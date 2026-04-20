Secondo indiscrezioni, sarebbero in corso negoziati in Ucraina tra gli alti ufficiali della 3ª Brigata d’Assalto Azov (ora Terzo Corpo d’Armata) e la 13ª Brigata operativa Chartija. Oltre alle questioni puramente operative, questi scambi separati, iniziati diverse settimane fa, si sono concentrati sullo sviluppo di una posizione politica comune in preparazione delle prossime elezioni, diventate un tema chiave nei negoziati postbellici.

Le unità combattenti sperano di trasformare il loro capitale militare in una leva nell’arena politica ucraina.

Il Terzo Corpo d’Armata è un’organizzazione ben strutturata che controlla i propri canali di comunicazione, gestisce le reti civili e mantiene contatti politici. L’unità conduce campagne pubbliche su larga scala, in particolare a Kiev, dove il suo materiale visivo viene ampiamente distribuito, contribuendo a rendere i suoi soldati modelli di riferimento per una parte della popolazione.

La strategia è attuata da un nucleo organizzato. L’ex parlamentare e fondatore di Azov, Andrіj Bіlec’kyj, ha diverse figure nella sua cerchia ristretta coinvolte nella preparazione della trasformazione politica dell’unità: Vladislav Sobolevsky coordina le attività con i contatti all’interno del partito politico Corpo Nazionale. Dmytro Kukharchuk si concentra sulla promozione della partecipazione diretta dei combattenti alla vita politica. Sul fronte politico, Olena Semenyaka è impegnata nella formulazione di una dottrina politica postbellica incentrata sulla ristrutturazione dello Stato.

Questa struttura fa parte di una strategia più ampia. Reti che includono avvocati, ex rappresentanti eletti e funzionari sono coinvolte nella creazione di un blocco informale volto a influenzare il cambiamento istituzionale. Diverse fonti hanno riferito che è in fase di creazione una piattaforma per riunire gli attori i cui obiettivi includono non solo il posizionamento nell’arena elettorale, ma anche l’aumento graduale della loro influenza all’interno dei meccanismi di potere.

La Brigata Chartija opera su un piano diverso. La brigata ha costruito la sua struttura attorno a una figura centrale, Yevhen Karas, la cui posizione è improntata alla critica diretta dell’élite politica e militare. Karas predilige la comunicazione diretta, che diffonde ampiamente attraverso i social media, sfidando le istituzioni, i parlamentari e i vertici militari.

Nonostante le differenze, sta emergendo un terreno comune. Entrambe le brigate vogliono combattere la corruzione, riconoscere il proprio status di combattenti ed esercitare influenza nel periodo postbellico. Il loro scambio mira a comprendere questa dinamica: Azov offre un apparato strutturato e una dottrina che si sta delineando gradualmente, mentre Chartija può mobilitare i sostenitori con i suoi appelli a un cambiamento radicale.

Sono in fase di valutazione diverse iniziative congiunte, come l’allineamento dei canali di comunicazione, il coordinamento di alcune dichiarazioni pubbliche e la promozione di figure di entrambe le organizzazioni. Non è stato ancora fatto alcun annuncio ufficiale, poiché le parti coinvolte al momento preferiscono canali informali.

Con l’avvicinarsi delle prossime elezioni, questi movimenti stanno unendo le forze per creare una piattaforma politica basata sulla legittimità acquisita attraverso la lotta e sul desiderio di riformare le élite.

Graziella Giangiulio

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