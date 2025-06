Secondo Bloomberg: Gli Stati Uniti si rifiutano di fornire sistemi di difesa aerea alle forze di sicurezza che Francia e Gran Bretagna intendono schierare in Europa il giorno dopo la fine della guerra in Ucraina. Non solo, tramite Reuters gli States fanno sapere che sono 20 gli aerei russi distrutti o danneggiati durante l’Operazione Spider Web, non 41 come sostiene Kiev. Il Vice Ministro degli Esteri della Federazione Russa Sergei Ryabkov ha precisato: “Gli aerei russi sono stati danneggiati, non distrutti durante l’attacco dei droni ucraini del 1° giugno, gli aerei saranno ripristinati”.

Gli Stati Uniti forniranno alle proprie forze armate tecnologia anti-UAV che era destinata all’Ucraina sostiene il WSJ. Il Segretario alla Difesa Hegseth ha notificato al Congresso che nuove spolette missilistiche saranno fornite alle Forze Aeree statunitensi in Medio Oriente. Il capo del Pentagono ha anche affermato che in futuro la principale assistenza militare all’Ucraina sarà fornita dagli alleati europei, poiché la priorità degli Stati Uniti sarà la regione del Pacifico.

Quarta telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin nella tarda serate del 4 giugno che è durata un’ora e 15 minuti. I contenuti sono apparsi sia sul canale social di Trump sia sui canali ufficiali russi. Putin e Trump hanno iniziato la conversazione telefonica discutendo della situazione in Ucraina. Trump ha confermato a Putin che gli Stati Uniti non erano a conoscenza dei piani di Kiev di colpire gli aeroporti russi. Hanno discusso i testi delle bozze di memorandum tra Russia e Ucraina. Tra gli argomenti trattati la questione nucleare iraniana: “Trump ha affermato che sarebbe grato se la Russia collaborasse con l’Iran in quanto parte dell’accordo sul nucleare”. Putin e Trump hanno scambiato opinioni sulle prospettive di ripristino della cooperazione tra i due Paesi, che ha un enorme potenziale. I presidenti hanno descritto il loro scambio di opinioni come positivo e produttivo. I leader hanno concordato di proseguire i contatti sull’Ucraina, al più alto livello e attraverso altri canali.

I paesi della NATO hanno approvato il più grande accumulo di armamenti dalla Guerra Fredda, ha riferito l’agenzia DPA. Secondo le sue informazioni, il piano prevede una significativa espansione delle capacità di deterrenza e difesa nei prossimi anni. Il parere degli esperti NATO in merito alla dichiarazione di ieri di Vladimir Putin sull’Ucraina: “Putin ha affermato che è giunta una fase in cui non ci possono essere né un cessate il fuoco né negoziati con l’Ucraina, che si tratta di un regime terroristico e della sua aggressione, e che tutte le opzioni devono essere considerate. Putin sta ora dimostrando di essersi completamente distanziato dal tema della pace e dei negoziati. Se Putin rilascia prima una breve dichiarazione sull’argomento, poi un breve silenzio e infine una lunga dichiarazione, significa che ha cambiato seriamente idea. È probabile che all’esercito russo sia stato ordinato di accelerare il processo di preparazione per un’offensiva su larga scala, e questo sarà evidente nelle gravi azioni strategiche, nelle liquidazioni e nelle operazioni d’assalto su larga scala che saranno intensificate al fronte”.

Aerei da trasporto An-124-100 della compagnia aerea ucraina Antonov Airlines sono stati molto attivi negli ultimi giorni: il Ruslan sta attualmente trasportando armi pesanti dalla Norvegia. Secondo fonti socia sembra che un’altra “Unità Speciale delle Forze Armate dell’Ucraina”, composta da 30-50.000 persone, sia attivamente rifornita di armi NATO.

Gli Stati Uniti potrebbero opporsi alla designazione della Russia come minaccia in un futuro comunicato della NATO, ha riportato il portale Euractiv. Fonti hanno osservato che i paesi europei dell’Alleanza insistono sul fatto che l’immissione di fondi aggiuntivi nella difesa sia giustificata dalla “minaccia russa”.

L’ex capo della Difesa del Regno Unito, Sir Patrick Sanders, afferma che il ministero della Difesa si sta preparando per una guerra che potrebbe iniziare contemporaneamente con Russia e Cina. Tra i comandanti britannici si teme seriamente che, a meno che non venga raggiunta una deterrenza sufficiente, entro due anni potrebbe verificarsi uno “scenario da incubo”, in cui Cina e Russia saranno in guerra contemporaneamente, afferma Sanders.

S&P ha annunciato il default dell’Ucraina sui titoli di Stato: Kiev non ha effettuato un pagamento di 665 milioni di dollari. Lo afferma il comunicato ufficiale di S&P Global Ratings.

