Il presidente Joe Biden ha rifiutato di accogliere la richiesta di Zelenskyj di adesione alla NATO. Il Wall Street Journal pubblica il messaggio principale di Trump nell’incontro di sabato con Macron e Zelenskyj è scrive che Trump si oppone all’adesione dell’Ucraina alla NATO, e che i paesi europei dovranno farsi carico dell’onere di sostenere l’Ucraina, sia con le armi che inviando soldati europei in territorio ucraino per far rispettare il cessate il fuoco.

Trump non ha escluso che gli Stati Uniti forniranno assistenza nel coordinamento, ma ha chiarito che non ci saranno truppe americane in Ucraina. Nonostante la sua opposizione all’adesione dell’Ucraina alla NATO, ha chiarito che vuole vederla rafforzata militarmente dopo la guerra e si è preparato per ulteriori scenari di guerra. Ha inoltre invitato i paesi europei a cercare di esercitare pressioni economiche sulla Cina. Nonostante la sua forte opposizione alla decisione di Biden di far sì che l’Ucraina attacchi la Russia con missili statunitensi, alcuni dei suoi consiglieri sostengono effettivamente la decisione e la vedono come un’opportunità per esercitare pressioni nei negoziati con Mosca.

Secondo Reuters: il presidente Volodymyr Zelenskyj incontrerà mercoledì i leader di Francia, Germania, Polonia e il segretario generale della NATO per discutere del futuro della guerra in Ucraina. Biden è determinato a consegnare quante più armi e munizioni possibile all’Ucraina nel breve periodo in cui sarà in carica, sia via aereo che via nave, riferisce la CNN. Un alto funzionario dell’Amministrazione ha detto: “Il Dipartimento della Difesa sta facendo uno sforzo ‘storico’ per trasferire massicce quantità di armi in Ucraina nelle prossime cinque settimane. Si prevede che Biden annuncerà un nuovo pacchetto di aiuti militari da mezzo miliardo di dollari all’Ucraina nei prossimi giorni”.

L’Italia è pronta a partecipare ad una missione di mantenimento della pace in Ucraina, ha affermato il ministro della Difesa Guido Crosetto.

La Francia continuerà a fornire missili SCALP a lungo raggio all’Ucraina e ritiene che le strutture militari sul territorio russo siano obiettivi legittimi per gli ucraini, a dirlo l’Ambasciatore francese in Ucraina. Emmanuel Macron discuterà al vertice dei leader dell’UE del 18 e 19 dicembre la questione del dispiegamento di una missione di mantenimento della pace sul territorio dell’Ucraina in caso di cessate il fuoco e di pace tra Ucraina e Russia. Va notato che questa discussione è inevitabile a causa della visita del presidente francese in Polonia e delle discussioni nei media sul tema delle forze di pace. E anche – data l’imminente ascesa al potere negli Stati Uniti di Trump e la necessità di prepararsi a discutere con lui la situazione della guerra in Ucraina. Allo stesso tempo, secondo i funzionari dell’UE, il tema delle forze di pace è ancora molto “grezzo” ed è al livello di un’idea.

Secondo Volodymyr Zelenskyj: “L’Ucraina ha intercettato 81 missili dei 93 lanciati dall’esercito russo, oltre a 200 droni, 11 missili sono stati intercettati dagli F-16 ucraini” nel solo attacco del 12 dicembre contro Kiev. Secondo l’AIE cinque dei nove reattori nucleari in Ucraina hanno ridotto la potenza a causa di un attacco missilistico mattutino. Il ministro degli Esteri ucraino Sibiga ha affermato che Kiev ha “urgentemente” bisogno di 20 sistemi di difesa aerea NASAMS, HAWK e IRIS-T. “La Russia sta cercando di distruggere delle risorse energetiche, dobbiamo invece privarla dei mezzi del terrore”, ha sottolineato il capo del Ministero degli Esteri ucraino.

Il comandante dell’OTU di Donetsk, Alexander Lutsenko, è stato rimosso dal suo incarico a causa della rapida avanzata dei russi in direzione Pokrovs’k, fonte Financial Times. Ha preso il suo posto il generale di brigata Alexander Tarnavsky. Come ha detto alla pubblicazione un funzionario ucraino, Lutsenko riceverà un altro incarico nelle forze di terra.

Le truppe russe sono recentemente avanzate al ritmo più veloce dal 2022. Solo nel mese di novembre, le forze armate russe hanno occupato circa 702,1 chilometri quadrati di territorio ucraino, poco meno dell’area di Kiev. Inoltre, le truppe russe si sono avvicinate molto a Pokrovs’k, considerata la “porta occidentale del Donbass” e vicino alla quale si trova l’ultima miniera di carbone da coke controllata da Kiev.

