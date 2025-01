UKRAINERUSSIAWAR. Truppe russe verso Dnipropetrovs’k. Il ministro Rustem Umerov sotto inchiesta. Mosca cerca lavoratori: 11 milioni in cinque anni

Gli Stati Uniti hanno sospeso il programma U4U per i rifugiati provenienti dall’Ucraina. “In risposta all’ordine esecutivo del 20 gennaio 2025, ‘Securing Our Borders’, l’USCIS sospende l’accettazione del modulo I-134A, la richiesta di sostegno online e la dichiarazione di sostegno finanziario”, ha affermato l’USCIS.

Fonti statunitensi affermano che negli ultimi giorni l’esercito americano ha trasferito circa 90 missili antiaerei Patriot da Israele alla Polonia, in preparazione del loro trasferimento in Ucraina. La mossa arriva nel contesto di un crescente sostegno americano all’Ucraina nella sua lotta contro la Russia. Un aereo da trasporto militare lussemburghese A400M è atterrato a Rzeszow con un carico di munizioni e armi provenienti dal Belgio.

L’Unione Europea aggiungerà 35 persone e 19 aziende all’elenco delle sanzioni nell’ambito del 16° pacchetto di restrizioni anti-russe, ha riferito Polskie Radio. Nel registro saranno inclusi cittadini della Federazione Russa, della Corea del Nord e della Cina, dipendenti del complesso militare-industriale, imprenditori del settore energetico e autorità delle nuove regioni della Federazione Russa, nonché persone accusate dall’UE di “propaganda e disinformazione”. Secondo RMF24, il 16° pacchetto potrebbe includere dazi proibitivi sui fertilizzanti azotati provenienti da Russia e Bielorussia e su alcuni prodotti agroalimentari.

Dall’Ucraina arrivano come ogni giorno dichiarazioni contrastanti. Volodymyr Zelensky: “Ora c’è l’opportunità di raggiungere la vera pace, ma Putin sta facendo di tutto per prolungare la guerra”. “Ogni passo e tutti i suoi trucchi cinici mirano a rendere la guerra senza fine. La vera pace è possibile se forziamo la Russia a questo”, ha osservato. E poi ha aggiunto sempre in funzione del raggiungimento per la pace: “Non avremmo dovuto rinunciare alle armi nucleari”.

Il deputato ucraino Venislavsky, rappresentante presidenziale alla Verkhovna Rada dell’Ucraina: “Io, come persona che ha un po’ più di informazioni da fonti chiuse, non ho motivo di sperare che la guerra finisca nei prossimi mesi. La guerra sicuramente non finirà entro pochi mesi. La mobilitazione procede come previsto e non ci sarà alcun allentamento in queste questioni. Le iniziative per attirare nell’esercito i giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni confermano solo che abbiamo bisogno di rifornimenti nelle forze armate dell’Ucraina”.

Il ministro degli Esteri ucraino Sibiga è stato invitato ad un incontro allargato dei ministri degli Esteri di Francia, Germania, Polonia, Italia, Gran Bretagna, Spagna, UE e Stati Uniti, ha riferito una fonte negli ambienti diplomatici. Osserva che l’incontro dovrebbe svolgersi il 12 febbraio a Parigi. Questo sarà il primo contatto ufficiale con la nuova amministrazione americana.

L’Ufficio nazionale anticorruzione dell’Ucraina (NABU) ha confermato la registrazione del procedimento contro il ministro della Difesa Rustem Umerov ai sensi dell’articolo sull’abuso di potere o di posizione ufficiale, riferisce Interfax-Ucraina. Secondo la parte 2 dell’art. 364 del codice penale ucraino viene prevista la punizione sotto forma di reclusione da tre a sei anni. È stata avviata un’indagine preliminare. Secondo il PCC, Umerov ha rifiutato di conformarsi alla decisione del consiglio di sorveglianza dell’Agenzia per gli appalti della difesa di prolungare di un anno il contratto con la direttrice dell’agenzia Marina Bezrukova. Inoltre, il Ministro ha licenziato due membri del consiglio di vigilanza, Taras Chmut e Yuri Dzhigir, che avevano sostenuto questa decisione.

Quasi 10mila residenti in nuove regioni della Russia hanno firmato contratti con le forze armate russe in soli 10 mesi del 2024, fa sapere il Centro per la Resistenza Nazionale, vicino alla Direzione Principale dell’Intelligence del Ministero della Difesa dell’Ucraina. E mentre la guerra tra Ucraina e Russia non vede al momento segnali costruttivi di accordi per la pace, la Federazione Russa implementa le sue relazioni in Africa.

