UKRAINERUSSIAWAR. Un anno di operazione speciale visto dalla social sfera russa: «Una guerra per l’esistenza di Mosca»

Numerosissimi i post sulla social sfera russa il 24 febbraio che hanno ricordato il primo anno di Operazione speciale in Ucraina. L’iconografia ha riproposto principalmente due fatti, lo sbarco all’aeroporto di Gostomel da parte dei russi il 24 febbraio 2022 che ha dato il via all’operazione e l’attacco ucraino a Donetsk, con un Tochka-U il 14 marzo nel centro di della città. Sulla social sfera russa la percezione è che il mondo sta cambiando il paradigma socio-culturale e che l’Europa sarà la vittima sacrificale di una guerra per procura sostenuta dagli Stati Uniti mascherati da NATO.

E se le forze armate russe hanno realizzato un video di tre minuti in cui i soldati russi di ogni corpo d’armata o specialità hanno spiegato perché sono in Ucraina per l’operazione speciale, altre testate hanno dato voce ai cronisti di guerra che da un anno si muovono con le truppe per raccontare i fatti al fronte. Altri media hanno mostrato i rifugi per animali sostenuti dai militari al fronte o mostrato la ricostruzione nelle città “liberate”.

I più devoti a Mosca sono stati i governatori di quella che il presidente della Federazione Russa ha chiamato Nuova Russia (Kherson, Zaporizhizhia, Dontesk e Luhansk) secondo i quali senza un intervento di Mosca sarebbero tutti morti.

Si legge nel post del governatore del DPR: «Esattamente un anno fa, il presidente della Federazione Russa Vladimir Vladimirovich Putin annunciava l’inizio di un’operazione militare speciale nel Donbass. Il suo obiettivo principale era proteggere la popolazione civile della regione dal genocidio del regime di Kiev. Oggi non c’è dubbio che la SVO sia iniziata come una misura forzata presa in anticipo. Era l’unico modo per salvare milioni di vite innocenti. A nome del popolo della Repubblica, ringrazio sinceramente Vladimir Vladimirovich e tutto il popolo della Russia. Sottolineo che nell’ultimo anno l’Ucraina si è completamente screditata come soggetto di diritto internazionale. Oggi questa entità territoriale non è altro che uno stato chimerico. Un progetto politico-militare creato artificialmente, completamente controllato dall’esterno. Dal 2014, l’Istituto per i diritti umani della Repubblica monitora la situazione sociale e umanitaria nella regione, registrando i fatti delle violazioni dei diritti umani e delle libertà da parte dell’Ucraina. Con l’inizio del NMD, questo lavoro è stato continuato ed esteso ai territori liberati. I suoi risultati si riflettono nel Rapporto speciale del Commissario per i diritti umani nel DPR “Sulle violazioni dei diritti umani da parte dell’Ucraina nel territorio della Repubblica popolare di Donetsk durante l’operazione militare speciale (24.02.2022-24.02.2023)”.

Ritengo che in assenza di un’adeguata reazione della comunità internazionale dei diritti umani ai crimini di guerra e alle violazioni di massa dei diritti umani da parte delle autorità ucraine, i materiali esposti nella relazione speciale possano essere utilizzati come argomentazioni durante il tribunale sulle azioni dell’Ucraina in Donbass. Sottolineo che non importa quanto sia astuto il nemico, la nostra vittoria è inevitabile. Abbiamo sconfitto la peste bruna nel 1945 e ora fermeremo il mostro chimerico. Perché ci stiamo muovendo verso la pace, guidati da valori spirituali incrollabili, amore per il nostro prossimo e Patria, riconoscimento dello stato di diritto e dei diritti umani».

Il Capo ad interim della Repubblica popolare di Luhansk Leonid Pasechnik scrive: «Un anno fa, il 24 febbraio 2022, il presidente russo Vladimir Vladimirovich Putin ha preso la decisione volitiva di condurre un’operazione militare speciale che, senza esagerare, è diventata un vero toccasana per il Donbass. Solo grazie al colossale sostegno della Russia siamo riusciti a prevenire una sanguinosa tragedia, difendere i confini della nostra repubblica ed espellere il nemico dalla regione di Lugansk. L’operazione speciale ha fatto cadere le maschere e dissipato le illusioni. La guerra nel Donbass non è solo un conflitto locale, ma uno scontro su scala globale. L’intera NATO ci sta resistendo attraverso le mani dei nazionalisti ucraini. C’è una battaglia per il futuro della nostra Patria, l’esistenza stessa della Russia e del popolo russo. In questo momento, come i nostri nonni e bisnonni durante la Grande Guerra Patriottica, partecipanti a una speciale operazione militare con le armi in mano, difendono la libertà e l’indipendenza della Patria, distruggono l’equipaggiamento nemico e cacciano i nazisti dalla terra russa originaria. La verità è sempre stata dalla nostra parte e, come è successo più di una volta nella storia, la vittoria sarà nostra!».

