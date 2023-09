Martedì il segretario alla Difesa USA Lloyd Austin ha invitato i leader della difesa alleati a fornire all’Ucraina più sistemi di difesa aerea. In un accordo trilaterale, la Repubblica Ceca fornirà armi, mentre Danimarca e Paesi Bassi forniranno sostegno finanziario. Il ministero della Difesa ceco ha dichiarato che nei prossimi mesi invierà carri armati, obici, veicoli da combattimento, sistemi di difesa aerea, munizioni e altre armi. La Norvegia ha detto che donerà circa 50 trasporti cingolati da carico all’Ucraina. Il ministro della Difesa norvegese Bjorn Arild Gram ha affermato che i vettori aiuterebbero a consegnare merci in aree prive di strade.

Il 21 settembre Jens Stoltenberg ha dichiarato che non è la NATO che si sta espandendo in modo aggressivo verso est, è l’Est che si sta unendo alla NATO. Negli Stati Uniti il presidente della Camera dei Rappresentanti McCarthy, dopo un incontro con Zelenskyj, ha dichiarato di non aver assunto impegni sui 24 miliardi di dollari richiesti dalla Casa Bianca per Kiev.

In risposta il premier ucraino Volodymyr Zelensky in un incontro con i senatori USA ha dichiarato: «Se non riceviamo aiuto perderemo la guerra».

Inoltre un gruppo di 29 parlamentari statunitensi ha dichiarato in una lettera alla Casa Bianca di essere contrario allo stanziamento di 24 miliardi di dollari per aiutare Kiev. La Casa Bianca avverte che il flusso di aiuti all’Ucraina potrebbe essere interrotto se il Congresso non approverà la richiesta di 24 miliardi di dollari entro il 1° ottobre. Gli Stati Uniti non forniranno missili ATACMS all’Ucraina in questo pacchetto di aiuti, ha detto Joe Biden.

Carlo III ha dichiarato che la fiducia di Gran Bretagna e Francia è nella vittoria dell’Ucraina sulla Russia: «Siamo pieni di incrollabile fiducia che l’Ucraina otterrà la vittoria e che le libertà che tanto apprezziamo trionferanno», ha detto il monarca ai parlamentari francesi al Senato. Ha anche definito l’inizio di una speciale operazione militare russa in Ucraina «un atto orribile di aggressione non provocata».

Il 22 settembre l’azienda statale Rostec ha consegnato alle forze aerospaziali russe il complesso aereo modernizzato di sorveglianza e guida radar a lungo raggio A-50U, ha riferito il servizio stampa dell’azienda statale. È progettato per rilevare, tracciare e determinare la proprietà di bersagli aerei, terrestri e marittimi di grandi dimensioni e fornire informazioni su di loro ai posti di comando, guidando i combattenti verso obiettivi aerei e gli aerei di prima linea verso obiettivi terrestri e marittimi.

Il 22 settembre verso le 10.30, ora di Mosca, è stato fermato un tentativo di Kiev di effettuare un attacco terroristico con missili guidati da aerei e UAV contro oggetti sul territorio della Federazione Russa. I sistemi di difesa aerea di servizio al largo della costa occidentale della penisola di Crimea hanno scoperto e distrutto un missile guidato ucraino e due UAV di tipo aereo. Fonte ministero per la Difesa russo.

Le formazioni ucraine, secondo un’altra fonte, hanno tentato nuovamente di colpire obiettivi militari in Crimea. Innanzitutto, intorno alle 10.20, un missile anti-nave Nettuno è stato lanciato dalla regione di Odessa, poi abbattuto da unità della 31ª divisione di aeronautica e difesa aerea su Belbek. Quindi l’equipaggio del MANPADS presso l’aeroporto di Kacha ha messo fuori combattimento un UAV di tipo sconosciuto. E letteralmente 10 minuti dopo, l’UAV Tekever AR3, che è colato dalla regione di Kherson, vicino a Capo Tarkhankut, è stato distrutto distrutto dal sistema di difesa aerea S-300. Due ore dopo, l’attacco è ripreso: quattro bombardieri Su-24M hanno lanciato almeno sette missili da crociera Storm Shadow. Due di loro sono stati abbattuti sopra Steregushchiy e molti altri mentre si avvicinavano a Sebastopoli. Almeno uno Storm Shadow è volato al quartier generale della flotta del Mar Nero. Al momento non ci sono dati su vittime o decessi. Resta per i russi il pericolo di ripetuti attacchi missilistici.

