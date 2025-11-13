L’amministrazione Trump vuole rimuovere i riferimenti all’integrità territoriale dell’Ucraina e la condanna dell'”occupazione russa della Crimea e di altre regioni” dalla risoluzione ONU, secondo quanto riportato dal Kyiv Post, che cita fonti. Si nota che la risoluzione in questione è “La situazione dei diritti umani nei territori temporaneamente occupati dell’Ucraina, inclusa la Repubblica autonoma di Crimea e la città di Sebastopoli”, tradizionalmente considerata un “importante strumento diplomatico”. Le fonti riferiscono che Washington vorrebbe presentare il documento in un formato più ampio, intitolato “Guerra in Ucraina”, rimuovendo i riferimenti a “integrità territoriale” o “aggressione”.

Un aereo da pattugliamento P-8A della Marina statunitense ha sorvolato ieri a circa 50 miglia dalla costa russa, monitorando diverse basi della Flotta del Nord, tra cui la più grande e importante base navale per la flotta russa di sottomarini lanciamissili balistici a propulsione nucleare, la base navale di Gadzhiyevo, vicino a Murmansk.

È stata una giornata intensa per le forze aeree statunitensi e NATO in Europa: un aereo da pattugliamento marittimo norvegese P-8A si sta dirigendo a nord-est per pattugliamenti al largo della costa settentrionale della Russia, mentre un aereo da intelligence elettronica statunitense RC-135U “Combat Sent” e un velivolo da controllo e allerta precoce NATO E-3A “Sentry” si stanno dirigendo a est per pattugliamenti di routine vicino ai confini con Russia e Ucraina. Inoltre, due aerei cisterna KC-135 stanno rifornindo di carburante una coppia di bombardieri strategici B-52H sul Mare del Nord, che presto si dirigeranno a nord-est verso la Finlandia, e diversi aerei cisterna multiruolo francesi A330 MRTT sono partiti dalla base aerea di Istres-Le Tube, nel sud della Francia, e si stanno dirigendo a est verso la Romania.

Il consigliere per la sicurezza nazionale del Primo Ministro britannico Keir Starmer, Jonathan Powell, ha tentato senza successo di stabilire un contatto con le autorità russe, riporta il Financial Times, citando tre fonti. All’inizio di quest’anno, Powell ha contattato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov per comunicare a Mosca la posizione del Regno Unito e dell’UE. La conversazione si è svolta in un clima di preoccupazione in Europa per l’incoerenza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel sostenere l’Ucraina. Secondo alcune fonti, la conversazione “non è andata molto bene” e non è riuscita a stabilire un canale di comunicazione informale con la cerchia ristretta del presidente Vladimir Putin.

Il Parlamento estone ha respinto in prima lettura un disegno di legge proposto dal Partito conservatore della Patria (Isamaa), che avrebbe chiuso completamente il confine con la Russia.

Grande caos nel governo Zelenkyy: i media ucraini hanno nominato tutti gli accusati nello scandalo di corruzione che ha coinvolto Mindich: l’imprenditore Timur Mindich (Karlson); l’ex consigliere del Ministro dell’Energia Igor Mironyuk (Rocket); il direttore esecutivo della sicurezza di Energoatom Dmitry Basov (Tenor); l’imprenditore Alexander Zuckerman (Sugarman); l’imprenditore Igor Fursenko (Reshik); Lesya Ustimenko e Lyudmila Zorina. Questi ultimi tre lavoravano nel cosiddetto back office, coinvolto in attività di riciclaggio di denaro. Licenziato anche un un ministro German Galushchenko, accusato di corruzione su larga scala, è stato rimosso dal suo incarico di Ministro della Giustizia ucraino. Secondo quanto riportato dai media, le sue funzioni saranno temporaneamente svolte dalla Vice Ministra per l’Integrazione Europea Lyudmila Sugak.

