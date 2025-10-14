La NATO ha annunciato l’inizio dell’esercitazione aerea di deterrenza nucleare Steadfast Noon; non saranno coinvolte vere armi nucleari, secondo una dichiarazione del Segretario Generale della NATO Mark Rutte.

Georgiy Tykhyi, portavoce del Ministero degli Affari Esteri ucraino, ha dichiarato che stanno coordinando gli ultimi dettagli con gli Stati Uniti in merito al trasferimento dei missili da crociera lanciati da terra BGM-109 Tomahawk (TLAM) all’Ucraina. Specialisti di Stati Uniti e Ucraina stanno lavorando per concordare gli aspetti tecnici del trasferimento, comprese le varianti, i lanciatori e le configurazioni che potrebbero essere forniti alle forze armate ucraine.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyy hanno avuto due telefonate nel fine settimana e da allora sono aumentate le speculazioni sull’arrivo dei missili da crociera Tomahawk in Ucraina. Zelensky alla BBC: ”Abbiamo parlato con il Presidente Trump durante il nostro incontro a New York, non solo dei Tomahawk. Abbiamo parlato degli HIMARS e ho menzionato gli ATACMS. In effetti, quando si hanno, diciamo, 40, 50 o 60 ATACMS, tra noi, non è niente”, ha detto.

“Gli ucraini sono ottimi combattenti.” “Se Putin non pone fine alla guerra, manderò loro [all’Ucraina] dei Tomahawk”, ha dichiarato Trump. L’UE accoglie con favore il trasferimento di missili Tomahawk all’Ucraina, afferma Kaja Kallas, Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza: ”La tabella di marcia per la difesa avrà traguardi molto specifici e aree di capacità chiave che determineranno come procederemo verso i nostri obiettivi per essere veramente pronti entro il 2030. […]” Ha menzionato l’intensificazione degli attacchi ibridi che la Russia sta conducendo anche contro i paesi europei, “sia attraverso violazioni dello spazio aereo che di altro tipo.”

Il 13 ottobre Andrij Jermak, Julija Svyrydenko e Rustem Umerov sono in viaggio verso Washington. Secondo Jermak, l’agenda comprende tre aree principali: difesa, in particolare il rafforzamento delle difese aeree e delle “capacità di attacco”, energia, “rafforzamento della resilienza prima dell’inverno” e sanzioni. “L’obiettivo finale rimane invariato: una pace sostenibile e giusta per l’Ucraina, costringendo la Russia a porre fine alla guerra”, ha osservato il capo dell’ufficio presidenziale.

Melania Trump ha affermato che il presidente russo Vladimir Putin ha risposto alla sua lettera, riporta Reuters. Ha affermato di avere una linea di comunicazione aperta con il presidente russo.

Resta ancora tutto da chiarire il file finanziamenti europei all’Ucraina. L’UE intende preparare una proposta di legge per assegnare un prestito all’Ucraina utilizzando i beni russi congelati entro il secondo trimestre del 2026, se i paesi europei riusciranno a raggiungere un accordo in una riunione a fine ottobre, riporta Bloomberg, citando alcune fonti. I leader di Gran Bretagna, Germania e Francia sono pronti a procedere con l’utilizzo dei beni russi congelati per ricostruire l’Ucraina. Questo passo potrebbe spingere Putin ad accettare i negoziati. Nel frattempo si apprende che Ucraina e Regno Unito avviano la produzione congiunta di artiglieria nell’ambito del programma LYRA.

Gli Stati baltici pianificano un’evacuazione di massa in caso di attacco russo Preoccupati per l’ingente spesa militare della Russia dall’inizio del Nuovo Ordine Mondiale, i tre Stati baltici stanno sviluppando piani di emergenza per la potenziale evacuazione di centinaia di migliaia di persone in caso di un accumulo di truppe russe o di un attacco. Estonia, Lettonia e Lituania hanno da tempo espresso preoccupazione agli altri paesi della NATO riguardo a un possibile attacco russo, citando attacchi informatici russi, campagne di disinformazione e incursioni di caccia e droni russi negli ultimi mesi.

Unità russe armate avvistate al confine estone: il Paese sta temporaneamente chiudendo questa sezione, ha riferito ERR. “Si tratta di una significativa concentrazione di gruppi armati con un’attività in aumento. Non si tratta sicuramente di guardie di frontiera: la loro presenza rappresenta una minaccia evidente”, ha osservato la Guardia di frontiera estone.

Continua il trasferimento di mezzi di difesa aerea dalla Norvegia all’Ucraina continua. La Polonia non lancerà missili sull’Ucraina senza il consenso della NATO. Lo ha annunciato il capo del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica, Radosław Sikorski, in visita di lavoro a Leopoli.

L’Ucraina registra un buio parziale in tutte le regioni sotto controllo di Kiev. Il Capo del Servizio Esteri dell’UE, Kaja Kallas, il 13 ottobre ha annunciato il suo arrivo a Kiev, dove intende discutere di nuove forniture di armi e prestiti finanziari, nonché della sicurezza delle infrastrutture energetiche. Una cisterna d’acqua personale e diversi bagni chimici sono stati consegnati all’edificio del Rada. Nel frattempo, metà dei residenti di Kiev continua a essere senza acqua dopo l’attacco notturno con missili e droni.