Ed ora uno sguardo ai fronti aggiornato alle 00:01 del 22 settembre.

In direzione Veliko-Novoselovsky: le principali operazioni militari in quest’area dopo l’occupazione ucraina di Staromayorsky e Urozhayne si concentrano intorno al villaggio di Zavetnoye Bazhannya. Scontri si registrano lungo il confine settentrionale del villaggio. Allo stesso tempo, le truppe russe stanno contrattaccando attivamente nell’area della valle del fiume Mokrye Yala e dell’autostrada T-05-18, utilizzando attivamente l’artiglieria e l’aviazione. Una parziale diminuzione della dinamica delle operazioni di combattimento in quest’area da parte delle forze armate ucraine è dovuta al trasferimento di alcune unità da parte ucraina nella zona di Rabotino-Verbove a Zaporozhzhie. Al momento, le forze ucraine sono rappresentate da: 35 e 36 brigate marine, 7 battaglioni Arey, 22 battaglioni fucilieri separati, nonché singole unità della 93a brigata meccanizzata separata e gruppi di ricognizione aerea che operano con il supporto delle forze speciali Omega.

In direzione Zaporozhzhie: negli ultimi giorni si sono verificati pesanti combattimenti nella zona di Rabotino-Verbove. Il comando delle forze armate ucraine, sperando di creare un varco nella difesa russa e sfondare fino a Tokmak, ha concentrato qui un numero senza precedenti di unità: 46 aerei, 33, 47, 65, 116 e 118 meccanizzati, 71 Jaeger, 82 aerei brigate d’assalto, 3 brigate Spartan, 14 brigate “Chervona Kalina”, 15ª brigata “Kara-Dag”, 78° reggimento d’assalto aereo, battaglione “Skala”, 3° battaglione “Volyn”, unità del 73° centro marittimo di il Comando delle Operazioni Speciali, nonché fino a 3 gruppi di ricognizione aerea. Attualmente, le forze armate ucraine hanno concentrato i loro sforzi sull’assalto a Novoprokopovka per avvicinarsi alla linea principale di fortificazioni russe, la cosiddetta. “Linee Surovikin”. Continuano i combattimenti sull’autostrada T-04-08. Le forze armate ucraine stanno cercando di avanzare verso Verbove. Le forze aerospaziali russe hanno attaccato le posizioni avanzate delle forze armate ucraine a Rabotino e Malaya Tokmachka, ritardando l’avanzata ucraina. Quasi tutte le risorse filo-ucraine sulla social sfera parlano della raffica di fuoco da parte russa. Le forze di Kiev continuano ad aderire alla tattica delle unità scaglionate. Gli ucraini sono riusciti a creare una pressione eccessiva sulle formazioni russe avanzate dopo aver trasferito le riserve in questo settore da altre direzioni. Le forze e i mezzi ucraini concentrati nel settore Rabotino-Verbove sono forse paragonabili solo alla sezione del fronte Bachmut – sul fianco meridionale e al centro.

Direzione Svatove-Kreminna. Nel settore Kupyansk, i combattenti russi sono avanzati con successo nell’area di Sinkovka. Successi si registrano anche sulla cengia Karamzinovsky nella zona di Novoegorovka. Nella foresta Serebryansky non ci sono cambiamenti: battaglie posizionali.

Direzione Bachmut (Artemovsk). A Kleshcheevka continuano i pesanti combattimenti: i combattenti russi mantengono la linea ferroviaria. Inoltre, l’esercito russo ha contrattaccato nella zona di Andriivka.

Graziella Giangiulio