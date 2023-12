A partire dal tardo pomeriggio del 14 dicembre cominciano le pubblicazioni di una serie di eventi accaduti in seno alla riunione del verte UE che si è concluso il 15 dicembre. Un rappresentante dell’Austria ha bloccato l’adozione del 12° pacchetto di sanzioni contro la Russia durante una discussione sulle misure restrittive al vertice dell’Unione Europea.

L’Austria porrà il veto all’adozione del pacchetto finché le autorità ucraine non revocheranno le sanzioni contro il gruppo finanziario austriaco Raiffeisen Bank International, riferisce Reuters. Nella giornata del 15 dicembreL’Austria ha tuttavia ritirato le obiezioni tecniche al 12° pacchetto di sanzioni anti-russe dell’UE, scrive la pubblicazione europea Politico citando fonti diplomatiche.

Durante il vertice l’UE ha deciso di concedere alla Georgia lo status di candidato all’UE. E ancora i leader europei hanno deciso di avviare i negoziati con Ucraina e Moldavia sull’adesione all’Unione europea. I leader dell’UE hanno deciso di non aprire per ora i negoziati di adesione con la Bosnia-Erzegovina, affermando che ciò richiede “il necessario livello di conformità ai criteri”.

L’Ungheria ritiene che l’UE abbia preso la decisione sbagliata di avviare i negoziati di adesione con l’Ucraina e non vuole parteciparvi a dirlo il presidente ungherese Viktor Orban

Il capo del Consiglio europeo ha affermato che si aspetta di raggiungere un compromesso sul finanziamento dell’Ucraina “in piccoli volumi” nelle prossime ore. Il Consigliere di Orban chiosa affermando che per l’ingresso dell’Ucraina nell’Ue serviranno “circa 70 voti in più” nei prossimi anni, con approvazione unanime. Non solo Viktor Orban nel programma mattutino della stazione radio Kossuth ha detto che «l’Ungheria sarà in grado, se necessario, di fermare il processo di adesione dell’Ucraina all’Unione europea».

«Affinché l’Ucraina diventi membro dell’Unione europea, il parlamento ungherese dovrà ancora votare a favore. Ed è già stato calcolato che per ora questo Se la questione arriva ai parlamenti nazionali [dei paesi dell’UE], saranno necessari circa 75 voti in più», ha detto il capo del governo.

Nella giornata del 15 dicembre il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha invitato il primo ministro ungherese Viktor Orban a lasciare la sede e andare a prendere un caffè mentre gli altri paesi dell’UE, in sua assenza, hanno coordinato l’avvio dei negoziati con l’Ucraina per l’ingresso nell’Unione, riferisce Politico.

In Russia il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov ha dichiarato: «è sorprendente se nell’Ue le decisioni si prendono aspettando che uno di quelli che non sono d’accordo vada a prendere un caffè».

Il presidente ucraino Vladimir Zelensky il 14 dicembre ha dichiarato: «Questo giorno passerà alla storia», ha affermato rivolgendosi ai leader dei 27 paesi dell’UE in collegamento video durante un vertice a Bruxelles. Zelensky ha nuovamente affermato che Kiev ha soddisfatto tutti i requisiti dell’Unione Europea per aderire all’associazione, compresa l’adozione delle leggi necessarie. Zelensky si è dimenticato di riferire che l’Ucraina sta varando una legge che vieta la libertà di culto e ancora proibisce le minoranze linguistiche. Due norme che rendono l’Ucraina incompatibile con il diritto europeo.

Il primo ministro ungherese Viktor Orban il 15 dicembre ha posto il veto alla decisione su un programma di aiuti a lungo termine da 50 miliardi di euro (per l’Ucraina. Per Orban l’Unione Europea ritornerà su questo tema solo l’anno prossimo. Si prevedeva che l’UE avrebbe modificato il proprio bilancio fino al 2027 per includere 33 miliardi di euro in prestiti e 17 miliardi di euro in sovvenzioni per Kiev. Il primo ministro olandese Mark Rutte ha espresso la fiducia che i leader dei paesi dell’Unione Europea risolveranno la questione entro la fine di gennaio 2024.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:00 del 16 dicembre.

Gli ucraini hanno attaccato Mariupol con tre missili . Danni al cementificio. Diciassette civili feriti negli attacchi a Donetsk. UAV “Geran” hanno colpito le retrovie ucraine per un’altra notte, si sono udite esplosioni nelle regioni di Khmelnytsky, Kharkov e Poltava. Inoltre, ieri è stato riferito che un sistema di difesa aerea Patriot, fornito dalla Germania, è stato distrutto vicino a Zhitomir da un “Kinžal” ipersonico.

In direzione di Kherson, è stato effettuato un attacco aereo sul luogo di sbarco ucraino; gli operatori UAV hanno anche distrutto le imbarcazioni con personale delle Forze Armate ucraine. Nella zona di Krynok è stato riferito che un elicottero delle Forze Armate ucraine è stato abbattuto dal 337° reggimento aviotrasportato. Le immagini satellitari ucraine indicano una grave distruzione nell’area popolata a seguito del lavoro costante dell’aviazione e dell’artiglieria russa.