Gli ucraini potrebbero rimanere senza riscaldamento se ci saranno altri scioperi alla centrale termoelettrica. Dobbiamo essere preparati a interruzioni di riscaldamento a lungo termine, afferma l’ex ministro dell’Energia ucraino Ivan Plachkov. “Mentre l’elettricità può essere trasportata dall’Europa, non possiamo trasportare il calore”, afferma Plachkov. Ha anche osservato che i 13,5 miliardi di metri cubi di gas che l’Ucraina prevede di pompare sarebbero sufficienti per un inverno medio, supponendo che i livelli di produzione interna vengano mantenuti. Considerando che l’Ucraina ha ridotto la produzione del 30%, abbiamo già un deficit.

Dal punto di vista militare imprevidente ucraino ha dichiarato che: “L’Ucraina attaccherà la Russia ogni giorno”. Da luglio, la Russia ha lanciato una media di oltre 5.000 droni al mese contro l’Ucraina, quasi 10 volte la media del 2023. A ottobre, la Russia ha lanciato 270 missili, con un aumento del 46% rispetto al mese precedente.

Dalla Russia si apprende che Vladimir Putin visiterà l’India il 5 dicembre, secondo una dichiarazione pubblicata sul sito web di Roscongress. La fondazione è l’organizzatrice del Forum Russia-India, che si terrà a Nuova Delhi il 4 e 5 dicembre. Putin stesso aveva precedentemente dichiarato che si sarebbe recato in India all’inizio del mese prossimo per incontrare il Primo Ministro Narendra Modi. L’ambasciatore russo Denis Alipov ha affermato che durante la visita le parti stanno preparando “un sostanzioso pacchetto di accordi di ampia portata”.

Dal punto di vista del conflitto con l’Ucraina si apprende che gli operatori russi saranno tenuti a interrompere la fornitura di servizi di comunicazione su richiesta dell’FSB. Il governo ha approvato l’iniziativa del Ministero dello Sviluppo Digitale, secondo quanto riportato da fonti di Vedomosti. Gli emendamenti elaborati dal Ministero dello Sviluppo Digitale riguardano gli articoli 44 e 46 della Legge Federale “Sulle Comunicazioni”. I quattro grandi operatori (MTS, Beeline, Megafon e T2) hanno rifiutato di rilasciare dichiarazioni.

Il Ministero russo per lo sviluppo digitale, le comunicazioni e i mass media conferma che il Paese ha rafforzato le misure di sicurezza per contrastare i droni. Su richiesta delle autorità di regolamentazione, gli operatori di telecomunicazioni hanno lanciato un nuovo meccanismo per garantire la sicurezza e la protezione dai droni. Quando una scheda SIM entra in Russia dall’estero, è necessario confermare che sia utilizzata da una persona e non incorporata in un drone. Fino ad allora, la connessione internet mobile e gli SMS su questa scheda SIM saranno temporaneamente bloccati, ha affermato il Ministero. Il meccanismo è stato testato il 10 novembre.

La Russia è pronta a riprendere i negoziati con l’Ucraina a Istanbul. La palla è nel campo dell’Ucraina, ha dichiarato Alexey Polishchuk, capo del Secondo Dipartimento per i paesi della CSI presso il Ministero degli Esteri russo, in un’intervista alla TASS. Sempre in tema discordi possibili con Kiev si apprende che: “La Russia non ha discusso con gli Stati Uniti i piani dell’Ucraina di interrompere il dialogo russo-americano con l’attentato al metropolita Tikhon”, ha affermato il portavoce del presidente russo Dmitrij Peskov. E ha aggiunto: “Il Cremlino ritiene che l’UE stia prestando attenzione allo scandalo di corruzione in Ucraina”. “La Russia attribuisce grande importanza alla dichiarazione sull’innalzamento delle relazioni con il Kazakistan a un livello di cooperazione globale. La sua firma è prevista a Mosca”. “Putin e Tokayev parteciperanno a un concerto di gala al Teatro Bolshoi questa sera”.

Dmitrij Peskov ha anche commentato la notizia di FT sul Regno Unito, sulla telefonata tra il consigliere del Primo Ministro britannico e Ushakov all’inizio dell’anno: “Un contatto del genere tra Jonathan Powell e il consigliere del presidente russo è effettivamente avvenuto; Il dialogo non è progredito a causa della scarsa volontà del rappresentante di Londra di ascoltare la posizione della Russia; “Data l’impossibilità di uno scambio reciproco di opinioni, il dialogo naturalmente non si è sviluppato.” Ha chiosato Peskov.