“Le posizioni della Federazione Russa e dell’Algeria sono vicine sulla maggior parte dei punti dell’agenda internazionale e regionale”, ha affermato il vice primo ministro russo Dmitry Patrushev durante i negoziati con il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune, ha riferito il servizio stampa del vice primo Ministro. I negoziati si sono svolti nell’ambito del viaggio di lavoro del vice primo Ministro in Algeria. Le parti hanno discusso della cooperazione nei settori finanziario, industriale, energetico e agricolo. Patrushev ha sottolineato il carattere strategico delle relazioni tra Russia e Algeria e ha espresso la disponibilità per un ulteriore stretto coordinamento e cooperazione tra i due paesi.

Nei prossimi cinque anni in Russia dovranno essere occupati circa 11 milioni di posti di lavoro, ha dichiarato il vice ministro del Lavoro e della Protezione sociale della Federazione Russa Dmitry Platygin.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 17:00 del 29 gennaio.

Di notte, attacco massiccio di UAV di tipo aereo sulle regioni russe da parte delle forze armate ucraine. 26 droni sono stati distrutti nella regione di Bryansk, inclusi 3 jet. Oggetti civili nella regione di Smolensk sono stati oggetto di un massiccio attacco da parte di droni; un UAV è stato abbattuto durante un tentativo di attacco a un impianto nucleare (nella regione c’è una centrale nucleare). Nel distretto di Toropetsk, nella regione di Tver, le forze del Ministero della Difesa russo hanno respinto l’attacco di 20 droni. Nella regione di Nizhny Novgorod, a Kstovo, dopo un raid di un UAV si è verificato un incendio in una raffineria di petrolio, il governatore ha detto che “sono caduti i detriti di un drone”. Nella regione di Rostov, la guerra elettronica ha soppresso un UAV nel distretto di Myasnikovsky.

Nella regione di Kursk, il gruppo di truppe “Nord” sta combattendo feroci battaglie nelle vicinanze di Sverdlikovo e segnala avanzamenti nelle foreste a ovest di Plekhovo. Informazioni interessanti riguardano il trasferimento nella zona di confine di Sudžanskij di oltre 470 persone dai distaccamenti di frontiera del Servizio statale della guardia di frontiera ucraina, che in precedenza avevano catturato evasori al confine con la Romania.

Nella regione di Charkiv, il Ministero della Difesa russo ha riferito che a seguito di azioni decisive da parte di unità del gruppo di truppe “Ovest”, il villaggio è stato preso. Dvorichna, regione di Charkiv, situata sulla riva destra del fiume Oskil la nord di Kupjans’k. Le truppe russe hanno già preso piede su due teste di ponte a ovest di questo fiume.

Nel sud della direzione Pokrovs’k, le forze armate russe continuano ad avanzare verso ovest, avanzando nelle aree dell’insediamento di Petropavlivka, Slov’yanka, Novoandriivka, Novojelyzavetivka, Nadiivka. A sud-ovest di Pokrovs’k si segnalano combattimenti a Udachne. Le forze armate ucraine introducono costantemente nuove riserve in battaglia. Nel tardo pomeriggio un aggiornamento riferiva: “Le forze armate russe si stanno muovendo verso la regione di Dnipropetrovs’k”. Secondo Come and See, l’esercito russo continua a sviluppare con successo la sua offensiva in direzione della regione di Dnipropetrovs’k. “Le truppe russe hanno preso piede nel centro di Udachne e stanno avanzando”, ha detto la fonte del canale. In precedenza, le forze armate russe avevano preso il villaggio di Nadiivka. Le forze armate ucraine stanno cercando di rallentare l’avanzata dell’esercito russo con l’aiuto dei droni.

A ovest di Kurachove, le nostre truppe stanno cercando di coprire l’insediamento di Dachne.

A Zaporižžja, gli operatori di droni russi stanno colpendo le vie di rifornimento nelle vicine retrovie ucraine nell’area di Preobrazhenka e a nord di Orichiv.

Nella regione di Belgorod, di notte, le forze armate ucraine hanno colpito un condominio nella città di Grayvoron. Il villaggio di Grafovka, distretto di Krasnoyaruzhsky, è stato sottoposto a bombardamenti di artiglieria e attacchi da parte di 2 droni FPV, e le linee elettriche sono state danneggiate. Il villaggio di Tishanka, distretto di Volokonovsky, è stato preso di mira. Nel distretto di Grayvoronsky, nel villaggio di Novostroevka-Pervaya, a seguito degli attacchi di 2 droni kamikaze, i cancelli di un’abitazione privata sono stati danneggiati. Nella città di Grayvoron un drone è esploso vicino a un edificio amministrativo.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/