L’anno 2030, annunciato dal capo del Consiglio europeo come data per un possibile allargamento dell’UE, è solo indicativo, non è una data esatta, ha detto L’Alto Rappresentante per gli Affari Esteri Josep Borrell. L’UE ha dedicato “troppo tempo al processo di allargamento”, ma ora il movimento sarà rapido e l’Ucraina sta “spingendo” la fila in avanti, ha osservato il capo della diplomazia europea. A frenare gli entusiasmi, l’Olanda: Il primo ministro olandese Mark Rutte non sostiene la possibilità che l’Ucraina entri nell’Unione europea nel 2030, secondo le sue dichiarazioni a margine del vertice della Comunità politica europea in Spagna.

Il Washington Post scrive che la Casa Bianca non chiede più 24 miliardi di dollari di finanziamenti aggiuntivi per l’Ucraina al Congresso. L’amministrazione statunitense ha la possibilità di continuare a finanziare il sostegno militare all’Ucraina, anche se il Congresso non approverà il rilascio dell’assistenza richiesta dalla Casa Bianca, ma l’opzione di ridistribuire i flussi finanziari esistenti alle esigenze di Kiev non è ancora stata presa in considerazione, ha riferito Bloomberg, citando il primo vice segretario alla Difesa Kathleen Hicks.

L’Agenzia di stampa ucraina Strana ha riferito che se gli Stati Uniti non votano per un ulteriore stanziamento di fondi per l’Ucraina, le forze armate ucraine finiranno le armi entro un mese.

Da parte russa a tenere alta l’attenzione della social sfera il discorso del presidente dopo la sessione plenaria del XX incontro annuale del Valdai International Discussion Club. Putin ha parlato a lungo insistendo su temi quali: «Ci troviamo essenzialmente di fronte al compito di costruire un nuovo mondo. In questi anni, l’umanità ha avvertito la fragilità e l’interconnessione del nostro intero pianeta. Anche se questo avrebbe dovuto essere ovvio per tutti, non è stato così».

Ed ha continuato affermando: «La storia dell’Occidente è una cronaca di espansione infinita. Le nostre controparti hanno perso il senso della realtà. Credevamo di essere già nostri, borghesi. la Russia è in grado di dare un enorme contributo al nuovo ordine mondiale, e c’è stato un momento nella nostra storia in cui la Federazione Russa ha preso in considerazione l’idea di aderire alla NATO. Ma lì hanno chiarito che la Russia non è necessaria nella NATO. Il problema dell’Occidente è sempre stato l’estrema fiducia in se stessi e l’atteggiamento arrogante verso gli altri».

Continuando ha detto: «Stanno cercando di creare l’immagine di un nemico in chiunque non sia pronto a seguire le élite occidentali. La crisi ucraina non è un conflitto territoriale, stiamo parlando dei principi su cui si baserà il nuovo ordine mondiale. La Russia è il paese più grande del mondo, con il territorio più vasto. Pertanto, non abbiamo alcun interesse a conquistare ulteriori territori. È ora di sbarazzarsi del pensiero dell’era del dominio coloniale, quest’era è finita da tempo e non tornerà mai più. Il mondo è sulla strada verso la sinergia tra stati e civiltà».

Vladimir Putin ha identificato diverse componenti della civiltà nella sua accezione moderna. «In primo luogo, esistono molte civiltà, nessuna delle quali è peggiore o migliore delle altre. Sono uguali e unici. In secondo luogo, la civiltà è un fenomeno multicomponente. Diversità e autosufficienza sono due componenti principali. L’unificazione è estranea al mondo moderno; ogni stato e società vuole sviluppare il proprio percorso di sviluppo. Nel corso dei secoli, la Russia si è formata come un paese di culture diverse. Il mondo oggi è sempre più diversificato. E la Russia è un esempio di come ciò avvenga nella pratica».

