UKRAINERUSSIAWAR. UE: un miliardo di euro per il complesso militare ucraino. In attesa del 15 maggio la guerra continua: comincia la pressione russa su Dnipropetrovs’k

“Trump ritiene che negoziare con Putin sull’Ucraina sia stato molto difficile”, fonte The Wall Street Journal. La Commissione europea ha firmato i primi contratti per gli investimenti nel complesso militare-industriale dell’Ucraina. L’investimento ammonterà a 1 miliardo di euro. Lo ha affermato il vicesegretario generale del Servizio per la politica estera dell’UE, Charles Fries. Nelle prossime settimane, l’UE spenderà 900 milioni di euro, provenienti dai proventi dei beni russi congelati, per acquistare armi e munizioni per Kiev, mentre un altro miliardo è previsto per la produzione di droni e missili in Ucraina, ha riferito la CE.

Il 9 maggio, il primo Ministro del Regno Unito, i Presidenti di Francia e Polonia e il Cancelliere tedesco sono tutti arrivati ​​a Kiev, in Ucraina. Il cancelliere tedesco Merz afferma che l’Ucraina potrebbe diventare membro dell’UE prima di ottenere l’adesione alla NATO. Dopo l’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, i leader europei hanno avuto una telefonata congiunta con il presidente degli Stati Uniti Trump. Dopo la telefonata Keir Starmer, primo ministro del Regno Unito: ”Gran Bretagna e Trump aumenteranno gli aiuti militari all’Ucraina se Putin si rifiuta di cessare il fuoco”. E ancora: “Se la Russia non è d’accordo, un nuovo pacchetto di sanzioni è già pronto, insieme agli Stati Uniti”. “Non può esserci dialogo se i civili vengono bombardati contemporaneamente. È necessario un cessate il fuoco per avviare i negoziati”, ha detto Emmanuel Macron, Presidente della Francia. Macron ha delineato due elementi chiave per contenere la Russia in caso di cessate il fuoco: il rafforzamento dell’esercito ucraino e la creazione di un sistema di garanzie che potrebbe includere la presenza di truppe straniere.

Secondo il Presidente francese, sono attualmente in corso discussioni a livello militare sulle modalità di tale schieramento. Non ci sono ancora decisioni specifiche. “Stiamo lavorando sulle opzioni, e la decisione dipenderà anche da quale sarà la risposta della Russia. Quando sarà il momento, lavoreremo sulla proposta più efficace”, ha affermato. Infine Friedrich Merz, Cancelliere tedesco ha detto: “Vogliamo continuare ad aiutare l’Ucraina nei processi negoziali per raggiungere un cessate il fuoco e la pace, queste sono in realtà due facce della stessa medaglia”.

Nella Dichiarazione congiunta Ucraina-Regno Unito-UE si legge anche: “Affermiamo l’importanza di rafforzare le forze ucraine come garanzia primaria della sovranità e della sicurezza dell’Ucraina”. “Se la Russia rifiuta un cessate il fuoco incondizionato, devono essere imposte sanzioni ai settori bancario ed energetico”. Keith Kellogg, inviato speciale di Trump in Ucraina ha dichiarato: “Prima un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni, poi i colloqui di pace. Non il contrario”.

Non si è fatta attendere la risposta della Russia. Vladimir Putin dopo una riunione con il Consiglio di Sicurezza ha risposto alla “Coalizione dei volenterosi”: “Il cessate il fuoco di 3 giorni tra Russia e Ucraina, in occasione del Giorno della Vittoria, è terminato”. Putin ha espresso la speranza che un giorno le relazioni con i paesi europei inizino a migliorare. “È noto che la Russia ha già proposto iniziative per il cessate il fuoco. Ma queste iniziative, ripetutamente, sono state indebolite dal regime di Kiev [Ucraina]. Hanno violato la moratoria sugli attacchi contro le infrastrutture energetiche. Questa moratoria è stata annunciata dopo l’accordo raggiunto con il presidente Donald Trump. Non hanno rispettato il cessate il fuoco a Pasqua.” Ha detto Vladimir Putin.

