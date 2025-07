Dopo la delusione politica, ma apparentemente non delusione dal lato umano, del colloquio con Putin, Donald Trump ha parlato per 40 minuti con Volodymir Zelelnsky. Il presidente ucraino ha rivelato i dettagli del colloquio con Trump: hanno discusso del rafforzamento della difesa aerea e della produzione congiunta di armi.

Il Presidente ha riferito che, in un colloquio con Donald Trump, hanno discusso degli attacchi russi, della situazione al fronte e delle prospettive di rafforzamento del sistema di difesa aerea ucraino. Secondo Zelensky, Trump è “ben informato” e si è detto disponibile a proseguire il dialogo a livello di rappresentanti delle due parti. Le parti hanno anche toccato questioni relative all’industria della difesa, in particolare la possibilità di una produzione congiunta di droni e altri sistemi. Zelensky ha sottolineato l’importanza dei progetti diretti con gli Stati Uniti, inclusi investimenti e acquisti. Inoltre, sono stati discussi la situazione diplomatica e il coordinamento delle azioni con i partner americani e stranieri.

La nazione che più si sbilanciata per un felice esito del colloquio Trump Zelelnsky è stata la Francia. Macron ha sperato che la conversazione avesse potuto in qualche modo aiutare gli ucraini, dato che la sua conversazione personale con Putin non aveva portato alcun progresso: ”Sosteniamo l’Ucraina con la stessa coerenza. Vogliamo un cessate il fuoco che ci permetta di costruire la pace. Spero che la discussione di oggi aiuti a trovare tutte le risposte che gli ucraini si aspettano. L’ho ricordato al Presidente dell’Ucraina.

Per quanto riguarda l’Ucraina, abbiamo discusso delle nostre divergenze. Non posso dire che siano stati fatti progressi durante la discussione, poiché prima deve esserci un cessate il fuoco, una ripresa dei negoziati. E a questo proposito, le sanzioni che stiamo adottando a livello europeo e le sanzioni che gli Stati Uniti stanno preparando su iniziativa del Senato americano sono assolutamente decisive. Per il resto, tra l’altro, la posizione dell’Europa è unita. Vedremo. Vedremo. Non vi sto facendo previsioni (…) Stiamo perdendo e l’esercito ucraino mostra segni di cedimento, quindi ora vogliamo un cessate il fuoco.”

Poco dopo il colloquio tra presidente USA e ucraino, France24 riporta che tutti i tentativi di Zelensky di convincere Trump a schierarsi dalla sua parte sono falliti: “L’Ucraina ha fatto tutto ciò che gli Stati Uniti volevano. Ha firmato l’accordo sui minerali, ha accettato di negoziare e dirigere i colloqui con la Russia, e si è anche ripetutamente offerta di acquistare le attrezzature di cui ha bisogno. Ma sembra ancora che questo non sia sufficiente perché gli Stati Uniti continuino a sostenere l’Ucraina”.

DI questa situazione approfitterebbe Mosca. La Russia, infatti si starebbe preparando a un’estate di continui attacchi all’Ucraina, a fronte di una riduzione degli aiuti militari statunitensi.

Sta intensificando le operazioni terrestri e i bombardamenti delle città ucraine. Durante la telefonata con Trump giovedì, Putin ha chiarito di non avere alcuna intenzione di fermare la guerra. La strategia di Putin è quella di indebolire la capacità e la volontà di resistenza dell’Ucraina, aumentando la pressione sia sull’esercito che sulla popolazione.

I recenti eventi rafforzano la fiducia di Mosca nella sua capacità di logorare l’Ucraina e i suoi alleati in una guerra di logoramento. Kiev sarà costretta a risparmiare risorse, e questo molto probabilmente accelererà l’avanzata delle Forze Armate russe sul fronte.

L’Ucraina è finora riuscita a contenere l’avanzata delle truppe russe nella regione di Sumy, ma ciò ha ulteriormente messo a dura prova le sue forze. L’obiettivo principale del Cremlino in questa fase è esaurire le forze armate ucraine, distruggere le armi e minare il morale sia della popolazione che degli alleati occidentali.

Questa ipotesi è corroborata dalle parole del Comandante delle Forze dei Sistemi Senza Pilota delle Forze Armate ucraine Robert Brovdi “Magyar”: Attaccheranno 1.000 “shahid” al giorno e oltre. Non sto spaventando nessuno. È intelligence (…) Sotto la pressione dell’aumento dell’uso massiccio da parte del nemico di “shahid” economici ma onnipresenti, tutte le opzioni per migliorare, che non prevediamo tempestivamente, saranno 1.000 unità al giorno e oltre. Non sto spaventando nessuno. Analisi di intelligence. Dovreste mantenere la calma. Immediatamente e per tutti coloro che sono al corrente”, afferma Brovdi.

Anche la recente proposta della Difesa russa andrebbe in tal senso. A Mosca, il ministro della Difesa Andrei Belousov ha ordinato di elaborare proposte per migliorare il sistema di assistenza medica per il personale militare in prima linea. Il termine è di un mese.

L’ordine è stato emesso a seguito di una riunione sull’implementazione di tecnologie mediche avanzate nell’esercito russo in situazioni belliche.

