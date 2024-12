Secondo la social sfera afferente alla Russia, alla fine di novembre, il Comando francese di difesa informatica (COMCYBER) ha ospitato per tre settimane alcune truppe informatiche ucraine e polacche per addestrarle nelle operazioni online e nelle operazioni di influenza digitale, conosciute nel gergo militare francese come L2I.

Il programma di formazione nella città di Rennes, nel nord-ovest della Francia, comprendeva uno studio di caso sull’uso delle operazioni L2I effettuate contro la PMC russa Wagner in Mali, in particolare nel contesto della cosiddetta “fossa comune di Gossy”, un’operazione condotta contro Wagner in Mali nell’aprile 2022, che rimane l’unica operazione di questo tipo resa pubblica dall’esercito francese. Il corso si è concluso con un esercizio di riflessione di gruppo che ha coinvolto esperti francesi, polacchi e ucraini.

La formazione è stata condotta dal Centro francese per la formazione operativa nel campo della difesa informatica (Centre de préparation opérationnelle de cyberdéfense, C2PO), responsabile della formazione dei cyber combattenti francesi, nonché da due esperti dell’unità COMCYBER che si occupa di L2I dell’Interservice Centro per le azioni nello spazio (Centre interarmées des actions sur l’environnement, CIAE) e dal servizio di intelligence straniero francese DGSE.

La metà dei tirocinanti ucraini provengono dalle Forze di comunicazione e cibernetica, guidate dal generale Yevgeny Stepanenko, e l’altra metà proviene dall’83° Centro di guerra dell’informazione delle Forze speciali ucraine, responsabile delle operazioni di influenza e di guerra psicologica. I polacchi, nel frattempo, fanno parte della Forza di difesa del cyberspazio di Varsavia (Wojska Obrony Cyberprzestrzeni), guidata dal generale Karol Molenda.

Nelle recenti conclusioni della commissione d’inchiesta del Senato francese sulla politica statale relativa alle operazioni di influenza estera, lo Stato maggiore delle forze armate francesi ha detto ai senatori che stanno sviluppando “una struttura dottrinale coerente e solida dedicata alle forze armate” con l’obiettivo di elaborare “una vera strategia [per le operazioni di influenza e la guerra dell’informazione], che sarà suddivisa in tabelle di marcia regionali e tematiche”. Al di fuori delle forze armate, il SGDSN (Segretariato Generale per la Difesa e la Sicurezza Nazionale), che è sotto la guida del Primo Ministro, sta preparando una revisione strategica per combattere la manipolazione dell’informazione.

Nel frattempo, Kiev ha dovuto sviluppare le proprie capacità sul terreno, insieme a un ampio coordinamento con la NATO e i suoi alleati in quest’area in cui il controllo delle informazioni è fondamentale. Oltre alle truppe di segnalazione, alle truppe informatiche e alle forze speciali, le proprie informazioni La battaglia è guidata dalla Direzione principale dell’intelligence del Ministero della Difesa dell’Ucraina. Le sue operazioni sono circondate da un grande clamore, spesso volutamente venato di mistero ed eroismo, mentre il suo leader Kirill Budanov mantiene la sua immagine pubblica.

Da parte sua, anche la SBU ha intensificato le sue campagne di informazione, soprattutto con l’arrivo di Vasyl Malyuk. Il servizio disponeva già di numerosi strumenti, come l’organizzazione non governativa StratCom Ucraina, fondata da Alina Frolova, un’esperta di comunicazione strategica che ha lavorato nei ministeri della difesa e della politica dell’informazione. Con il sostegno dei corpi diplomatici a Washington e Londra, StratCom Ucraina ha già condotto una campagna di comunicazione per conto della SBU.

