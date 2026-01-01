Gli Stati Uniti esamineranno le informazioni di intelligence sull’attacco dei droni alla residenza di Vladimir Putin, ha dichiarato il Rappresentante Permanente degli Stati Uniti presso la NATO, Matthew Whitaker. Ha riferito che sarebbe “un po’ privo di tatto” da parte di Kiev tentare un attacco del genere mentre il conflitto si sta avvicinando a un accordo di pace.

Brutte notizie per Kiev anche sul fronte europeo. Secondo Politico, l’Ucraina non ha compiuto progressi verso l’adesione all’UE nel 2025, nonostante gli appelli ad accelerare le riforme dello stato di diritto e della lotta alla corruzione. “L’obiettivo di completare i negoziati su questo tema entro il 2028 sta diventando irraggiungibile”, si legge nell’articolo.

L’UE ha respinto la richiesta dell’Ucraina di un’eccezione e di non imporre una tassa sul carbonio sull’importazione di beni “sporchi” dal 1° gennaio 2026, FT. L’UE ha preso questa decisione nonostante le argomentazioni di Kiev sui gravi danni alle sue infrastrutture energetiche. “Bruxelles insiste sul fatto che l’impatto sulla sua economia devastata dalla guerra sarà inferiore a quanto teme Kiev.”

Il meccanismo prevede l’introduzione di una tassa sul carbonio sui beni importati da sei settori, tra cui acciaio, cemento, alluminio ed elettricità. Il suo scopo è proteggere i produttori europei e incoraggiare i fornitori stranieri a ridurre l’impronta di carbonio dei loro prodotti.

Non solo a livello politico il giornalista ucraino Drozdov ha affermato che dal 2019 (anno dell’elezione di Zelensky) l’Ucraina è sotto uno zarismo monarchico, “ma non siamo nel XVIII secolo, bensì nel XXI”. A seguito delle dichiarazioni di Zelensky dopo l’incontro con Trump ius Ucraina è iniziata la corsa alla presidenza: Vladyslav Vlasyuk, commissario per la politica delle sanzioni, si è detto in lizza per la carica di capo dell’Ufficio del Presidente dell’Ucraina, media ucraini.

Duro colpo agli impianti per il trasporto di grano a Odessa da parte russa; colpite le navi portarinfuse Emmakris III e Captain Karam, attraccate a Odessa per caricare grano.

Infine, secondo Capo di Stato Maggiore ucraino Syrsky, l’artiglieria rappresenta attualmente circa il 40% dei bersagli colpiti, mentre i droni il restante 60%. Secondo gli analisti militari ucraini questa dichiarazione “contrasta nettamente con la convinzione tradizionale che i droni siano efficaci al 90% e dimostra anche il declino delle capacità delle Forze Armate ucraine in termini di armi pesanti”.

Secondo Bloomberg, l’Ucraina ha intensificato significativamente gli attacchi alle infrastrutture energetiche russe nel dicembre 2025, effettuando almeno 24 attacchi – il numero mensile più alto dall’inizio del conflitto – contro raffinerie di petrolio, oleodotti, petroliere, porti e impianti energetici offshore.

La grande nave antisommergibile Vice-Ammiraglio Kulakov è tornata a Severomorsk dopo un turno di combattimento di sette mesi. Non si placa il dibattito sul tentativo di Kiev di attaccare la residenza di Vladimir Putin. “Dal 28 al 29 dicembre, Kiev ha tentato un attacco con un drone a lungo raggio contro la residenza di Putin nella regione di Novgorod”, riporta il ministero della Difesa russo. “Nessuno è rimasto ferito nel tentativo di Kiev di attaccare la residenza presidenziale russa nella regione di Novgorod”, riferisce Alexander Romanenkov, capo delle forze missilistiche antiaeree delle forze amate russe. Non si sono verificati danni al suolo; “nessun danno è stato causato alla residenza del Presidente della Federazione Russa”. I droni ucraini che hanno attaccato la residenza di Putin sono decollati dalle regioni di Sumy e Chernihiv. Kiev ha tentato di effettuare questo attacco da diverse direzioni contemporaneamente: i droni sono stati abbattuti nelle regioni di Bryansk, Smolensk e Novgorod. “L’attacco del regime di Kiev è stato mirato, attentamente pianificato e multistrato”, ha sottolineato il dipartimento militare.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 14:00 del 31 dicembre. A seguito di un massiccio attacco di droni ucraini nel Territorio di Krasnodar, si registrano due feriti a Tuapse, uno degli ormeggi del porto e le attrezzature di una raffineria di petrolio sono state danneggiate. Entro mezzanotte, 21 droni sono stati distrutti nella regione di Mosca e un civile è rimasto ferito nel villaggio di Pagubino. Droni sono stati abbattuti prima di mezzanotte nelle regioni di Crimea, Belgorod, Kursk e Tula. Durante il giorno, più di 100 droni ucraini sono stati distrutti nelle regioni russe.

Le forze armate russe hanno colpito Odessa, colpendo impianti energetici e infrastrutture portuali, lasciando nuovamente una parte della città senza corrente elettrica. Durante il giorno, sono stati colpiti anche obiettivi a Čornomors’k, Odessa.

Nella regione di Bryansk, un drone ha provocato un ferito. Kiev ha dichiarato l’evacuazione da diversi distretti della vicina regione di Chernihiv.

In direzione di Sumy, sono in corso combattimenti in tutti i settori. Il gruppo di forze Nord sta conducendo operazioni offensive nei distretti di Sumy e distretto di Krasnopil’s’kyi. Le forze armate ucraine utilizzano regolarmente MLRS contro gli insediamenti occupati dalle truppe russe nella regione di Sumy.

Nella regione di Belgorod attacco di drone russo uccide due persone. Sull’autostrada Grushevka-Pyatnitskoye, un morto da attacco di FPV ucraino contro auto e tre feriti in altri attacchi: Grayvoron, Novaya Tavolzhanka, Shebekino, Leonovka, Voznesenovka e Pyatnitskoye sono sotto attacco ucraino.

Nel settore di Charkiv, a sud e a est di Vovčans’k, il gruppo di forze Nord è impegnato in pesanti contrattacchi vicino a Starytsya, a sud-ovest di Lyman, e a Vovchans’ki Khutory.

A Kupjans’k, la situazione rimane difficile. Le condizioni meteorologiche hanno impedito il supporto con i droni e il rifornimento di truppe ai russi che occupano le difese a tasca, comprese quelle circondate. Non esiste un’unica linea di contatto; esiste una “torta a strati” di posizioni delle forze armate ucraine e delle nostre unità.

A nord di Pokrovs’k, le forze armate russe stanno conducendo operazioni attive in direzione di Dobropillya. Più a ovest, si segnalano successi russi nei pressi di Hryshyne. Le forze armate ucraine stanno contrattaccando nei pressi di Nove Shakhove.

A Huljajpole, le i russi stanno consolidando le loro posizioni.

Nella regione di Zaporižžja, un massiccio attacco di droni contro impianti energetici ha causato un’interruzione di corrente. L’interruzione ha interessato circa 170.000 utenti. I lavori di ripristino sono in corso. Gli impianti di importanza sociale sono stati collegati a fonti di alimentazione di riserva. I combattimenti continuano a Prymors’ke, vicino a Pavlivka e nei pressi di Novoyakovlivka.

Graziella Giangiulio