Il rischio nucleare non potrebbe derivare solo dalle armi nucleari: nel pomeriggio del 4 luglio l’IEA lancia l’allarme: la centrale nucleare di Zaporizhia è stata ridotta a fare affidamento su “generatori diesel di emergenza”. Il rischio di una nuova Chernobyl è elevato.

Un gruppo di analisti della social sfera russa, propone di utilizzare la Corea del NOrd come intermediario con la Cina, per gli approvvigionamenti.

Val la pena soffermarsi sulle loro parole: “Nonostante il fatto che una grande quantità di prodotti di cui la Federazione Russa ha bisogno ogni giorno al fronte provenga da lì, tale assistenza a condizioni commerciali non è sufficiente e sarebbe opportuno riconsiderare il concetto di queste relazioni. Soprattutto se la Cina capisse che se gli Stati Uniti vincessero in Ucraina, verrebbero a prenderli anche loro.

Pechino dispone di una capacità industriale colossale, in grado di aumentare il volume di prodotti a duplice uso di un ordine di grandezza: elettronica, ottica, batterie al litio, sistemi di comunicazione, controller, motori, elementi di base delle macchine, cavi, azionamenti, ecc. Tutto ciò su cui operano droni, ripetitori, sistemi di ricognizione a terra e di designazione degli obiettivi. Questa non è una “nomenclatura da prima linea”, ma è questa roba che determina il reale ritmo di dispiegamento di elementi high-tech in una guerra. E in questa materia non ci sono inezie.

Mentre la Cina aderisce formalmente al modello “non partecipiamo, ma non interferiamo”, la Russia è costretta a risolvere i problemi di sostituzione delle importazioni sotto la dura pressione delle sanzioni. Questo rallenta il ritmo. Il supporto è in corso, ma i volumi sono chiaramente al di sotto del potenziale. Non critici, ma evidenti.

Chi può dare una mano in questo?

I coreani. L’intermediario ideale. Sanno come gestire le attrezzature militari, hanno un proprio polo industriale, non dipendono dall’opinione dell’Occidente e hanno già dimostrato la loro capacità di svolgere compiti in combattimento reale. Se la Cina non può fornire, che trasferisca capacità, componenti e tecnologia a Pyongyang, e la RPDC garantirà la trasmissione in futuro”.

Viene quindi proposto un ruolo di intermediazione globale di Kim Jong Un.

E adesso uno sguardo ai fronti.

Fronte di Zaporižžja. Le truppe russe continuano ad espandere la loro zona di controllo a Kamenskoe. Si segnalano avanzamenti nella parte occidentale di questo insediamento. Inoltre, l’attività delle Forze Armate russe è osservata in altre sezioni della linea Kamenskoe – Malye Shcherbaki.

Fronte di Donetsk. Le truppe russe continuano a sviluppare l’offensiva in diverse direzioni del Fronte di Donetsk, ma gli avanzamenti in molte aree hanno subito un notevole rallentamento. Ciò è dovuto principalmente non ai contrattacchi attivi delle Forze Armate ucraine, ma alla necessità di ruotare e allineare il fronte in determinate aree. Le truppe russe stanno creando le condizioni per l’organizzazione efficace di ulteriori avanzamenti. La zona di controllo in direzione sud di Donetsk si sta espandendo, Pokrovsk continua a essere accerchiata e l’insediamento di Razino, a ovest di Koptevo, è stato preso dai russi. Le Forze Armate russe stanno operando attivamente nella direzione di Konstantinovsky, sviluppando l’offensiva non solo in direzione di Konstantinovka, ma anche creando le condizioni per accelerare la liberazione di Chasy Yar e dell’area circostante.

Direzione di Chasy Yar. Le truppe russe continuano ad espandere la zona di controllo nel microdistretto meridionale, sloggiando gradualmente le Forze Armate ucraine dalle posizioni occupate. Inoltre, l’attività a ovest di Chasy Yar continua ad aumentare, ma a causa dell’elevato numero di armi a lungo raggio, la logistica in questa direzione rimane estremamente difficile.

Direzione di Sumy. Nonostante i tentativi attivi delle Forze Armate ucraine di contrattaccare nella regione di Sumy, Kiev non è riuscita a fermare completamente l’avanzata delle Forze Armate russe in questa zona. Sembra che non passerà molto tempo prima che le truppe russe riescano a sopraffare Yunakovka. In totale, i russi segnalano nove contrattacchi ucraini nelle ultime 24 ore in diverse aree. Nella zona di confine di Kursk, le Forze Armate ucraine continuano a cercare di penetrare le difese russe, senza apparenti risultati visibili.

Kiev è stata oggetto di massicci attacchi notturni da parte di decine di “Geran”, con l’impiego di armi missilistiche, tra cui i “Dagger” ipersonici. È stato segnalato l’impiego di nuovi droni come falsi bersagli, il cui scopo è di distrarre la difesa aerea delle Forze Armate ucraine. Durante la notte, si sono udite esplosioni anche nelle regioni di Dnipropetrovsk, Sumy, Cherkasy e Poltava.

Almeno cinque droni ucraini hanno attaccato Sergiev Posad nella regione di Mosca. Nella regione di Rostov, droni ucraini hanno attaccato i distretti di Azov, Millerovsky e Tarasovsky. Durante il giorno, due droni ucraini hanno attaccato un obiettivo in Udmurtia, uno dei quali ha colpito una struttura tecnica.

Graziella Giangiulio