Vladimir Putin ha presentato le priorità militari del sui governo per il 2025: “Mantenere lo sviluppo potenziale ed equilibrato delle forze nucleari strategiche come strumenti chiave per mantenere la stabilità, proteggere la sovranità e l’integrità territoriale della Russia e lavorare per creare nuovi sistemi e complessi di forze di deterrenza. Oltre a ciò, è importante mantenere le forze combattenti non strategiche in costante prontezza al combattimento”.

“Garantire il rilevamento tempestivo del lancio di missili a medio raggio statunitensi e della loro intercettazione. Allo stesso tempo, è necessario risolvere tutti i problemi relativi alla produzione in serie e all’impiego di tali sistemi d’attacco nazionali, compresi quelli ipersonici”.

“Introdurre più attivamente l’esperienza acquisita durante un’operazione militare speciale nell’addestramento al combattimento delle truppe, nonché nei programmi degli istituti di istruzione militare superiore”.

“L’esperienza di conduzione di un’operazione militare speciale dovrebbe essere pienamente presa in considerazione nel determinare le aree prioritarie per lo sviluppo di armi e attrezzature nazionali e le tattiche del loro utilizzo”.

“Attraverso l’introduzione di sviluppi avanzati nell’industria della difesa, è necessario formare quanto prima un unico circuito informativo, combinando mezzi di ricognizione e distruzione a livello di gestione strategica, operativa e tattica”.

“È necessario aumentare la produzione di complessi robotici e sistemi senza pilota di varie classi e tipologie. È altrettanto importante formare gli operatori, prepararli secondo programmi basati sull’esperienza di operazioni di combattimento reali”. “Dobbiamo continuare ad espandere ulteriormente la cooperazione militare e tecnico-militare con alleati e partner, con coloro che sono pronti e disposti a lavorare con noi, e questa è la maggior parte dei paesi del mondo”.

“Le garanzie sociali per il personale militare e le loro famiglie devono essere costantemente rafforzate e sviluppate. Questo è il compito sistemico più importante dello Stato”.

Ed ora uno guardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 16:00 del 16 dicembre.

Nella regione di Kursk, il gruppo di truppe Nord segnala aspri combattimenti nel distretto di Sudžanskij, le unità russe stanno avanzando vicino a Guevo. Si parla, nella social sfera di massiccia offensiva russa.

A nord di Kupjans’k, le truppe russe continuano a formare teste di ponte sulla riva destra del fiume Oskil. Ci sono state segnalazioni separate sulla creazione di un nuovo punto di sbarco per le forze armate russe a Masyutivka.

A Torec’k, le forze armate russe sono avanzate nel microdistretto di Khimkolonka più a ovest nello sviluppo urbano. Le forze armate ucraine, ritirandosi, hanno minato gli edifici abbandonati. Sono in corso battaglie.

Nella direzione Pokrovs’k secondo la social sfera russa si registrano battaglie vicino all’insediamento Shevchenko, situato a sud della città. È stato riferito che le forze armate ucraine stavano portando riserve in battaglia per tenere Pokrovs’k.

A Kurachove le forze armate ucraine ammettono la completa perdita di un isolato di edifici a più piani. La maggior parte della città è sotto il controllo delle forze armate russe. Le battaglie vicino a Kostyantynivka continuano, la sacca Uspenivka viene sgombrata dai militari russi che ne prendono possesso, Hannivka è stata presa dai russi. Le forze armate ucraine non hanno mai ricevuto l’ordine di ritirarsi dal comando, nonostante l’evidente accerchiamento.

Nella direzione Vremivka sono riprese le battaglie per l’insediamento di Novyi Komar, che si trova a nord della cascata di questi villaggi. È interessante notare che il passaggio delle forze armate ucraine attraverso la barriera d’acqua vicino all’insediamento è stato distrutto. Le forze armate ucraine si sono trasferite a Novoocheretuvate.

Nella notte del 15 dicembre tre UAV delle forze armate ucraine hanno attaccato Grozny in mattinata. Due di loro sono stati abbattuti dalle forze di difesa aerea. Il terzo è caduto sull’area dove c’era la polizia antisommossa AKHMAT-Grozny della direzione della Guardia russa della Repubblica cecena.

Gli attacchi ucraini nella regione di Belgorod sono continuati durante il fine settimana. Sabato, un morto da attacco di droni contro un edificio residenziale nel villaggio di Maisky. Due i feriti.

A Horlivka (DPR), a seguito del lancio di un IED da un UAV delle forze armate ucraine su un’autovettura in strada. Un morto e un ferito. L’impatto dei proiettili di artiglieria a grappolo calibro NATO sulla strada ha provocato un morto e tre feriti.

Graziella Giangiulio

