UKRAINERUSSIAWAR. Trump vuole allentare ancora le sanzioni su Mosca. E continuano le consegne a di armi A Kiev. Zaporižžja entra nel vivo dei combattimenti

L’Amministrazione Trump continuerà ad allentare le sanzioni sul petrolio russo e probabilmente presto anche su quello iraniano, per contribuire a stabilizzare le forniture globali e prevenire ulteriori aumenti dei prezzi dei carburanti. Atteso annuncio proroga a breve. Il mese scorso, il Dipartimento del Tesoro statunitense ha autorizzato la vendita di petrolio soggetto a sanzioni caricato su navi fino all’11 aprile. Un allentamento simile è stato concesso per il petrolio iraniano già in mare, fino al 19 marzo.

Il Ministro della Difesa britannico ha dichiarato che tre sottomarini russi si trovavano nelle acque territoriali britanniche: “Al Presidente Putin dico: la vediamo, vediamo le sue attività riguardanti i nostri cavi e oleodotti, e deve sapere che qualsiasi tentativo di danneggiarli non sarà tollerato e avrà gravi conseguenze.”

La compagnia energetica ungherese MOL ha acquistato petrolio greggio per un valore di circa 500 milioni di dollari da compagnie americane, come annunciato dalla Casa Bianca in seguito alla visita del vicepresidente statunitense J.D. Vance a Budapest il 7 e 8 aprile. Oltre all’accordo sul petrolio, le parti hanno firmato una serie di accordi sul nucleare. Energia, incluso un memorandum d’intesa sulla fornitura di combustibile nucleare da parte della società americana Westinghouse per la centrale nucleare ungherese di Paks. Il contratto di fornitura di combustibile ha un valore di 114 milioni di dollari, con le prime consegne previste tra tre e quattro anni. Inoltre, Stati Uniti e Ungheria hanno annunciato piani di cooperazione per la costruzione di piccoli reattori modulari. Budapest sta valutando la costruzione di un massimo di 10 unità di questo tipo utilizzando tecnologia americana, con investimenti in questo progetto che potrebbero raggiungere i 20 miliardi di dollari.

L’8 aprile sono stati operati due voli dagli Stati Uniti a Rzeszow per consegnare materiale militare alle Forze Armate ucraine: un aereo cargo Boeing 747-4EVERF operato da Challenge Airlines BE (la divisione belga del gruppo israeliano Challenge, che il governo statunitense noleggia tramite i broker Global Military Products per il trasporto di missili HIMARS e di un Patriot quando è necessario nascondere l’origine del carico), numero di coda OO-ACF, nominativo CHG1562, volo in rotta Atlanta (KATL) – Rzeszow (EPRZ) nell’ambito del programma USAI (Ukraine Security Assistance Initiative); Un aereo cargo Boeing 747-4H6F della Atlas Air, con numero di registrazione N431GT e nominativo CMB370, in volo dalla base aerea di McGuire (KWRI) a Rzeszow (EPRZ) nell’ambito di un contratto con il Comando del trasporto aereo degli Stati Uniti (US Air Transport Command) nell’ambito del programma PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

Nel frattempo Volodymyr Zelensky ha riferito alla stampa che : “Sono uno dei pochi che dice a Trump quello che penso e che può dirgli che non ha sempre ragione”. E ancora: “Non possiamo discutere del trasferimento del Donbass. Se lasciamo il Donbass ai russi, occuperanno le nostre aree meglio difese senza subire perdite. Oggi dobbiamo sbloccare 90 miliardi di euro di aiuti per il nostro Paese. Questo dipende da un gran numero di voti. Tenere le elezioni ora è contro la nostra legge. In secondo luogo, dobbiamo garantire la sicurezza della popolazione, dei soldati che devono votare. Come possiamo farlo sotto attacco? Gli Stati Uniti hanno ignorato le prove della cooperazione militare tra Mosca e Teheran: “Gli Stati Uniti continuano a fidarsi delle dichiarazioni di Putin, mentre il team di Trump non comprende appieno le reali intenzioni del Cremlino”.