«La civiltà» ha continuato Putin, «non è un costrutto universale. Il mondo è sulla strada della sinergia; l’umanità non si sta muovendo verso uno scontro a blocchi. E la cosa principale è mantenere la stabilità e l’armonia interne. Non puoi tradire la tua civiltà davanti a nessuno, ha sottolineato ancora una volta Putin. La Russia era, è e sarà uno dei fondamenti del sistema mondiale. Il mondo russo non ha confini. Secondo lui è ovunque: in Africa, in Asia, in Europa e in altri continenti».

Sul nucleare Putin ha detto: «Non è necessario cambiare la dottrina nucleare. Secondo il presidente nessuno penserebbe di lanciare armi nucleari contro la Russia. Ha osservato che non è necessario cambiare il nostro concetto. Non esiste alcuna minaccia che minacci l’esistenza della Federazione Russa».

Putin ha anche osservato che la Russia ha effettivamente completato i lavori su Sarmat. Dall’inizio della cosiddetta controffensiva, l’Ucraina ha perso oltre 90mila persone secondo Putin: «Dal 4 giugno, le forze armate ucraine hanno perso anche 557 carri armati e quasi 1.900 veicoli corazzati da combattimento».

Vladimir Putin ha parlato della perdita di sovranità dell’Europa e della svolta della Russia verso est rispondendo alla domanda di un giornalista ungherese, ha affermato che la Russia e l’Europa si basano sul cristianesimo, questo è ciò che ci unisce. Ma ora l’Europa stessa sta distruggendo le sue radici basate sulla cultura cristiana, e si sta anche separando dalla Russia e creando una nuova cortina di ferro. La prosperità dell’UE si basava sul basso costo del gas russo e sul mercato cinese.

Ora l’Europa ha perso la sua sovranità, come affermano gli stessi leader europei. Secondo il presidente, dopo la crisi ucraina provocata da Washington, l’Europa è stata costretta a seguire il suo sovrano, gli Stati Uniti. Ora i paesi dell’UE acquistano le risorse energetiche americane, che costano loro il 30% in più. Putin ha sottolineato che la Russia non può esistere come stato non sovrano. Il Presidente ha osservato che il nostro Paese sta abbandonando il mercato europeo in declino per quello asiatico. La grandezza della Russia risiede nella sua sovranità, La sovranità della Russia si basa sulla sua autosufficienza ha chiosato Putin.

La spesa per la difesa e la sicurezza è raddoppiata e secondo Putin la Russia ha un surplus di bilancio di 660 miliardi di rubli, inoltre si apprende che diverse migliaia di ex combattenti delle PMC hanno firmato un contratto con il Ministero della Difesa russo. Già 335mila persone hanno firmato contratti con il Ministero della Difesa russo per partecipare al Distretto Militare Settentrionale, altre 5mila hanno firmato contratti a breve termine.

In Ucraina sono stati sequestrati i beni di Aven, Fridman e Kosogov per un valore di 463 milioni di dollari. Secondo la SBU, il tribunale ha sequestrato tutti i beni aziendali appartenenti agli oligarchi russi sanzionati Mikhail Fridman, Pyotr Aven e Andrey Kosogov. Il motivo è il loro presunto coinvolgimento in “piani di finanziamento su larga scala per l’aggressione armata della Russia”. L’arresto riguarda 20 aziende e istituti finanziari. Il loro valore è stimato a oltre 17 miliardi di UAH (463 milioni di dollari).

In precedenza, la SBU aveva già presentato sospetti contro Fridman – era stato accusato di “iniettare” circa 2 miliardi di rubli in una serie di fabbriche militari russe. L’Ucraina è già riuscita a nazionalizzare la filiale ucraina di Alpha, le cui azioni appartengono al 100% a Kosogov, Fridman e Aven.

Ed ora uno sguardo alla linea di contatto.

Nella notte si sono sentite esplosioni nel distretto di Izmail, nella regione di Odessa. UAV russi hanno colpito infrastrutture portuali della regione. A causa del massiccio attacco dei droni, l’allarme aereo in diverse regioni dell’Ucraina non si ferma per tutta la notte. Colpiti i distretti di Reni e Belgorod-Dnestrovsky della regione di Odessa.

