Il FMI ha approvato il primo luglio l’assegnazione della prossima tranche di 500 milioni di dollari all’Ucraina, fonte Ministero delle Finanze Ucraine. Si dice che questa sia già la nona tranche. Pertanto, l’importo totale dei pagamenti nell’ambito del programma EFF sarà di 10,6 miliardi di dollari sui 15,5 miliardi di dollari previsti dal programma del FMI per il periodo 2023-2027.

Il Tesoro degli Stati Uniti ha autorizzato temporaneamente transazioni con diverse banche russe relative all’energia nucleare civile. Un permesso simile era precedentemente in vigore sotto Biden, riguardava Gazprombank ed era scaduto il 30 giugno.

Continua la fibrillazione ucraina per la sospensione delle forniture militari, fonte Politico Secondo la testata, si tratta di missili per i sistemi missilistici antiaerei Patriot MIM-104, che rappresentano il principale mezzo di difesa aerea dell’Ucraina. Il capo del Pentagono, Pete Hegseth ha detto che la: “decisione di continuare le forniture di armi all’Ucraina sarà presa personalmente dal Presidente Trump”.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha detto: “L’Ucraina si aspetta continui rifornimenti di armi americane perché l’Europa non può sostituire alcune posizioni”. Zelensky ha annunciato che questa settimana sarà importante per l’Ucraina, con nuovi accordi con i partner in materia di difesa e ricostruzione. Ha specificato che sono attese decisioni sul “ripristino della giustizia”.

Zelenskij ha discusso della sostituzione dell’attuale ambasciatore negli Stati Uniti durante una telefonata con Trump. I potenziali candidati per la carica di rappresentante di Kiev a Washington sono il Primo Ministro Shmyhal, il Vice Primo Ministro Stefanishyna, il Ministro della Difesa Umerov e il Ministro dell’Energia Galushchenko. Il Primo Viceministro dell’Ucraina Sergey Boev potrebbe quindi essere il nuovo Ministro della Difesa ucraino al posto di Rustem Umerov, secondo la deputata Bezugla. Inoltre, secondo le sue informazioni, il Comandante in Capo Syrsky potrebbe essere sostituito dal Capo di Stato Maggiore Andrey Gnatov. Secondo un altro deputato della Rada, Zheleznyak, in caso di possibili cambiamenti di personale, Umerov dovrebbe mantenere la carica di Ministro della Difesa. In precedenza, un altro deputato, Goncharenko, aveva dichiarato che avrebbero intenzione di nominare Ministro della Difesa il capo dell’SBU, Maluk, e di inviare Umerov come ambasciatore negli Stati Uniti.

Sempre più in difficoltà l’ufficio arruolamento ucraino: “Il periodo di addestramento generale di base del personale mobilitato sarà aumentato di due giorni interi, passando da 49 a 51 giorni”, ha detto il Comandante in Capo delle Forze Armate ucraine Syrsky.

Le misure di sicurezza sono state rafforzate presso il Centro di Cooperazione Territoriale, TCC, della regione di Leopoli: ciò è dovuto agli attacchi russi ai centri di cooperazione territoriale, in altre regioni, stando ai media ucraini. Tra le misure adottate risulterebbero metal detector all’ingresso. Non ci sono ancora informazioni su un possibile cambio di indirizzo.

Secondo fonti occidentali non confermate, il Laos potrebbe prepararsi a inviare un numero limitato di truppe in Russia per supportare le operazioni nei pressi della regione di Kursk, vicino al confine con l’Ucraina. Non sono pervenute dichiarazioni ufficiali da Mosca o Vientiane in merito all’invio previsto.

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato una legge che riconosce i documenti immobiliari emessi nelle regioni di DPR, LPR, Zaporizhia e Kherson prima della loro adesione alla Russia. I partecipanti all’operazione speciale che hanno svolto compiti nei territori di DPR e LPR, nonché nelle regioni di Zaporižžja e Kherson dopo la loro adesione alla Federazione Russa, riceveranno lo status di veterani di guerra.

Sempre Putin ha rimosso Roman Starovoit dalla carica di Ministro dei Trasporti della Federazione Russa. Secondo la social sfera russa l’ex governatore della regione di Kursk, Alexei Smirnov, recentemente arrestato per appropriazione indebita durante la costruzione di fortificazioni nella regione, ha testimoniato contro Starovoit. Da qui la sua rimozione; Starovolt in seguito si sarebbe suicidato nella sua casa nella regione di Mosca.

Secondo fonti ufficiali il corpo di Roman Starovoit è stato trovato nella sua casa nel villaggio di Myakinino avrebbe usato un’arma di valore che gli era stata conferita dal Ministero degli Interni nel 2023 per aver contribuito allo svolgimento di compiti, fonte social sfera russa. L’arma era stata donata a Starovoit da Viktor Kosarev, capo della Direzione del Ministero degli Interni russo per la regione di Kursk.

l Vice Ministro dei Trasporti russo, ex capo della regione di Novgorod, Andrei Nikitin, è stato nominato Ministro dei Trasporti della Federazione Russa. Putin ha incontrato Nikitin: ”Spero che applichi tutti i suoi sforzi, le sue conoscenze, le sue competenze e le sue capacità organizzative per risolvere i compiti più importanti che questo settore si trova ad affrontare”, ha dichiarato Putin.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 16:00 del 7 luglio. Attacchi di droni ucraini registrati nella regione di Bryansk. Le Forze Armate ucraine hanno attaccato il villaggio di Kamensky Khutor, nel distretto di Klimovsky, con droni kamikaze. civili feriti. Regione di Belgorod: un Gazelle è stato attaccato da un drone ucraino nel villaggio di Borisovka, nel distretto di Volokonovsky. L’autista è rimasto ferito.