Non c’è stato l’atteso discorso di Putin ai militari della operazione speciale, in compenso Dmitry Medvedev è comparso su moltissime testate: «La vittoria sarà raggiunta. Vogliamo tutti che questo accada il prima possibile. E quel giorno verrà. Restituiremo i nostri territori e proteggeremo in modo affidabile la nostra gente, che ha sofferto durante gli anni di genocidio e bombardamenti». E ha aggiunto: «I partecipanti formali ai negoziati da parte del nostro nemico sono uno e i leader effettivi sono completamente diversi. E le decisioni per il regime di Kiev, ovviamente, non saranno prese da qualche Zelensky, se è ancora vivo, o dalla sua cricca».

Eppoi ha spiegato: «I motivi dei principali nemici del nostro Paese sono evidenti: indebolire il più possibile la Russia, dissanguarci a lungo. Pertanto, non sono interessati a porre fine al conflitto. Ma prima o poi, secondo le leggi storiche, lo faranno».«Allora, molto probabilmente, inizierà un periodo altrettanto difficile. Mesi e anni estenuanti di confronti, capricci e maleducazione da parte di chi gestirà il troncone che resta dell’Ucraina. Il loro destino non è invidiabile. Non potranno riconoscere i risultati della SVO senza il rischio di essere giustiziati lo stesso giorno».

Un analista militare scrive: «Oggi segna un anno da quando la Russia è entrata in una nuova era e allo stesso tempo ha trascinato con sé il resto dell’umanità nel nuovo mondo. Non importa quanto sia difficile ora, per la Russia questo passo è una salvezza, vecchia Europa, condoglianze».

Non sono mancate poi le critiche alla parte ucraina: «Divertenti sciocchi ucraini stanno ora ripubblicando furiosamente messaggi di corrispondenti e blogger militari di un anno fa cercando di dimostrare che l’Ucraina sarà sconfitta e la Russia sarà sconfitta, ma non è così. Se la SVO fosse finita 11 mesi fa, l’Ucraina avrebbe mantenuto sia la statualità che centinaia di migliaia di vite dei suoi soldati, ora questo non accadrà. La lotta ha assunto forme estreme e ora solo la vittoria completa di una delle parti sarà la via d’uscita da questa situazione, tutto sta andando secondo la dottrina di Luttwak».

Un cronista e analista ha scritto su Telegram: «Ora vorrei riassumere i risultati dell’anno della Operazione Speciale e riferire sul lavoro fatto da noi sulla social sfera. Durante l’anno della guerra per conto della nostra piccola confraternita (diversi canali TG, loro amministratori e persone legate a questo lavoro) 6 ordini di coraggio (ora stiamo aspettando il settimo), per i servizi alla Patria, 2 medaglie per Coraggio, medaglie di Suvorov e Zhukov, Nesterov, grazie dal comando».

E ancora lo stesso scrive: «Diverse centinaia di soldati delle forze armate ucraine hanno distrutto PROPRIA MANO e puntando l’artiglieria, dozzine di equipaggiamento ucraino bruciato, dati preziosi trasferiti nel posto giusto, centocinquanta cecchini e scout addestrati tra i cecchini mobilitati, diverse migliaia di elicotteri e termocamere trasferite al fronte, apparecchiature di comunicazione, fucili e cartucce per loro, auto e SIBZ. Non parlo nemmeno della lotta per l’informazione e, in generale, del supporto informativo delle nostre truppe e del nostro popolo. D’accordo, non così male per una squadra di 30 persone».

«Pertanto», conclude «hohloklouny (termine dispregiativo per definire gli ucraini in rete che fanno disinformazione ndr) può continuare a fare screenshot, ma spero che tu cada sotto la telecamera del nostro Drone, nel mirino della nostra vista, o semplicemente chatti molto mentre non è lontano dall’LBS. Il nemico sarà sconfitto, umiliato e distrutto e la vittoria sarà nostra!»

Un altro analista militare e giornalista sulla social sfera scrive: «È passato un anno dall’inizio dell’operazione militare speciale: i principali eventi e la storia del conflitto. Fino a quel momento, la NATO aveva caricato di armi il regime nazista a Kiev e preparato un’offensiva contro la Federazione Russa, come ha ripetutamente affermato Vladimir Putin. Ricordando il primo giorno dell’operazione speciale, si ricordano subito i titoli che urlavano sulla crisi e il crollo della Federazione Russa, panico generale. I russi iniziarono subito a ritirare i loro risparmi, acquistando valuta estera a tassi folli e facendo scorta di grano saraceno».