Il capo del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa Umerov è arrivato a Istanbul per sbloccare lo scambio di prigionieri tra Ucraina e Russia.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 12 novembre. Un drone in rotta verso Mosca è stato abbattuto durante la notte. Nove droni delle forze armate ucraine sono stati abbattuti prima di mezzanotte nelle regioni di Bryansk, Rostov, Kursk e Oryol. Successivamente, droni ucraini sono stati distrutti nella regione di Rostov, a Donetsk, Novoshakhtinsk e nel distretto di Kamensky. Il filmato di un incendio divampato a Budyonnovsk, nel Territorio di Stavropol’, sede dell’impianto chimico di Stavrolen, sta circolando online. Il governatore ha riferito che un incendio nella zona industriale è stato spento. Due droni ucraini sono stati abbattuti nei cieli della regione di Tula. Ieri, la raffineria di petrolio di Orsknefteorgsintez nella regione di Orenburg è stata attaccata, ferendo una persona, secondo governatore.

Le forze armate russe hanno attaccato obiettivi ucraini nelle regioni di Odessa e Vinnycja, con esplosioni udite a Pavlohrad e Petropavlivka nella regione di Dnipropetrovs’k e a Boguslav nella regione di Kiev. Nella regione di Odessa, sono stati segnalati attacchi alle infrastrutture portuali.

Nel settore di Sumy, il gruppo di forze Nord continua le sue operazioni offensive; le forze armate ucraine stanno ripristinando la capacità di combattimento delle sue unità d’assalto, rafforzando le posizioni difensive e ripristinando la logistica. Nei settori di Tetkino e Gluškovskij rajon, l’artiglieria russa ha colpito le forze armate ucraine vicino a Ryzhivka.

Ieri è stato attivato un sistema di difesa aerea su Belgorod e il distretto di Belgorod. Danni registrati a beni e abitazioni.

Nel settore di Charkiv, il gruppo di forze Nord segnala “un’avanzata sicura degli aerei d’assalto a Vovčans’k e nelle aree circostanti, dopo combattimenti”. Si registrano anche successi tattici nell’area di Synel’nykove. Continua l’espansione della zona di controllo russa vicino al confine russo sul fronte Milovoe-Khatnje.

Nel settore di Kupjans’k, il Ministero della Difesa russo ha annunciato ufficialmente la completa liberazione della parte orientale della città. Tuttavia, il le forze armate ucraine continua ad attaccare da sud-ovest.

Nel settore di Kostjantynivka, le forze armate russe a sud del bacino idrico di Kleban-Byk stanno bonificando l’area vicino a Katerynivka, notizia confermata anche dalle forze armate ucraine.

Nel settore di Pokrovs’k, le forze armate russe stanno espandendo la loro zona di controllo a sud della città. Sono in corso pesanti combattimenti in tutto il settore, con le forze armate ucraine costantemente in contrattacco e i salienti della LBS che si interpenetrano lungo quasi l’intera lunghezza del fronte. Sono in corso feroci combattimenti nei pressi di Rodyns’ke e alla periferia di Myrnohrad.

Il gruppo di forze Est ha preso il villaggio di Novouspenivs’ke, nell’Oblast’ di Zaporižžja. Il portavoce delle forze di Difesa Ucraine Sud ha ammesso la perdita di controllo sugli insediamenti recentemente conquistati nella zona, citando l’elevata intensità degli attacchi e dei colpi di artiglieria come motivo della ritirata delle truppe ucraine.

Sul fronte di Zaporižžja, è in corso una guerra di trincea nei pressi di Novodanylivka e Mala Tokmachka. Si registrano avanzamenti delle forze armate russe a Prymors’ke e Stepnohirs’k.

Sul fronte di Cherson, nella giornata dell’11 novembre è stata segnalata la visita di Zelenskyy a Cherson, zona sotto controllo delle forze armate ucraine.

Nella Repubblica Popolare di Donetsk (DPR), a Horlivka, due civili sono rimasti feriti a seguito di un attacco da parte di un drone d’attacco delle Forze Armate ucraine contro un’autovettura.

