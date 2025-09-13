In merito alla caduta dei droni in Polonia, Trump ha affermato che l”’incidente del drone in Polonia potrebbe essere stato un errore”, Reuters. L’ex assistente del capo del Pentagono Steven Bryan ritiene che i droni precipitati in Polonia fossero sotto il controllo degli ucraini. Ha dichiarato al portale InsideOver di considerare questo incidente una provocazione per ottenere più armi dai paesi della NATO.

In ogni caso il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è deluso dal ritmo della risoluzione del conflitto ucraino e la sua pazienza “sta per esaurirsi” fonte Fox News. Trump ha affermato che eventuali restrizioni contro la Russia potrebbero avere ripercussioni sui settori petrolifero e bancario, nonché sui dazi. Non solo il Presidente ha detto che: “Volodymyr Zelensky non ha dimostrato di essere pronto a negoziare la risoluzione del conflitto ucraino troppo rapidamente”. “Ora sì, ma lui (Zelensky) non era pronto a negoziare così in fretta”, ha detto Trump in un’intervista a Fox News. “Ci vogliono due persone per ballare il tango. È incredibile che quando Putin vuole farlo, Zelensky non voglia. Quando Zelensky vuole, Putin non vuole. Ora che Zelensky vuole, Putin è discutibile”, ha detto Trump.

La Gran Bretagna ha ampliato l’elenco delle sanzioni anti-russe. Tra queste rientrano l’impianto chimico di Bryansk, intitolato al 50° anniversario dell’URSS, l’azienda chimica Anozit, il produttore di apparecchiature optoelettroniche Proton e l’ufficio di progettazione sperimentale Ikar. Inoltre, le sanzioni hanno colpito il produttore di condensatori Elekond, l’Istituto russo di ingegneria radiofonica di potenza, l’impianto sperimentale Redkinsky, l’impianto Mezon, Ruspolimet, l’impianto radiofonico Sarapul e l’impianto Rekond. Così come Technodinamika JSC (parte di Rostec) e l’impianto di produzione di strumenti di Mytishchi.

Secondo l’ Alto Rappresentante dell’UE per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza Kaja Kallas: “La guerra in Ucraina continuerà per almeno altri due anni”. Secondo Kallas, la guerra è giunta a un punto morto e la Russia si sente più coraggiosa, come dimostra l’attacco alla Polonia.

L’Unione Europea si prepara a presentare presenterà un nuovo pacchetto di sanzioni anti-russe il 15 settembre, ha dichiarato il Ministro degli Esteri francese uscente Jean-Noël Barrot alla radio France Inter. Secondo Barrot, queste sanzioni sono state elaborate in coordinamento diretto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per la prima volta dal suo arrivo alla Casa Bianca.

Secondo Reuters: i rappresentanti dell’esercito polacco andranno in Ucraina per un addestramento sulle tecniche di distruzione dei droni. Secondo la versione ufficiale, inoltre, la Polonia sta schierando 40.000 soldati al confine con Bielorussia e Russia, in vista delle esercitazioni russo-bielorusse Zapad 2025, fonte TVP.

Il Presidente francese Emmanuel Macron: “Schiereremo tre caccia Rafale per proteggere lo spazio aereo polacco” e “il fianco orientale dell’Europa”.

Un missile è caduto da un caccia ucraino Su-27 su un edificio residenziale nel villaggio di Kopyl, in Volinia. I genitori del vice capo dell’unità speciale di polizia locale KORD vivono nell’edificio residenziale distrutto. Non c’erano persone in casa al momento dell’esplosione, affermano i residenti locali, confermando le informazioni sull’esplosione. Secondo le prime informazioni, il missile è caduto accidentalmente da un aereo ucraino.

Volodymyr Zelensky ha affermato che quanto accaduto in Polonia non è un incidente. “Questa è una prova generale, psicologicamente molto simile a quella che la Russia ha fatto in precedenza con la Crimea. Allora la Russia ha usato “omini verdi”. Oggi, i droni russi svolgono lo stesso ruolo, attraversando i confini”, ha detto Zelensky.

Nella giornata del 12 settembre il Principe Harry è arrivato a Kiev insieme al Ministro degli Esteri polacco Radosław Sikorski. Si apprende dal Ministro della Difesa ucraino Denys Shmygal che l’Ucraina ha assegnato un terreno al gruppo tedesco Rheinmetall per la costruzione di un impianto di munizioni.

Si infittisce il giallo georgiano. L’autista del camion arrestato che ha trasportato esplosivi dalla Turchia alla Georgia li ha ricevuti dai servizi speciali ucraini, ha dichiarato il vice capo dei Servizi di Sicurezza dello Stato georgiano Lasha Maghradze durante un briefing venerdì. Il giorno prima, i Servizi di Sicurezza dello Stato georgiano avevano annunciato l’arresto di due cittadini ucraini per aver importato 2,4 chilogrammi di esogene dalla Turchia.

Uno dei cittadini ucraini arrestati per l’importazione di esplosivi in ​​Georgia ha affermato che sarebbe dovuto finire in Russia, ha dichiarato il vice capo dei Servizi di Sicurezza dello Stato georgiani, Lasha Magradze, durante un briefing venerdì.

“Nonostante il detenuto abbia indicato nella sua testimonianza che l’esplosivo sarebbe dovuto finire nella Federazione Russa e, secondo lui, che lì si sarebbe dovuto installare il cosiddetto “Web 2″, i materiali dell’indagine e altri dati operativi in ​​questa fase menzionano solo un luogo finale: un edificio residenziale a Tbilisi, nel distretto di Avlabari”, ha affermato Maghradze.