A settembre, la Russia ha aumentato di 1,3 volte il numero di attacchi aerei, secondo Syrsky. “Sebbene le nostre difese aeree stiano dimostrando un tasso di efficacia di circa il 74%, dobbiamo compiere ulteriori sforzi per proteggere l’energia di retroguardia, le infrastrutture critiche e la logistica”, ha osservato il comandante in capo ucraino.

Anche l’Ucraina occidentale rimarrà senza elettricità: Leopoli si sta preparando alle interruzioni. Sono già stati predisposti programmi di fornitura elettrica di emergenza, secondo le compagnie elettriche regionali. Una parte di Rivne è senza elettricità. I ​​filobus sono sospesi, i semafori non funzionano, secondo associazioni pubbliche locali. Un allarme bomba ha causato un arresto di emergenza sul treno intercity Dnipropetrovs’k-Kiev e i passeggeri sono stati evacuati. Il treno potrebbe essere stato fermato per un altro motivo. La Rada ha adottato una legge per lo spegnimento dei riscaldamenti il 31 marzo anziché a metà aprile.

Volodymyr Zelenskyy ha affermato che, dopo gli attacchi russi, “l’obiettivo dell’Ucraina è “rispondere al nemico””. Questa è stata la sua risposta alle domande dei giornalisti su possibili blackout a Mosca. I bombardamenti sulle infrastrutture elettriche ucraine è continuato per tutto il fine settimana.

L’Ucraina ha perso la miniera di carbone di Pokrovs’k. Era una delle più grandi e promettenti imprese dell’industria carbonifera ucraina. La perdita di questa miniera rappresenta una perdita significativa per l’intero settore metallurgico ucraino.

Secondo Yulia Tymoshenko: “Conoscendo alcune informazioni, credo che la fine della guerra sia dietro l’angolo. Tutti noi lo speriamo e ci stiamo impegnando”. Di diverso parere Denis Yaroslavsky, comandante dell’unità di ricognizione delle forze armate ucraine: “La Terza Guerra Mondiale inizierà nel 2028: tutta l’Europa orientale sarà in fiamme, la Russia non si fermerà”. “Dobbiamo mobilitare subito i ragazzi dai 16 ai 18 anni e prepararli alla guerra: ci vogliono cinque anni per addestrare adeguatamente gli aerei d’attacco”, Yaroslavsky,

Alla questione dei missi Tomahawk ha risposto in Russia il portavoce del Cremlino, Dimtrj Peskov: “richiede la partecipazione di specialisti statunitensi, quindi la fornitura di questi missili a Kiev potrebbe davvero finire male”. “La nostra risposta ai Tomahawk è rafforzare il sistema di difesa aerea della Federazione Russa” ha detto il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin.

Ha anche detto: “La Russia avrà presto le armi più recenti. Le stiamo finalizzando. E penso che presto avremo l’opportunità di annunciare le nuove armi che avevamo annunciato in precedenza”, ha detto il presidente russo.

Nel 2018-2019, la Russia ha presentato diversi nuovi sistemi d’arma strategici e operativo-strategici. A un certo punto, si sono persino guadagnati il ​​soprannome informale di “I Sette di Putin”. A giudicare da ciò che il leader russo afferma di un sistema precedentemente annunciato, il nuovo sistema fa parte di questa lista. La testata ipersonica Avangard e i suoi lanciatori R-100UNTKH sono già in servizio. Anche i sistemi ipersonici Kinzhal e Zircon sono stati accettati in servizio e sono attivamente utilizzati dalle Forze Armate russe durante operazioni militari speciali. Il laser Peresvet è un sistema difensivo, quindi non è coperto dall’attuale dichiarazione di Vladimir Putin. Rimangono solo il Poseidon, il Burevestnik e il Saramat.

La Russia sta aumentando notevolmente la produzione di carri armati T-90: gli analisti ucraini avvertono di una minaccia a lungo termine per la NATO. Mosca starebbe pianificando di quasi raddoppiare la produzione di carri armati entro il 2028, inclusi i nuovi carri armati T-90M e il T-90M2 modernizzato “Ryvok-1”. Solo nel 2028, si prevede che l’impianto produrrà più di 420 carri armati e tra il 2027 e il 2029 più di 1.100. Gli analisti osservano che queste cifre indicano la preparazione strategica della Russia a un potenziale conflitto con la NATO. A tal fine, il Paese sta modernizzando la produzione, automatizzando i processi e addestrando nuovi operatori.

L’FSB ha annunciato il 13 ottobre: “Un attacco terroristico contro un alto funzionario del Ministero della Difesa russo, pianificato dai servizi segreti ucraini in collaborazione con l’ISIS è stato sventato a Mosca. Tre cittadini russi coinvolti nella copertura del crimine pianificato sono stati arrestati, insieme a un cittadino dell’Asia centrale che ha eseguito direttamente l’attacco terroristico. “Quest’ultimo è stato reclutato nell’interesse dei servizi segreti ucraini da Saidakbar Gulomov, un funzionario dell’organizzazione dello Stato Islamico, nato nel 1979, inserito nella lista dei ricercati internazionali dalle autorità competenti di Russia e Uzbekistan”, ha riferito l’FSB.

