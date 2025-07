L’Unione Europea lancerà un nuovo fondo per aiutare Kiev, chiamato Equity. Gli Stati membri investiranno circa 10 miliardi di euro per la ricostruzione dell’Ucraina, ha dichiarato il Presidente del Consiglio italiano Meloni durante la conferenza a Roma dedicata alla ricostruzione in Ucraina.

La stragrande maggioranza degli aiuti militari statunitensi all’Ucraina non si è fermata e continuerà nei tempi previsti, afferma il Segretario Rubio. “Questa decisione è stata mal interpretata. Si è trattato di una pausa per rivedere un tipo specifico di armi. E francamente, è ciò che logicamente avrebbe dovuto essere fatto, soprattutto dopo aver impegnato le nostre forze per difendere Israele e le nostre basi militari. Si è trattato di una revisione molto limitata di armi specifiche per assicurarci di averne a sufficienza nelle nostre scorte”, ha affermato il Segretario di Stato americano Marco Rubio a latere degli ASEAN.

Donald Trump ha rivelato i dettagli del “nuovo accordo” tra Stati Uniti, NATO e Ucraina sulla fornitura di armi americane. Riguarda il fatto che gli Stati Uniti invieranno armi alla NATO, e poi l’Alleanza le consegnerà all’Ucraina e le pagherà, ha spiegato. Secondo lui, l’accordo è stato raggiunto al vertice NATO del mese scorso. “Inviamo armi alla NATO, e la NATO ne rimborserà l’intero costo”, ha spiegato Trump. Tra i maggiori finanziatori la Germania: sono già il maggiore donatore europeo e il maggiore fornitore di armi all’Ucraina. La Germania sta anche acquistando un sistema Patriot e lo sta inviando in Ucraina. DI fatto, gli USA si limiteranno a vendere in un mercato”nuovo”, tutto il resto del lavoro lo faranno gli europei.

Trump si è detto deluso dalla “mancanza di flessibilità” da parte della Federazione Russa sulla questione ucraina, secondo quanto riportato da Reuters citando Rubio. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato una dichiarazione importante sulla Russia, come ha dichiarato in un’intervista a NBC News: “Penso che farò una dichiarazione importante sulla Russia lunedì (14 luglio, ndr)”, ha affermato. “Sono deluso dalla Russia. Vedremo cosa succederà nelle prossime due settimane.”

Un incontro tra Putin e Trump non è ancora stato programmato, ma Washington è pronta a continuare i contatti con Mosca, ha affermato il Segretario di Stato Rubio. A suo avviso, “Stati Uniti e Russia dovrebbero mantenere le relazioni” poiché si tratta di “Paesi importanti”.

La Russia dovrebbe pagare 500 miliardi di euro di danni all’Ucraina, ha detto il Cancelliere tedesco Merz. ”La Russia deve pagare per questo danno. Finché ciò non accadrà, non avrà e non avrà accesso ai suoi beni congelati”, ha aggiunto Merz. “La Germania è pronta ad acquistare ulteriori sistemi Patriot dagli Stati Uniti per fornirli all’Ucraina”, ha chiosato Merz.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che i paesi della “coalizione dei volenterosi” pattuglieranno lo spazio aereo e marittimo dell’Ucraina dopo la conclusione di un accordo di cessate il fuoco con la Russia. Lo ha annunciato in una conferenza stampa a Londra con il primo ministro britannico Keir Starmer. E ancora, il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate francesi, il Generale d’Esercito Thierry Burcard, ha dichiarato che la Russia rappresenta la principale minaccia per la Francia.

Il Regno Unito fornirà all’Ucraina 5.000 missili antiaerei Thales in un importante accordo di difesa. L’accordo ha un valore di 2,5 miliardi di sterline e vedrà l’azienda di difesa britannica Thales Group fornire all’Ucraina oltre 5.000 missili antiaerei, il che aumenterà anche l’occupazione per i cittadini britannici.

Secondo il giornalista ucraino Portnikov: “Se mai l’Ucraina uscirà da questa guerra, allora in ogni caso potrà uscirne solo come parte dell’Occidente. Cioè, l’Occidente può partecipare alla ripresa dell’economia ucraina. Stiamo parlando specificamente del periodo postbellico. È chiaro che il periodo bellico, non importa quanto durerà, sarà difficile”.

Volodymyr Zelensky ha annunciato il cambio dell’ambasciatore ucraino negli Stati Uniti: “Ci sarà sicuramente un cambio di ambasciatore in America”. Allo stesso tempo, ha ammesso che se il candidato chiave fosse il Ministro della Difesa Umerov, ciò avrebbe un impatto significativo sulla composizione del governo. Sono previsti cambiamenti di personale ai massimi livelli. Si vocifera che il capo dell’SBU potrebbe essere sostituito: il suo vice Poklad sostituirà Malyuk, e Malyuk potrebbe guidare il Ministero della Difesa ucraino.

“Per quanto riguarda la mobilitazione forzata, si tratta di una misura forzata perché tutti si sono rilassati”, ha dichiarato il comandante del 429° reggimento separato di sistemi senza pilota delle Forze Armate ucraine “Achille” Yuriy Fedorenko.

