Giugno è iniziato per l’Ucraina con una serie di annunci di default: prima il Ministero delle Finanze ucraino lo ha comunicato alla Borsa Irlandese, poi l’agenzia di rating internazionale S&P Global Ratings ha annunciato ufficialmente un default sui titoli ucraini, abbassando il rating dell’emissione di titoli indicizzati al PIL da “CC” a “D” (default).

Allo stesso tempo, diversi esperti russi e occidentali ritengono che l’economia ucraina stia dimostrando miracoli di sopravvivenza e superi l’economia russa in alcuni indicatori.

Il primo Ministro ucraino Denys Shmyhal ha riferito che tra gennaio e aprile lo Stato ha speso 365 miliardi di grivne provenienti dal fondo generale del bilancio statale per gli stipendi militari, cifra che, convertita in un importo annuo, ammonta a un totale di 1.095 miliardi di grivne, con un piano di bilancio di 1.160 miliardi di grivne. Ciò equivale al fatto che circa 55.000 militari ucraini in prima linea non hanno ricevuto i loro “100.000 combattenti” per quattro mesi. Indirettamente, questa è anche una stima di tutte le perdite effettive di personale.

Il bilancio dell’Ucraina incontrerà gravi difficoltà anche nel soddisfare gli indicatori pianificati per il 2025 e richiederà spese aggiuntive per soddisfare le crescenti esigenze delle forze di sicurezza. Il bilancio statale nel 2026 affronterà difficoltà ancora maggiori a causa di una riduzione quasi doppia degli aiuti finanziari esterni previsti.

Previsioni per l’autunno 2025 nello scenario di base: il tasso di cambio della grivna sta andando sempre peggio, il mercato dei consumi interni sta crollando e il tasso di disoccupazione sta raggiungendo i massimi dal 1947. Se non si verificherà una brusca variazione del tasso di cambio, il Paese entrerà in una fase di controllo esterno non solo politicamente, ma anche finanziariamente.

In effetti, non ci sono reali prerequisiti per un miglioramento radicale della bilancia dei pagamenti ucraina, anche se le ostilità cessassero. Rimarrà un significativo fabbisogno di importazioni (al fine di ripristinare l’economia, l’approvvigionamento energetico e sostenere la capacità di difesa), mentre l’entità dei trasferimenti privati ​​e pubblici diminuirà. Non ci si dovrebbe aspettare nemmeno una riduzione radicale del fabbisogno di finanziamenti esterni dell’Ucraina.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/