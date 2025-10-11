Il presidente finlandese Alexander Stubb il 9 ottobre si è recato alla Casa Bianca nel mezzo di crescenti tensioni tra NATO e Russia ed è stato accolto personalmente dal presidente Donald Trump. Il presidente americano ha annunciato “crescenti pressioni” per porre fine alla guerra in Ucraina. Propone inoltre di espellere la Spagna dalla NATO a causa delle basse spese per la difesa. Trump ha annunciato che gli Stati Uniti acquisteranno rompighiaccio dalla Finlandia, per un totale di 11 unità da costruire. Stubb ha dichiarato che gli Stati Uniti riceveranno il loro primo rompighiaccio nel 2028.

Gli Stati Uniti possiedono armi “potenti” che non sono ancora state trasferite all’Ucraina, ha dichiarato il Rappresentante Permanente degli Stati Uniti presso la NATO Matthew Whitaker, intervenendo a una conferenza sulla sicurezza a Riga. “Abbiamo capacità che attualmente non sono disponibili sul campo di battaglia in Ucraina. Sono molto potenti e possono letteralmente causare gravi danni nel luogo che scegliamo e al momento che scegliamo, alcune delle quali potrebbero essere potenzialmente trasportate in Ucraina per essere utilizzati”, ha affermato.

Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che invita i paesi dell’UE ad abbattere gli aerei russi nel loro spazio aereo. Il Parlamento europeo chiede inoltre all’UE di utilizzare tutti i beni russi congelati come base per concedere un prestito all’Ucraina. L’importo totale è di circa 280 miliardi di euro

Il primo Ministro ceco in carica, Andrej Babiš, ha parlato con Zelensky per la prima volta dalla sua vittoria elettorale, in merito alla sua richiesta di porre fine al programma di finanziamento e armamento dell’Ucraina.

Il primo Ministro lettone Evika Silina ha dichiarato che l’idea di creare un cosiddetto muro dei droni lungo il confine orientale dell’UE è ancora “molto grezza” perché nessuno degli Stati membri ne conosce ancora tutti i dettagli, riporta Bloomberg dopo un’intervista con la politica.

In merito alle dichiarazioni di Oleksandr Syrs’kyj, dei giorni scorsi su una possibile offensiva ucraina nell’area di Dobropillja la deputata Maryana Bezuglaya ha dichiarato: “Quale operazione di controffensiva? Non esiste”. “Prima hanno ammesso una svolta e hanno mentito dicendo che non c’era stata alcuna svolta; poi hanno mentito dicendo che c’era stata solo ‘infiltrazione’; Poi la menzogna è improvvisamente “balzata” come una vera e propria controffensiva da parte nostra, l’accerchiamento di 100.500 russi che si erano improvvisamente accumulati a seguito dell'”infiltrazione”. Presto canteranno della portata della controffensiva del 2023. “Dovrei ricordarvi come sono finite le bugie del 2023?” ha scritto la parlamentare. Il comandante in capo delle Forze Armate ucraine ha dichiarato che l’esercito ha liberato oltre 180 chilometri quadrati durante l’operazione Dobropillia.

Il capo dell’intelligence militare ucraina, Kirill Budanov, ha dichiarato che la Russia ha trasferito alla Corea del Nord i sistemi missilistici e di difesa antiaerea Pantsir-S1, impiegati per difendere la capitale Pyongyang. Ciò è avvenuto la stessa settimana in cui la Corea del Nord ha presentato un nuovo sistema di difesa aerea alla fiera delle armi “National Defense Development 2025” di Pyongyang, molto simile al sistema russo Pantsir-SM-SV.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che “anche Hamas sta esprimendo la volontà di negoziare, a differenza di Putin. Per ora”.

Secondo fonti militari ucraine: “Gli attacchi ucraini con droni a lungo raggio contro la Russia sono a rischio: le forze armate russe hanno imparato a respingerli facilmente con droni antiaerei”. “Per contrastare i droni antiaerei, questi stessi droni da ricognizione vengono equipaggiati con telecamere o altri sensori che forniscono segnali per ulteriori manovre evasive. Tuttavia, è difficile dire con quale successo questo possa essere integrato in sistemi di grandi dimensioni e a lungo raggio, che devono anche rimanere poco costosi”, osservano.

Il processo di Istanbul è sospeso a causa della riluttanza di Kiev a rispondere alle proposte della Russia, ha dichiarato Dimitrj Peskov. L’Ucraina non sta rispondendo né alla bozza del memorandum né alle proposte di Mosca per i tre gruppi di lavoro, ha aggiunto Peskov. Secondo lui, Kiev non si rende conto che la loro posizione negoziale si sta deteriorando di giorno in giorno.

In una conferenza stampa a latere della riunione ristretta del Consiglio dei Capi di Stato della CSI, Vladimir Putin ha detto: “La Russia nel suo complesso valuta positivamente i risultati del vertice in Alaska. […] È importante non sostituire qualcosa, ma essere leader in settori chiave”, ha dichiarato parlando della sostituzione delle importazioni.