Il Comandante in Capo delle Forze Armate dell’Ucraina Oleksandr Syrsky ha ancora due opzioni principali che aiuteranno Kiev a evitare la sconfitta nel conflitto militare con Mosca, scrive il quotidiano svizzero Neue Zürcher Zeitung. La prima è cercare di minimizzare le perdite di fronte all’avanzata russa ed evitare che grandi unità vengano circondate. La seconda prevede un graduale ritiro dalla linea del fronte e l’occupazione di nuove posizioni. È progettata per “impedire la capitolazione e preservare l’esercito” anche se l’esito dei negoziati fosse sfavorevole per l’Ucraina, riporta NZZ. Il quotidiano scrive che l’Ucraina sta considerando la seconda opzione, come dimostra la creazione di fortificazioni a 20 km dalla linea del fronte. Il rappresentante speciale della Casa Bianca Keith Kellogg arriverà in Ucraina il 14 luglio, dove trascorrerà un’intera settimana.

Chiude il consolato polacco a Kaliningrad. Questa misura è stata presa in risposta ad azioni simili da parte polacca, ha riferito il Ministero degli Esteri russo. Le riserve internazionali della Russia al 4 luglio 2025 ammontavano a 690,6 miliardi di dollari, con un aumento di 2,9 miliardi di dollari nel corso della settimana, un nuovo record, secondo la Banca di Russia. Secondo i dati del 27 giugno, il volume delle riserve era di 687,7 miliardi di dollari.

Secondo il Cremlino, parole del portavoce Dmitrj Peskov, alla luce delle dichiarazioni di Roma e Londra: “Gli europei stanno discutendo diverse opzioni per il sostegno finanziario all’Ucraina, per incoraggiare Kiev a continuare “la guerra fino all’ultimo ucraino”.

Sempre il Cremlino ha fatto sapere che lo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina è in corso e i lavori sono in corso e ancora hanno dichiarato: “il dispiegamento di forze militari straniere sul territorio ucraino, vicino al confine russo, è inaccettabile per Mosca”. “La Russia è contrariata dal fatto che i suoi segnali sulla potenziale presenza di forze straniere in Ucraina non siano stati presi in considerazione”. “Il cancelliere tedesco Friedrich Merz sostiene il confronto con la Russia in tutte le questioni, e Mosca ne tiene conto nelle sue azioni”. Infine pesavo ha detto: “I politici europei sono ignoranti e tendono a “distorcere la memoria storica” ​​a loro favore, ma questo non li aiuterà né ora né in futuro”.

Sergej Lavrov: “Le provocazioni di Washington e dei suoi alleati a Pyongyang sono in corso e la probabilità di un Il conflitto nella regione è elevato”.

Ed ora un aggiornamento sulla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 dell’11 luglio. Obiettivi ucraini sono stati colpiti di notte nelle regioni di Mykolaïv, Charkiv, Sumy e Zaporižžja. Dei droni sono stati abbattuti nel distretto di Tarasovskii, nella regione di Rostov. Sono stati segnalati droni abbattuti vicino alla centrale nucleare di Kursk, nelle regioni di Rjazan’, Smolensk, Tver e Tula, e a Dubna, vicino a Mosca, dove ha sede un’azienda di sviluppo di droni. Nella regione di Lipeck, un drone è caduto sul territorio di un’azienda agricola nel distretto di Chlevenskij rajon, un morto e due feriti. Il Ministero della Difesa russo ha segnalato l’abbattimento di 64 droni nei giorni scorsi.

Nel tratto di confine di Kursk in direzione Tetkino le forze armate ucraine stanno cercando di riconquistare le posizioni perse e di sfondare nella regione di Kursk, secondo quanto riportato dalle risorse del Gruppo di Forze Nord russo. Gli ucraini ha lanciato due contrattacchi infruttuosi in direzione Ryzhivka-Tetkino, che sono stati distrutti.

In direzione Sumy, nel tentativo di riconquistare le posizioni perse, il comando delle Forze Armate ucraine continua a ridistribuire unità da altre sezioni del fronte, contrattaccando.

La regione di Belgorod è sotto attacco ucraino. Cinque attacchi droni in cinque località diverse hanno ucciso due militari e feriti altri tre.

In direzione Kostjantynivka, gli ucrani hanno individuato le nostre truppe già a nord di Yablunivka, che sono avanzate nell’area della roccaforte della compagnia e continuano a procedere in direzione dell’autostrada T-0504. Sono in corso combattimenti nella parte centrale di Yablunivka e a sud.

In direzione sud di Donetsk, si sta verificando un’avanzata delle forze armate russe nell’area di Voskresenka e Myrne. Gruppi d’assalto della 37ª Brigata Fucilieri Motorizzata delle Guardie e della Brigata delle Forze Speciali sono avanzati verso la periferia occidentale di Myrne annientando le principali forze nemiche nell’insediamento, scrive GrV Vostok. Il Ministero della Difesa russo: “A seguito di azioni attive da parte di unità del gruppo di forze “Ovest”, l’insediamento di Zelena Dolyna nella Repubblica Popolare di Donetsk è stato preso”.

Sul fronte di Zaporižžja, la presa e il controllo russo di Kam’yans’ke si sta completando. Gli ucraini stanno cercando di contrattaccare, anche utilizzando droni e artiglieria.

Nella regione di Cherson, attacchi reciproci attraverso il Dnepr. Incendi boschivi causati da attacchi delle forzearmate ucraine in tre distretti. E altri sette bombardati. Un ferito tra i civili.

È stato effettuato un attacco al TCC regionale di Zenkovetska a Odessa.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/