Aerei da trasporto ucraini An-124-100 hanno iniziato a consegnare un nuovo lotto di armi per le forze armate ucraine dall’Australia. L’Inviato di Trump Steve Witkoff si recherà in Russia dopo la visita in Israele. Donald Trump vuole che Russia e Ucraina raggiungano un accordo di pace entro l’8 agosto, ha dichiarato il vice incaricato d’affari degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite, John Kelly.

Trump potrebbe offrire alla Russia un accordo economico su larga scala. Può trasformarsi in una “mazza” e distruggere la barriera economica eretta dall’Unione Europea contro Mosca a causa del conflitto in Ucraina, scrive Politico, citando diplomatici di paesi occidentali ed esperti americani.

Gli Stati Uniti hanno avuto contatti con i rappresentanti russi questa settimana nel tentativo di raggiungere un’intesa su un possibile percorso di pace in Ucraina, ha detto Rubio. In un’intervista a Fox Radio, il Segretario di Stato americano ha affermato che l’obiettivo dei colloqui era raggiungere un’intesa su un possibile percorso di pace, “ma non abbiamo visto alcun progresso in quella direzione”.

Nel frattempo, Il Pentagono ha ordinato missili AMRAAM per l’Ucraina e altri paesi per 3,5 miliardi di dollari, secondo quanto riportato dal sito web dell’agenzia. L’AIM-120 AMRAAM è un missile a medio raggio progettato per colpire bersagli aerei oltre la linea di vista. Questi missili sono armi per i caccia F-15 e F-16, nonché per il caccia F-22 di quinta generazione. L’Ucraina le ha già ricevute in precedenza dagli Stati Uniti.

La Commissione del Senato degli Stati Uniti ha sostenuto lo stanziamento di 1 miliardo di dollari in aiuti all’Ucraina, a darne notizia l’ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti Markarova

Il primo Ministro polacco Donald Tusk ha abolito la commissione d’inchiesta sull’influenza di Russia e Bielorussia sulla politica del Paese, secondo l’ordine del capo del governo.

La Germania ha raggiunto un accordo con gli Stati Uniti e invierà due lanciatori Patriot in Ucraina, ha dichiarato il Ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius. Ulteriori batterie saranno trasferite nei prossimi giorni. In cambio, gli Stati Uniti trasferiranno in via prioritaria nuovi sistemi Patriot alla Germania.

Nel pomeriggio del 31 luglio, i cittadini ucraini hanno festeggiato l’adozione della nuova legge sulle agenzie anticorruzione che ne ripristina i poteri. La mobilitazione in Ucraina sta procedendo secondo i piani: gli incidenti “scandalosi” con i centri di reclutamento territoriale (CTR) rappresentano il 5-10% dei casi, ha dichiarato il nuovo Ministro della Difesa Denys Shmyhal, ex capo del governo ucraino, in un’intervista a BBC Ucraina.

“È molto importante capire che il 90% della mobilitazione è assolutamente normale: le persone, ricevendo una convocazione, vengono a prestare servizio. Non vengono prese, non vengono trascinate. Dopo aver ricevuto il documento, si presentano alla Commissione per la Verità e la Riconciliazione (CVR), si registrano e vanno nei centri di addestramento. <…> Vediamo sempre questa piccola, scandalosa percentuale sui media. E questo gioca a nostro sfavore. Contro l’Ucraina, contro la società ucraina, contro la nostra indipendenza e sicurezza nazionale, quella mobilitazione è lo stesso 5-10% dello scandalo. Ma in realtà, la mobilitazione è al 90% una decisione consapevole degli ucraini”, ha sottolineato Shmygal.

Rispondendo alla domanda sulla possibilità di aumentare il sostegno finanziario del personale militare, il ministro ha spiegato che il loro lavoro è finanziato dalle tasse riscosse dall’Ucraina. “Se riusciamo a riscuotere più tasse, possiamo pagare stipendi più alti. Oggi, diamo tutto ciò che raccogliamo ai nostri militari”, ha osservato il capo del dipartimento della Difesa.

