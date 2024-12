Gli Stati Uniti e la NATO ritengono che i missili ATACMS in Ucraina avrebbero dovuto essere utilizzati con maggiore attenzione in termini di numero e scelta degli obiettivi per gli attacchi, ha riferito il New York Times. L’Occidente è fiducioso che “l’Ucraina potrebbe essere più giudiziosa riguardo al numero di missili utilizzati e più selettiva nella ricerca degli obiettivi”. Viene anche indicato che Kiev “sta esaurendo i missili e, forse, il tempo: il presidente eletto [degli Stati Uniti] Donald Trump ha dichiarato pubblicamente che consentire l’ingresso di missili americani a lungo raggio nel territorio russo è stato un grosso errore”. Secondo il NYT, da quando ha ricevuto il permesso dal Regno Unito e dagli Stati Uniti, l’Ucraina ha effettuato almeno sei attacchi missilistici, utilizzando almeno 31 missili ATACMS e 14 Storm Shadow.

Il presidente uscente Joe Biden: “Ho dato istruzioni al Dipartimento della Difesa di continuare ad aumentare le forniture di armi all’Ucraina, e gli Stati Uniti continueranno a lavorare instancabilmente per rafforzare la posizione dell’Ucraina nella sua difesa contro le forze russe”.

La Francia ha completato i preparativi per l’addestramento dei piloti e dei meccanici ucraini sui caccia Mirage 2000-5F. La formazione è durata sei mesi. Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato la sua intenzione di trasferire gli aerei da combattimento Mirage 2000-5F in Ucraina già a giugno, e il giorno successivo ha annunciato l’inizio di esercitazioni di addestramento sul pilotaggio e sulla manutenzione di questi aerei.

Il Giappone trasferirà altri 3 miliardi di dollari dai beni congelati della Russia all’Ucraina e ulteriore assistenza per le attrezzature energetiche. In totale, il Paese ha già fornito 12 miliardi di dollari in assistenza umanitaria e finanziaria, ha affermato Zelenskyj. Il primo ministro ucraino Denis Shmygal ha riferito che “Kiev ha ricevuto il primo miliardo di dollari dai beni congelati della Federazione Russa. Questa è la prima tranche dei 20 miliardi di dollari previsti”.

Il Ministero della Difesa ucraino chiede alla Rada di rinviare la preparazione del disegno di legge sulla smobilitazione fino al 18 marzo. “Non ci sarà ancora alcuna smobilitazione, perché la mobilitazione è un fallimento in Ucraina”, ha riferito la deputata della Rada Anna Skorokhod. “Non stiamo realizzando i piani di mobilitazione che abbiamo oggi. La smobilitazione sarà semplicemente fondamentale per il comandante in capo”, ha affermato.

Nei giorni scorsi, Volodymyr Zelenskyj ha nominato un rappresentante permanente presso le organizzazioni internazionali a Vienna: l’incarico è stato assegnato a Yuriy Vitrenko. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di vice rappresentante permanente dell’Ucraina presso le Nazioni Unite e ha anche lavorato presso l’ufficio del presidente presso la direzione per la politica estera e i partenariati strategici. Il capo della direzione principale dell’intelligence del Ministero della difesa ucraino, Kirill Budanov, il 26 dicembre, ha acceso la prima candela di Hanukkah presso la direzione principale dell’intelligence Hanukkiah recentemente creata appositamente. La solenne cerimonia di accensione della prima candela ha avuto luogo presso il Centro della comunità ebraica di Kiev con la partecipazione del rabbino capo di Kiev Jonathan Markovich.

Vladimir Putin ha firmato il decreto sulla creazione di un consiglio di esperti scientifici del Consiglio di sicurezza russo. Il suo presidente sarà il segretario del Consiglio di Sicurezza Sergei Shoigu.

Lo sminamento e l’ispezione dell’aeroporto di Donetsk inizieranno nel 2025, ha detto il capo della DPR Denis Pushilin. Secondo lui poi inizieranno “altri lavori preparatori per la costruzione di un aereoporto” per la città.

Un attacco terroristico è stato commesso contro la nave russa “Ursa Major” della società Oboronlogistics nel Mar Mediterraneo”. Tre esplosioni si sono verificate dal lato di tribordo di Ursa Major, che hanno causato lo schianto, ha detto la compagnia a RIA Novosti. Il portavoce del Cremlino Dmitrj Peskov ha definito scandaloso il caso della nave norvegese che si è rifiutata di salvare i marinai russi e ha affermato che merita una condanna totale.

In precedenza, il servizio stampa del gruppo di società Oboronlogistics ha riferito a RIA Novosti che la Oslo Carrier 3, battente bandiera norvegese, ha rifiutato di accettare marinai russi che stavano annegando nel Mar Mediterraneo dall’Ursa Major per un motivo sconosciuto. Il gruppo di società ha osservato che questa circostanza costituisce una grave violazione dell’articolo 10 della Convenzione internazionale sul salvataggio del 1989.



La compagnia norvegese Oslo Bulk ha affermato che il rifiuto dell’equipaggio della Oslo Carrier 3 di imbarcare marinai russi della nave mercantile Ursa Major che stava affondando nel Mar Mediterraneo è stato dettato dal fatto che un’altra nave era stata inviata in aiuto dei russi.

