Il primo Ministro Indiano Narendra Modi ieri era in Ucraina e ha incontrato il premier Volodymyr Zelensky. Modi ha detto a Zelenskyj: “una giornata storica nelle relazioni indo-ucraine. Ho provato per te un profondo senso di amicizia sin dal nostro primo incontro nel 2021”.

Ucraina e India hanno concordato quattro documenti sulla cooperazione, stando alle parole di Zelenskyj. Il Presidente dell’Ucraina ha chiarito che si tratta del settore medico, della cooperazione in campo agricolo, delle relazioni umanitarie e della cultura. “Ed è stata preparata una dichiarazione congiunta sui contenuti della visita del primo Ministro e sullo sviluppo del partenariato strategico tra i nostri paesi, del commercio tra i nostri paesi e della cooperazione tecnico-militare. Tutto ciò dovrebbe essere rafforzato”, ha sottolineato Zelenskyj durante l’incontro con Narendra Modi.

L’ambasciata cinese a Kiev esorta i suoi cittadini a evitare di recarsi in Ucraina a causa della minaccia di attacchi di massa russi sabato nel Giorno dell’Indipendenza dell’Ucraina, che è oggi, 24 agosto.

Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina di 125 milioni di dollari. Durante le sessioni dei lavori del partito Democrat statunitense la candidata presidenziale

Kamala Harris ha detto: “Continuerò a sostenere l’Ucraina e tutti i nostri alleati”. Trump, invece, ha minacciato di ritirarsi dalla NATO. Cinque giorni prima che la Russia attaccasse l’Ucraina, incontrò Zelenskyj e lo avvertì dell’intenzione della Russia di invadere.

Paura in Germania: UAV non identificati sorvolano la centrale nucleare di Brunsbüttel nello Schleswig-Holstein e la polizia tedesca non è in grado di determinare chi li abbia inviati. Secondo quanto riportato dai media tedeschi, le autorità ritengono che i droni siano russi e siano stati inviati dal Mare del Nord.

La base aerea NATO di Geilenkirchen, nella Renania settentrionale-Vestfalia, Germania, è stata portata ad un alto livello di prontezza al combattimento. Al personale fuori servizio è stato ordinato di lasciare immediatamente la base. I media tedeschi hanno scoperto che l’intelligence americana ha avvertito di una possibile minaccia per l’aerodromo. “Questa è una misura necessaria per garantire che possiamo continuare le nostre operazioni critiche”, ha detto un portavoce della base NATO. Nelle vicinanze dell’aeroporto di Geilenkirchen una persona era stata precedentemente arrestata per essere interrogata, ma i sospetti non sono stati confermati. Non è chiaro se l’avviso di sicurezza sia correlato a questo incidente.

A Mosca giornata difficile quella del 23 agosto con le autorità impegnate a contrastare i terroristi di ISIS che hanno hanno sequestrato una colonia penale, IK-19, e preso dei prigionieri nella città di Surovikino a Volgograd. Secondo fonti dei media russi, ciò è avvenuto durante una riunione della commissione disciplinare della struttura carceraria. Vengono denunciati morti, feriti, ostaggi e persone fuggite, ma i numeri variano.

Sul posto sono arrivate le forze speciali, le strade per il carcere sono bloccate. Gli aggressori avrebbero chiesto un elicottero e 2 milioni di dollari. I quattro uomini, due di origine tagica e due di origine uzbeka si sarebbero radicalizzati in carcere.

Tornando ai confini con l’Ucraina ma restando in Russia, a Belgorod si stima che il danno alle aziende agricole della regione derivante dagli attacchi delle forze armate ucraine sia pari a circa 3 miliardi di rubli. In sei distretti di confine della regione di Bryansk sono state condotte esercitazioni in caso di evacuazione di emergenza, ha affermato il governatore. Nella regione sono pronti 12 centri di accoglienza temporanea.

La Commissione elettorale centrale della Federazione Russa ha rinviato il voto per le elezioni dei deputati in 7 comuni della regione di Kursk, che avrebbero dovuto svolgersi nella prossima Duma di Stato unificata.La decisione di rinviare alcune elezioni comunali nella regione di Kursk è stata presa dopo un’analisi approfondita insieme alle forze dell’ordine.

Il presidente Vladimir Putin ha lamentato che “le forze armate ucraine hanno tentato di colpire la centrale nucleare di Kursk, l’AIEA ne è stata informata”. A detto che aspetta che l’AIEA invii specialisti per studiare la situazione dei tentativi di attacco di Kiev alla centrale nucleare di Kursk. In risposta il capo dell’AIEA Grossi ha detto ha riferito che si recherà a Kursk poi andrà in Ucraina e spera di parlare con Zelenskyj, scrive Bloomberg.

Secondo fonti social russe “intercettazioni radio militari hanno registrato che mercenari polacchi e francesi stavano prendendo parte all’invasione delle forze armate ucraine nella regione di Kursk”. Questo aumenterà la tensione con i Paesi NATO e Mosca che ha accusato l’Occidente di essere l’organizzatore dell’attacco Kursk.