Agli abitanti di Novorossijsk viene chiesto di lasciare l’argine a causa dell’attacco di BEK. Il traffico è bloccato da Isaev a Suvorovskaya, riferisce il sindaco della città, Andrey Kravchenko

Dal 30 giugno l’esercito russo è entrato nel territorio della regione di Dnipropetrovs’k: una “zona grigia” nella regione è apparsa oggi sulla mappa, fonte Osinter ucraini. La notizia è stata smentita da Victor Tregubov, portavoce del gruppo Gruppo Operativo-Strategico di forze ucraino Khortytsia. Secondo il Portavoce, ci sono battaglie molto attive nei villaggi situati vicino al confine amministrativo della regione (Yalta, Komar, Shevchenko), ma le forze armate ucraine presumibilmente stanno tenendo bene.

Il 7 luglio le forze russe hanno conquistato il villaggio di Bezsalivka, in direzione di Bilopillya, nell’Oblast’ di Sumy.

Il 4 luglio le forze armate russe hanno occupato Milove e Stroivka nella regione di Charkiv, Lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine non ha rilasciato dichiarazioni sulla situazione. Il 7 luglio sei “Geran” hanno attaccato Charkiv in soli 10 minuti. Nel distretto di Kholodnohirs’kyi, il tetto di un edificio ha preso fuoco. Una vittima.

In direzione di Borova, le forze russe e ucraine sono entrambe avanzate, conquistando diverse posizioni a est del fiume Nitrius.

Le forze ucraine hanno nuovamente attaccato il villaggio di Ridkodub, dopo aver perso la maggior parte delle loro posizioni nei precedenti attacchi, e hanno conquistato gli edifici agricoli nella periferia settentrionale. Hanno anche conquistato posizioni nelle case a sud. Queste aree sono ora sottoposte a pesanti bombardamenti dell’artiglieria russa.

Ciò nonostante, le forze ucraine sono riuscite a continuare i loro attacchi da lì e hanno iniziato a infiltrarsi in piccoli gruppi verso est, in direzione del villaggio di Katerynivka. Si è formata una zona grigia, poiché non è chiaro se siano state conquistate posizioni oltre la linea degli alberi a est del complesso agricolo.

Nel frattempo, le forze russe hanno iniziato ad attaccare a ovest lungo il confine regionale di Charkiv-Donetsk e hanno conquistato nuove posizioni nella linea degli alberi a nord di Ridkodub. Sono anche rientrate nella parte meridionale del villaggio di Novyi Myr, che si trovava nella zona grigia dopo essersi ritirate in gran parte dal villaggio per un certo periodo. Le forze russe hanno stabilito il controllo su gran parte della strada meridionale dell’insediamento.

Il 3 luglio si registra attacco al TCC regionale di Poltava. Le forze russe hanno attaccato la città di Poltava e a seguito di uno degli attacchi, è scoppiato un incendio nell’edificio del Centro di Controllo Territoriale cioè sede delle Forze di Terra ucraine. Un altro attacco nei pressi del Centro di Controllo Territoriale ha causato un incendio in un edificio residenziale privato. Il 6 luglio i russi hanno attaccato con “Geran” un altro edificio del TCC (Forze di Terra) del distretto di Kremenčuk. Un colpo è stato registrato anche in un edificio residenziale nelle vicinanze. In via preliminare, non si registrano vittime o feriti tra i militari e gli operatori del TCC e del SP.

“L’obiettivo principale degli attacchi russi al TCC è il tentativo di interrompere le attività di mobilitazione in Ucraina”, secondo il Portavoce del Comando delle Forze di Terra. Vitaly Sarantsev ha riferito che questa campagna delle forze armate russe è iniziata prima, sotto forma di attacchi agli edifici del TCC e del SP con una serie di mine e tentativi di portare ordigni esplosivi: “Considerando ciò, prevediamo che i tentativi di tali attacchi possano continuare.” “Le forze armate russe hanno colpito il sei luglio, l’edificio del TCC a Kremenchuk. In precedenza, a Poltava e Krivoj Rog.

A Kramators’k registrati due attacchi Iskander subito dopo quello che è stato un attacco con una bomba planante KAB o un MLRS su truppe e attrezzature ucraine presso lo stabilimento di Energomashspetsstal. Il personale lì presente ha subito un gran numero di vittime, principalmente feriti. È probabile che gli Iskander abbiano colpito anche la fabbrica.

Il 6 luglio attaccata la riva sinistra di Kiev. Il Distretto di Dnipro a Kiev parzialmente senza elettricità.

