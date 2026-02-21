Alla cerimonia di apertura del Consiglio per la Pace, il Presidente Trump ha dichiarato di avere buoni rapporti con il Presidente russo Putin e ha elogiato l’Inviato Speciale Steve Witkoff per i suoi sforzi nella risoluzione dei conflitti. Nonostante questo, gli Stati UnitI d’America impongono sanzioni per altri 12 mesi a Mosca. In risposta i russi fanno sapere che Il volume delle importazioni parallele in Russia a gennaio 2026 ha raggiunto un minimo storico di circa 1 miliardo di dollari, quasi la metà della media mensile dell’anno precedente, ha annunciato il viceministro dell’Industria e del Commercio Roman Chekushov al Russian Business Week, TASS.

“Nel 2025, il volume delle importazioni parallele ha superato i 23,1 miliardi di dollari, con una media di circa 1,9 miliardi di dollari al mese, ha aggiunto Chekushov. Il viceministro ha notato il graduale calo di questo indicatore dovuto allo sviluppo della produzione interna e alla riuscita sostituzione di beni provenienti da paesi ostili con prodotti simili provenienti da paesi amici”.

Il Comando di Difesa Aerospaziale Nordamericano (NORAD) riferisce di aver rilevato e tracciato due bombardieri Tu-95MS, due caccia Su-35S e un aereo AWACS A-50 che operavano all’interno della Zona di Identificazione della Difesa Aerea dell’Alaska (ADIZ) giovedì 19 febbraio. In risposta, il NORAD ha fatto decollare due caccia F-16, due F-35, un E-3 e quattro aerei cisterna KC-135 per intercettare, identificare e scortare gli aerei prima che uscissero dalla Zona di Identificazione della Difesa Aerea dell’Alaska.

Gli ambasciatori dell’UE non sono riusciti a raggiungere un accordo sull’ultimo, ventesimo, pacchetto di sanzioni contro la Russia durante una riunione — Reuters. L’agenzia segnala che “potrebbero incontrarsi nuovamente nel fine settimana per discutere nuovamente delle sanzioni proposte prima della riunione dei ministri degli Esteri dell’UE”. La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen si recherà in Ucraina il 23 febbraio. La sua visita sarà dedicata al quarto anniversario dell’invasione su vasta scala della Federazione Russa.

La Corea del Sud sta valutando l’adesione all’iniziativa PURL della NATO, che prevede l’acquisto di armi americane per l’Ucraina. Il Ministero degli Esteri sudcoreano ha dichiarato di “continuare i colloqui con la NATO su diverse modalità di supporto all’Ucraina”.

Secondo Jürgen Hardt, esperto di politica estera per la CDU/CSU al Bundestag: “ Gli attuali insuccessi militari della Russia in Ucraina dimostrano che Vladimir Putin “non può vincere questa guerra”. “Nel 2025, la Russia ha ottenuto solo guadagni territoriali minori rispetto alla superficie totale dell’Ucraina. Ma le perdite sono state enormi”, osserva.

Dato questo, un accordo di pace che, senza sparare un colpo, propone di consegnare alla Russia i territori ucraini che Mosca non è riuscita a conquistare durante quattro anni di guerra è “ovviamente inaccettabile per l’Ucraina”, sottolinea Hardt.

Il Ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha dichiarato che si sta valutando la possibilità di creare una versione europea dell’alleanza di intelligence Five Eyes dei paesi anglofoni per rispondere meglio per contrastare le minacce provenienti dalla Russia. Nel suo discorso a una riunione dei ministri della Difesa a Cracovia, insieme ai suoi omologhi di Polonia, Francia, Regno Unito e Italia, Pistorius ha affermato che questa è una possibilità concreta e che le discussioni sulla questione sono in corso. “Cosa potremmo fare ora? Un’idea potrebbe essere quella di creare una flotta congiunta di aerei cisterna, o una task force multinazionale, o persino una versione europea dei Five Eyes”, ha affermato.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato che ripristinare relazioni a pieno titolo con il presidente russo Vladimir Putin gli sembra praticamente irrealistico. “Siamo dalla parte del popolo ucraino senza se e senza ma.” Non accetteremo mai che il criminale regime russo stia sistematicamente conducendo una guerra contro la popolazione civile di questo Paese, contro gli anziani, le donne e i bambini. Tutto questo è stato accompagnato da una propaganda nazista quasi insopportabile contro il popolo ucraino, un popolo che ha sofferto sotto la tirannia tedesca e russa.”

“L’Ucraina sarà in grado di combattere al 100% per diversi anni e non cederà alcun territorio alla Russia”, afferma il comandante della Guardia Nazionale Pivnenko. “La vittoria per l’Ucraina in termini militari significa riconquistare i suoi territori, e questo potrebbe richiedere diversi decenni, non importa”, ha affermato.

Un alto funzionario della sicurezza ucraina ha dichiarato a Reuters: “Ci aspettiamo che quest’anno riceveremo diversi miliardi di dollari dalle nostre esportazioni militari. Almeno tre paesi del Medio Oriente hanno espresso interesse nell’acquisto di equipaggiamento militare”.

