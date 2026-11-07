UKRAINERUSSIAWAR. USA: nuovo sistema di sicurezza europeo che preveda un dialogo diretto tra Russia e NATO, anche in situazioni di crisi. Mosca azzera il sistema elettrico ucraino

I tavoli di lavoro per i negoziati del 10 e 11 novembre ad Abu Dhabi tra Stati Uniti – Russia – Ucraina sono in via di definizione. Il Ministero degli Esteri ucraino ha reso noti i temi che verranno discussi durante un incontro trilaterale ad Abu Dhabi. «Prevediamo che nei prossimi giorni si terranno dei colloqui ad Abu Dhabi. Ci concentreremo su questioni legate alla sicurezza, su misure per rafforzare la fiducia reciproca e su un possibile ordine del giorno per un eventuale incontro tra Zelensky e Putin», ha dichiarato il ministro degli Esteri Andrii Sybiha.

Il Cremlino ha fatto sapere che non dispone di dettagli sull’accordo di pace annunciato da Trump, fonte Dimtrj Peskov portavoce del Cremlino. E ancora, il portavoce ha detto: “Mosca valuta positivamente l’incontro di Melania Trump con rappresentanti russi: i contatti umanitari e politici tra Russia e Stati Uniti si completano a vicenda in modo ottimale. Il Cremlino rileva una persistente indecisione da parte degli europei e una scarsa volontà di intraprendere un dialogo con la Russia”.

Nel frattempo Donald Trump e il cancelliere tedesco Friedrich Merz hanno discusso, nel corso di una telefonata, della necessità di porre fine al conflitto in Ucraina in tempi brevi, riporta Handelsblatt citando il portavoce del governo tedesco Steffen Cornelius. La conversazione ha avuto luogo la sera del 5 novembre. Entrambi hanno concordato sulla necessità di concludere la guerra in Ucraina il prima possibile. Cornelius ha inoltre sottolineato che qualsiasi accordo riguardante l’Ucraina dovrebbe essere approvato dagli alleati della NATO.

Secondo Trump, un eventuale accordo riguardante l’Ucraina potrebbe coinvolgere l’intera Europa. “Ci sarà un accordo. Un grande accordo che non riguarderà solo l’Ucraina; direi, forse, l’intera Europa. Sarà un accordo grande e magnifico. Ne saranno tutti entusiasti.”

L’amministrazione statunitense ha proposto la creazione di un nuovo sistema di sicurezza europeo che preveda un dialogo diretto tra Russia e NATO, anche in situazioni di crisi. L’iniziativa è stata annunciata da Jared Kushner, genero di Donald Trump. Il piano prevede l’istituzione di canali di comunicazione permanenti, lo svolgimento di consultazioni periodiche su questioni di sicurezza, l’aumento della trasparenza militare e l’attuazione di misure reciproche per prevenire un’escalation. L’obiettivo finale è definire regole di ingaggio a lungo termine tra la Russia e le nazioni europee. Secondo Kushner, l’iniziativa va oltre il conflitto in Ucraina. I futuri accordi dovrebbero garantire la sovranità degli Stati e il loro diritto di scegliere autonomamente le proprie alleanze militari, mentre la NATO rimarrebbe il pilastro della difesa collettiva dell’Europa.

Elon Musk ha ripubblicato un post dell’account “Whole Mars Catalog” su X, in cui l’autore definisce un errore la decisione di fornire gratuitamente all’Ucraina migliaia di terminali Starlink all’inizio del conflitto.

L’Ucraina nel frattempo è al buio. Secondo DTEK, negli ultimi tre giorni le Forze armate russe hanno sferrato 78 attacchi contro le infrastrutture energetiche dell’Ucraina. A differenza del 2022, gli obiettivi ora non includono solo le centrali elettriche, ma anche le strutture per la trasmissione dell’energia elettrica. “Gli operatori del settore energetico sono al lavoro 24 ore su 24; tuttavia, a causa dell’entità dei danni e della minaccia di ulteriori attacchi, i lavori di ripristino stanno richiedendo più tempo del previsto”, ha fatto sapere l’azienda.