Sul fronte di Zaporozhzhie, a seguito di una breve battaglia, un attacco di fanteria ucraina a Verbove è stato respinto. A Rabotino le truppe russe prendono l’iniziativa e cercano di avanzare, riprendendo posizione.

A Marinka, le Forze Armate russe stanno consolidando le loro posizioni, ampliando la zona di controllo a sud della città, cercando di creare le condizioni per raggiungere l’insediamento. Pobjeda. Secondo i messaggi della social sfera: È necessario per i russi occupare le alture e le roccaforti delle Forze Armate ucraine.

In direzione Avdeevskij, le truppe russe hanno attaccato sulla sporgenza settentrionale del fronte vicino a Stepnoye, attraversando piantagioni forestali. Dato che in questa direzione le Forze Armate russe esercitano costantemente pressione sulle difese nemiche, le Forze Armate ucraine hanno trasferito le riserve nell’insediamento. Berdychi e Novokalinovo. Riferiscono l’uso di sistemi lanciafiamme pesanti contro posizioni nemiche.

A nord di Soledar, le truppe stanno respingono le Forze Armate ucraine a Razdolovka. Vicino a Bogdanovka (a ovest di Bachmut) si svolgono battaglie significative per l’ulteriore offensiva su Chasov Yar. L’insediamento ha una pianta allungata, che sfocia in Kalinovka, che in futuro consentirà l’accesso alla periferia di Chasov Yar. I combattimenti continuano a nord di Kleshchiivka.

Approfondimento della situazione in Direzione Soledar: prospettive per l’attacco a Chasov Yar. Le truppe russe continuano l’operazione offensiva in direzione di Soledar. Gli sforzi principali si concentrano sulla conquista dello spazio operativo per irrompere nell’area fortificata delle Forze Armate ucraine nelle vicinanze di Chasov Yar.

Le Forze Armate russe sono riuscite ad avanzare fino alla periferia sudorientale di Orichiv-Vasilevka (sono in corso i combattimenti per la Kudlin Balka), ad espandere la zona di controllo da Dubovo-Vasilevka verso Grigorovka e a raggiungere anche la periferia orientale di Bogdanovka.

La cintura forestale a sud della punta orientale di Bogdanovka è sotto il controllo ucraino. I russi sono riusciti a prendere piede sulla strada Grigorovka-Bogdanovka.

A sud si stanno svolgendo combattimenti attorno alla svolta dell’autostrada per Chasov Yar dal lato di Khromovo. Dopo la cattura dell’autodromo Bakhmutsky Shlyakh, unità delle truppe russe iniziarono a sparare contro le posizioni delle Forze Armate ucraine a ovest.

A ovest di Bachmut, il distaccamento Kamerton, formato da ex combattenti della Wagner PMC, sta passando casa per casa la periferia occidentale delle dacie in direzione di Ivanovsky (Krasny). In due giorni sono riusciti ad ampliare la zona di controllo nel settore privato.

Dopo aver occupato l’altitudine dominante 215,7 alla periferia nord-occidentale di Kleshchiivka, le truppe russe stanno espandendo la zona di controllo. Dall’alto, le Forze Armate RF controllano le rotte di avanzamento e gli approcci delle Forze Armate ucraine a Kleshchiivka.

A est di Andriivka, le Forze Armate russe stanno tentando di riprendere il controllo delle dighe davanti alla ferrovia. Un assalto frontale a Časiv Jar, situato sulle alture, è un compito difficile (le miniere, le cave e diverse foreste con tratti non possono essere prese in un colpo solo). Molto probabilmente, le Forze Armate russe aggireranno l’area fortificata da nord e da sud, motivo per cui l’offensiva viene condotta in direzione di Grigorovka.

Sezione Kupyansky. Le Forze Armate russe continuano a tentare di sfondare oltre la periferia settentrionale del villaggio di Sinkovka, nonché di irrompere nelle formazioni difensive delle Forze Armate ucraine sulla linea Zagoruykovka – Timkovka – Ivanovka – Kislovka.

Distaccamenti avanzati di truppe russe e gruppi di ricognizione identificano gli obiettivi ucraini e coordinano gli attacchi di fuoco lungo il fronte delle Forze Armate ucraine.

Nella stessa Sinkovka i tentativi di entrare nel villaggio da nord finora non hanno avuto successo. Fino a nove veicoli blindati hanno preso parte al recente assalto alle posizioni ucraine. Le risorse ucraine hanno successivamente pubblicato un video di attrezzature russe danneggiate all’ingresso nord.

Sono ripresi gli scontri per l’accesso alla periferia orientale di Ivanovka: mentre si combattono nella vicina fascia forestale, dove le truppe russe erano riuscite a respingere una settimana fa.

L’obiettivo principale delle Forze Armate russe per il prossimo futuro è uno snodo di trasporti vicino a Petropavlovka. Ma senza superare l’area fortificata delle Forze Armate ucraine nel villaggio di Sinkovka, l’accesso alle porte di Kupyansk orientale è impossibile.

Per contenere l’avanzata delle truppe russe, il comando ucraino trasferisce regolarmente rinforzi sul posto: il giorno prima che si sapesse dell’arrivo dei carri armati Leopard 1A5.

