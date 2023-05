UKRAINERUSSIAWAR. Ucraini concentrati a 80 km da Zaporozhzhia. Ancora in piedi la Fortezza di Bachmut

La questione ucraina sta portando. una vera e propria scissione all’interno della sfera Democrat americana almeno da quanto si evince dalle dichiarazioni rilasciate ufficialmente o ufficiosamente dall’entourage del presidente Joe Biden.

Secondo Politico, Gli Stati Uniti si stanno preparando a un congelamento a lungo termine del conflitto ucraino. In base a questa opzione, potrebbero essere definiti confini (non necessariamente ufficiali) che Ucraina e Russia accetterebbero di non attraversare. Secondo il quotidiano, l’amministrazione Biden ritiene che l’imminente controffensiva ucraina “non sferrerà un colpo mortale alla Russia”.

Il Financial Times ha scritto che gli Stati Uniti considerano i prossimi cinque mesi decisivi per l’esito del conflitto in Ucraina e l’ultima vera possibilità per Kiev di fare la differenza sul campo. Gli alleati dell’Ucraina temono che il livello di sostegno militare a Kiev raggiunga presto il massimo, scrive il giornale. I pacchetti di aiuti pre-approvati sono sufficienti per fornire a Kiev ciò di cui ha bisogno per i prossimi cinque mesi. Uno dei funzionari ha suggerito che l’attuale livello di sostegno potrebbe essere mantenuto per uno o due anni, ma non di più, afferma l’articolo.

Jake Sullivan, assistente alla sicurezza nazionale del presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che: «Se una controffensiva è iniziata dipende da chi la conduce, e non lo dirò ai quattro venti. Lascerò che gli ucraini caratterizzino ciò che stanno facendo», ha detto Sullivan ai giornalisti. Secondo lui, «l’intensa attività militare continua».

Un gruppo di 14 membri del Congresso ha inviato una lettera all’Amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden chiedendo loro di sbloccare immediatamente la consegna di aerei da combattimento F-16 all’Ucraina, ha riferito il New York Times. E il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti non è contrario al trasferimento di caccia F-16 in Ucraina. Fonte Pentagono.

L’ex segretario di Stato americano Henry Kissinger ritiene che l’Ucraina dovrebbe essere ammessa alla NATO in quanto diventa il paese con le migliori armi e la leadership meno esperta in Europa.

John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale americano ha dichiarato: «Stiamo osservando Stiamo vedendo segnali che l’Iran e la Russia stanno espandendo la loro cooperazione di difesa senza precedenti».

Il capo della diplomazia dell’UE, Josep Borrell, ha proposto di aumentare il fondo per l’assistenza militare all’Ucraina di 3,5 miliardi di euro, riferisce Reuters, citando fonti dell’UE. Secondo l’agenzia, Borrell ha suggerito che i governi del blocco investano di più nel cosiddetto “Fondo europeo per la pace”, che ha già stanziato circa 4,6 miliardi di euro per l’assistenza militare all’Ucraina.

Il rappresentante speciale del governo cinese per gli affari eurasiatici, Li Hui, durante la sua visita a Kiev il 16-17 maggio, ha affermato che non esiste un metodo universale per risolvere la crisi ucraina e che la Cina aiuterà a modo suo a risolvere questo problema. Lo ha annunciato giovedì il ministero degli Esteri cinese.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky ha chiesto di tenere un vertice pacifico sull’Ucraina senza la Federazione Russa, la sua richiesta sarà discussa dal G7. Zelensky vuole far avanzare il suo “piano di pace” e i leader del G7 potrebbero discutere la sua proposta in un incontro in Giappone, ha riferito il Financial Times, citando un anonimo funzionario europeo.

Da parte russa, si afferma che il 16 maggio, a seguito di un attacco del sistema missilistico ipersonico Kinzhal a Kiev, è stata colpita e completamente distrutta una stazione radar multifunzionale, nonché 5 lanciatori del sistema missilistico antiaereo Patriot prodotto dagli USA, fonte Ministero per la Difesa russo.