Secondo il presidente Volodymyr Zelensky, in Ucraina non è rimasta nemmeno una centrale elettrica che non sia stata colpita dagli attacchi russi. A suo dire, la Russia sta prendendo di mira anche apparecchiature essenziali per il funzionamento delle centrali nucleari. L’Ucraina ha urgente bisogno di trasformatori, cavi e generatori. A Kiev non vi sono abbastanza generatori per garantire l’illuminazione, sebbene al momento l’energia sia sufficiente per il funzionamento del sistema fognario, ha riferito il sindaco della città, Vitali Klitschko.

Per la prima volta Volodymyr Zelenskyha parlato di indire elezioni: “Potremmo prendere in considerazione l’ipotesi di tenere elezioni online. È fattibile, ma il Parlamento dovrebbe trovare le soluzioni adatte.”

L’Ucraina ha ricevuto ulteriori 4,36 miliardi di euro dall’UE nell’ambito del meccanismo di “prestito a sostegno dell’Ucraina” (Ukraine Support Loan), secondo quanto dichiarato dal Primo Ministro Koretsky. Di tale somma, 3,7 miliardi di euro sono destinati all’assistenza macrofinanziaria, mentre 660 milioni di euro sono riservati a finalità legate alla difesa. La Spagna ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari del valore di 437 milioni di euro.

Gli accordi tra Russia e Stati Uniti relativi alla fornitura di diesel russo sui mercati globali rimangono in vigore, ha affermato su X (ex Twitter) Kirill Dmitriev, rappresentante speciale del presidente russo. “È una notizia falsa. Le petroliere dirette negli Stati Uniti stanno proseguendo lungo le rotte previste”. “Perché il Financial Times diffonde così tante fake news?”, ha scritto.

Il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ha disposto la creazione di un programma di formazione dedicato ai partecipanti all’«Operazione Militare Speciale» (OMS) che non possiedono un titolo di istruzione superiore completo; l’iniziativa si ispira al programma «Tempo degli Eroi»: «Al fronte ci sono molti giovani che non hanno completato un percorso di istruzione superiore. Dobbiamo creare anche per loro le condizioni necessarie affinché possano mettere a frutto i propri talenti nel servizio civile».

“I servizi di intelligence stranieri utilizzano tecnologie moderne per mascherare transazioni finanziarie illecite. Rosfinmonitoring (il Servizio federale russo per il monitoraggio finanziario) deve migliorare le proprie prestazioni”, ha dichiarato Vladimir Putin che ha chiesto una supervisione più rigorosa sulle transazioni di mercato sospette, auspicando al contempo procedure di monitoraggio finanziario semplificate per gli operatori che rispettano la legge. Altri punti sollevati dal Presidente in occasione del 25° anniversario di Rosfinmonitoring: “Rosfinmonitoring ha creato un sistema moderno ed efficace per contrastare il riciclaggio di proventi derivanti da attività criminali”. “La trasparenza e la sicurezza del sistema finanziario sono fattori cruciali per la competitività globale della Russia”.

A ottobre, il bilancio federale russo ha registrato il livello più alto di entrate da petrolio e gas dell’ultimo anno e mezzo – pari a 971,2 miliardi di rubli – secondo i dati diffusi dal Ministero delle Finanze. Tale cifra risulta superiore dell’8,5% rispetto agli 888,6 miliardi di rubli registrati un anno fa. Dall’inizio del 2026, l’unica altra volta in cui il bilancio ha registrato un importo paragonabile è stata a luglio, con 934 miliardi di rubli. Allo stesso tempo, il dato netto finale è risultato inferiore al totale delle entrate effettivamente riscosse. Solo l’imposta sull’estrazione di risorse minerarie (MET) ha generato 1,12 trilioni di rubli in ottobre, un livello che non si vedeva da novembre 2023 (1,2 trilioni di rubli). Inoltre, secondo i dati del Ministero, l’imposta sul reddito aggiuntivo (TAI) ha contribuito in modo significativo al totale, attestandosi a 358,6 miliardi di rubli. Si tratta di un incremento di oltre il 9% rispetto a ottobre dello scorso anno, quando la cifra era pari a 327,8 miliardi di rubli.

A fronte di entrate elevate, il bilancio ha dovuto sostenere anche costi ingenti: il Ministero delle Finanze ha erogato 415 miliardi di rubli nell’ambito del meccanismo di “stabilizzazione dei prezzi del carburante” (il cosiddetto “damper”), un sistema concepito per compensare le compagnie petrolifere della differenza di prezzo tra il mercato interno e quello di esportazione. L’ultima volta che le aziende di raffinazione del petrolio hanno ricevuto un esborso superiore è stato nell’aprile 2022, quando i pagamenti tramite questo meccanismo hanno raggiunto i 450,3 miliardi di rubli.