Sempre Zelensky in un’intervista alla RAI.: “Un incontro con Putin potrebbe svolgersi negli Stati Uniti, in Medio Oriente o in Europa”. I russi non hanno risposto.

Secondo i media locali ucraini dei droni hanno attaccato una nave cisterna nel porto di Izmail. Non ci sono ancora informazioni ufficiali. Suit territori ucraini si cominciano a vedere i Geranium di IV generazione.

Si infittisce il giallo della nave russa colpita non lontano dalle coste libiche. Secondo gli ultimi resoconti: “L’Ucraina ha attaccato una nave cisterna russa da una base segreta in Libia. Due funzionari libici hanno affermato che Kiev ha utilizzato droni per attaccare una nave legata alla Russia nel Mediterraneo, un’operazione che sarebbe stata supportata da partner occidentali. Altre fonti indicano che oltre 200 militari ucraini sono stati dispiegati in Libia per addestramento all’uso dei droni e per una possibile cooperazione militare”.

Le entrate petrolifere della Russia sono tornate ai livelli del 2022 a causa della guerra in Medio Oriente, Bloomberg. Dall’8 marzo al 5 aprile, la Russia ha esportato in media 3,35 milioni di barili di petrolio al giorno, il livello più alto da giugno 2022. Complessivamente, la Russia ha ricavato circa 2,02 miliardi di dollari a settimana dalle esportazioni durante questo periodo.

In risposta ai britannici l’8 aprile, una fregata russa ha scortato due petroliere soggette a sanzioni attraverso il Canale della Manica: gli osservatori hanno interpretato questo gesto come una sfida diretta alla minaccia del Primo Ministro Keir Starmer di sequestrare le navi della flotta ombra di Mosca. La fregata Admiral Grigorovich ha navigato lungo la costa meridionale dell’Inghilterra con due petroliere. Secondo il Telegraph, i giornalisti hanno osservato il convoglio a bordo della nave al largo della costa di Dover. Una nave ausiliaria della Royal Navy britannica ha seguito il gruppo russo, ma non ha tentato di ispezionare o intercettare le navi soggette a sanzioni. Una delle petroliere è stata identificata come la Universal.

In Russia è iniziata la fase di sperimentazione del sistema biometrico per l’accesso ai treni, secondo quanto dichiarato dal Vice Primo Ministro Grigorenko. Inoltre l’8 aprile il Cremlino ha subito interruzioni delle comunicazioni e di internet, ha riferito il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov. “Noi, in quanto utenti, possiamo solo confermare: sì, ci sono interruzioni delle comunicazioni, il servizio internet continua, ma è instabile e le risorse sono diverse”, ha affermato Peskov. Sempre il portavoce del Cremlino ha commentato le dichiarazioni di Parigi. “La Russia non rappresenta una minaccia per nessuno Stato che non intenda distruggere la popolazione russofona e minare la sicurezza del Paese”, ha affermato Peskov. “I timori della Francia che la Russia rappresenti una minaccia sono completamente infondati”, ha sottolineato.

La Commissione Elettorale Centrale ha autorizzato la campagna elettorale per le elezioni della Duma di Stato su Telegram, scrive Vedomosti. Nonostante le incertezze legali sull’uso della messaggistica, i partiti non la stanno abbandonando. La Commissione Elettorale Centrale ha richiamato le disposizioni della legge “Sull’elezione dei deputati della Duma di Stato”, secondo la quale i candidati hanno il diritto di scegliere autonomamente il contenuto, le forme e i metodi della propria campagna elettorale. La commissione ha sottolineato che i candidati possono distribuire materiale elettorale in qualsiasi formato online, ad eccezione delle piattaforme il cui accesso è limitato da Roskomnadzor.

Nella giornata del 9 aprile effettuato uno scambio di salme di soldati, TASS. La Russia ha consegnato all’Ucraina 1.000 corpi di soldati caduti, mentre l’Ucraina, a sua volta, ha consegnato 41 corpi di militari russi, RBK citando il deputato della Duma di Stato Shamsail Saraliev, rappresentante del gruppo di coordinamento parlamentare sulle operazioni militari.

