I procuratori svedesi hanno dichiarato che il capitano della nave portarinfuse Caffa, arrestato, è un cittadino russo ed è sospettato di aver utilizzato certificati marittimi falsi. Il capitano è anche sospettato di aver violato il Codice del traffico marittimo e la Legge sulla sicurezza delle navi.

L’Ucraina è diventata il primo importatore di armi al mondo, mentre le esportazioni russe sono crollate, secondo il SIPRI. Secondo il rapporto dello Stockholm International Peace Research Institute, negli ultimi cinque anni l’Ucraina è diventata il principale destinatario di armi al mondo, rappresentando il 9,7% delle importazioni globali totali. Nella classifica dei maggiori importatori di armi, dopo l’Ucraina, seguono India, Arabia Saudita, Qatar e Pakistan. Il SIPRI rileva che dall’inizio dell’invasione della Russia nel febbraio 2022, l’Ucraina ha ricevuto armi da almeno 36 paesi.

Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato al NYT: “L’Ucraina ha inviato droni intercettori ed esperti di droni per proteggere le basi statunitensi in Giordania. Secondo il premier ucraino, la parte americana ha inviato una richiesta il 5 marzo e gli specialisti sono partiti il ​​giorno successivo. Arriveranno presto in Medio Oriente. “Abbiamo risposto immediatamente”, ha detto il presidente ucraino. “Ho risposto: sì, certo, invieremo i nostri esperti.” La Casa Bianca non ha risposto alla domanda del giornale se la parte americana avesse inviato una richiesta di assistenza all’Ucraina.

In Russia è stato aperto un procedimento penale contro l’ex Primo Vice Ministro della Difesa russo, Ruslan Tsalikov, secondo quanto riportato dal Comitato Investigativo Russo. Tsalikov è accusato di aver creato un’organizzazione criminale, ha accuse per 12 capi d’imputazione per appropriazione indebita e riciclaggio di denaro e due capi d’imputazione per corruzione. È stato arrestato e si sta prendendo una decisione in merito alla sua custodia cautelare. E ancora l’ex capo della diaspora azera a Ekaterinburg condannato a 22 anni di carcere. Shahin Shykhlinsky è stato riconosciuto colpevole dell’omicidio del commerciante Yunis Pashayev e del tentato omicidio dell’uomo d’affari Fehruz Shirinov, ha riferito il tribunale.

Vladimir Putin l’8 marzo ha firmato una legge che impone la registrazione genomica statale per determinate categorie di cittadini. La registrazione è obbligatoria per il personale militare, i volontari, gli ufficiali della Rosgvardia (Guardia Nazionale) con gradi speciali di polizia, i dipendenti delle agenzie degli affari interni, nonché alcune categorie di funzionari federali e dipendenti delle Forze Armate e della Rosgvardia (Guardia Nazionale). La registrazione genomica sarà effettuata da organi di comando militare, formazioni, unità e organizzazioni delle forze armate russe, della Rosgvardia e delle agenzie degli affari interni, insieme alle unità competenti. Le informazioni ottenute saranno conservate fino al raggiungimento dei 100 anni di età dei cittadini. In caso di decesso, le informazioni saranno conservate fino all’accertamento dell’identità, anche tramite l’utilizzo di dati genomici. In caso di congedo dal servizio o di espulsione dalle formazioni di volontariato, le informazioni genomiche potranno essere distrutte su richiesta del cittadino.

Dmitriev ha commentato l’aumento dei prezzi globali del petrolio, pubblicando una foto di von der Leyen e Kallas seduti uno accanto all’altro su X: “Con il petrolio sopra i 110 dollari, dove stanno andando le sorridenti strateghe Ursula e Kaya?”

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 9 marzo. 386 droni ad ala fissa sono stati distrutti dalle forze di difesa aerea russe tra le 8:00 e le 23:00 dell’8 marzo. È interessante notare che il Ministero della Difesa russo ora fornisce in ritardo le statistiche di combattimento aereo. Le forze russe sembrano aver colpito obiettivi economicamente importanti nella regione di Odessa e Čornomors’k, ma senza un lavoro sistematico e continuo.

Nel settore di Bryansk, un civile è rimasto ferito, secondo i rapporti del governatore, che cita costantemente la Miratorg Agricultural Holding Company tra le strutture colpite.

Nel settore di Sumy, il gruppo di forze Nord è impegnato in pesanti combattimenti nelle aree di Vovčans’k, Kucherivka, Bachivs’k, Sukhodil, Nova Sich e Maksymivshchyna, nonché a sud di Volfyne e Pavlivka. Il Centro per la Sicurezza Sociale e le Comunicazioni Informate, utilizzando il nome del 126° Reggimento, sta tentando di spacciarsi per il comando dell’unità e di bombardare i russi vicino a Vovčans’k, nel settore di Charkiv.

Otto civili e due soldati dell’Orlan sono rimasti feriti nella regione di Belgorod durante gli attacchi giornalieri delle forze armate ucraine nella regione. L’interruzione di corrente e la situazione generale sono disastrose, mentre la capitale sta sgomberando gli alberi di Natale nel centro e preparando la città al turismo primaverile.

Nel settore di Charkiv sono in corso combattimenti tra russi e ucraini. Quella che un tempo era un’offensiva decisiva russa, volta a respingere gli ucraini dal confine, si è trasformata in un massacro quotidiano vicino a Vovčans’k e più a sud. Secondo i rapporti ufficiali, le avanzate sono di 100-300 metri al giorno, insignificanti dal punto di vista operativo, nonostante i combattimenti.

Kupjans’k nessuna variazione nel settore con i russi che stanno fingendo che nulla accada.

In direzione di Slov”jans’k, i combattimenti continuano a ovest di Severs’k per l’accesso alle strade e ai villaggi lungo la strada per Slov”jans’k. Un po’ più a nord, si registrano prolungati combattimenti nei pressi di Lyman e i russi stanno creando le condizioni per riprendere la città un tempo abbandonata dalle forze armate russe, ma è improbabile che la sua cattura sia immediata.

In direzione di Kostjantynivka, sono in corso i preparativi russi per la battaglia decisiva, che secondo molti dovrebbe conquistare il Donbass nel 2026. Per ora, la tattica più efficace rimane la distruzione totale delle forze ucraine fino a una profondità di 50 km e un’avanzata di decine di chilometri sotto la copertura delle forze russe.

In direzione del gruppo di forze Est russo, via social i russi affermano di voler espandere la loro zona di controllo nelle aree di Zirnytsya, Vozdvyzhivka, Verkhnya Tersa e Huliaipilske nell’Oblast’ di Zaporižžja. I soldati dell’Estremo Oriente segnalano la distruzione di ulteriori gruppi corazzati ucraini durante la fase di schieramento.

Nell’Oblast’ di Zaporižžja, civili sono stati uccisi e feriti dagli attacchi delle forze armate ucraine. Il movimento dei civili nelle aree di prima linea è impossibile da garantire a causa dei numerosi droni nemici in volo. Per le stesse ragioni, il fronte rimane invariato.