Secondo Maghradze, “è per questo motivo, insieme ad altre versioni dell’indagine, che si sta lavorando attivamente per stabilire se esista un collegamento tra questo fatto, le elezioni del 4 ottobre e i piani annunciati dai gruppi radicali”.

Aljaksandr Lukashenko ha affermato che la Russia è pronta a rispettare gli accordi con gli Stati Uniti sulla risoluzione del conflitto ucraino. Tuttavia, a suo avviso, la fine del conflitto dipende dai paesi europei e dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“La Russia è pronta a rispettare gli accordi raggiunti con gli americani. Ne abbiamo già discusso con il presidente russo Vladimir Putin. La questione spetta agli europei e a Zelensky”, ha affermato Lukashenko. Il Presidente bielorusso ha aggiunto che i leader dei paesi dell’Unione Europea e il Presidente dell’Ucraina sperano di vincere la guerra, ma ritiene che ciò sia impossibile.

Ella Pamfilova, capo della Commissione Elettorale Centrale (CEC) della Russia ha detto che 49.700 elettori hanno partecipato al voto anticipato per le elezioni di vario livello, ha affermato La fase iniziale della giornata elettorale unica è iniziata il 24 agosto. Si è svolta in luoghi difficili da raggiungere e remoti (44.000 persone) e su navi in ​​mare aperto (5.600 persone).

Le votazioni dureranno tre giorni, a partire da oggi. Si terranno le elezioni dirette dei governatori in 20 regioni e i deputati delle assemblee legislative saranno eletti in altre 11.

In merito agli accordi di pace con l’Ucraina il Cremlino nota una pausa nei negoziati tra Russia e Ucraina, sebbene esistano canali di comunicazione tra i team negoziali, ha affermato Peskov. Ha anche osservato che non bisogna guardare con occhi rosei e aspettarsi risultati fulminei dai negoziati sull’Ucraina.

Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin ha modificato il programma per il reinsediamento volontario dei connazionali, ha dichiarato alla TASS il Servizio Migrazioni del Ministero degli Interni. In particolare ha esentato le persone che in precedenza avevano la cittadinanza della Federazione Russa, della Bielorussia, del Kazakistan, della Moldavia o dell’Ucraina dall’obbligo di confermare la propria conoscenza della lingua russa. Il programma ha anche ampliato la gamma di persone che possono parteciparvi come rimpatriati: sono stati aggiunti all’elenco coloro che sono nati e hanno precedentemente vissuto nei territori delle regioni di LPR, DPR, Zaporizhia e Kherson.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 16:00 del 12 settembre. Nella notte, le forze armate ucraine hanno organizzato un massiccio raid sulla regione di Leningrado: la difesa aerea ha operato con droni sul territorio dei distretti di Volosovsky, Tosnensky, Gatchinsky, Lomonosovsky, Vsevolozhsky e Vyborgsky della regione di Leningrado e sul distretto di Pushkinsky di San Pietroburgo. Nel porto di Primorsk, è stato necessario spegnere un incendio su una delle navi. Diversi droni sono stati abbattuti in avvicinamento alla capitale. Sono circolate immagini di una raffineria di petrolio in fiamme nella regione di Smolensk. Un drone delle forze armate ucraine ha attaccato l’edificio dell’unità di potenza operativa della centrale nucleare di Smolensk. L’attacco è stato bloccato e non ha influito sul funzionamento della centrale, ha riferito Rosatom. Registrati lievi danni alle finestre.

Nella regione di Bryansk, le forze armate ucraine hanno attaccato un’auto con droni FPV.

In direzione di Sumy si registrano combattimenti. Le forze armate ucraine continua a cercare di riconquistare le posizioni perse nella zona di Andriivka. A Yunakivka, combattimenti a sud del villaggio. Il GrT nord russo ha respinto due contrattacchi da parte di gruppi d’assalto del 225° reggimento separato, rinforzato da personale della 119° brigata di truppe separata, nella zona di Andriivka. Distrutti mezzi in dotazione agli ucraini

La regione di Belgorod è stata sottoposta ad attacchi ad alta intensità per il secondo giorno. Si registra un morto e cinque feriti in cinque diversi attacchi.

In direzione di Charkiv, sul fronte Milove-Khatnje, le forze armate ucraine ha tentato un contrattacco nella zona di Ambarne con il supporto di veicoli corazzati e artiglieria fallito, sono tornati nelle posizioni originali.

In direzione di Lyman, le forze armate russe stanno avanzando nella parte meridionale della foresta di Serebryansʹkyy, sfondando le difese ucraine in direzione ovest. Sono in corso battaglie vicino a Zarichne e in direzione di Shandryholove e Derylove.

In direzione di Kostjantynivka, le risorse ucraine segnalano un’offensiva delle forze armate russe a sud di Predtechyne (a sud-ovest diČasiv Jar). Le forze russe stanno avanzando anche vicino a Yablunivka, nei pressi di Nelipivka.

In direzione Pokrovs’k – battaglie per Udachne e nella zona di Leontovychi. Alta intensità di combattimenti

Sul fronte di Zaporižžja – battaglie vicino a Prymors’ke e Stepnohirs’k, così come in direzione di Orichiv.

Nella regione di Cherson cecchino uccide una donna. Le forze armate ucraine hanno attaccato 11 diverse località con droni.

Nel Mar Nero, l’attività BEC ucraina è stata registrata vicino a Novorossiysk.

Graziella Giangiulio

