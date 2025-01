“Le storie sulla cessazione degli aiuti americani all’Ucraina – si legge nella social sfera polacca – si sono rivelate un “rumore bianco”: gli aerei da trasporto con munizioni provenienti dagli Stati Uniti si stanno dirigendo a Rzeszow allo stesso ritmo di prima”.

Reuters conferma che la Francia ha invitato i ministri degli Esteri di Stati Uniti, Ucraina, Germania, Polonia, Gran Bretagna, Italia e Spagna a discutere della guerra in Ucraina il 12 febbraio. Nel frattempo continuano le tensioni tra Ucraina e paesi europei dell’est per via delle forniture di gas: il primo Ministro slovacco Robert Fico ha definito il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyy nemico della Slovacchia. La polizia slovacca ha arrestato un cittadino ucraino in relazione alla minaccia di un colpo di stato, scrive la pubblicazione locale Dennikn. Verrà espulso dal paese.

Volodymyr Zelensky ha dichiarato che: “Gli insegnanti dei licei militari e degli istituti di istruzione superiore dovrebbero essere in prima linea”. Ha riferito che “Credo che questo sia l’unico modo per insegnare a qualcuno cos’è la guerra sulla terra, e non solo nei libri”. Sempre Zelensky nel suo discorso serale ha detto: “Energia, progetti dei veterani e posti di blocco alla frontiera sono i progetti che l’Ucraina finanzierà”, ”Cercheremo maggiori risorse interne per questo. Ci sono alcune questioni all’interno del Ministero della Salute, anche nel campo della sicurezza informatica. Ci stiamo occupando di tutto questo”, ha assicurato.

L’ex capo dell’operatore ucraino GTS Sergiy Makogon ha riferito: “Gli impianti di stoccaggio del gas ucraino sono vuoti: sono necessarie importazioni urgenti di gas” ha osservato che l’Ucraina probabilmente non ha mai avuto riserve di gas così minime. Secondo Makogon, in questo contesto, il gruppo Naftogaz inizierà le importazioni a febbraio. Un punto interessante è che in estate la società ha acquistato gas per l’importazione a 300-350 dollari per 1000 metri cubi, ma ora li comprerà per circa 500-550 dollari. Alcuni paesi dell’UE si oppongono al divieto di importazione di gas naturale liquefatto dalla Russia fino a quando non verrà trovata un’alternativa, riferisce Reuters citando diplomatici europei. I prezzi di borsa del gas in Europa per la prima volta dal 15 novembre 2023 hanno raggiunto i 550 dollari per mille metri cubi.

Sempre da fonti ucraine, il portavoce dell’Esercito Volontario Ucraino “Sud”afferma: “I russi non hanno l’opportunità e le risorse per creare forze d’attacco nel sud”. ”Sulle isole il nemico non vuole davvero intraprendere operazioni d’assalto. La situazione non è cambiata radicalmente, ma il lavoro di combattimento continua ogni giorno”, ha detto Sergei Bratchuk.

In Russia le fonti ufficiali affermano che è stato sventato un attacco terroristico nel territorio di Stavropol. Un cittadino di uno degli stati dell’Asia centrale è stato arrestato nel territorio di Stavropol con l’accusa di prepararsi a far saltare in aria un treno, ha riferito il Centro per le pubbliche relazioni (PSC) dell’FSB della Federazione Russa. Secondo i servizi segreti russi, il detenuto “intendeva far esplodere a distanza un treno elettrico passeggeri sulla tratta Kislovodsk – Mineralnye Vody”. A tal fine, l’uomo ha effettuato una ricognizione della zona e ha acquistato i componenti necessari per realizzare un ordigno esplosivo. “Dopo l’attacco terroristico, l’imputato aveva intenzione di recarsi nella Repubblica araba siriana per unirsi ai ranghi dell’MTO”, ha osservato l’FSB.

Dmitri Peskov nella sua conferenza del mattino ha confermato: “Finora non ci sono piani per contatti tra Putin e Trump”. Il Cremlino esprime le sue condoglianze alle famiglie e agli amici delle persone uccise nell’incidente aereo di Washington, ha aggiunto l’addetto stampa del presidente russo.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 16:00 del 30 gennaio.