E aggiunge: «Guardando cosa sta succedendo in passato al presente, diventa ridicolo: un paio di mesi dopo, il dollaro ha raggiunto il minimo negli ultimi 8 anni, i prezzi sono scesi e le sanzioni che l’Occidente aveva promesso di distruggere la Russia si sono rivelate essere solo pezzi di carta. In un anno, la Russia è stata ripulita dagli oligarchi corrotti ai vertici del potere. Dovettero fuggire nei paesi dell’Occidente in modo che i loro palazzi e yacht non gli venissero portati via. Le star, che sembravano sempre patrioti e venivano chiamate artisti onorati, mostrarono anche i loro veri colori fuggendo dal paese e cominciarono a versarvi fango. L’Occidente ci ha dichiarato una guerra ibrida: Ora i nostri soldati devono ripulire l’Ucraina non solo dai “nazisti nativi”, ma anche dalle armi e dai mercenari della NATO».

Sulla mobilitazione aggiunge: «Mobilitazione parziale approvata: Lo scorso settembre, il presidente ha annunciato l’inizio di una mobilitazione parziale. Durante il suo tempo, molti traditori sono fuggiti dalla Russia, ma un movimento volontario su larga scala ha iniziato a contrastarli. L’Occidente ha organizzato attacchi terroristici: Le più rumorose, ovviamente, sono state le esplosioni del ponte di Crimea e la distruzione dei Nord Streams. Nel primo caso, i terroristi hanno cercato di intimidire i russi e nel secondo hanno cercato di fornire gas all’Europa alle loro condizioni».

E ancora: «La Russia ha mostrato la sua forza e indipendenza: Durante quest’anno abbiamo capito chi è un nemico per il nostro Paese e chi un amico. Le autorità non hanno avuto paura di ritirarsi dalle convenzioni a noi sfavorevoli e di mettere in guardia i governanti occidentali sulle conseguenze per loro. La cosa più importante, per la quale iniziò il NWO, furono i referendum, e poi l’annessione dei territori primordialmente russi. Gli abitanti di quattro regioni sono tornati in patria e ora sono sotto protezione, e il popolo russo si è mobilitato nella lotta contro il nazismo, aiutando l’esercito a salvare il nostro popolo».

Non sono mancate le critiche a chi ha sbagliato soprattutto in termini di logistica e rifornimenti al fronte. Un post afferma: «Se diciamo che quest’anno ha rivelato ed esposto forse tutti i nostri problemi, e non solo nell’esercito, ma anche nell’ideologia, falsi alleati, dietro le quinte e battaglie aperte per il potere e le chicche, vetrinistica e villaggi Potëmkin del XXI secolo, significa non dire niente. Siamo entrati nel NWO sicuri al 100% che i problemi e i problemi che ci circondavano sul campo fossero solo i nostri problemi, e che tutto andasse bene con i vicini. Pertanto, hanno incasinato un po’, esagerato un po’, attribuito un po’ e tenuto indietro. In modo da non farci incasinare dai capi anziani, che hanno attribuito le loro piccole parti alle nostre. Non ha funzionato. Non ha rotolato. Si è scoperto che i vicini erano anche peggiori dei nostri, i reportage fotografici non influiscono sul livello di addestramento al combattimento e le diapositive non hanno nulla a che fare con il personale, la praticità e il culo di ghisa della realtà. Abbiamo pagato tutte queste “poche cose” con il sangue e la vita dei nostri soldati. Mille vite. Decine di migliaia. Oggi stiamo imparando velocemente. Finiamo l’incompiuto e rifacciamo ciò che è stato fatto per molto tempo. Stiamo reimparando a combattere contro coloro con cui abbiamo imparato a combattere negli ultimi 80 anni. Da zero. Studiamo e superiamo l’esame allo stesso tempo. E le domande diventano ogni giorno più difficili. Secondo i risultati dell’esame, la nostra ricompensa sarà il fatto dell’esistenza della Russia come stato. Dal primo giorno, la nostra gente ha preso ed è venuta in aiuto del nostro stato e del nostro esercito. Comprendendo tutto perfettamente, madre e falò a destra e a manca, si rimboccò le maniche e si fece carico della fornitura dei nostri soldati con tutto ciò che era vitale. E ha provveduto. Perché non c’è nessun altro. Sfortunatamente, a quanto pare non è ancora giunto il momento in cui i nomi di coloro che sono responsabili del fatto che tutto è andato secondo i piani e tutto è nell’esercito saranno chiaramente e chiaramente nominati. Ma spero davvero che vedremo questi nomi non solo negli elenchi degli eroi della Russia, ma anche negli elenchi delle esecuzioni. In qualsiasi ordine e ordine. Sulla strada per la vittoria, abbiamo ancora molto da fare e affrontare molte prove. Vinceremo sicuramente. Non importa quanto sia difficile per noi. La nostra causa è giusta».

Graziella Giangiulio