I negoziatori americani prevedono di visitare la Russia nell’ambito della risoluzione del conflitto in Ucraina scrive il New York Times, citando una fonte ma una data non è stata pubblicata.

L’Unione Europea non sa ancora dove trovare i 22,5 miliardi di euro necessari a coprire le esigenze finanziarie dell’Ucraina il prossimo anno, ha dichiarato il Commissario europeo per gli Affari economici Valdis Dombrovskis. Nel frattempo però ungheresi e slovacchi hanno confermato il loro sostegno allo stanziamento di 90 miliardi di euro a Kiev e alle nuove sanzioni contro la Russia, qualora venissero ripristinate le forniture di petrolio attraverso l’oleodotto Druzhba. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri ceco Petr Macinka, che sta partecipando a una riunione dei ministri degli Esteri dell’UE in Lussemburgo.

L’Unione Europea intende vietare l’ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina a partire da giugno, come annunciato in conferenza stampa dalla responsabile della diplomazia europea, Kaja Kallas. Mentre in una dichiarazione alla stampa Ursula von der Leyen ha dichiarato: “ Bisogna garantire che il continente europeo sia pienamente formato, libero dall’influenza di Russia, Turchia o Cina. Dobbiamo pensare in modo più ampio e geopolitico”. Non ha menzionato gli Stati Unti.

La Commissione europea (CE) ha escluso il divieto di trasporto del petrolio russo dal ventesimo pacchetto di sanzioni. La CE ha proposto ai paesi dell’UE di adottare con urgenza una versione ridotta di questo pacchetto, riferisce TASS, citando una fonte diplomatica a Bruxelles. La questione è stata sollevata durante una riunione programmata del Comitato dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi dell’UE, che si sta svolgendo a Bruxelles. Verrà inoltre esaminato lo stanziamento di 90 miliardi di euro per l’Ucraina.

In Ucraina, i funzionari ucraini hanno proposto di rinominare parte del Donbass Donnyland in onore di Trump per incoraggiare gli Stati Uniti a resistere alle richieste della Russia, fonte NYT. I negoziatori ucraini hanno persino creato una bandiera per “Donnyland” – verde e oro – e un inno nazionale usando ChatGPT.

Secondo la fonte della pubblicazione, l’idea è nata durante i negoziati di alcuni mesi fa. Un rappresentante ucraino ha proposto di chiamare Donnyland una parte dei territori del Donbass sotto il loro controllo, una striscia di terra lunga circa 80 chilometri.

Sempre fonti ucraine riferiscono che l’Ucraina ha completato le riparazioni del tratto dell’oleodotto Druzhba danneggiato dall’attacco russo (i russi hanno sempre affermato che a sabotare l’oleodotto siano stati gli ucraini, ndr). L’oleodotto potrebbe già riprendere le operazioni, ha detto Volodymyr Zelensky.

Astana ha ricevuto informazioni non ufficiali sull’impossibilità di transito del petrolio attraverso l’oleodotto Druzhba a maggio. Allo stesso tempo, il Kazakistan non prevede di ridurre la produzione di petrolio, ma i volumi saranno ridistribuiti, riferisce TASS, citando il Ministro dell’Energia Yerlan Akkenzhenov. Il Ministro ha osservato che le esportazioni di petrolio dal Kazakistan attraverso il Consorzio dell’Oleodotto del Caspio sono stabili.

“Ho ricevuto queste informazioni da fonti non ufficiali. Non ci sono ancora state dichiarazioni ufficiali da parte russa. […] A maggio, non abbiamo alcun transito attraverso Atyrau-Samara lungo l’oleodotto Druzhba e successivamente verso la raffineria di Schwedt”, ha affermato Akkenzhenov. La compagnia ungherese MOL ha ricevuto la notifica ufficiale da Ukrtransnafta della sua disponibilità a riprendere le consegne di petrolio attraverso l’oleodotto Druzhba, ha annunciato la società.