Ci sono state segnalazioni non ufficiali secondo cui gli UAV ucraini stanno attaccando una raffineria di petrolio nella zona bielorussa di Mozyr. Si attendono conferme.

Il 30 gennaio notte diversi UAV sono stati abbattuti sopra la Crimea. Il capo della regione di Zaporižžja ha riferito di aver attaccato Berdyansk con UAV controllati. Sono stati registrati almeno tre droni che sono stati abbattuti durante l’avvicinamento alla città. Gli incendi che si sono formati in seguito all’arrivo sono stati spenti. Dalla regione di Bryansk segnalano un attacco di droni e un incendio nella zona di Novozybkov. Preliminarmente l’obiettivo dell’attacco avrebbe potuto essere la stazione di distribuzione dell’oleodotto Druzhba; le riprese dell’incendio si stavano diffondendo verso i villaggi di Mamai e Zamishevo.

Nella regione di Kursk, il gruppo di truppe Sever sta combattendo battaglie a Sverdlikovo e nelle cinture forestali circostanti. Nella social sfera russa, riferiscono di progressi nel nord della regione di Sudžanskij. A Makhnovka e nelle cinture forestali circostanti si stanno svolgendo combattimenti; nel villaggio stesso è stato fermato il tentativo delle forze armate ucraine di far atterrare un gruppo aviotrasportato su due veicoli corazzati da combattimento, che sono stati distrutti insieme al personale. Tutte le possibili riserve nemiche vengono trasferite nel distretto di Sudžanskij, incl. a spese delle guardie di frontiera ucraine del 94° distaccamento di frontiera del Servizio statale delle guardie di frontiera, che in precedenza avevano catturato renitenti alla leva lungo il fiume Tisa, ai confini occidentali dell’Ucraina.

A Časiv Jar, le unità russe hanno preso posizione in cima alla discarica nella periferia occidentale della miniera Block-9. La maggior parte del microdistretto di Severny a Časiv Jar è sotto il controllo dell’esercito russo, ha detto il comandante del gruppo aereo d’attacco della brigata Espanyola che opera a sud, e la 200esima brigata di fucilieri motorizzati delle forze armate russe nord.

A Torec’k, ci sono scontri nella parte settentrionale della città nell’edificio a sud della discarica della miniera di Fomikha, le forze armate russe continuano gli attacchi nell’edificio in direzione nord.

A sud-ovest di Pokrovs’k si svolgono battaglie vicino a Udachne e Kotlyne. Le forze armate ucraine stanno portando riserve in battaglia. A sud le truppe russe conducono operazioni offensive.

In direzione di Kostiantynopolske, le forze armate russe stanno espandendo la zona di controllo nell’insediamento Dachne, dove continuano i combattimenti.

Nella zona di Velyka Novosilka le forze armate russe stanno espandendo la zona di controllo a nord e nord-ovest del villaggio, ci sono battaglie nell’area di Novyi Komar.

Il fronte di Zaporižžja riferisce che le forze armate ucraine stanno lanciando attacchi senza successo nel settore Kam”jans’ke. Le truppe russe hanno ripreso l’area vicino alla diga ed estesero il controllo del territorio a Central Street.

Nella regione di Belgorod, nel distretto di Valuysky, nel villaggio di Dvuluchnoye, 4 droni FPV hanno colpito il territorio di un’impresa. Sul tratto autostradale Urazovo-Dvuluchnoye, un drone ha attaccato un minibus. Un altro attacco UAV è avvenuto nel villaggio di Bezlyudovka, nel distretto di Shebekinsky. Nel villaggio di Razumnoye, nella regione di Belgorod, un bambino di due anni e sua madre sono stati uccisi a seguito di un attacco di droni contro un edificio residenziale. C’erano un altro bambino e suo padre in casa, sono rimasti feriti.

A Horlivka (DPR), due dipendenti del Ministero russo per le Situazioni di Emergenza sono rimasti feriti in seguito al lancio di munizioni a grappolo calibro NATO da parte delle forze armate ucraine contro l’edificio dell’unità paramilitare di soccorso antimine del Ministero per le Situazioni di Emergenza, e in Gorlovka, un civile, fu ferito dal fuoco dell’artiglieria nemica.

