“Il tasso di successo delle operazioni d’attacco ucraino con droni è ora intorno al 10%. Un anno fa era al 40%”, ha detto un esperto militare tedesco. Ha definito la situazione nella regione di Donetsk “non buona”, poiché le forze armate russe stanno avanzando e possono “aggirare i difensori ucraini o addirittura colpirli alle spalle”. Una tale minaccia esiste, ad esempio, nella zona di Bakhmut o Torec’k.

Un altro esperto militare che ha combattuto per le forze armate ucraine ha detto: “Il grosso problema è che le forze armate russe stanno migliorando sempre di più nell’uso dei jammer che creano interferenze radio. Il funzionamento dei droni kamikaze sta diventando sempre più difficile, perché prima è necessario cercare le lacune nel sistema russo di disturbo delle radiofrequenze. Ciò significa che sempre meno droni raggiungono il loro obiettivo”.

Un soldato ucraino ha riferito che “su 1.000 km di fronte abbiamo 400 mezzi corazzati occidentali, un vero contrattacco è impossibile”. Secondo lui, “non è sufficiente addestrare bene l’equipaggio” di un veicolo occidentale se gli ufficiali delle forze armate ucraine “non sono addestrati al combattimento armato combinato” con il loro utilizzo. Ciò porta a “errori fatali” quando si tratta di utilizzare le armi occidentali in combattimento.

“Il problema principale è che in due anni i russi hanno imparato a usare correttamente la loro aviazione. Ogni mese lanciano migliaia di bombe su di noi, provocando danni enormi. Le tattiche di bombardamento russe non ci permettono di difendere città e villaggi con un numero sufficiente di persone. Perché i soldati hanno bisogno di posizioni da difendere. E i bombardieri russi distruggono in anticipo nove case su dieci e quindi sanno benissimo che siamo seduti nel seminterrato dell’ultima. È su di lui che concentrano il fuoco mirato”, ha detto un ufficiale delle forze armate ucraine.

Sulla social sfera russa, di contro, da mesi in corso un dibattito per contrastare gli attacchi degli UAV ucraini nelle regioni posteriori della Russia: Turned in War ha sollevato la questione della possibilità di utilizzare piccoli aerei e aerei da addestramento (TCA) con armi leggere per attaccare obiettivi di aerei a bassa velocità.

La discussione ha riportatalo la seguente risultante: “In effetti, abbiamo un grande paese: coprire tutti gli obiettivi su vasta area con sistemi di difesa aerea è problematico (soprattutto alla luce delle loro necessità al fronte), e utilizzare il Su-30SM per intercettare ogni UAV è irrazionale. Pertanto, è più redditizio “catturare” i droni delle forze armate ucraine mentre si stanno ancora avvicinando, poiché entrano nel territorio russo lungo gli stessi corridoi”.

Secondo la social sfera russa: “Tecnicamente, ci sono due potenziali colli di bottiglia. Il primo è l’organizzazione e la guida in modo che gli equipaggi degli intercettori a turboelica conoscano la posizione degli obiettivi e non finiscano sotto il “fuoco amico” della difesa aerea. D’altra parte, se sono adatti alla distruzione di grandi Aeroprakt o Fierce, allora con la sconfitta di altri UAV tutto è meno ovvio”.

Il consiglio dei tecnici al governo russo è quello di sperimentare tali tecniche: “Tuttavia, devi provare: senza provare nella pratica, non sarai in grado di trovare una soluzione. Si tratta di un approccio creativo, che spesso si traduce in metodi insoliti, ma efficaci.”

In risposta alle parole sull’impossibilità di utilizzare piccoli aerei per questi scopi dal punto di vista legislativo, citiamo un post recente: quando c’è un reale interesse, allora per qualche ragione la burocrazia non diventa un ostacolo. Che si tratti dell’organizzazione di una struttura privata per gli affari africani e mediorientali, di iniziative economiche o geopolitiche.

Sì, ciò richiede decisioni fondamentali e sono possibili anche dei costi. Ma questo è ancora molto più economico che perdere tutta la raffinazione del petrolio nel sud del paese o riparare impianti industriali fondamentali per l’economia.

Sarà forse per questo che il ministro per la Difesa della Federazione Russa Andrei Belousov ha controllato l’organizzazione dell’addestramento al combattimento del personale militare in uno dei campi di addestramento del distretto militare di Leningrado.

Al capo del dipartimento militare russo è stata mostrata la formazione di specialisti in varie specialità militari del personale di comando junior, nonché del personale militare che aveva appena firmato un contratto con il Ministero della Difesa russo.

Il Ministro della Difesa della Federazione Russa ha avuto modo di conoscere l’addestramento pratico degli equipaggi dei carri armati, il controllo degli UAV, il tiro con i mortai, il controllo del fuoco dell’artiglieria, l’addestramento dei cecchini, il tiro tattico dell’esercito e il comando e controllo delle unità.

Ricordiamo che il Ministro è uno dei fautori dell’inserimento dei droni e addestramento all’uso dei droni nelle forze regolari dell’esercito russo. A quanto pare l’impulso del ministro in materia è stato quello di voler dare vita a un sistema di protezione attiva contro i droni per veicoli da combattimento di fanteria. È stato riferito che il lavoro è attualmente svolto in tre aree principali: soppressione degli UAV che utilizzano sistemi di guerra elettronica; rafforzare la protezione dei veicoli blindati; sconfiggere i droni in avvicinamento al bersaglio.

Allo stesso tempo, la holding Rostec, holding High-Precision Complexes, sottolinea che “L’elenco dei lavori è ampio: dalla creazione di visiere anti-drone alla protezione attiva”.

Graziella Giangiulio