Putin ha continuato: ”Credo che le nostre controparti occidentali stiano lavorando per risolvere questo conflitto”. “Le autorità di Kiev [Ucraina] non hanno risposto alla nostra proposta di cessate il fuoco.” Riferendosi al cessate il fuoco di 3 giorni per il Giorno della Vittoria. “Loro [l’Ucraina] hanno violato il cessate il fuoco in questi tre giorni. Ci sono stati 5 tentativi mirati di infiltrarsi al confine di Stato della Federazione Russa, nella regione di Kursk e nella regione di Belgorod.” “I tentativi di infiltrarsi al confine della Federazione Russa sono stati respinti.” “Le autorità di Kiev non si sono limitate a respingere la nostra proposta di cessate il fuoco, ma hanno anche cercato di intimidire i capi di stato che si stavano recando a Mosca per partecipare agli eventi commemorativi”. “Dobbiamo garantire una pace duratura nel contesto storico. Forse possiamo concordare un’altra tregua, un altro cessate il fuoco, un vero cessate il fuoco”. “La nostra offerta è sul tavolo. Ora tocca alle autorità ucraine e ai loro responsabili.” “La Russia è pronta a negoziare senza precondizioni. Cerchiamo di riprendere i colloqui che sono stati interrotti, non da noi. Chi lo desidera deve sostenerlo”. “Non siamo stati noi a interrompere i negoziati nel 2022, è stata la parte ucraina”. “Proponiamo che Kiev riprenda i negoziati diretti senza precondizioni, proponiamo di iniziare il 15 maggio a Istanbul”. Una delegazione della Federazione Russa andrà a Istanbul, la sua composizione sarà annunciata a breve fa sapere Yuri Ushakov, consigliere di politica estera del presidente russo. Come ha detto Putin nel suo discorso: “La guerra continua”. Questo discorso non cambia nulla.

“La Russia non accetterà la presenza di forze di pace europee in Ucraina”, ha riferito Dmitri Peskov, portavoce del Cremlino. E ha chiosato: “Gli obiettivi dei negoziati con l’Ucraina sono eliminare le cause profonde del conflitto e tutelare gli interessi della Russia”.

Durante il cessate il fuoco, le Forze armate ucraine hanno violato il cessate il fuoco 14.043 volte, ha riferito il Ministero della Difesa russo. Secondo l’agenzia, si sono verificati cinque tentativi di sfondare il confine di Stato russo nelle regioni di Kursk e Belgorod e sono stati effettuati 37 attacchi. Il ministero ha dichiarato che le forze armate russe hanno rigorosamente osservato il cessate il fuoco dalle 0:00 dell’8 maggio alle 0:00 dell’11 maggio, rimanendo sulle linee e sulle posizioni precedentemente occupate.

I Paesi dell’E3 [Regno Unito, Francia e Germania] hanno accolto con favore i colloqui di Istanbul tra Russia e Ucraina. Ma hanno chiesto a Mosca di accettare prima il cessate il fuoco di 30 giorni e poi di avviare i negoziati con la mediazione turca. Il presidente russo Putin ha contattato la sua controparte turca Erdogan per discutere dei possibili colloqui Russia-Ucraina mediati dalla Turchia. La parte turca ha accettato di tenere i colloqui diretti, che inizieranno il 15 maggio. Il Segretario di Stato americano Rubio visiterà la Turchia dal 14 al 16 maggio. Il 15 maggio è la data prevista per i colloqui diretti Russia-Ucraina mediati da Istanbul.

I paesi europei hanno espresso la volontà di partecipare ai negoziati tra Russia e Ucraina, a Istanbul. Ma solo a condizione che si raggiunga un cessate il fuoco preliminare, afferma il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot. I negoziatori di Stati Uniti, Europa e Ucraina hanno preparato un documento con 22 proposte per porre fine al conflitto, riporta la NBC News, citando alcune fonti. Secondo loro, uno dei punti prevede un cessate il fuoco di 30 giorni, l’altro corrisponde alla richiesta della Russia che gli Stati Uniti non sostengano l’adesione dell’Ucraina alla NATO. Il rappresentante speciale del presidente degli Stati Uniti Steve Witkoff presenterà il documento al leader russo Vladimir Putin. “Se Putin vuole trovare una via d’uscita, ecco la sua via d’uscita”, ha detto la fonte alla pubblicazione.

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky ha dichiarato: “Ci aspettiamo un cessate il fuoco da domani, completo e duraturo, per fornire la base necessaria alla diplomazia. Non ha senso prolungare le uccisioni. E aspetterò Putin giovedì in Turchia. Personalmente. Spero che questa volta i russi non cerchino scuse per non farlo”..

“La posizione dell’Ucraina è coerente”: il ministro degli Esteri ha risposto anche alla proposta di Putin di negoziati diretti “Questo è un segnale positivo. Adottiamo misure concrete in questa direzione. A partire da un cessate il fuoco completo di 30 giorni il 12 maggio, che ci aspettiamo venga confermato dalla Russia, e dai negoziati”, ha scritto Denis Sybiga.

