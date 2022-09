UKRAINERUSSIAWAR. Ucraini attaccano Belgorod. Russi: in azione i droni iraniani contro i militari a Zaporozhya  

La giornata del 16 settembre è stata molto intensa dal punto di vista della social sfera dove gli ucraini hanno dato notizia degli attacchi a Kherson e Belgorod. Mentre gli ucraini parlano di azioni di sabotaggio che hanno portato alla morte del procuratore Generale e del vice Procuratore della LPR a Luhansk. I russi riferiscono della distruzione della diga di Kryvyi Rih.

Alle 13.12 del 16 settembre la situazione della notte tra il 15 e il 16 settembre al fronte descritta dagli utenti della rete è la seguente.

Nella notte, le formazioni ucraine hanno sparato almeno 20 proiettili contro la città di Valuiki nella regione di Belgorod, un civile è rimasto ucciso e diverse persone sono rimaste ferite. Sono stati effettuati diversi attacchi alla sottostazione elettrica di Valuiki, a seguito dei quali la corrente elettrica è venuta ameno in città.

Le forze russe hanno bombardato su obiettivi a Lugovka e Krasnopolye, nella regione di Sumy.

Nella notte del 15 settembre, le Forze armate russe hanno lanciato diversi attacchi missilistici contro le postazioni delle Forze armate ucraine nel distretto Slobodsky di Kharkov. Inoltre, le truppe russe con missili e artiglieria hanno colpito le concentrazioni di raggruppamenti di militari ucraini nella parte occidentale di Kupyansk, Goptovka, Kazachya Lopan, Volchansk e Zolochev.

Sempre le forze armate russe hanno inflitto danni da fuoco agli oggetti delle forze armate ucraine a Slavyansk, Kramatorsk, Druzhkovka, Konstantinovka e Krivoy Luka.

In direzione Bachmut (Artyomovsk), le forze russe e suoi alleati hanno attaccato su obiettivi a Bakhmut, Soledar, Zaitsevo, Yakovlevka, Seversk e Veseloe.

In direzione Donetsk, unità russe hanno attaccato le posizioni ucraine ad Avdiivka, Maryinka, New Yu’rk, Pervomaisky, Krasnogorovka e Vodyany.

Le formazioni ucraine, a loro volta, hanno attaccato Donetsk, Mospino, Khartsyzsk, Dokuchaevsk e Nikolayevka Vtoroy.

A Lugansk a seguito di un attacco ucraino contro l’ufficio del procuratore generale della LPR Sergey Gorenko, che poi è deceduto.

Nella regione di Zaporozhya, le Forze armate ucraine hanno sparato contro le postazioni del personale militare russo a Energodar e Vasylivka. A darne notizia il canale televisivo Zvezda, secondo cui la notizia verrebbe dal capo dell’amministrazione cittadina Alexander Volga. Ha anche detto che al momento sono stati registrati circa 15 attacchi nell’area del villaggio turistico Volna e dello yacht club, si trovano nella zona costiera di Energodar.

Ricordiamo che Il Consiglio dell’AIEA ha adottato una risoluzione chiedendo che la Russia cessi immediatamente le operazioni presso la centrale nucleare di Zaporozhye, Russia e Cina hanno votato contro. Nulla è stato chiesto all’Ucraina.

In risposta all’attacco a Energodar, le forze armate russe hanno attaccato soprattutto con droni kamikaze, che dalle foto sembrano essere iraniani, su obiettivi a Nikopol e Marganets. Secondo alcuni account, «le forze armate russe hanno attaccato Nikopol sulla riva destra del bacino idrico di Kakhovka. Non si tratta del primo caso di raid sulle posizioni delle formazioni ucraine a Nikopol, ma l’attacco di oggi è molto diverso dai precedenti. Secondo i combattenti delle forze armate ucraine, questa volta un gran numero di droni kamikaze è volato verso obiettivi in ​​città. Se le informazioni sono vere, allora si può presumere che i prodotti del complesso militare-industriale iraniano stiano gradualmente comparendo su un numero crescente di settori del fronte». E in realtà, queste foto dei resti del motore di uno dei droni kamikaze che sono apparsi corrispondono a uno dei tipi di motori ampiamente utilizzati su vari UAV iraniani: l’MD550 dell’iraniano Mado (Oje Parvaz Mado Nafar Company). incl. sono anche installati sull’UAV Shahed-136, utilizzati anche in Yemen.

Le formazioni ucraine continuano a bombardare Kherson e New Kakhovka. I sistemi di difesa aerea hanno funzionato di notte nella regione di Odessa.

Il sindaco di Kryvyi Rih ha affermato che dopo un attacco missilistico su una struttura idraulica e l’alluvione del fiume Ingulets, che ha allagato la città, è stato necessario minare la diga. Il fiume è diventato rosso. Nella regione numerosi gli attacchi dei russi che mirano a colpire il settore industriale locale coinvolto anche nella riparazione dei mezzi militari. Si segnalano anche pesanti perdite tra i georgiani che combattono per l’Ucraina nella direzione Nikolaev-Krivoy Rog. Sta avvenendo una evacuazione alle retrovie di diversi “300°” della cosiddetta “Legione georgiana”. La redazione di Tactical Necktie, afferma che un altro attacco missilistico verserà un altro paio di milioni di metri cubi d’acqua nel fiume, mettendo fuori combattimento l’Inguletskaya HPP. Questa piccola stazione fornisce elettricità a Krivoy Rog e a un potente polo industriale (tre grandi fabbriche, un deposito di riparazioni, impianti di stoccaggio del carburante) nella città di Zhovti Vody. Sempre in tema di infrastrutture I russi hanno attaccato con missili nella regione di Kirovograd una diga vicino al villaggio di Iskrovka del bacino idrico di Iskrov.

I russi inoltre stanno costruendo linee di difesa aggiuntive intorno a Krasny Liman. Più e più volte, gli ucraini hanno fatto attacchi frontali, subendo perdite significative. L’APU non può entrare in città. Il controllo su questa città se passasse agli ucraini consentirebbe alle forze armate ucraine di andare avanti, in direzione di Kremennaya e Rubizhne. Per ora le truppe russe riescono a trattenere gli attacchi e infliggere danni al raggruppamento ucraino.

A Soledar il DRG ha tentato di sfondare nelle retrovie, ma il 6° reggimento cosacco li ha bloccati. Si registrano perdite.

Le autorità della regione di Kherson non hanno confermato le informazioni sullo sbarco delle Forze armate ucraine (APU) nei pressi della città di Zhelezny Port, sulla costa del Mar Nero. Lo ha annunciato alla TASS il vice capo dell’amministrazione militare-civile (MAC) della regione di Kherson Kirill Stremousov.

G.G.