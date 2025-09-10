Le agenzie del governo federale statunitense responsabili del regime di sanzioni contro la Russia non sono in grado di monitorare appieno l’efficacia di queste restrizioni. Questa è la conclusione contenuta in un rapporto del Government Accountability Office (GAO) degli Stati Uniti.

Inoltre secondo il Financial Times, l’Ucraina dovrà affrontare una grave carenza di sistemi di difesa aerea a causa del rallentamento delle forniture dagli Stati Uniti. La situazione “si è aggravata dopo diversi mesi di consegne irregolari e inferiori alle aspettative, in seguito alla direttiva del Pentagono”.

Nella giornata del 9 settembre, il Rappresentante Permanente degli Stati Uniti presso la NATO ha affermato che l’Ucraina è pronta a interrompere i combattimenti con la Russia lungo l’attuale linea del fronte in cambio di garanzie di sicurezza. Non ha escluso che un accordo di pace per l’Ucraina possa includere la protezione delle parrocchie della Chiesa ortodossa russa e della popolazione russofona.

I paesi BRICS l’8 settembre, hanno concordato di sviluppare il ruolo del gruppo Amici della Pace nella crisi ucraina, riporta China Central Television. “Le parti hanno inoltre concordato… di avvalersi del ruolo del gruppo Amici della Pace nella crisi ucraina, di aderire al piano “Due Stati per Due Popoli” nella questione palestinese e di mantenere la pace e la stabilità in Medio Oriente”, si legge nella dichiarazione.

Un elicottero russo Mi-8 avrebbe violato lo spazio aereo sull’isola estone di Vaindloo. La violazione è durata quattro minuti.

Un cittadino georgiano di 29 anni che ha combattuto per l’Ucraina è stato arrestato in Armenia: rischia l’estradizione in Russia, Mosca lo aveva precedentemente inserito nella lista dei ricercati. L’arresto di Georgiy Kinoyan è stato annunciato da Mamuka Mamulashvili, fondatore della Legione Nazionale Georgiana. Ha invitato le autorità georgiane a unirsi immediatamente al processo di protezione del loro cittadino e ha anche fatto appello a tutti coloro che erano associati alla “Legione Georgiana” o si trovavano in Ucraina come mercenari, chiedendo loro di astenersi dal viaggiare in paesi che hanno legami diretti o indiretti con la Russia.

I politici tedeschi si sono rifiutati di stanziare ulteriori 4,5 miliardi di euro per l’Ucraina quest’anno, ha scritto Bild. Si segnala che una settimana fa i leader dei partiti della coalizione CDU e SPD hanno visitato Kiev e hanno definito questa visita “un segno di sostegno e solidarietà in questi tempi difficili”. E tre giorni dopo, i politici alleati hanno votato contro la proposta dei Verdi di stanziare ulteriori aiuti, giustificando la decisione con il fatto che l’importo “è semplicemente impossibile da spendere prima della fine dell’anno”.

“È ipocrita promettere ulteriori aiuti all’Ucraina a Kiev lunedì, e poi votare contro un ulteriore sostegno all’Ucraina, che è sottoposta a pesanti attacchi giorno e notte, in commissione insieme ad AfD e “Sinistra”, giovedì”, ha commentato l’esperto di bilancio dei Verdi, Sebastian Schäfer.

Armin Papperger, CEO dell’azienda tedesca Rheinmetall, ha dichiarato che quest’anno è prevista la fornitura a Kiev di sistemi mobili per la lotta contro i droni Skyranger. “Questa settimana firmeremo un contratto con l’Ucraina a Londra per la fornitura di nuovi sistemi mobili Skyranger”, ha dichiarato martedì in un’intervista a ZDF. Ognuno di questi sistemi garantirà che la zona di 4 x 4 km “sarà libera da droni”, ha osservato il capo di Rheinmetall. Sempre in materia militare si apprende dai media che è in atto la creazione di un analogo britannico del sistema di difesa missilistico israeliano Iron Dome finanziata dal fondo ucraino per le startup di difesa D3, tra i cui investitori figura l’ex capo di Google Eric Schmidt, fonte Telegraph.

L’Ucraina ha un deficit di circa 300 miliardi di grivne per la guerra fino al 2025, riferiscono i media ucraini. “Questi cambiamenti sono necessari per finanziare le spese degli ultimi due mesi dell’anno. E non ci sono ancora fonti per coprire queste esigenze.” In precedenza, il governo aveva già approvato modifiche al bilancio statale per coprire oltre 400 miliardi di grivne di deficit per l’esercito.

