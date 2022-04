UKRAINERUSSIAWAR. Ultimi aggiornamenti dal Fronte

In Ucraina sono almeno tre i fronti caldi dove si combatte regolarmente. A quanto si apprende dai social media le forze armate russe hanno raggiunto il Seversky Donet vicino a Yampol. I progressi più attivi si stanno compiendo nella direzione di Izyum. Sono in corso combattimenti tra Kurulka e Pashkovo, a pochi chilometri dall’autostrada Barvenkovo-Slavyansk. Inoltre, dopo la presa di Andreevka e del villaggio di Plants, le truppe russe stanno combattendo per occupare Bolshaya Kamyshevakha e Novaya Dmitrovka. Questa direttrice d’avanzata, secondo i social media, è caratterizzata dalla resa di massa dei militari delle forze armate ucraine. Il 28 aprile, alle 8 del mattino, le forze armate ucraine hanno fatto saltare in aria il ponte ferroviario ad Akimovka vicino a Melitopol. Collegamento dalla Crimea. Su questa linea ferroviaria, il gruppo Zaporizhzhya delle forze armate russe ha ricevuto rifornimenti di armi e mezzi dalla Crimea nonché aiuti umanitari.

Sulla direttrice di Kharkiv, non è stato segnalato finora nessun cambiamento.

Sul fronte Est, a Popasna continuano pesanti combattimenti di strada, ma i progressi sono lenti. Qui le forze ucraine mantengono il controllo della parte nord-occidentale della città. Combattimenti anche nell’area della periferia di Rubizhne nella zona industriale. Ci sono battaglie in direzione Orekhovo. Nella direzione di Avdeevsky, ci sono battaglie per Novobakhmutovka e Novoselki.

Sul fronte sud, segnalata tregua a Mariupol, il cui scopo era fornire un’opportunità ai civili di lasciare Azovstal. L’evacuazione viene ritardata ogni giorno per un motivo o per un altro. Nella zona di Gulyai-Pole, la città viene coperta dalle forze russe. Ci sono anche battaglie in direzione Velikaya Novoselovka. Per quanto riguarda Nikolaev, nessun cambiamento, tranne che le forze armate russe sono avanzate verso la città e si trovano a 12 km dalla sua periferia meridionale.

Nella giornata del 29 aprile nel briefing del ministero della Difesa russo si afferma che le forze aerospaziali russe hanno distrutto gli edifici di produzione dell’impresa spaziale e missilistica Artyom a Kiev; e ancora i missili marittimi a lungo raggio ad alta precisione “Calibre” hanno distrutto tre sottostazioni elettriche di trazione nelle aree dei nodi ferroviari di Fastov, Krasnoselka e Polonny. In tutto, poi vene detto, le forze aerospaziali russe hanno bombardato dieci strutture militari in Ucraina.

Graziella Giangiulio

