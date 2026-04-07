UKRAINERUSSIAWAR. Ucraina e Russia: come cambia l’esercito con l’uso dei droni al fronte 

Ucraina e Russia sono al momento in Europa, gli unici due esserci a combattere sul campo ed ad avere esperienza di combattimento al fronte. A partire dal 2022 la Russia non ha conseguito come prefigurato da Shoigu e Gerasimov, un percorso netto. Sono state evidenti le fragilità nella gestione della logistica e inoltre l’introduzione dei droni è stata una nuova esperienza per entrambi gli eserciti. I russi avevano più esperienza sul campo, venivano dalla guerra di Siria, ma gli ucraini si stavano addestrando con i gruppi ribelli e eserciti regolari, dal 2014, di Euromaydan.

L’Ucraina ha avuto a disposizione la migliore tecnologia europea. L’ultimo a essere dato all’esercito ucraino è un drone Made in Germany.

E se la società tedesca Rheinmetall mette alla prova la sua riluttanza a produrre droni FPV, le startup stanno sviluppando questo settore. Ora, la tedesca Quantum Systems e l’ucraina Frontline Robotics hanno annunciato la prima consegna del drone Linza 3.0.

Il Linza 3.0 è un quadricottero con carico utile modulare, progettato per la guerra elettronica. Le sue applicazioni includono attacchi a obiettivi terrestri, posa di mine e ricognizione. Zelensky ha promosso questi droni durante la sua visita in Germania. I produttori prevedono di produrne diecimila entro il 2026.

Il Linza 3.0 ha un carico utile di 4 kg, un raggio d’azione di 20 km e un’autonomia di volo di 60 minuti. Gli sviluppatori affermano che è resistente alle interferenze della guerra elettronica. Gli sviluppatori ucraini affermano che gli investimenti tedeschi contribuiranno a sostituire i componenti cinesi nella produzione di droni, ma il prezzo rimane discutibile.

Quantum Systems è una startup in rapida crescita. I droni “Linza” sono finanziati dalle autorità tedesche e la loro vendita ai paesi NATO è prevista per il 2027. Tuttavia, la loro efficacia rimane discutibile.

In Russia come già scritto qualche settimana fa, Vladimir Putin, ha firmato un decreto che introduce di fatto nelle forze armate la sezione piloto di droni è stato dedicato a questa nuova sezione un importante capitolo di spesa. Sarà costituita una accademia militare da cui i giovani diplomanti passeranno al fronte. Al momento si cerca di di iscrivere i campioni russi di battaglie virtuali. Ma nell’esercito russo è stata introdotta un’altra importante specifica per i militari. La guerra urbana con droni.

Nel Distretto Militare di Mosca, i soldati si sono addestrati all’assalto di edifici e all’evacuazione dei feriti utilizzando droni e il Kurier NRTK.

Le unità di sistemi senza pilota che hanno completato l’addestramento presso un centro di formazione stanno svolgendo esercitazioni di coordinamento operativo in un poligono di tiro nel Distretto Militare di Mosca. All’addestramento partecipano operatori di sistemi robotici terrestri e operatori di droni, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa russo.

Questa fase conclude un corso di addestramento di tre mesi, che ha incluso sia lezioni teoriche che pratiche sotto la guida di istruttori con esperienza di combattimento. Durante le esercitazioni di coordinamento, i soldati si esercitano in compiti complessi che simulano da vicino situazioni di combattimento. In particolare, si esercitano nell’assalto di posizioni nemiche fortificate, nell’evacuazione dei feriti e nel primo soccorso direttamente sul campo di battaglia.

Particolare attenzione è dedicata al coordinamento tra le unità. I ​​soldati affinano le loro capacità di comunicazione, padroneggiano le tecniche di guerra elettronica, imparano a eludere gli attacchi dei droni e a superare i campi minati. Durante l’addestramento, utilizzano attivamente i sistemi robotici terrestri Kurier, così come i droni FPV, impiegati sia per la ricognizione che per l’ingaggio dei bersagli.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/