Nelle ultime ore, tre missili dell’esercito ucraino, due UAV e una bomba aerea guidata nella zona di confine sono stati abbattuti sopra la regione di Kursk, ha detto il governatore ad interim. Ed ora uno sguardo nel dettaglio a quanto sta avvenendo nella regione secondo le informazioni della social sfera.

Nella regione di Kursk permane una situazione difficile lungo tutta la linea di contatto. L’operazione tattico-operativa delle Forze aerospaziali russe colpisce le forze aviotrasportate delle Forze armate ucraine nella regione di Sumy, da dove le forze armate ucraine stanno trasferendo riserve.

Nel distretto di Korenevskij, le truppe russe stanno effettuando attacchi con droni sulle posizioni ucraine nel villaggio di Krasnooktyabrskoye, dove le forze armate ucraine mantengono la loro presenza almeno per diversi giorni. Scontri si svolgono anche nella zona di Snagost e Apanasovka, dove in precedenza le forze ucraine erano riuscite ad entrare.

Nel distretto di Sudzhansky, secondo alcune informazioni, le battaglie si svolgono direttamente a Malaya Lokna. Considerando il recente bombardamento delle posizioni russe da parte dei Marder 1A3 ucraini nel villaggio, gli scontri hanno già avuto luogo entro i confini dell’insediamento.

A Russkaya Konopelka, gli operatori di droni stanno finendo di recupaerare le attrezzature precedentemente abbandonate nel villaggio. Attualmente continuano gli scontri nella zona dell’insediamento.

Allo stesso tempo, in mattinata, sono state pubblicate notizie su un tentativo delle forze armate ucraine di attaccare la centrale nucleare di Kursk con un drone. È stato pubblicato online il filmato del relitto di un drone FPV, presumibilmente abbattuto vicino a un impianto di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito.

Linea del fronte aggiornata alle ore 15:00 del 23 agosto.

Si apprende da fonti social che i marines della flotta russa del Pacifico si preparano ad assaltare le unità ucraine in direzione sud di Donetsk. Le risorse ucraine riferiscono di un massiccio lancio di Geranium in direzione della regione di Nikolayev.

Le truppe russe avanzarono a ovest di Artemovo, entrando a Тorec’k da sud. Il filmato di un UAV ucraino mostra le truppe russe sul territorio della scuola n. 2 di Тorec’k in via Gaidar. Più a nord, le truppe russe occuparono il “Central City Hospital” di Тorec’k. Le truppe russe ora controllano l’1,7% della città.

Attacco missilistico al porto di Kavkaz. Gli abitanti di Kerch in Crimea e di Taman, sulla sponda opposta dello stretto di Kerch, hanno osservato un attacco missilistico da parte delle forze armate ucraine al porto di Kavkaz.

Secondo i dati preliminari, le forze armate ucraine hanno utilizzato due missili antinave Neptune. L’esatta area di lancio è ancora sconosciuta, ma con un’alta probabilità il lancio è stato effettuato dalla regione di Zaporozhzhie (l’uso di missili antinave per scopi terrestri non è più una novità).

Non dovrebbe essere scartata nemmeno l’opzione di partenza dalla regione di Odessa. All’inizio di quest’anno, i media ucraini hanno riferito della modernizzazione dei missili con una gittata fino a 500 km riducendo la testata del Neptune.

Uno dei missili è stato abbattuto, ma il secondo ha comunque raggiunto il suo obiettivo, volando attraverso il Mar d’Azov a bassa quota. E un traghetto che trasportava carburante è stato colpito.

Oltre alla perdita del carburante, è stato sospeso il servizio di traghetti, il che influirà sull’approvvigionamento di carburante verso la penisola, nonché sul funzionamento del porto stesso.

In direzione di Charkov, nel villaggio continuano i combattimenti a Vovčans’k, dove le forze armate ucraine hanno tentato un contrattacco nell’area dei grattacieli. Nella direzione di Lyptsi, le forze armate ucraine hanno attaccato due volte il villaggio di Hlyboke con il supporto di 2 carri armati, 4 BTR-4E e un elicottero. Il gruppo Nord riporta l’abbattimento di un elicottero Mi-8.

I combattimenti continuano in direzione Pokrovs’k a Hrodivka e nella zona di Niu -York. A P’yatykhatky le forze armate russe hanno piantato una bandiera nella parte centrale del villaggio e continuano ad avanzare in direzione di Kalynove.

Nella direzione di Donetsk ci sono battaglie vicino a Konstantinivka e sulla strada per Vuhledar.

Nella regione di Belgorod, la città di Shebekino è stata colpita dal fuoco delle forze armate ucraine, un civile è rimasto ferito. Continuano gli attacchi delle forze armate ucraine contro i civili. Nella DPR, durante gli attacchi di artiglieria delle forze armate ucraine a Donetsk, in un condominio sulla strada Shchipachev, colpite due famiglie, tre i feriti gravi. Quattro quelli meno gravi.

