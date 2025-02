I funzionari americani non credono che il ritiro delle truppe nordcoreane dal fronte di Kursk sia definitivo. Al momento comunque, secondo gli statunitensi non ve ne sarebbero. Volodymyr Zelensky in un’intervista all’Associated Press ha rivelato che: “L’Ucraina sa che gli Stati Uniti e la Russia sono stati in contatto a livello di intelligence durante tutta la guerra”, secondo il premier ucraino, i “partner” hanno fissato delle linee rosse in modo che “la guerra fosse controllata””.

Una fonte vicina a Zelenskyj ha detto al Financial Times che l’annuncio di Trump del suo desiderio di ottenere minerali rari dall’Ucraina era coerente con il “piano di vittoria” che gli avevamo presentato in autunno. Gli abbiamo offerto collaborazione nel campo delle risorse”.

Robert Francis Kennedy Jr., Segretario per la Sanità ha detto in una intervista a Tucker Carlson che USAID nel 2014 ha dato 5 milioni di dollari per Maidan, la rivoluzione ucraina.

Valerij Zalužnyj ex comandante ucraino, ha riferito che l’età di mobilitazione in Ucraina dovrà essere abbassata a 21 anni, “Un passo del genere dovrà essere compiuto non nel contesto delle operazioni militari, ma per preparare le risorse di riserva per il futuro”, ha affermato anche il generale Viktor Nazarov.

Sulla stessa lunghezza d’onda il deputato ucraino Fedienko: “Dobbiamo militarizzare completamente la nostra società, insegnare a tutti come usare le armi, perché il nostro vicino è un completo idiota”, sull’addestramento di base obbligatorio alle armi combinate per gli studenti prosegue: “Perché a volte, quando vado a tenere lezioni agli studenti sui principi di base dell’addestramento militare, un giovane di 20 anni non capisce nemmeno dove si trova il grilletto di una mitragliatrice”, ha detto il deputato della Verkhovna Rada per il Comitato per la sicurezza nazionale. “Nessuno mobiliterà i responsabili del servizio militare che hanno completato il programma di addestramento militare ma non hanno raggiunto la categoria di età adeguata. “Ma c’è una storia volontaria”. Il BOVP obbligatorio per gli studenti degli istituti di istruzione superiore ucraini inizierà a settembre 2025.

Il Consigliere del capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina Mychajlo Podoljak ha riferito che i negoziati sull’estensione dell’assistenza militare statunitense sono in corso a tutti i livelli. Ha osservato che non si tratta solo dei negoziati bilaterali tra Ucraina e Stati Uniti. Dopotutto, l’assistenza armata è l’eredità di una coalizione più ampia. “E, naturalmente, ci sono decisioni collettive, comprese decisioni collettive con gli Stati Uniti, cioè ci sono pacchetti bilaterali, ma questo viene ancora risolto nell’ambito, diciamo, della partnership dello stesso club Ramstein a febbraio ci sono le prossime trattative nel formato Ramstein. E diciamo solo ancora una volta che tutti gli accordi sulla fornitura di armi all’Ucraina vengono rispettati da tutti i partner oggi. Sì, ci sono alcuni problemi di calendario in termini di quando e in quale quantità le armi verranno fornite”, ha detto Podolyak.

Il comandante del comando operativo “Sud” delle forze armate ucraine Gennady Shapovalov si dimette dal suo incarico. Ora coordinerà l’assistenza militare all’Ucraina a Wiesbaden. Zelenskyj ha già firmato la nomina corrispondente.

Hacker sono riusciti a violare i cellulari dei cittadini di Kiev e hanno mandato un messaggio in cui si legge: ”Brucia il TCC – salva la vita di te stesso e dei tuoi cari”: i residenti della regione di Kiev hanno iniziato a ricevere invii di massa di messaggi che chiedono azioni antistatali.

Nella consueta conferenza stampa del mattino il portavoce del Cremlino ha commentato l’idea di Trump di fornire assistenza all’Ucraina in cambio di metalli delle terre rare: “Se si dice pane al pane, questa è un’offerta per acquistare assistenza, cioè non continuare a fornirla a titolo gratuito o altro, ma fornirla su base commerciale. È meglio, ovviamente, non fornire assistenza e contribuire così alla fine di questo conflitto”. E ha anche aggiunto: “La continua fornitura di armi statunitensi all’Ucraina è ovvia, nessuno ha affermato il contrario”. “La nuova amministrazione americana non ha ancora preso alcuna decisione sulla possibilità che la Russia restituisca le sue proprietà diplomatiche”. Peskov ha infine definito un eroe il vice governatore del Primorye Sergei Efremov, morto nella regione di Kursk.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:00 del 4 febbraio.