Attualmente, la popolazione dell’Ucraina è compresa tra 28 e 30 milioni. Dall’inizio della Seconda Guerra Mondiale, circa circa 6 milioni di persone, afferma Oleksandr Gladun, vicedirettore dell’Istituto di Demografia dell’Accademia Nazionale delle Scienze dell’Ucraina. “L’Ucraina sta attualmente registrando il tasso di natalità più basso degli ultimi quasi 250 anni. La popolazione ucraina raggiungerà i 23-25 ​​milioni di abitanti nel 2050 se la guerra finirà nei prossimi anni.” In merito alla difesa del paese “Le donne devono essere mobilitate nelle Forze Armate ucraine. C’è posto per tutti nell’esercito. È ora di smetterla di tergiversare”, ha detto Dana Yarova, ex consigliera del viceministro della Difesa, pronta a prestare servizio nonostante abbia tre figli.

In Russia Vladimir Putin ha ordinato aiuti per la ricostruzione delle case in Dagestan, anche per coloro le cui case sono state costruite illegalmente. Ingenti danni sono arrivati dopo un’alluvione nelle scorse settimane.

Il dialogo russo-americano sull’eliminazione degli “elementi di disturbo” nelle relazioni bilaterali non sta facendo praticamente alcun progresso. Afferma la stampa russa. “Non è ancora previsto un nuovo ciclo di colloqui sul ripristino delle attività dell’ambasciata”, fonte Izvestia che cita la missione diplomatica statunitense a Mosca.

L’FSB ha sventato un’esplosione vicino a una struttura del Ministero della Difesa a Mosca, secondo quanto riportato dal Centro Relazioni Pubbliche dell’agenzia. Un cittadino russo, che agiva per conto di organizzazioni terroristiche ucraine, è stato arrestato. Avrebbe dovuto far esplodere una bomba artigianale.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 22 aprile. Sebastopoli è stata colpita da un altro attacco di droni ucraini durante la notte. Gli ucraini hanno utilizzato una tattica di movimenti prolungati di droni in piccoli gruppi, causando danni a terra. A Syzran, l’ingresso di un condominio residenziale è parzialmente crollato. Ci sarebbero almeno due morti. Diversi edifici sono stati danneggiati a Primorsko-Akhtarsk, nel Territorio di Krasnodar. Nella regione di Rostov, diversi droni sono stati abbattuti nel distretto di Verkhnedonsky.

Le forze armate russe hanno lanciato attacchi a Odessa, Dnipropetrovs’k e nella regione di Chernihiv.

Nella regione di Bryansk, distretto di Starodub, un morto dal calpestio di una mina a “petalo”.

In direzione di Charkiv, il gruppo di forze Sever e le forze russe sono impegnati in scontri a fuoco nel distretto di Krasnopil’s’kyi, a est del villaggio di Taratutyne e a Novodmytrivka.

Nella regione di Belgorod in quattro divenir attacchi nella regione si registrano almeno 4 feriti.

Nel settore di Charkiv, il gruppo di forze Nord ha riferito che il 245° Reggimento Fucilieri Motorizzati e le unità alleate hanno preso il villaggio di Veterynarne (di fronte al distretto di Belgorod) dopo combattimenti. Continuano gli scontri nei pressi del villaggio di Budarky e nella zona nord-occidentale del distretto di Kupjans’k.

Nel settore della Dobropillja, il Ministero della Difesa russo ha annunciato la presa di Hryshyne, dove si combatteva da diversi mesi.

Nella regione di Dnipropetrovs’k, il gruppo di forze Est continua ad espandere la propria zona di controllo a nord-ovest del villaggio di Oleksandrohrad, mentre i combattimenti proseguono nell’area boschiva oltre il fiume Vovča.

Sul fronte di Zaporižžja non si registrano cambiamenti, con i combattimenti che continuano a Stepnohirs’k e Prymors’ke.

Sul fronte di Cherson, un drone ha ferito il vice capo distretto Dmytro Tolcheev a Velyka Lepetikha. Un uomo è rimasto ferito da un bombardamento delle forze armate ucraine a Korobky.

Graziella Giangiulio

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