Quello che sta accadendo in queste ore sul fronte di Kharkov ricorda molto quello che successe a Palmira, quando i terroristi invasero e presero la città. Adesso gli ucraini sembrano avanzare spediti verso Izyum e cercano di circondare i russi e metterli in una sacca. I prossimi due giorni saranno fondamentali per l’esito della battaglia e entrambi gli eserciti stanno portando mezzi e uomini al fronte. Ed ora veniamo alla situazione al fronte.

Battaglia per Kharkiv: alle 14:00, del 9 settembre, riferiscono che i russi sono stati cacciati da Shevchenkove e il villaggio è passato sotto il controllo delle forze armate ucraine. Continuano a postare foto dalla stele. La località, spiegano gli abitanti locali, è facilmente raggiungibile perché non vi sono militari russi a controllare quell’area. L’autostrada R-07 nel tratto da Shevchenkovo ​​a Grushevka è sotto il pieno controllo delle Forze armate ucraine: dopo la pulizia da parte di gruppi mobili, le formazioni ucraine hanno trasferito veicoli corazzati pesanti nel secondo scaglione. L’artiglieria e l’aviazione delle forze aerospaziali russe al momento non consentono alle forze armate dell’Ucraina di avvicinarsi a meno di 2-3 km dalla periferia di Kupyansk.

Nel frattempo si apprende che i russi si stanno preparando difendere e contrattaccare, sono infatti arrivati mezzi e uomini alle 13:30 del 9 settembre, tramite trasferimento aereo vicino a Kupyansk e Izyum. Le “mucche” (elicotteri mimetizzati) atterrano a pochi chilometri dal fronte. Sono stati preparati diversi punti di atterraggio. Si tratta di elicotteri Mi-26 che sbarcano veicoli corazzati e personale. I combattenti vengono inviati in battaglia per respingere gli ucraini e prevenire ulteriori avanzate. Un enorme convoglio di equipaggiamento militare russo si sta muovendo verso la direzione di Izyum.

Il giornalista Voenkor Sreda trasmette dal fronte e afferma che le forze armate ucraine stanno tentando di interrompere i collegamenti di trasporto tra Kupyansk e Izyum e bloccare la strada. A Kupyansk la situazione è piuttosto tesa. Le frontiere sono chiuse, il passaggio in città per i civili è chiuso. Izum si prepara alla difesa. 60 PMI “Veterany” hanno bloccato un certo numero di sezioni tra Izyum e Kupyansk. L’unità, scrive il giornalista, è rinforzata con un gruppo corazzato e con l’artiglieria.

Alle 10:56 del mattino le notizie che arrivano sulla social sfera dal fronte sono: Izyum non è circondata. Se comunque vi fosse una svolta in favore ucraino a Izyum e Kupyansk, le forniture per i russi possono essere stabilite tramite Oskol. Allo stesso tempo, secondo fonti della social sfera russa, nell’area di Senkovo ​​è possibile guadare una barriera d’acqua. Se è così, c’è una minaccia per Borovaya. A quel punto il gruppo di Izyum sarà riorientato verso LPR. Il che porterà la sua parte di caos e influenzerà negativamente la capacità di combattimento delle truppe russe.

Una svolta più profonda sulla riva sinistra dell’Oskol è impossibile senza un attacco di supporto di Slavyansk e Seversk rispettivamente a Izyum e Krasny Liman. Sulla direzione Izyum, preliminare, tutto come al solito. Bessonov, analista, dichiara che gli ucraini sarebbero stati sconfitta dal gruppo di attacco vicino a Seversk il 7 settembre. Non ci sono conferme di ciò, tuttavia, finora l’attraversamento dei Seversky Donet (ad eccezione del DRG) non è proprio avvenuto.

La perdita di Shevchenkove ha assicurato il fianco delle forze armate ucraine e crea i presupposti per un’offensiva a nord. Se le forze armate ucraine disporranno di forze sufficienti per espandere il fronte è una delle domande principali per i prossimi due giorni. Secondo il piano, le forze vengono trasferite su di loro, che possono essere utilizzate per sviluppare un’offensiva su Primorskoye – Veliky Burluk. Tuttavia, al momento non ci sono prove dello sviluppo dell’offensiva lì.

Nel caso in cui le forze armate ucraine si dirigano a nord dell’autostrada Chuguev-Kupyansk, è necessario essere pronti per l’attivazione delle forze armate ucraine nell’area di Stary Saltov e la ripetizione del loro tentativo offensivo tra Ternova e Rubizhnoye per dimostrare la minaccia a Volchansk. Ciò, tuttavia, richiede anche grandi forze e dovrebbe esserci un monitoraggio della possibilità del loro dispiegamento lì.

Al momento non ci sono informazioni sulla linea Savintsy-Vishnevoye-Veseloye-Kunye. Oltre a tagliare l’autostrada Vishnevoe-Borovaya vicino al fiume Oskol.

Con prove indirette si può ritenere che la presenza della guarnigione russa possa rimanere a Balakliya. Finora non è stata pubblicata alcuna conferma dell’occupazione del territorio 65 dell’arsenale di Balakleysky e, in teoria, è possibile mantenere il controllo sulla “strada della vita” Balakleya – Savintsy. Nella direzione di Kharkiv, le guardie del fucile motorizzato ZVO stanno lavorando sugli accumuli di manodopera e equipaggiamento delle forze armate ucraine, che si sono notevolmente intensificati sullo sfondo dell’offensiva su Balakleya.

Continuano i bombardamenti sulla centrale nucleare ZPNN: la difesa aerea dei marines del gruppo “V” nella direzione di Ugledar ha abbattuto un UAV ucraino. L’amministrazione di Energodar riferisce che di notte, dopo un altro bombardamento di Energodar, si è tentato di lanciare un altro sbarco attraverso il Dnepr (a quanto pare volevano trasportare il DRG) nell’area della città. Il tentativo per gli ucraini non ha avuto successo. Il 9 settembre, verso le 12:00, le Forze armate ucraine hanno fatto un altro tentativo di attaccare la centrale nucleare di Zaporozhye utilizzando gli UAV. L’UAV di tipo Switchblade è stato intercettato ed abbattuto.

Bachumut Soledar. Sono iniziati gli scontri casa per casa. Il gruppo Wagner ha compiuto imboscate contro gli ucraini, mentre a Soledar gli scout di Luhansk supportano l’offensiva nell’area. Il 1° Corpo d’armata della DPR utilizza l’artiglieria per distruggere le posizioni ucraine situate direttamente nella stessa Avdiivka.

Graziella Giangiulio