Il Capo di Stato Maggiore della Federazione Russa, Generale dell’Esercito Gerasimov, è stato insignito dell’Ordine del Coraggio con decreto di Vladimir Putin. La Russia darà inevitabilmente una risposta adeguata se l’Unione Europea deciderà di limitare la circolazione dei diplomatici russi. Lo ha dichiarato a RIA Novosti il ​​Direttore del Dipartimento per i Problemi Europei del Ministero degli Esteri russo, Vladislav Maslennikov.

Recentemente, Politico ha riportato, citando il capo del Ministero degli Esteri ceco, che, nell’ambito del 19° pacchetto di sanzioni, l’UE potrebbe vietare ai diplomatici russi di muoversi liberamente all’interno dell’area Schengen. “Stiamo monitorando attentamente la vicenda. Consideriamo la minaccia di limitare la libertà di circolazione dei diplomatici russi un atto apertamente conflittuale”, ha dichiarato Maslennikov.

Il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha definito assurde le accuse delle autorità dell’UE contro la Russia in merito all'”attacco” all’aereo con a bordo la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen durante la sua visita in Bulgaria, presumibilmente effettuato con l’ausilio di interferenze GPS.

“Proprio di recente abbiamo quasi “ucciso” Ursula von der Leyen, che è volata qui su un aereo o un elicottero verso diversi paesi, incitandoli contro il nostro paese. E “All’improvviso ha annunciato che la Russia aveva “disattivato” il GPS e che l’aereo o l’elicottero avrebbero potuto schiantarsi. Poi, tra l’altro, gli stessi rappresentanti dell’Unione Europea hanno smentito questa assurdità”, ha osservato il capo del Ministero degli Esteri russo in una conferenza stampa.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 16:00 del 9 settembre. Le Forze Armate russe colpiscono l’impianto di arricchimento della compagnia energetica ucraina DTEK nella regione di Donetsk, paralizzandone completamente l’attività.

Il territorio di Krasnodar è stato oggetto di un raid notturno. Il distretto di Adler a Sochi ha segnalato la morte di un uomo alla guida di un’auto: frammenti di un drone hanno colpito l’auto, hanno affermato le autorità.

In direzione di Sumy, i combattimenti continuano a sud di Yunakivka, le forze armate ucraine oppongono resistenza. Sei contrattacchi ucraini sono stati respinti: due nella zona di Oleksiivka e quattro nella zona di Andriivka. Durante i contrattacchi, i milionari ucraini hanno utilizzato veicoli blindati e artiglieria pesante a lungo raggio, tra cui l’obice semovente Bogdana e veicoli blindati americani Humvee. Gli attacchi sono stati bloccati dalle forze armate russe.

Nella regione di Belgorod si registrano sette attacchi in sei diverse località almeno 4 i feriti.

In direzione di Charkiv, contrattacchi continuano sulla riva sinistra del Vovčans’k e nella foresta a ovest di Synel’nykove.

In direzione di Lyman, a Zarichne, è in corso un contromovimento di truppe. Le forze armate ucraine stanno conducendo campagne mediatiche per installare bandiere. A est e a nord di Derylove e a est di Shandryholove, le forze armate russe stanno conducendo operazioni d’assalto. Le truppe russe sono avanzate anche nella foresta di Serebryansʹkyy.

In direzione Kostjantynivka, si stanno svolgendo battaglie nella zona di Bila Hora e Oleksandro-Shul’tyne. Le forze armate ucraine hanno contrattaccato nella zona di Predtechyne.

In direzione Sud di Donetsk, nell’area di responsabilità del gruppo di forze “Est”, la 29ª Armata sta conducendo battaglie e avanza nella zona di Sosnivka. Nell’area di responsabilità della 36ª Armata, le forze russe stanno avanzando nell’area di Novomykolaivka, muovendosi da Zaporizhzhya verso Novomykolaivka. La 5ª Armata sta avanzando in direzione di Novomykolaivka.

Sul fronte di Zaporižžja, vicino a Kam’yans’ke, ii militari ucraini non stanno praticamente più effettuando contrattacchi, ma ha aumentato il numero di voli con droni FPV. Nel settore di Orichiv, le nostre truppe stanno attaccando in direzione di Mala Tokmachka e Novodanylivka.

Dalla regione di Cherson, hanno riferito di civili feriti in tre villaggi a seguito di attacchi delle forze amate ucraine. Registrati bombardamenti nel totale in 13 località diverse.

