UKRAINERUSSIAWAR. Trump vuole bloccare le forniture di armi all’Ucraina per lavorare con Mosca. I russi avanzano a Kursk in due punti, a Sumy zona di confine

Il mondo, il primo marzo, ha compreso di esser passato dall’era della risoluzione dei conflitti attraverso il dialogo e la diplomazia all’era della businesscrazia. Quanto accaduto nella stanza Ovale assomigliava molto alle discussioni accese di un consiglio di amministrazione di un azienda che ne vuole acquisirne un’altra che tenta di far valere accordi presi dal precedente CDA. A seguito di questo scontro, per altro atteso dai conoscitori della materia, il mondo ha un nuovo problema da affrontare la gestione delle relazioni diplomatiche. L’esito lo conosciamo: “L’accordo tra Ucraina e Stati Uniti sullo sviluppo del sottosuolo, per il quale Zelenskyj è venuto a Washington, non è stato firmato” ha detto la portavoce della Casa Bianca.

Non è ben chiaro cosa fosse andato a fare Volodymyr Zelensky a Washington visto che il mandato per firmare l’accordo, il governo ucraino lo aveva affidato o al primo ministro ucraino, Denys Šmyhal’ o al ministro per gli Affari esteri Andrij Sybiha, con una clausola, che gli Stati Uniti fornissero garanzie di sicurezza Kiev. Cosa che gli Stati Uniti hanno sempre detto di non voler fornire e di lasciare questo incarico all’Europa, dopo aver siglato gli accordi di pace.

Cosa è successo negli incontri tra Russia e Stati Uniti a Istanbul e prima a Riyadh non è noto, ma sembra, che ci sia, con il senno di poi, tra le clausole, la chiusura dei rapporti tra Kiev e Washington almeno dal punto di vista della consegna di armi. Quello che si sa invece è che il Memcoin di Trump è cresciuto di quasi il 5% dopo il conflitto verbale con Zelenskyj. E ancora dopo i negoziati di Istanbul, la Russia ha annunciato ufficialmente la nomina di un nuovo ambasciatore negli Stati Uniti. Funzionari del governo americano hanno detto alla CNN che parte della motivazione della Russia a rinnovare le relazioni con Washington si ritiene derivi dal suo desiderio di “ristabilire le sue reti di spionaggio negli Stati Uniti”.

E ancora il presidente degli Stati Uniti, Trump, dopo il litigio con Zelenskyj, ha incaricato i membri dell’apparato di sicurezza nazionale di verificare se Washington potesse interrompere completamente o temporaneamente le forniture di armi all’Ucraina, fonte WSJ.

In ogni caso, il primo marzo l’Amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sostenuto all’unanimità la conclusione dei negoziati con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj. Lo ha annunciato il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente degli Stati Uniti Mike Walz.

Gli Stati Uniti comprendono che “negoziare con Putin non sarà facile, ma intendono cercare di conoscere la posizione della Federazione Russa sulla risoluzione della crisi in Ucraina”, ha detto Marco Rubio ad ABC News. Dopo il fallimento delle trattative tra Ucraina e Stati Uniti.

Mentre a seguito degli incontri di Londra, a cui hanno partecipato 17 paesi, Marke Rutte Segretario generale della NATO ha dichiarato: ” Dobbiamo prepararci per il momento in cui verrà dichiarata una tregua in Ucraina e proteggere la pace”. Parole sibilline che rimandano la mente alla dichiarazione del primo Ministro londinese Keir Starmer: “Il Regno Unito stanzierà ulteriori 1,6 miliardi di dollari all’Ucraina per acquisti militari, compresi missili per sistemi di difesa aerea”.

A cui hanno fatto eco quelle del capo della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che ritiene sia urgente armare l’Europa: “Dobbiamo armare di nuovo con urgenza l’Europa”, ha affermato. “Tutti gli europei devono investire nella difesa e fornire una svolta all’industria della difesa”. Von der Leyen ha anche promesso di modificare le regole finanziarie e di bilancio dell’UE, applicate dalla Commissione europea, per dare ai paesi dell’UE più spazio per massicci investimenti pubblici nella produzione di armi”.

Secondo von der Leyen, i leader europei discuteranno le misure per accelerare la militarizzazione del continente al vertice di Bruxelles del 6 marzo. Dopo il vertice di Londra, invece, Starmer ha affermato che l’Europa continuerà a fornire armi all’Ucraina. Ha anche annunciato la partecipazione europea al processo di pace, includendo le forze di pace in Ucraina nel formato “boots on the ground and planes in the air”. Secondo lui, Gran Bretagna e Francia svilupperanno un piano per porre fine alle ostilità. Ha anche affermato che ciò non potrebbe essere realizzato senza il sostegno degli Stati Uniti. La Romania ha comunque precisato che non intende inviare forze di pace in Ucraina.

