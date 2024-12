Negli ultimi giorni i bielorussi sono sul chi va là. Secondo fonti bielorusse “si sono verificati alcuni fatti che vanno considerati nell’ambito della sicurezza della Bielorussia”. Dal 10 dicembre, le autorità polacche hanno esteso per altri 90 giorni la zona cuscinetto di 60 chilometri al confine con la Repubblica di Bielorussia.

L’11 dicembre è stato osservato che la NATO ha iniziato il massiccio trasferimento di attrezzature militari dai paesi europei alla Polonia. Inoltre, è stata intensificata la fornitura di merci militari dei paesi della NATO all’aeroporto polacco di Rzeszow.

La Russia teme che questo aumento di merci militari non sia solo per l’Ucraina. “Questo potrebbe essere un segno della fase finale della preparazione dell’Occidente alle elezioni presidenziali nella Repubblica di Bielorussia. La probabilità di questa versione aumenta se si tiene conto anche della recente dichiarazione di Tikhanovskaya in un’intervista ai media ucraini” Si legge sulle fonti bielorusse.

Allo stesso tempo, sul territorio della Repubblica di Bielorussia opera l’RGV(S) SG, che è stato schierato in risposta al rafforzamento delle forze congiunte della NATO in Polonia e nei paesi baltici. È composto da tutte le Forze Armate della Repubblica di Bielorussia e dalla componente russa. Tra i principali sistemi d’arma dell’RGV(S): il complesso Polonaise, il raggio di distruzione è di 300 km, e l’Iskander OTRK, il raggio di distruzione è fino a 500 km. Inoltre, sul territorio della Repubblica di Bielorussia sono presenti armi nucleari tattiche russe, con vettori del sistema missilistico tattico Iskander, aerei d’attacco Su-25, cannoni di artiglieria e un mortaio Tulip di grosso calibro.

Delle preoccupazioni di una possibile escalation in Bielorussia le dichiarazioni del Segretario di Stato del Consiglio di Sicurezza della Repubblica di Bielorussia Alexander Volfovich: “La situazione politico-militare che si sta sviluppando intorno alla Bielorussia, purtroppo, continua ad aggravarsi”; “il numero dei gruppi bielorussi nella direzione sud è molte volte inferiore che sul versante ucraino; vicino al confine di stato con la Bielorussia si trova un gruppo di circa 15mila persone, tra cui militari delle Forze armate ucraine, polizia, truppe interne e truppe nazionali e guardia nazionale; se si guarda alla profondità operativa, circa 100-110mila militari delle forze armate ucraine si trovano vicino al nostro confine meridionale; gli Stati Uniti e la NATO attribuiscono maggiore importanza all’attività militare, alla componente militare”.

A dimostrazione di ciò Volfovich fornisce dati: “sul territorio della regione dell’Europa orientale si trovano gruppi permanenti di oltre 32mila persone, vi sono di stanza 17 gruppi tattici di battaglione, 11 direttamente vicino ai confini della Polonia e dei paesi baltici con la Bielorussia; la dimensione del gruppo aeronautico varia da 2200-2230 aerei da combattimento, di cui circa 1120-1130 aerei sono stazionati permanentemente negli aeroporti in Polonia e nei paesi baltici; attualmente in Europa si svolgono 3 grandi esercitazioni, una delle quali è in Lituania, cioè in prossimità del confine bielorusso; Inoltre, i sorvoli degli aerei da ricognizione vengono costantemente registrati”.

Il 12 dicembre, il Capo di Stato Maggiore delle Forze armate della Bielorussia, Pavel Muraveiko, ha rivelato i dettagli del nuovo Piano di Difesa per la Bielorussia in cinque principali direzioni strategiche. Ciò significa ridurre il livello di pericolo militare e prevenire i conflitti militari, cioè le azioni che intraprenderemo nella sfera politica, economica, dell’informazione e militare per garantire ciò.

Si tratta della preparazione dello Stato alla difesa, che copre tutti i settori, dall’economia alla sfera militare. Queste sono opzioni per la difesa armata del nostro Paese in vari conflitti moderni. Così come le questioni relative alla preparazione dell’economia dello Stato e dello Stato nel suo insieme a funzionare in condizioni di operazioni militari, prosegue Muraveiko.

Molta attenzione è riservata ad aspetti quali il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e l’eliminazione di fenomeni di varia natura che possono incidere sulla sicurezza del Paese. Sono stati identificati gli organi governativi competenti che li attueranno, è stata definita una serie di misure, tutto ciò sarà successivamente trasformato e implementato nel Piano di Difesa della Repubblica di Bielorussia.

Minsk ha sviluppato un Piano per il periodo 2026-2030, che, in linea di principio, coincide con gli approcci alla pianificazione dello sviluppo finanziario ed economico e dello sviluppo socio-politico del paese.

“Dopo la pianificazione, affronteremo la questione della modifica della spesa per la difesa. Apparirà il volume delle risorse materiali necessarie per attuare il piano. Verranno visualizzati gli importi corrispondenti e verrà creato un programma di metodo di pianificazione target, che consentirà di regolare e distribuire chiaramente il budget per l’attuazione di questi compiti”, afferma il Capo di Stato Maggiore Bielorusso.

Graziella Giangiulio