L’introduzione dei corsi di addestramento militare di base (BMT) nelle scuole richiederà almeno cinque anni, ha dichiarato a Kommersant una fonte di alto livello del Ministero dell’Istruzione russo. Secondo la fonte, il Ministero della Difesa non è del tutto convinto della necessità di reintrodurre tale materia. Putin ha firmato una legge che punisce con pene fino a 5 anni di reclusione la negazione del genocidio del popolo sovietico e la profanazione delle tombe delle vittime.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 9 aprile. Nella notte, nel Territorio di Krasnodar, un ferito e danni a case e cose da attacchi di droni ucraini. Canali ucraini affermano che l’obiettivo delle forze srmate ucraine fosse un impianto infrastrutturale dell’oleodotto (la stazione di produzione e distribuzione lineare di Krymskaya), parte del sistema principale di oleodotti. Nella regione di Rostov, sono stati distrutti droni nei distretti di Millerovsky, Tarasovsky e Milyutinsky.

Le forze armate russe hanno colpito navi mercantili a Izmail, nella regione di Odessa. Esplosioni sono state udite durante la notte a Odessa, Pavlohrad e nelle regioni di Sumy e Charkiv.

Nella regione di Bryansk le forze armate ucraine hanno attaccato con droni kamikaze due feriti da attacchi di droni in diverse località.

Nella direzione di Sumy, il gruppo di forze Nord sta ottenendo successi tattici nelle sue precedenti posizioni. Nel distretto di Krasnopil’s’kyi , continuano i combattimenti con armi leggere vicino a Novodmytrivka. Catturati soldati ucraini da parte delle forze russe.

Nella regione di Belgorod, un morto e 8 feriti civili a cui si aggiungono due militari in diversi attacchi di droni in più località della regione, danni alle abitazioni e vetture. Numerosi villaggi sono sotto attacco costante da parte delle faorze armate ucraine.

In direzione di Charkiv, le forze armate russe stanno avanzando verso Vovčans’k. Continuano gli scontri a fuoco con armi leggere a Vovchans’ki Khutory e nelle aree circostanti, nelle zone boschive a est di Verkhnya Pysarivka e vicino al confine di stato lungo la linea Zybyne-Volokhivka

-Okhrimivka.

In direzione sud di Kupjans’k, le forze armate russe stanno avanzando nei pressi di Kurylivka e, a sud di Pishchane, hanno spianato il fronte e stanno sfondando verso la periferia di Novoosynove. A Kupjans’k, si registrano contrattacchi nella parte settentrionale della città.

In direzione di Slov”jans’k, le forze armate ucraine stanno contrattaccando in piccoli gruppi nei pressi di Lypivka. A sud di Kalenyky, le forze armate russe stanno conducendo un’offensiva. L’artiglieria sta bombardando le posizioni ucraine a Rai-Oleksandrivka.

Nella direzione di Dobropillya, sono in corso combattimenti nei pressi di Novooleksandrivka e Vasylivka. Le forze russe stanno inoltre avanzando verso nord da Hryshyne formando una sacca a sud-ovest di Rodyns’ke.

Nella regione di Dnipropetrovs’k, l’82ª Brigata d’Assalto Aviotrasportata delle forze armate ucraine ha contrattaccato con due veicoli trasporto truppe (fino a 16 uomini) in direzione di Dobropasove e Hai. Ma ha avuto la peggio.

Nella parte orientale della regione di Zaporižžja, il gruppo di forze Vostok sta penetrando le difese ucraine per liberare i villaggi di Vozdvyzhivka, Verkhnya Tersa, Kosivtseve e Charivne, e diverse roccaforti sono state conquistate dai russi.

Sul fronte di Zaporižžja, i combattimenti continuano a Prymors’ke e Stepnohirs’k. Le forze russe stanno bombardando Nikopol’ (di fronte Energodar) e i residenti locali hanno chiesto al comando delle forze armate ucraine di rafforzare le difese della città.

Nell’oblast’ di Cherson, quattro civili sono rimasti feriti. Numerosi insediamenti sono sotto attacco da parte delle forze armate ucraine. Le forze aerospaziali russe stanno bombardando le posizioni nemiche a Kherson con FAB-3000 e munizioni termobariche.

Graziella Giangiulio

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