“L’operazione di salvataggio è stata effettuata dal Centro di Coordinamento del Soccorso Marittimo (MRCC) di Cartagena, che è responsabile di tali operazioni nell’area. L’MRCC ha ordinato al comandante di non imbarcare l’equipaggio della nave in pericolo poiché la nave di salvataggio era in viaggio verso il luogo dell’incidente”, ha affermato la compagnia in una nota. Hanno aggiunto che la loro scialuppa di salvataggio era fissata accanto alla Oslo Carrier 3 fino all’arrivo dell’equipaggio di salvataggio.

Il 27 dicembre aerei dell’Aeronautica Militare Italiana hanno sorvolato navi russe nel Canale di Sicilia. L’FSB nella regione di Mosca ha impedito un attacco terroristico da parte dei servizi speciali ucraini contro il capo di un’impresa di difesa, riferisce il comitato investigativo russo. I servizi speciali ucraini progettavano di far saltare in aria uno dei dirigenti di alto rango del Ministero della Difesa russo in un’auto ufficiale con una bomba mascherata da power bank, a questo scopo il loro agente è arrivato a Mosca dall’Ucraina in transito attraverso la Moldova e Georgia sotto le spoglie di un deportato; la bomba doveva essere fatta esplodere dal territorio dell’Ucraina, e poi l’agente sarebbe stato inviato in uno dei paesi dell’UE, ha riferito l’FSB russo. Quattro russi sono stati arrestati e rischiano l’ergastolo.

In merito agli accordi di pace con Kiev il ministro per gli esteri Sergej Lavrov ha detto che “una tregua in Ucraina ora sarebbe una strada verso il nulla, abbiamo bisogno di accordi affidabili. La Russia non presenta precondizioni per i negoziati sull’Ucraina, queste sono richieste per rispettare gli accordi esistenti” ha chiosato Lavrov. “La Federazione Russa è pronta per consultazioni con l’amministrazione Trump sull’Ucraina Mosca spera che la Casa Bianca approfondisca le cause profonde del conflitto”.

Vladimir Putin ha detto che se necessario la Federazione Russa può utilizzare nuovamente Oreshnik, ma non ha fretta di farlo. E ancora: “La Russia nel 2025 continuerà a raggiungere tutti gli obiettivi dell’operazione militare speciale”.

Il 30 dicembre, a seguito del processo negoziale, 150 militari russi sono stati rimpatriati dal territorio controllato da Kiev. In cambio, 150 prigionieri di guerra sono stati trasferiti alle forze armate ucraine.

Ed ora uno sguardo alla Linea del fronte aggiornata alle ore 17:00 del 30 dicembre.

Nella regione di Kursk, il gruppo di truppe “Nord” ha stabilito un punto d’appoggio nell’insediamento. Cherkasy Konopelka. Le forze russe stanno avanzando nelle foreste del distretto di Sudzhansky. Le forze ucraine organizzano contrattacchi utilizzando veicoli svedesi da combattimento della fanteria; le forze armate russe hanno respinto cinque contrattacchi delle forze armate ucraine. Secondo le stime effettuate da terra, gli ucraini trasferiscono costantemente rinforzi nella regione, cercando di impedire l’avanzata delle truppe russe.

A Torec’k, le Forze Armate russe stanno avanzando nella zona di Zabalka. Ci sono battaglie nelle aree dei cumuli di rifiuti delle miniere “No. 10” e “Toretskaya” No. 1, le truppe russe cercano di occupare le altezze di comando.

Le truppe russe stanno combattendo negli approcci meridionali a Pokrovs’k, attaccando nelle aree dell’insediamento, le unità del gruppo di truppe “Centro” hanno occupato a seguito di azioni offensive l’insediamento di Novotroits’ke della Repubblica popolare di Donetsk. Allo stesso tempo, da Novojelyzavetivka le forze armate russe stanno sviluppando un’offensiva verso Occidente.

I russi hanno anche attaccato nella zona di Vozdvyzhenka. Probabilmente, lo scopo di tali azioni è quello di interrompere la logistica ucraina lungo l’autostrada Kostiantynopolske-Pokrovsk, che passa a nord di Vozdvyzhenka. Riferiscono anche che le forze armate russe hanno attraversato il fiume Kazenyi Torets vicino a Myrolyubivka.

A Kurachove, le forze armate russe hanno preso il controllo di una cooperativa di garage della città, spostandosi dalla zona industriale.

Nella direzione Kam’yans’ke del Fronte Zaporižžja, le controazioni delle forze armate ucraine non si sono sviluppate, nonostante l’elevata concentrazione di fuoco di artiglieria ucraina e attacchi di droni. Le truppe russe hanno resistito all’assalto ucraino.

In direzione di Cherson, il comando ucraino attende l’inizio dell’attraversamento del Dnepr da parte delle truppe russe, e intensifica i tentativi di rivelare i piani del comando russo attraverso agenti e social network.

Nella regione di Belgorod, nel villaggio di Borisovka, distretto di Volokonovsky, un uomo è rimasto ferito a seguito di un attacco da parte di un drone FPV delle forze armate ucraine. Nella regione di Belgorod, nel villaggio di Malinovka, un drone ucraino ha attaccato anche un’auto.

A Horlivka (DPR), gli ucraini hanno aumentato l’uso di IED lanciati da droni contro obiettivi civili, 5 feriti.

Graziella Giangiulio