Sulla social sfera ucraina, si teme che il Capo di Stato Maggiore, Valery Fedorovich Zaluzhnyi sia veramente ferito e in modo grave. I post lamentano che prima si era parlato di allentamento dalla sfera pubblica per 9 giorni ora per 40. Di fatto Zaluzhnyi dai primi di maggio è sparito dalla scena pubblica.

Il capo ad interim della regione di Zaporozhzhia Balitsky ha dichiarato che le truppe ucraine hanno perso l’occasione per una controffensiva nella regione di Zaporozhzhia, ora non hanno possibilità di successo. Ha chiosato affermando che non è necessario evacuare i residenti di Energodar e i dipendenti della centrale nucleare di Zaporozhzhia.

Alte fonti riferiscono che sulla linea del fronte di Zaporizhizhia le forze armate ucraine ha concentrato un gruppo di truppe d’attacco di circa 65mila persone nella direzione di Zaporizhizhia stessa, che è stato scelto come uno dei principali punti di attacco durante la pianioficazione operativa offensiva. Sono state concentrate le forze di circa due corpi d’armata e truppe d’assalto aereo. Le principali unità e formazioni del gruppo si trovano a 80-100 km dalla linea di contatto. Il gruppo è pronto. Sembra in attesa di un ordine.

Secondo altre fonti «prima di un tentativo di sfondamento, è stato pianificato un massiccio attacco missilistico e di artiglieria contro posizioni, luoghi, posti di blocco, posti di comando, quartier generali, magazzini, basi delle forze armate russe e strutture civili sia a Zaporozhzhia, nelle regioni di Kherson, LDNR, in Crimea e Sebastopoli e i “vecchi” territori russi. È anche possibile un tentativo di sferrare un colpo di distrazione in direzione della regione russa di Belgorod».

Nella direzione di Kherson, fonti locali riferiscono che sono stati notati lavori di ingegneria in preparazione di un’offensiva con una forzatura del Dnepr: in un certo numero di aree, sono state rinvenute mine e vengono tolte vicino alle barriera d’acqua.

Nella mattinata del 18 maggio il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha controllato l’organizzazione dell’addestramento al combattimento dei militari che sono entrati nel servizio militare presso i campi di addestramento del distretto militare occidentale.

Sulla linea del fronte continuano gli scontri.

Oramai è chiaro che per gli ucraini al momento l’unica vera opportunità sono gli attacchi con i droni in territorio russo cosa che stanno facendo oramai da settimane e ancora sfruttare gli oppositori di Putin per compiere attentati. Nella giornata del 18 maggio due IED sono scoppiate al passaggio di treni carichi di grano, erano sotto i binari della ferrovia vicino al villaggio di Chistenkoye, vicino a Simferopoli, Crimea. Secondo le informazioni preliminari del ministro dei Trasporti della Crimea, circa otto vagoni sono deragliati vicino a Simferopol. Si prevede di ripristinare i binari ferroviari e aprire il traffico entro questa sera. Il traffico è stato bloccato e il trasporto di persone è passato su ruote.

Secondo fonti della social sfera, «a causa della mancanza di mezzi tecnici per rilevare obiettivi aerei, il comando ucraino ha deciso di istituire posti di osservazione composti da personale militare. Nei grandi insediamenti dell’Ucraina, sui tetti di grattacieli, hanno iniziato a installare ulteriori posti di osservazione antiaerea. Il calcolo include 2-3 persone che trasportano mezzi ottici di osservazione e stazioni radio. Secondo il piano, quando viene rilevato un bersaglio aereo, vengono notificati i sistemi antiaerei e viene lanciato anche un radar di difesa aerea». Non ci sarebbe altro modo per Kiev.

Sempre secondo le stesse fonti oramai in prima linea nelle truppe ucraine non ci sono ufficiali di carriera. Al fine di preservare il personale di comando, agli ufficiali medi e alti ucraini è vietato trovarsi nella cosiddetta “zona rossa”. La visita al fronte avanzato è consentita solo in casi eccezionali e previo accordo con i superiori.