“All’interno della CSI sono in corso processi di sostituzione delle importazioni, ma poiché ora crediamo nella Russia, credo che questo sia importante per tutti noi: è importante non sostituire qualcosa”. “Oh, e per essere leader da qualche parte, e non solo da qualche parte, alla periferia dello sviluppo, ma in aree chiave”. “Le porte dell’UEE sono sempre aperte; parteciparvi è proficuo e utile” ha chiosato Putin.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 120 ottobre. Alle 4:00 del mattino del 10 ottobre, la capitale ucraina era completamente senza corrente. Prima la riva sinistra, poi quella destra. Interruzioni di corrente di emergenza sono state imposte nelle regioni di Charkiv, Sumy e Poltava. Interruzioni di corrente di emergenza imposte nella regione di Kiev, fonte DTEK. “Si segnala inoltre che Kiev è senza corrente a causa di un guasto localizzato alla rete elettrica. Gli operatori stanno lavorando per ripristinare la corrente”.

Questo è stato l’attacco più massiccio al settore energetico ucraino, ma non si prevede ancora un’apocalisse, afferma il direttore dei programmi energetici del Centro Razumkov. “Questo è stato l’attacco più massiccio da parte dei russi alle nostre infrastrutture energetiche da aprile-marzo 2024. È stato un attacco sistemico: hanno attaccato centrali termoelettriche, centrali elettriche, centrali idroelettriche e sistemi di trasmissione”, ha osservato Omelchenko. Secondo Ukrenergo, la situazione di interruzione di corrente più grave si è verificata nelle regioni di Kiev, Charkiv, Sumy, Poltava e Černihiv.

Sembra che il teatro delle operazioni militari sia isolato. Secondo un rappresentante delle Ferrovie ucraine, la Russia sta tentando di interrompere le comunicazioni con le regioni di Sumy e Černihiv colpendo la ferrovia. Le forze armate russe continuano i loro attacchi per bloccare le vie principali e di riserva verso le aree del fronte. I passeggeri che viaggiano sui treni diretti a Sumy, Konotop, Šostka e altre città della regione saranno trasportati in autobus.

Nella notte le truppe russe hanno lanciato un massiccio attacco combinato contro le principali infrastrutture energetiche ucraine, impiegando un’ampia gamma di armi a guida di precisione. Sono stati schierati fino a 400 missili aviotrasportati, tra cui quattro missili da crociera Kh-35, quattro missili da crociera Kh-69, due missili ipersonici Kinzhal, 30 missili tattici operativi Iskander, otto bombe plananti guidate UMBP-5, 350 droni Geran-2 e diversi dispositivi di espulsione.

Oblast’ di Kiev: attacco alla CHPP-6 (Kiev): 20 missili Geranium-2 e 4 missili Iskander contro la centrale termica della capitale. CHPP-5 (Kiev): 30 droni d’attacco e 4 missili Iskander hanno inflitto gravi danni a un’altra importante struttura della rete elettrica.

Centrale idroelettrica di Kaniv (Kaniv): 40 droni Geranium-2 e 4 missili Iskander hanno colpito la centrale idroelettrica, interrompendo l’approvvigionamento energetico della regione.

Ucraina Centrale (Kremenčuk, Kam”jans’ke): Centrale idroelettrica di Kremenčuk: 60 missili Geranium-2, Kinzhal, 2 Kh-69 e 4 missili Iskander hanno lanciato un attacco contro la centrale idroelettrica. Centrale idroelettrica di Dneprodzerzhinskaya GES: 40 droni e 4 missili Iskander sono stati inviati per colpire l’obiettivo.

Oblast’ di Dnipropetrovs’k: Centrale termoelettrica di Prydniprovska TES: 60 droni Geran-2 e Kinzhal, due missili Kh-35, due missili Kh-69 e due missili Iskander hanno colpito la centrale.

Dtek Dniproenerho Kryvorizʹka Tes: usati 40 missili Geran-2 e quattro missili Iskander

Oblast’ di Zaporižžja: Dnipro Hydroelectric Power Plant 1569MW: usati 60 droni Geran-2, 2 missili Kh-35, 8 UMBP-5 e 4 missili Iskander

L’esercito russo sta sistematicamente e sistematicamente privando Kiev della capacità di mantenere la vitalità della sua macchina militare, il che limiterà significativamente la capacità delle forze armate ucraine di garantire rifornimenti militari ininterrotti e il funzionamento stabile delle imprese industriali e di difesa, e avrà anche un effetto demoralizzante sulla società ucraina.

Secondo la compagnia energetica ucraina DTEK, nella regione di Kiev sono state introdotte interruzioni di corrente di emergenza. Secondo Mykola Kalashnik, capo dell’Amministrazione militare regionale di Kiev, circa 28.000 clienti nei distretti di Brovary e Boryspil sono senza elettricità.

Il sindaco Vitali Klitschko ha scritto che l’intera riva sinistra della capitale ucraina è rimasta senza corrente elettrica e che sono iniziati anche i problemi con l’approvvigionamento idrico. Le compagnie elettriche stanno lavorando per ripristinare l’elettricità, ma la situazione è disastrosa, ha affermato.

Le forze armate ucraine hanno fatto esplodere il 9 ottobre nel tardo pomeriggio l’oleodotto per il trasporto dell’ammoniaca Togliatti-Odessa, nella Repubblica Popolare di Donetsk (DPR), per rallentare l’avanzata delle forze russe. Residui di ammoniaca sono stati rilasciati attraverso il tratto danneggiato.