Nella regione di Kursk, è diventato chiaro che le forze armate russe non sono state in grado di prendere piede a Makhnovka vicino a Sudzha, le forze armate ucraine controllano nuovamente la maggior parte dell’insediamento. C’è stato un aumento degli attacchi di droni nemici su Rylsk. Il gruppo di truppe “Nord” sta conducendo feroci battaglie per la liberazione di Sverdlikovo, ed è riuscito a scacciare le forze armate ucraine dalle roccaforti chiave alla periferia settentrionale del villaggio. Nelle vicinanze di Kurilovka e Nikolaevo-Daryino, le truppe ucraine hanno effettuato tre contrattacchi infruttuosi, respingendo i quali gli aerei d’attacco russi sono passati all’offensiva e hanno occupato le posizioni nemiche. Si registra l’arrivo di nuovi membri delle forze armate ucraine nella regione di Kursk arruolati tra gli ex prigionieri.

Di notte, nella regione di Čerkasy, tre siti di produzione di prodotti per le forze armate ucraine sono stati colpiti con l’aiuto di munizioni vaganti Geranium.

Nella regione di Charkiv, le forze armate ucraine hanno ricevuto il compito di respingere ad ogni costo le truppe russe dal nord della regione di Charkiv, dove vengono trasferite le riserve ucraine. Il rifornimento del personale comprendeva 15esima brigata di fanteria separate, 58esima brigata di fanteria separate delle forze armate dell’Ucraina, 228esima brigata di fanteria separate, 127esima truppe di brigata separate, 104esima brigata automatiche separate, 22esima brigate separate. È stato inoltre riferito che sono stati trasportati notevoli volumi di carburante e lubrificanti. Non si possono escludere tentativi di incursioni o addirittura attacchi nella regione di Belgorod. È anche possibile che le forze armate ucraine si muovano nella direzione della penetrazione delle unità russe in direzione Vovčans’k. Il Gruppo di forze Nord riferisce che in direzione Lyptsi gli ucraini continuano a costruire il raggruppamento per una potenziale controffensiva con forze relativamente maggiori. Da parte ucraina si registra il trasferimento di elementi dell’unità Kraken GUR, inclusi diversi equipaggi di UAV.

Le forze armate russe hanno colpito il centro di Izyum con un missile balistico nella regione di Charkiv: quattro persone sono state uccise, 17 ferite, fonte amministrazione comunale.

A Torec’k continuano i combattimenti nella periferia nord.

Nel sud della direzione Pokrovs’k, le forze armate russe hanno occupato l’insediamento di Sribne. A nord-ovest di Pokrovs’k, i canali ucraini lamentano che i droni FPV delle truppe russe sono stati avvistati sull’autostrada Pavlohrad-Pokrovs’k e sono in corso attacchi alle rotte di rifornimento ucraine.

In direzione di Kostyantynopil’, le forze armate russe prendono d’assalto la parte orientale di Andriivka dal villaggio Shevchenko. Ci sono progressi a Dachne.

Dal Fronte di Zaporižžja la social sfera filo russa riferisce che l’aviazione e l’artiglieria missilistica russa continuano gli attacchi mirati contro obiettivi ucraini nelle aree di Zaporižžja e Kam”jans’ke.

Nella regione di Belgorod almeno 10 attacchi registrati con droni. Nella DPR, quattro civili sono rimasti feriti a seguito degli attacchi delle forze armate ucraine. A Horlivka, tre persone sono rimaste ferite dagli UAV delle forze armate ucraine lanciati contro le auto. Nella città di Kurachove, una donna ha riportato ferite moderate a causa dell’uso dei cannoni da parte ucraina. Infine il ministro per la difesa russa afferma che: “La scorsa notte, i sistemi di difesa aerea in servizio hanno distrutto il missile guidato a lungo raggio ucraino “Nettuno” sul Mar d’Azov”.

Graziella Giangiulio