Tutto questo accadeva mente il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj incontrava Carlo III a Norfolk, scrive Sky News.

A chiudere il cerchio le dichiarazioni del ministro per gli affari esteri Sergei Lavorv, secondo cui: “Il segretario di Stato Rubio e il consigliere di Trump Waltz sono persone assolutamente sane; a Riyadh, in Russia e negli Stati Uniti erano in grado di parlare di problemi”. Lavrov ha anche detto che Trump è un pragmatico con lo slogan “buon senso”, “quindi è interessante lavorare con lui”. Sempre per voce del Ministro russo: “Gli Stati Uniti affermano direttamente di voler porre fine al conflitto in Ucraina, ma l’Europa chiede una “continuazione del banchetto” sotto forma di guerra”. “La discussione in Europa sulle forze di pace per l’Ucraina è impudenza, una continuazione dell'”incitamento” di Kiev alla guerra contro la Russia, ha detto Lavrov”.

In Russia il primo vice primo Ministro della Federazione Russa Denis Manturov ha affermato che Putin ha sostenuto la proposta di inviare 2,5 miliardi di rubli dal fondo di riserva del governo russo alla regione di Kursk. “Abbiamo concordato con il governatore che la somma principale – 2,4 miliardi – sarà destinata al capitale del fondo regionale per lo sviluppo industriale e successivamente al sostegno delle imprese. L’atto normativo è già in fase di elaborazione da parte del Governo. Chiedo ai miei colleghi di seguire rapidamente tutte le fasi procedurali in modo che entro la fine di marzo i fondi arrivino a destinazione”, ha detto Manturov. Altri 100 milioni di rubli sono previsti per le misure volte alla creazione del parco industriale Fatezh nella regione. Le aree del parco saranno destinate principalmente ad accogliere le strutture delle imprese colpite dall’invasione delle forze armate ucraine nella regione di Kursk.

Ed ora uno sguardo alla situazione lungo la linea del fronte aggiornata alle ore 15:00 del 3 marzo.

Il ministero russo per le Situazioni di Emergenza ha segnalato un incendio nella raffineria di petrolio di Ufa; da fonti social network si apprende che si tratta di attacco di droni ucraini non siano state confermate ufficialmente e la distanza dal confine fosse di almeno 1.300 km. Kiev ha annunciato che disponeva di droni in grado di operare a una distanza massima di 1.500 km. Nella regione di Rostov, il governatore ad interim ha riferito di aver respinto con successo un attacco UAV nel distretto di Krasnosulinsky.

I canali di monitoraggio notturno ucraini hanno segnalato esplosioni a Čerkasy, ​​​​Charkiv, Čuhuïv, Pavlohrad, Kryvyj Rih, Dnipro e nella regione di Kiev. Nel pomeriggio del 2 marzo il Ministero della Difesa russo ha annunciato un attacco combinato riuscito contro le infrastrutture degli aeroporti militari, gli impianti di trattamento del gas che supportano il funzionamento delle imprese del settore militare-industriale dell’Ucraina, le officine per la produzione di veicoli aerei senza pilota e i loro siti di stoccaggio. In risposta all’attacco ucraino al Turkish Stream.

Nella regione di Kursk, l’offensiva delle truppe russe si sta sviluppando nel settore settentrionale della penetrazione delle forze ucraine. Nella parte settentrionale del villaggio Novaya Sorochina, la bandiera è stata piantata e fotografata, postata sulle reti social. Si segnala che le forze armate russe hanno attraversato il confine di stato con la regione di Sumy per la seconda volta in una settimana: i paracadutisti Ussuri hanno spinto le forze armate ucraine fuori da Zhuravka e stanno espandendo la zona di controllo lungo il confine.

Nella direzione di Sjevjerodonec’k ci sono battaglie nell’area di Bilohorivka e Verkhn’okam’yans’ke.

A Časiv Jar si stanno svolgendo battaglie nel microdistretto occidentale e anche le forze armate russe stanno conducendo azioni offensive in direzione di Stupochky.

Le forze armate ucraine stanno attirando le riserve a Kostyantynopil’, considerata un importante snodo di difesa delle forze armate ucraine. Le truppe ucraine mantengono tatticamente le posizioni a tutti i costi per avere il tempo di preparare nuove linee verso ovest.

Skudne batte bandiera russa presa da nord di Velyka Novosilka.

Sul fronte di Zaporižžja continuano i combattimenti nei pressi di Pyatikhatki, le forze armate russe avanzano in direzione dell’insediamento Shcherbaky.

Nella regione di Belgorod registrati quattro attacchi ucraini con UAV.

Graziella Giangiulio