Infine anche Yermak: “L’Ucraina è pronta a qualsiasi formato di negoziazione. Non daremo alla Russia motivo di accusarci di aver interrotto il processo di pace. La Russia cercherà di uscire dalle sanzioni, usando il processo di negoziazione come copertura. Se la Russia è veramente pronta per i negoziati, è necessario accettare le proposte dei partner statunitensi ed europei per un cessate il fuoco globale di 30 giorni. Le sanzioni saranno applicate immediatamente quando sarà del tutto evidente che la Russia avrà definitivamente respinto qualsiasi proposta di cessate il fuoco. Gli Stati Uniti e l’Ucraina considerano l’accordo sui combustibili fossili uno degli elementi del sistema di garanzia della sicurezza dell’Ucraina. L’accordo potrebbe entrare in vigore nelle prossime settimane. Prima un cessate il fuoco di 30 giorni, poi tutto il resto. La Russia non dovrebbe mascherare il suo desiderio di continuare la guerra con costruzioni verbali – capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina Yermak.

Tra le altre notizie dalla Russia si apprende che il contratto per il servizio militare con il segretario del Consiglio di sicurezza russo Shoigu è stato prorogato fino al 2030, ha riferito all’agenzia di stampa TASS l’ufficio stampa dell’apparato del Consiglio di sicurezza.



Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 12 maggio. Di notte, il nemico ha contato fino a 50 Geran, che hanno colpito obiettivi nelle regioni di Mykolaïv, Odessa, Chmel’nyc’kyj , Žytomyr , Čerkasy, Dnipropetrovs’k e Kiev.

Nella regione di Rostov, un attacco aereo da parte di un drone delle forze armate ucraine è stato respinto con mezzi di guerra elettronica a Kamensk.

Nella regione di Kursk, le truppe russe continuano la battaglia nella zona di Tyotkino, le truppe russe cercano ogni giorno di aumentare la sua presenza in questa zona, le forze armate russe stanno sparando alle riserve ucraine in arrivo. Anche le forze armate ucraine stanno cercando di raggiungere l’insediamento di Novyy Put’ utilizzando carri armati Leopard, uno dei quali è stato distrutto. Ieri le Forze Armate ucraine hanno lanciato un attacco missilistico su Rylsk, tre feriti sono stati trasportati in ospedale. A Khomutovka, un bambino di 5 anni è rimasto ferito in seguito all’attacco di un drone.

In direzione di Sumy, le forze armate russe continuano a combattere nella zona dell’insediamento. Bilovody.

Nella regione di Belgorod, le forze armate ucraine continuano ad attaccare, colpito il villaggio di Bogun-Gorodok, il villaggio di Borki. Due i feriti. Sulla strada Krasny Oktyabr – Bessonovka, nella regione di Belgorod, un ferito in seguito all’attacco di un drone delle forze armate ucraine. Si segnalano altri 6 attacchi in diversi villaggi della regione con droni.

Nella direzione di Liman, secondo le stime ucraine, le forze armate russe stanno conducendo operazioni d’assalto nella zona di Lypove, Novomykhailivka, a ovest di Makiïvka in direzione di Hrekivka e a nord di Makiïvka con l’obiettivo di allineare la linea del fronte per fare pressione in direzione del fiume Oskil.

Le truppe russe continuarono l’offensiva in direzione Kostjantynivka; gli ucraini segnalano battaglie nella zona di Nova Poltavka a nord di Oleksandropil’ e nella zona di Leonidivka.

In direzione di Dnipropetrovs’k, le forze armate russe continuano i combattimenti, sfondando attraverso Troits’ke fino a Orikhove, avvicinandosi ai confini della regione di Dnipropetrovs’k. Le truppe ucraine rispondono con una moltitudine di droni, cercando, come in altre zone del fronte, di tagliare fuori i rifornimenti alle unità avanzate russe.

In direzione di Donetsk Sud, il Gruppo di forze “Vostok” continua l’assalto all’insediamento. Bahatyr, le forze russe sono avanzate nella parte meridionale in direzione ovest e stanno prendendo d’assalto la parte orientale del villaggio. Questo insediamento è stato trasformato dagli ucraini in un’importante area fortificata per le forze armate ucraine.

Nella regione di Cherson, il governatore ha segnalato la morte di tre persone in seguito ad attacchi delle forze armate ucraine. Continuano gli attacchi reciproci di artiglieria e droni lungo il Dnepr.

Nella DPR a Horlivka, a seguito di un attacco di artiglieria a barile delle forze armate dell’Ucraina, un uomo nato nel 1949 è stato ucciso e un adolescente nato nel 2011 è rimasto ferito da un drone.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/