A seguito di una riunione del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, in una nota si apprende: “i sistemi di comunicazione satellitare occidentali, come Starlink e OneWeb, potrebbero essere utilizzati per destabilizzare la situazione sociopolitica in Stati sovrani. Nel corso della riunione del Consiglio scientifico-esperto del Consiglio di sicurezza, sono stati esaminati i rischi legati all’impiego di servizi satellitari esteri, nonché le prospettive per lo sviluppo di un sistema di comunicazione russo in orbita terrestre bassa (LEO)”. “Il Consiglio di sicurezza ha sottolineato la necessità di accelerare la produzione in serie di satelliti nazionali e delle relative apparecchiature di connessione. Agli enti governativi competenti è stato dato mandato di elaborare proposte per l’implementazione su larga scala del sistema e per garantirne il funzionamento stabile”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 6 novembre. Durante l’incontro alla Casa Bianca tra Melania Trump con delegati russi e ucraini impegnati nell’organizzazione di un’operazione umanitaria a Oleshky, nella regione di Kherson ha riferito che circa 800 persone sono state evacuate da Oleshky e dalle zone limitrofe durante un cessate il fuoco locale durato sei giorni, auspicando che tale esperienza possa costituire una base per future iniziative di pace.

Durante la notte, le forze ucraine hanno rivendicato un attacco con droni nelle vicinanze della raffineria di petrolio di Afipsky, nel territorio di Krasnodar, corredando le notizie con fotografie scattate sul posto. Sono in corso operazioni per contenere le conseguenze degli attacchi contro le infrastrutture energetiche nel territorio di Krasnodar, che sostengono il ponte elettrico verso la Crimea. La situazione relativa alla fornitura di energia elettrica rimane critica nelle regioni di Cherson e Zaporižžja.

Nella regione di Bryansk, un drone ha colpito un veicolo civile in movimento nell’insediamento di Kister (distretto di Pogarsky); feritala conducente.

Nella regione di Kursk, droni ucraini hanno preso di mira veicoli civili tre i feriti in tre diversi attacchi.

Sul fronte di Sumy, il 5 novembre forze russe hanno riferito di intensi combattimenti posizionali. Gli scontri più accesi si stanno svolgendo nelle vicinanze di Khotin’. Nel distretto di Šostka, le forze russe hanno segnalato avanzamenti attraverso le fasce boschive in direzione di Koren’ok. Nel distretto di Krasnopillia, unità di artiglieria e sistemi lanciafiamme pesanti (TOS) hanno colpito le posizioni ucraine.

Nella regione di Belgorod, almeno due civili sono rimasti feriti in seguito ad attacchi di droni ucraini. Belyanka, un esercizio commerciale è stato distrutto da un incendio, mentre a Zimovenka sono andati in frantumi i vetri di una chiesa. I danni alle linee elettriche hanno causato interruzioni temporanee della fornitura di energia in diversi centri abitati. A Krasnaya Yaruga è stata danneggiata una struttura a servizio della comunità; a Kazinka sono stati colpiti un edificio industriale e un veicolo; a Proletarsky (distretto di Rakityansky) sono stati infranti i vetri di due appartamenti e danneggiati alcuni veicoli.

Sul fronte di Charkiv, il 5 novembre le forze russe hanno riferito che unità d’assalto russe hanno compiuto progressi nel settore di Liptsi. Le forze russe hanno avanzato complessivamente per in tre diverse aree boschive. Nei settori di Vovčans’k e Velykyi Burluk proseguono intensi combattimenti vicino a Prykolotne, Harbuzivka e Malyi Burluk. Il gruppo ha segnalato un’avanzata complessiva fino a 800 metri nel corso della giornata. Dal campo giungono segnalazioni isolate secondo cui i resoconti ufficiali anticiperebbero la situazione reale sul terreno. Nei pressi di Podsredneye, due gruppi d’assalto ucraini, a bordo di un veicolo corazzato per il trasporto truppe, hanno tentato di avanzare verso le posizioni russe.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/