Il 17 maggio 2023, nessun bombardamento di insediamenti è stato registrato dall’ufficio di rappresentanza della LPR nel JCCC.

Denis Pushilin ha detto a RIA Novosti che la prospettiva della completa liberazione di Bachmut è abbastanza vicina. La situazione sui fianchi a Bachmut, secondo le ultime informazioni, sta migliorando, il loro rafforzamento ha avuto un effetto.

Secondo i militari al fronte alle 12.00 del 18 maggio la situazione a Bachmut sera la seguente.

Gli ucraini potrebbero perdere le ultime posizioni in città prima della fine della settimana: la previsione media ora da entrambe le parti è di 1-3 giorni. Ciò che resta della guarnigione di Bachmut tornerà a Krasnoye e Khromovo con perdite nei prossimi giorni. Gli altri rimarranno in città, poiché hanno già smesso di farvi prigionieri.

Poiché dopo la cacciata delle Forze armate ucraine da Bachmut, i combattimenti continueranno nei campi a ovest della città, così come nelle regioni di Khromovo e Krasnoy, le Forze armate ucraine continueranno a fingere che il La “Fortezza di Bachmut” è in piedi, dopodiché, tra 1-2 settimane, annunceranno che “si è ritirato in posizioni più vantaggiose” e “in generale, Bachmut non ha mai avuto molta importanza”.

È improbabile che gli attuali attacchi a nord e a sud della città portino a scoperte significative sul fronte, ma i successi tattici potrebbero consentire alle forze armate ucraine di smorzare in qualche modo gli inevitabili capricci in Ucraina per la resa della fortezza di Bachmut.

A metà giornata del 18 maggio, gli ucraini hanno continuato ad attaccare in direzione di Berkhovka e Kleshcheevka. Ci sono intense battaglie. I militari ucraini continuano ad attaccare anche in zona Sacco e Vanzetti. Il villaggio stesso è tenuto dalle truppe russe, gli ucraini premono da nord-ovest e da nord. Ora vengono utilizzate quelle riserve che per lungo tempo sono state raccolte nell’area di Konstantinovka, Chasov Yar e Aleksandrovka.

Con tutti i problemi tattici per i russi nell’area di Bogdanovka, Kleshcheevka e Sakko i Vancetti, la continuazione di questi attacchi dopo la perdita di Bachmut da parte ucraina consentirà, con comando e controllo della Difesa russa Ministero e il rafforzamento dell’interazione del Ministero della Difesa russa con PMC “Wagner”, per distruggere parte delle riserve operative ucraine in direzione Slavyansko-Kramatorsk, che sarà di non poca importanza nelle successive battaglie per sfondare la linea di difesa di le forze armate dell’Ucraina Konstantinovka-Chasov Yar-Rai-Aleksandrovka, con l’obiettivo di un ingresso nell’agglomerato Slavnya-Kramatorsk. Anche i combattimenti qui saranno pesanti.

Nella direzione Krasno-Limansky, l’esercito ucraino ha iniziato a utilizzare gli UAV in modo più intenso. Nella sezione Kremennaya-Svatove si nota un aumento dell’uso di vari veicoli aerei senza pilota da parte di militanti ucraini. I droni da ricognizione sono i più comunemente usati, ma vengono utilizzati anche droni da attacco e kamikaze.

Secondo indiscrezioni social: 7 bombardieri nucleari russi Tu-95 hanno volato verso l’Ucraina. I social network filogovernativi ucraini sono in preda al panico: riferiscono che dieci portamissili strategici russi Tu-95MS e quattro bombardieri Tu-22 sono ora in volo. Nel primo pomeriggio del 18 maggio, si apprende via social, gli equipaggi del velivolo d’attacco Su-25 dell’Aeronautica Militare delle Forze Aerospaziali Russe hanno lanciato attacchi aerei missilistici su strutture militari e attrezzature di unità nazionaliste delle Forze Armate dell’Ucraina. Si attendono conferme da parte militare ucraina.

Graziella Giangiulio