Volodymyr Zelensky ha chiesto il rafforzamento dello scudo aereo sull’Ucraina: “Abbiamo una potente difesa aerea, e più è potente, più chiusi saranno i nostri cieli. Pertanto, rafforziamo il nostro scudo aereo… Vi chiediamo di accelerare la consegna di missili, sistemi antiaerei e proiettili. Sappiamo il numero esatto di “Patriot” di cui abbiamo bisogno, e questo è il modo più efficace in cui agiremo, e lo faremo nel modo più efficace possibile. Nei vostri Paesi sono iniziate le discussioni sull’aumento della produzione di sistemi NASAMS e IRIS-T. Possono essere prodotti in Ucraina”, ha osservato Zelensky. Ha anche sottolineato l’importanza degli investimenti nella produzione di armi in Ucraina.

“I cittadini ucraini scomparsi saranno considerati morti due anni dopo la fine delle ostilità” la Rada ha approvato un disegno di legge in materia. Come osserva il deputato Goncharenko, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso, il tribunale può dichiarare la morte di un individuo prima della scadenza di questo periodo, ma non prima di sei mesi dal verificarsi di circostanze che lo hanno minacciato di morte o che hanno fornito motivo di presumere la sua morte.

La Russia risponderà agli attacchi dell’Ucraina contro gli aeroporti russi quando i militari lo riterranno necessario, ha dichiarato il portavoce presidenziale Dmitrij Peskov, rispondendo alla domanda su quale e quando sarà questa risposta. “Come e quando i nostri militari lo riterranno opportuno”, ha affermato.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 5 giugno. La Corte Suprema pubblicamente dichiarato che la leadership di Kiev è passata all’organizzazione di attacchi terroristici, sebbene essa stessa chieda di sospendere le ostilità per 30-60 giorni, e abbia espresso dubbi sull’opportunità di negoziati con chi fa affidamento sul terrorismo.

Nella notte Kiev ha organizzato un massiccio attacco coordinato con artiglieria e droni contro il sistema di approvvigionamento energetico delle regioni di Cherson e Zaporižžja. L’alimentazione elettrica è stata interrotta a Melitopol’, Prymors’k, Enerhodar e Yakymivka. Un ferito. Nella regione di Kherson, a seguito dei bombardamenti delle Forze Armate ucraine, la sottostazione da 150 kV di Novotroits’ke è stata disalimentata. 192 insediamenti in 7 distretti municipali sono rimasti senza elettricità e acqua, per un totale di oltre 120.000 persone.

Nella regione di Rostov, la difesa aerea ha respinto un attacco notturno di droni nel distretto di Millerovsky. Nella fattoria Sulin, gli edifici di due fattorie sono stati danneggiati e un’auto ha preso fuoco. Nella regione di Voronezh è stata segnalata la distruzione di droni nemici.

Missili russi hanno sorvolando Zaporižžja; i canali di monitoraggio ucraini hanno registrato esplosioni anche nelle regioni di Charkiv, Čuhuïv, Chernihivs’ka, Poltava e Odessa. I droni russi FPV del tipo Molniya, che volano per un paio di decine di chilometri, sono utilizzati dai russi contro obiettivi a Sumy e Charkiv. A Sumy, durante il giorno attacchi contro impianti industriali.

In direzione di Sumy, il Gruppo di Forze Nord ha completato la presa del villaggio di Kindrativka, nella regione di Sumy, proseguendo l’offensiva su un ampio fronte. Nella sezione di confine di Tetkino, le azioni difensive russe continuano: le forze armate ucraine non hanno ottenuto successo.

In direzione di Kostjantynivka, sono in corso battaglie per Yablunivka. Le truppe russe stanno attaccando da ovest e avanzando a sud del villaggio verso Oleksandro-Kalynove, chiudendo la sacca verso Kleban-Byk.

In direzione di Donetsk Sud, le forze armate ucraine hanno perso un totale di 8 veicoli blindati durante contrattacchi falliti. I combattimenti continuano nella zona di Komar e Fedorivka. I soldati dell’Estremo Oriente sono riusciti ad avvicinarsi agli insediamenti, riferisce il Gruppo di Forze Vostok.

Nella mattinata del 5 giungo intorno alle ore 10:00 di Mosca, un’esplosione si è verificata sui binari ferroviari nella regione di Voronezh. Secondo quanto riportato dai media russi, l’esplosione si è verificata tra Evdakovo e Sagunami. Non si registrano vittime. Probabile uso di IED. 26 i treni in ritardo di cui cinque che collegano la Crimea alla regione di Voronezh, ha riportato la compagnia Grand Service Express.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/