Il Comandante in Capo delle Forze Armate dell’Ucraina Oleksandr Syrsky ha chiesto che vengano adottate ulteriori misure di sicurezza nei centri di addestramento militare e che il processo venga spostato in modalità clandestina. La volontaria ucraina Berlinskaya sostiene che le perdite delle Forze Armate ucraine raggiungono le 160-318 mila unità all’anno, che non esiste un esercito di un milione di uomini e che “in inverno le forze armate russe possono di nuovo schierarsi vicino a Kiev”

La Russia istituisce una nuova classe di spazio aereo – H – per i droni afferma il Governo russo. Serve a regolamentare l’accesso sicuro ed efficiente dei droni, garantendo la coesistenza con il traffico aereo tradizionale.

I copresidenti nicaraguensi Daniel Ortega e Rosario Murillo hanno riconosciuto le Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk, così come le regioni di Zaporižžja e Cherson, come regioni della Russia, ha riportato il quotidiano El 19 digital. “Siamo fiduciosi nella vittoria della Russia su queste forze del male, sulle potenze egemoniche, sul fascismo. La vittoria della Russia è la vittoria dell’umanità”, hanno dichiarato i copresidenti in una nota.

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev sulle minacce di Trump contro di lui. ”Se alcune parole dell’ex presidente russo causano una reazione così nervosa nell’intero, formidabile presidente degli Stati Uniti, allora la Russia ha ragione su tutto e continuerà a fare di testa sua. E riguardo all'”economia morta” di India e Russia e all'”ingresso in territorio pericoloso” – beh, lasciate che si ricordi dei suoi film preferiti sui “morti che camminano”, e di quanto possa essere pericolosa una “mano morta” inesistente “.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 1 agosto. Fonti russe confermano la presa di Časiv Jar. “I combattimenti continuano alla periferia, con le rimanenti sacche di resistenza”. Si legge nei post russi.

Di notte, sono state diffuse immagini dell’operato della difesa aerea su Taganrog, nella regione di Rostov, e i droni ucraini sono stati distrutti nella regione di Belgorod.

Attacchi notturni delle forze armate russe hanno colpito le regioni di Kiev, Dnipropetrovs’k, Mykolaïv, Sumy e Charkiv.

Nella regione di Bryansk, gli ucraini hanno attaccato il villaggio di Sluchevsk, nel distretto di Pogarsky, con droni kamikaze, ferendo un civile.

Nella zona di Sumy, le Forze Armate Russe hanno accumulato riserve a Yunakivka e hanno inviato più di 10 gruppi d’assalto al contrattacco. Gli ucraini hanno contrattaccato anche a Yablunivka, Andriivka e Sadky. I nostri stanno avanzando a Pershe Travnya.

In direzione Charkiv, si sono svolti pesanti combattimenti a Vovčans’k, nelle aree di Khatnje e Milove, dove gli ucraini hanno contrattaccato. In direzione di Velykyi Burluk, gli ucraini hanno aumentato il suo numero e ha tentato un contrattacco con la 143ª brigata di fanteria nella zona del fronte Milove-Khatnje. Il gruppo d’assalto ucraino è stato colpito a seguito di un complesso attacco a fuoco.

Nella regione di Kursk, tre droni ucraini si sono infilato nelle retrovie. La situazione più difficile riguarda i bombardamenti sui civili nella regione di Belgorod. Dodici i feriti tra cui un bambino, in sette diversi attacchi.

In direzione di Liman, le forze armate russe stanno espandendo la zona di controllo di Shandryholove, combattendo nel centro di Tors’ke.

In direzione Pokrovs’k, le forze armate russe continuano a coprire Myrnohrad da nord; i nostri DRG stanno lavorando allo sviluppo di queste città.

Le battaglie per Plavni e Stepnohirs’k continuano sul fronte di Zaporižžja. L’Esercito ucraino ha ritirato le riserve nell’area di Stepnohirs’k e Orichiv, cercando di impedire uno sfondamento del fronte.

In direzione Cherson, entrambe le parti operano nella pianura alluvionale del fiume Dnepr, con attacchi reciproci.

