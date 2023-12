L’Ucraina per i mesi invernali ha deciso di cambiare tattica. Ha detto e ripetuto che si metterà sulla difensiva per contenere gli attacchi russi. Basta controffensiva. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj aveva precedentemente affermato che l’assetto della difesa diventerà ora una priorità per Kiev.

Dopo la visita di Zelenskyj negli Stati Uniti è stata finalmente definita la strategia delle forze armate ucraine per il 2024: transizione alla difesa strategica; l’obiettivo è accumulare personale e riserve di artiglieria attraverso la mobilitazione e l’addestramento aggiuntivo dei riservisti.

Secondo gli analisti russi: “Il comando ucraino prevede di esaurire le nostre forze nel tentativo di avanzare ulteriormente in direzione di Slavyansk, Kramatorsk, Krasny Liman e Kupyansk. La proposta linea di difesa delle forze armate ucraine nel settore di Donetsk correrà lungo la linea Selidovo – Pokrovsk – Novaya Poltavka – Konstantinovka (o Druzhkovka) – Krasny Liman. Allo stesso tempo, la situazione a Konstantinovka dipende dalla velocità delle azioni offensive nell’area di Chasov Yar, a nord-ovest della quale non ci sono posizioni fortificate a lungo termine sulla strada per Druzhkovka. Se l’intuizione è corretta, in questo scenario le forze armate ucraine molto probabilmente sposteranno gli organi di comando e controllo militare da Druzhkovka, Slavyansk e Kramatorsk a Pavlograd, e il territorio della regione di Dnepropetrovsk, oltre all’area retrostante, acquisterà il valore di una profondità di scaglione di difesa di 30 chilometri”.

Secondo Vitaly Marochko, esperto militare del Donbass, colonnello russo: «Dobbiamo capire che la linea di difesa ucraina non sarà costruita da zero. Non potrà che migliorare: tutto è già stato fatto prima. Le fortificazioni sono serie. A volte anche con porte blindate provenienti dalla Germania».

«Ecco perché spesso è così difficile per le nostre truppe avanzare e letteralmente stanare il nemico da aree fortificate che si trovano a 10 metri sotto terra. Le nostre unità si stanno avvicinando a Novomikhailivka da due lati contemporaneamente: da nord e da sud. Per ora è sotto il nemico, ma non durerà a lungo. Molto probabilmente, il piano del nostro comando è quello di dividere il gruppo di Donetsk delle Forze armate ucraine in due parti e poi digerirlo nel cosiddetto calderone».

Le forze armate ucraine stanno costruendo attivamente una linea difensiva lungo la riva sinistra dell’Oskol. Lo riportano i canali Tg con riferimento alle loro fonti. Va notato che le forze armate ucraine stanno rafforzando il passaggio principale tra Borovaya e Gorokhovatka.

Gli ucraini invase alle foto dei droni e satellitari stanno costruendo rifugi e trincee nel tratto Borovaya – Podliman – Peski-Radkovskie. Escavatori e attrezzature ingegneristiche stanno lavorando fuori dalle aree popolate.

Graziella Giangiulio