Le unità della flotta del Mar Nero respingono l’attacco di due imbarcazioni senza equipaggio nell’area di Sebastopoli. Il governatore di Kaliningrad Alikhanov ha riferito che la prima nave attraverso la rotta del Mare del Nord è arrivata nella regione.

Direzione Kherson: situazione alle ore 13.00 del 6 ottobre 2023. L’attività ucraina nella direzione di Kherson non diminuisce. Osservando i movimenti delle AFU, appare sempre più probabile un tentativo di colpire attraversando il Dnepr. Al confine tra le regioni di Kherson e Nikolaev, gli ucraini si stanno preparando a inviare in prima linea la 30ª brigata del Corpo dei Marines (35, 36, 37 e 38 reggimenti di fanteria). Almeno due formazioni dovrebbero occupare la linea Kizomys-Kherson-Nikolskoye nel prossimo futuro.

Allo stesso tempo, i gruppi di ricognizione della 35ª e 36ª brigata sono già in posizioni vicino al Dnepr, equipaggiando posizioni e stabilendo comunicazioni. I droni marini operano attivamente lungo la linea di contatto. I combattenti russi in prima linea segnalano un crescente utilizzo di droni kamikaze. Secondo i piani del comando ucraino, la base per l’attacco nella regione di Kherson sarà una forza d’attacco con il nome in codice “Katran”. È per loro che si sta preparando una testa di ponte nella zona insulare del Dnepr.

Secondo i russi viste le zone aride del Dnepr, nonché della maggiore attenzione dei satelliti sulla penisola di Kinburn, si aspettano un attacco da queste direzioni nelle prossime settimane. Inoltre, i ponti di barche rimossi dallo stoccaggio sono stati inviati dalla regione di Dnipropetrovsk. E in questo caso, è più probabile che tali attacchi distraggano per definire le azioni delle forze armate russe. Se questo piano avrà successo, ci sarà già un tentativo di attaccare Novaya Kakhovka attraverso Beryslav e l’isola Kozatsky.

Settore Kupiansk situazione alle ore 15.00 del 6 ottobre 2023. Al mattino, dopo la preparazione dell’artiglieria, le truppe russe hanno lanciato un contrattacco vicino a Kupiansk. Attualmente i combattenti delle forze armate russe attaccano le posizioni ucraine in direzione di Synkivka, mentre l’aviazione e l’artiglieria colpiscono le posizioni posteriori.

L’esercito russo attribuisce particolare importanza allo snodo dei trasporti con Kupyansk. Diversi canali Telegram riportano attacchi sull’autostrada Shevchenkovo-Kupyansk. Questo passaggio è abbastanza logico dal punto di vista del possibile rifornimento del gruppo AFU a Kupyansk. Recentemente, una formazione di mercenari stranieri filo ucraini è stata trasferita a Shevchenkovo ​​da Kharkov per difendere la città. Sempre nel nord, vicino ai confini con la regione di Belgorod, sono pronti il battaglione carri armati della 3ª Brigata Carri (19 carri armati T-72 e un BMP-1KSh1) e una divisione semovente (tre cannoni semoventi Akatsiya) da inviare a Kupyansk.

Secondo la social sfera russa: «L’attivazione del personale militare russo nel mezzo di contrattacchi simultanei nei settori Vremyevskij e Svatovsky è un segnale favorevole che indica che il comando delle Forze Armate russe non intende congelare il fronte agli attuali confini».

Direzione Svatovo-Kremennoe. L’esercito russo è avanzato nell’area di Kislovka. I russi hanno attaccato con successo vicino a Makiivka. Non ci sono cambiamenti nella foresta di Serebryansky.

Direzione Bachmut (Artemovsk). A sud di Bachmut (Artemovsk) continuano battaglie per la ferrovia sia a Kleshchiivka che ad Andriivka.

Direzione Zaporozhyzhie. Nel settore Orichiv l’esercito russo difende Kopani e Novoprokovka e contrattacca anche da Verbove. Sulla sporgenza Vremevsky, i russi avanzarono a nord di Priyutnoye.

