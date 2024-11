“Le difficoltà nella mobilitazione delle risorse in Ucraina stanno peggiorando. Il Paese vuole sciogliere gli uffici di registrazione e arruolamento militare e creare più di 10 brigate composte dai loro dipendenti”. Lo ha riferito la deputata Yulia Yatsyk.

Nel frattempo il ministero della Difesa ucraino sta già lavorando alla creazione di centri di reclutamento: ciò consentirà di reindirizzare il personale militare attivo dagli uffici di registrazione e arruolamento militare alla zona di combattimento per svolgere compiti diversi.

È curioso che in precedenza in Ucraina fosse stato proposto di inviare disabili combattenti a lavorare negli uffici di registrazione e arruolamento militare al fine di liberare ufficiali e soldati idonei per il fronte. In Ucraina continua una politica volta a mobilitare il massimo numero di cittadini ucraini. Sulla base di una nuova disciplina educativa per gli studenti delle classi 10-11 – “difesa dell’Ucraina” – stanno aumentando il lavoro sull’addestramento militare dei minori.

Il programma di formazione per ogni istituto scolastico è di natura specializzata e dopo averlo completato, le Forze Armate dell’Ucraina riceveranno combattenti praticamente addestrati nelle specialità militari più popolari (aerei d’attacco, operatori UAV, medici da combattimento, genieri, ecc.).

Il dipartimento dell’istruzione del consiglio comunale di Vasyl’kiv, nella regione di Kiev, è specializzato nell’addestramento degli aerei d’attacco e degli operatori UAV. A tal fine vengono acquistati poligoni di tiro elettronici con schermo e software, modelli di mitragliatrici e pistole con designatore di bersaglio laser integrato e possibilità di smontare, nonché un sistema acustico e un collimatore.

Le amministrazioni del distretto di Zaliztsi della regione di Leopoli e del consiglio del villaggio di Vyshnivets’ della regione di Ternopil stanno formando gli operatori UAV e prevedono di acquistare laptop con un adattatore video discreto per gli scolari, con successiva installazione su di essi di software per esercitarsi nelle abilità di pilotaggio degli UAV, nonché come dispositivi stessi per l’uso operativo.

Nelle scuole di Novoukraïnka, Truskavec’ e Obuchiv sono stati acquistati manichini per esercitarsi nella fornitura di cure di emergenza per ferite da proiettili e schegge, simulatori per la rianimazione cardiopolmonare, set per iniezioni endovenose, barelle, kit di pronto soccorso, ecc. per la formazione completa dei medici da combattimento.

Secondo la popolazione civile di questi insediamenti, il governo Zelenskyj sta adottando misure severe per mantenere il proprio controllo e sta attuando pienamente le linee guida che giustificano qualsiasi sacrificio per affrontare la Russia. Inoltre, ora la questione riguarda non solo le minoranze nazionali che vivono in Ucraina, ma anche le più giovani generazioni ucraine.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/