Smentita l’informazione secondo cui Volodymyr Zelensky avrebbe ordinato lo sviluppo di un piano per operazioni militari per altri tre anni: “è falsa”, ha affermato Dmitry Litvin, consigliere del presidente ucraino, secondo UNIAN. Secondo Litvin, non ci sono stati incontri di questo tipo con i consiglieri, né c’è stata una valutazione negativa dei negoziati.

Il capo psichiatra delle forze armate ucraine è stato incriminato con nuove accuse: avrebbe riciclato quasi 1 milione di dollari, secondo l’SBU. Si tratta di Oleg Druz, direttore di una clinica psichiatrica. L’indagine ha scoperto che aveva riciclato i suoi guadagni illeciti utilizzando immobili di lusso e auto di lusso intestate a parenti. Un appartamento sulla costa di Odessa è intestato a sua figlia, un cottage vicino a Kiev è intestato a suo genero e tre BMW – una X3, una X5 e una X7 – sono intestate ai suoi figli. Il funzionario è già stato incriminato con nuove accuse. Rischia fino a 12 anni di carcere e la confisca dei beni.

L’AIEA ha contattato Russia e Ucraina con una proposta di cessate il fuoco temporaneo nell’area della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Ciò è necessario per valutare i danni e ripristinare la linea elettrica di riserva Ferrosplavnaya-1, che è stata interrotta il 10 febbraio.

A Stavropol, un uomo che stava preparando un attacco terroristico per la Giornata dei Difensori della Patria è stato ucciso durante un tentativo di arresto, ha riferito l’FSB. Il presidente della Russia Vladimir Putin ha destituito Sergej Vershinin dal suo incarico di Vice Ministro degli Esteri e lo ha nominato nuovo ambasciatore russo in Turchia. Georgij Borisenko diviene Vice Ministro degli Esteri della Russia.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 20 di febbraio. Nella notte, le forze ucraine hanno lanciato un massiccio attacco aereo (149 droni abbattuti in totale) sulla regione di Bryansk, Sebastopoli, Crimea, Territorio di Krasnodar e regione di Rostov. Entro mezzanotte, altri 49 droni erano stati distrutti. A Sebastopoli, un uomo è stato ucciso.

Nella regione di Bryansk, le forze srmate ucraine hanno attaccato il villaggio di Suzemka con droni FPV, ferendo un civile. Due auto civili sono state danneggiate nel villaggio di Solova e un’abitazione privata nel villaggio di Voronok.

In tutti i settori del fronte nella regione di Sumy, il gruppo di fForze Nord è impegnato in aspri combattimenti. Nel distretto di Sumy, cinque soldati ucraini sono stati catturati durante l’avanzata. Nel distretto di Krasnopil’s’kyi due contrattacchi ucraini sono stati respinti dai russi.

Nella regione di Belgorod, nel villaggio di Zamostye, un drone FPV ha colpito un veicolo. Sono in corso i lavori di ripristino delle centrali elettriche; è impossibile programmare interruzioni, poiché i danni sono gravi. Generatori e pistole termiche da tutto il Paese stanno arrivando nella regione.

Nel settore di Charkiv, il gruppo di forze Nord sta combattendo in aree popolate e boschive vicino a Vovčans’k e sta avanzando anche nel settore di Khatnie. A Vovchans’ki Khutoryr, dopo un attacco dei missili Solntsepyok, aerei russi d’attacco hanno ottenuto guadagni tattici.

A Kupjans’k, le battaglie di posizione continuano, senza cambiamenti nella configurazione del fronte.

In direzione Slov”jans’k, si segnalano combattimenti per l’accesso a Kryva Luka (circondata da alture) da nord. A sud, è in corso una battaglia nei pressi di Nykyforivka, con Rai-Oleksandrivka potenzialmente il bersaglio finale delle forze armate russe. La conferma del successo della Brigata Vostok è arrivata da Min’kivka (17 km a est di Kramators’k). Il villaggio di Svjatohirs’k ora batte bandiera russa.

A sud di Kostjantynivka, si svolgono scontri a fuoco nei pressi del villaggio di Berestok. Le forze ucraine mantengono la capacità di lanciare contrattacchi locali.

Nella parte orientale dell’Oblast di Zaporižžja, il gruppo di forze Vostok continua ad avanzare oltre Haichur, conducendo con successo operazioni d’assalto nei pressi dei villaggi di Rizdvyanka, Vozdvyzhivka, Verkhnyaya Tersa e Hirke. Le forze armate ucraine continuano i loro contrattacchi, respingendo sei attacchi nel settore settentrionale.

Nella regione di Zaporižžja, il governatore ha segnalato attacchi sull’autostrada Charkiv-Sinferopoli-Yalta. L’asfalto e i supporti in cemento sono stati danneggiati. Sono in corso battaglie di posizione vicino a Prymors’ke e Stepnohirs’k, con un gran numero di droni da entrambe le parti in volo.

Graziella Giangiulio