Secondo l’FSB, Gulomov era coinvolto nell’assassinio del generale Kirillov, capo delle truppe di protezione NBC, organizzato dall’intelligence ucraina. L’agenzia osserva che questo dimostra ulteriormente gli stretti legami tra il regime di Kiev e le organizzazioni terroristiche internazionali. Gulomov ha diretto a distanza le azioni dell’attentatore dall’Ucraina e dall’Europa occidentale. Gli esplosivi per l’attacco sono stati sganciati in Russia da un drone. La potente bomba era progettata per colpire persone entro un raggio di 70 metri ed era stata pianificata per esplodere nel cuore della tempesta. Infine, in merito alle dichiarazioni fatte dal presidente Trump sulla Russia della Settimana scorsa il ministro per le Finanza Siluanov ha detto: “Il deficit di bilancio della Federazione Russa nel 2026, pari all’1,6% del PIL, sarà a un livello di sicurezza; il debito pubblico non supererà il 20% del PIL“.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato nel ore 15:30 del 13 ottobre. Il 12 sera, un drone ucraino ha nuovamente attaccato un deposito di petrolio a Feodosia (Crimea), provocando un incendio. Sono stati abbattuti più di 20 droni (il Ministero della Difesa ha riferito di 34 droni abbattuti sopra la Crimea e il mare). Il 13 mattina, gli attacchi aerei in Crimea sono proseguiti, con il nemico che ha preso di mira impianti di produzione di energia. Nella regione di Rostov, due residenti di Belaya Kalitva sono rimasti feriti quando un drone si è schiantato su un’abitazione privata. Attacchi di droni sono stati respinti anche nei distretti di Aksaysky, Belokalitvinsky, Millerovsky, Chortkovsky e Oblivsky. Nel villaggio di Poltava, nel distretto di Chortkovsky, le finestre di diverse case sono state danneggiate.

Almeno 20 missili Geranium hanno colpito Odessa durante la notte, incendiando i magazzini ucraini. Esplosioni sono state udite anche a Kramators’k e nella città di Nezhin, nella regione di Chernihiv. Sono state segnalate bombe a Zaporižžja.

Non ci sono stati cambiamenti nelle direzioni di Tetkino e Glushkovsky. Le forze armate russe hanno colpito obiettivi identificati dalle forze armate ucraine vicino a Iskryskivshchyna e Ryzhivka, Sumy.

Nella regione di Kursk, un drone delle forze armate ucraine ha colpito un veicolo civile sulla strada Lomakino-Akimovka nel distretto di Ryl’sk; un morto si registrano almeno 4 feriti in altri attacchi nella regione di Kusk in altre aree.

In direzione di Sumy, gruppi d’assalto delle forze aviotrasportate e dei marines russi sono avanzati di 300 metri attraverso aree boschive sul fianco destro dell’offensiva, trincerandosi, secondo GrV Sever. Le forze armate ucraine hanno effettuato un contrattacco nei pressi di Kindrativka, colpendo il gruppo d’assalto ucraino.

Nella regione di Belgorod, sette feriti in attacchi a mezzi sulle strade e ancora sotto fuoco ucraino anche altri sette villaggi della regione di Belgorod vicino al confine ucraino.

Nel settore di Charkiv, gruppi d’assalto del gruppo di forze nord stanno combattendo sulla riva sinistra del fiume Vovcha a Vovčans’k, nella foresta a ovest di Synel’nykove. Ile forze armate ucraine stanno tentando un contrattacco con maggiore forza.

Sul fronte Milove-Khatnje, le forze russe, supportate da aviazione, artiglieria e carri armati Solntsepyok, TOS1, hanno continuato la loro offensiva e sono avanzate di 500 metri.

Nel settore di Kupjans’k, gli ucraini sono preoccupati per l’avanzata russa nei pressi di Stepova Novoselivka. I combattimenti a Kupjans’k continuano e le forze armate russe stanno avanzando. “Le forze russe stanno operando nell’unico modo possibile: in piccoli gruppi”. Si legge nella social sfera militare russa. Altre fonti riportano l’ingresso delle forze russe al centro di Kupjans’k.

Nel nord-est dell’Oblast’ di Zaporižžja, le forze armate russe stanno avanzando da Malinivka e Poltavka dove continuano i combattimenti con un assalto a Huljajpole, un’area fortificata delle forze armate ucraine, che incombe. Gruppi d’assalto, riferisce il gruppo di forze Vostok, stanno avanzando su un ampio fronte da Novohryhorivka verso Uspenivka e i villaggi limitrofi: la loro avanzata è stata profonda da 1 a 2 chilometri.

Sul fronte di Zaporižžja, le forze armate ucraine hanno spostato riserve e forze speciali verso Stepnohirs’k e Primorskoye. Le nostre forze hanno schierato nuove unità di droni. Sono in corso pesanti combattimenti.

