seguito del quale «il grado militare delle forze armate dell’Ucraina sono state distrutte».

